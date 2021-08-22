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США: МЛС 2021

2021
Колорадо Рэпидс
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
3' Желтая карточка
Тоя Донни
8'
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
26
Бассетт
Коул
19
Прайс
Джек
23
Акоста
Келлин
5
Трасти
Остон
12
Барриос
Майкл
11
Рубио
Диего
14
Маяка
Филип
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
30
Сильва
Марсело
15
Глэд
Джастин
4
Тоя
Донни
10
Jony
Menendez
13
Беслер
Ник
8
Крейлах
Дамир
29
Джулио
Андерсон
11
Руснак
Альберт
14
Рубин
Рубио
Колорадо Рэпидс
3-4-3
Реал Солт-Лейк
4-4-2

Ход матча

3'
 
Тоя Донни

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барриос Майкл 5 0.26
2. Шиньяшики Андре 4 0.21
3. Рубио Диего 3 0.16
4. Бассетт Коул 3 0.16
5. Розенберри Киган 2 0.11
6. Абубакар Лалас 2 0.11
7. Гальван Бриан 2 0.11
8. Льюис Джонатан 2 (1) 0.11
9. Акоста Келлин 1 0.05
10. Винс Сэмюэл 1 0.05
11. Уилсон Дэнни 1 0.05
12. Прайс Джек 0 0
13. Бенезе Николя 0 0
14. Кайе Марк-Энтони 0 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 8 0.4
2. Рубин Рубио 5 0.25
3. Руснак Альберт 4 (2) 0.2
4. Джулио Андерсон 4 0.2
5. Вуд Бобби 2 0.1
6. Эррера Аарон 1 0.05
7. Мерам Джастин 1 0.05
8. Глэд Джастин 1 0.05
9. Чанг Майкель 1 0.05
10. Холт Эрик 1 0.05
11. Jony Menendez 0 0
12. Руис Пабло 0 0
13. Броди Эндрю 0 0
14. Луис Эвертон 0 0
15. Беслер Ник 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Уилсон Дэнни 6 0
2. Прайс Джек 5 0
3. Рубио Диего 4 0
4. Уорнер Коллен 3 0
5. Шиньяшики Андре 3 0
6. Акоста Келлин 2 0
7. Трасти Остон 2 0
8. Абубакар Лалас 2 0
9. Бассетт Коул 2 0
10. Мескида Николас 1 0
11. Намли Юнес 1 0
12. Бейташур Стивен 1 0
13. Ярброуг Вильям 1 0
14. Барриос Майкл 1 0
15. Розенберри Киган 1 0
16. Гальван Бриан 1 0
17. Винс Сэмюэл 1 0
18. Dantouma Toure 1 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Глэд Джастин 5 1
2. Крейлах Дамир 5 0
3. Руис Пабло 4 0
4. Мерам Джастин 4 0
5. Луис Эвертон 4 0
6. Эррера Аарон 4 0
7. Руснак Альберт 3 0
8. Тоя Донни 3 0
9. Беслер Ник 3 0
10. Морган Эштон 2 0
11. Чанг Майкель 2 0
12. Холт Эрик 2 0
13. Сильва Марсело 1 0
14. Jony Menendez 1 0
15. Броди Эндрю 1 0
16. Очоа Дэвид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колорадо Рэпидс 11.54% (3) 15.38% (4) 15.38% (4) 26.92% (7) 15.38% (4) 15.38% (4)
 Реал Солт-Лейк 17.86% (5) 14.29% (4) 25% (7) 7.14% (2) 3.57% (1) 32.14% (9)

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Реал Солт-Лейк: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС
Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Реал Солт-Лейк 5:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Заявка 22 15 4 3 43 - 25 49
2. Орландо Сити 0:0 Заявка 20 8 8 4 29 - 24 32
3. Нэшвилл Заявка 20 7 11 2 32 - 20 32
4. Нью-Йорк Сити Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 21 8 6 7 27 - 25 30
6. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 21 6 9 6 24 - 25 27
7. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 21 8 3 10 31 - 30 27
8. Коламбус Кру Заявка 21 6 6 9 22 - 27 24
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 19 6 4 9 23 - 24 22
10. Интер Майами 3:0 Заявка 19 6 4 9 21 - 30 22
11. Чикаго Файр 0:0 Заявка 21 5 6 10 23 - 32 21
12. Цинциннати 0:3 Заявка 19 3 8 8 18 - 33 17
13. Торонто 0:3 Заявка 21 3 6 12 24 - 44 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 21 12 6 3 35 - 17 42
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 21 11 6 4 36 - 21 39
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 19 10 5 4 27 - 18 35
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 21 11 2 8 32 - 32 35
5. Филадельфия Юнион 0:1 Заявка 21 8 7 6 26 - 20 31
6. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 20 7 7 6 29 - 21 28
7. Миннесота Юнайтед Заявка 20 7 7 6 22 - 23 28
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 21 6 8 7 24 - 29 26
9. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 20 7 4 9 26 - 36 25
10. Лос-Анджелес Заявка 19 6 5 8 24 - 26 23
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 21 4 9 8 22 - 30 21
12. Даллас 0:1 Заявка 21 5 6 10 23 - 29 21
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 19 4 8 7 21 - 29 20
14. Остин 0:0 Заявка 20 4 5 11 14 - 23 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Заявка 11 9 1 1 22 - 11 28
2. Нэшвилл Заявка 13 7 6 0 28 - 13 27
3. Нью-Йорк Сити Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Чикаго Файр 0:0 Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
5. Орландо Сити 0:0 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
6. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 9 6 0 3 14 - 6 18
7. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
10. Коламбус Кру Заявка 10 4 3 3 16 - 14 15
11. Интер Майами 3:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 21 14
12. Торонто 0:3 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати 0:3 Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Филадельфия Юнион 0:1 Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
3. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
4. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
5. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
6. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
7. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
8. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 10 5 4 1 16 - 8 19
9. Даллас 0:1 Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 9 4 4 1 11 - 9 16
11. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14. Остин 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 9 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
2. Орландо Сити 0:0 Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 12 2 6 4 14 - 18 12
4. Цинциннати 0:3 Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
6. Коламбус Кру Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
7. Нью-Йорк Сити Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
8. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
9. Интер Майами 3:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто 0:3 Заявка 12 2 1 9 12 - 30 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр 0:0 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 11 6 2 3 18 - 10 20
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
6. Филадельфия Юнион 0:1 Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
7. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 9 2 3 4 12 - 11 9
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
9. Миннесота Юнайтед Заявка 9 1 5 3 10 - 16 8
10. Остин 0:0 Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
11. Лос-Анджелес Заявка 9 2 1 6 8 - 12 7
12. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
13. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5
14. Даллас 0:1 Заявка 10 1 1 8 5 - 18 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 2
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 11 3 2
5. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 8 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
3. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 5 2
5. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    3'
    Тоя Донни получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Реал Солт-Лейк
1.72
4.10
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 0:0 Реал Солт-Лейк онлайн




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