США: МЛС 2021
Хьюстон Динамо
2:2
Конец матча
Стадион: BBVA Stadium
Даллас
15' Желтая карточкаСеррильо Эдвин
1:0
25' ПенальтиПико Фабрис
30' Желтая карточкаШен Саболч
1:1
54' ГолБерджесс Нкоси
1:2
58' ГолПепи Рикардо
65' Желтая карточкаАкоста Бриан
2:2
72' ГолВера Матиас
82' Желтая карточкаУрути Максимилиано
83' Желтая карточкаХеджес Мэтт
90' Желтая карточкаСерен Дарвин
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
10
Пико
Фабрис
22
Твумаси
Эма
11
Шен
Саболч
16
Пепи
Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пико ФабрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Джункуа СэмПолузащитник
-
21 Джонс ДеррикПолузащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шен СаболчПолузащитник
-
16 Пепи РикардоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хеджес МэттЗащитник
-
32 Че ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
Ход матча
15'
25'
1:0
30'
54'
1:1
58'
1:2
65'
72'
2:2
83'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пико Фабрис
|6 (3)
|0.29
|2.
|Урути Максимилиано
|6
|0.29
|3.
|Пашер Тайлер
|4
|0.19
|4.
|Вера Матиас
|3
|0.14
|5.
|Родригес Мемо
|2
|0.1
|6.
|Кристиан Рамирез
|1
|0.05
|7.
|Фигероа Мэйнор
|0
|0
|8.
|Валентин Зарек
|0
|0
|9.
|Корона Джо
|0
|0
|10.
|Серен Дарвин
|0
|0
|11.
|Лундквист Адам
|0
|0
|12.
|Джонс Деррик
|0
|0
|13.
|Джункуа Сэм
|0
|0
|14.
|Баямич Матео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пепи Рикардо
|9
|0.43
|2.
|Хара Франко
|3 (1)
|0.14
|3.
|Обриан Ядер
|3
|0.14
|4.
|Холлингсхед Райан
|2
|0.1
|5.
|Феррейра Хесус
|2
|0.1
|6.
|Рикаурте Андрес
|1
|0.05
|7.
|Помикал Пакстон
|1
|0.05
|8.
|Берджесс Нкоси
|1
|0.05
|9.
|Брессан Матеус
|1
|0.05
|10.
|Сили Данте
|1
|0.05
|11.
|Шен Саболч
|0
|0
|12.
|Акоста Бриан
|0
|0
|13.
|Фелипе Мегиоларо
|0
|0
|14.
|Че Джастин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пико Фабрис
|8
|0
|2.
|Вера Матиас
|6
|0
|3.
|Урути Максимилиано
|4
|0
|4.
|Джонс Деррик
|4
|0
|5.
|Серен Дарвин
|2
|1
|6.
|Корона Джо
|3
|0
|7.
|Боньек Оскар
|3
|0
|8.
|Фигероа Мэйнор
|2
|0
|9.
|Валентин Зарек
|2
|0
|10.
|Паркер Тим
|2
|0
|11.
|Родригес Мемо
|2
|0
|12.
|Джункуа Сэм
|2
|0
|13.
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|14.
|Дорси Гриффин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хара Франко
|6
|0
|2.
|Акоста Бриан
|6
|0
|3.
|Брессан Матеус
|6
|0
|4.
|Рикаурте Андрес
|5
|0
|5.
|Обриан Ядер
|5
|0
|6.
|Серрильо Эдвин
|4
|0
|7.
|Твумаси Эма
|4
|0
|8.
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|9.
|Факундо Киньон
|2
|0
|10.
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|11.
|Маурер Джимми
|2
|0
|12.
|Варгас Фредди
|2
|0
|13.
|Шен Саболч
|2
|0
|14.
|Помикал Пакстон
|1
|0
|15.
|Феррейра Хесус
|1
|0
|16.
|Фелипе Мегиоларо
|1
|0
|17.
|Пепи Рикардо
|1
|0
|18.
|Тессманн Таннер
|1
|0
|19.
|Мунджома Эдди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хьюстон Динамо
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|33.33% (7)
|23.81% (5)
|4.76% (1)
|9.52% (2)
|Даллас
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|25% (6)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +2 =9 -9Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 2:0 Хьюстон Динамо Остин 3:2 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс
Даллас Последние 20 матчей: +5 =6 -9Даллас 0:1 Сиэтл Саундерс Даллас 0:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 2:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас
Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Портленд Тимберс 1:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Даллас 4:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Даллас: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Хьюстон Динамо 0:0 Даллас МЛС Даллас 5:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Даллас МЛС Даллас 4:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Даллас Открытый Кубок Даллас 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 5:0 Даллас МЛС Даллас 4:1 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|44 - 26
|49
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|30 - 24
|34
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|20
|7
|11
|2
|32 - 20
|32
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|27 - 26
|28
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|25 - 26
|27
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|32 - 31
|27
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|22 - 27
|24
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 24
|22
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 31
|22
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|23 - 33
|20
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|19 - 34
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|25 - 44
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|35 - 17
|42
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|21
|11
|6
|4
|36 - 21
|39
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|29 - 19
|37
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 32
|35
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|27 - 20
|32
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 23
|28
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|30 - 23
|27
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 29
|26
|9.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 26
|26
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 39
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|25 - 30
|22
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|20
|4
|8
|8
|21 - 30
|20
|13.
|Остин
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|17 - 24
|19
|14.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|21
|3
|10
|8
|23 - 32
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 12
|28
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 13
|27
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|5.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 7
|18
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 14
|15
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 22
|14
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|9.
|Даллас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|10.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 11
|14
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|14.
|Остин
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 24
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|8.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|13 - 30
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 18
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 13
|8
|10.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 16
|8
|11.
|Остин
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|12.
|Даллас
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 19
|5
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 24
|5
|14.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|11
|3
|2
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|9
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|5
|2
|5.
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|8
|0