США: МЛС 2021
Колорадо Рэпидс
2:1
Конец матча
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Реал Солт-Лейк
3' Желтая карточкаТоя Донни
0:1
51' ГолРуснак Альберт
57' Желтая карточкаJony Menendez
1:1
64' ГолРубио Диего
2:1
71' ГолМаяка Филип
85' Желтая карточкаМерам Джастин
85' Желтая карточкаГальван Бриан
90' Желтая карточкаКрейлах Дамир
19
Прайс
Джек
26
Бассетт
Коул
11
Рубио
Диего
14
Маяка
Филип
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
13
Беслер
Ник
14
Рубин
Рубио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
- Нападающий
-
11 Рубио ДиегоНападающий
-
14 Маяка ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Запасные игроки
-
51 Путна ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
26 Поудер НоаПолузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Freddy Juarez
Ход матча
3'
51'
0:1
57'
64'
1:1
71'
2:1
85'
85'
85'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барриос Майкл
|5
|0.26
|2.
|Рубио Диего
|4
|0.21
|3.
|Шиньяшики Андре
|4
|0.21
|4.
|Бассетт Коул
|3
|0.16
|5.
|Гальван Бриан
|2
|0.11
|6.
|Розенберри Киган
|2
|0.11
|7.
|Абубакар Лалас
|2
|0.11
|8.
|Льюис Джонатан
|2 (1)
|0.11
|9.
|Акоста Келлин
|1
|0.05
|10.
|Винс Сэмюэл
|1
|0.05
|11.
|Уилсон Дэнни
|1
|0.05
|12.
|Маяка Филип
|1
|0.05
|13.
|Прайс Джек
|0
|0
|14.
|Бенезе Николя
|0
|0
|15.
|Кайе Марк-Энтони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|8
|0.4
|2.
|Рубин Рубио
|5
|0.25
|3.
|Руснак Альберт
|5 (2)
|0.25
|4.
|Джулио Андерсон
|4
|0.2
|5.
|Вуд Бобби
|2
|0.1
|6.
|Эррера Аарон
|1
|0.05
|7.
|Мерам Джастин
|1
|0.05
|8.
|Глэд Джастин
|1
|0.05
|9.
|Чанг Майкель
|1
|0.05
|10.
|Холт Эрик
|1
|0.05
|11.
|Jony Menendez
|0
|0
|12.
|Руис Пабло
|0
|0
|13.
|Броди Эндрю
|0
|0
|14.
|Луис Эвертон
|0
|0
|15.
|Беслер Ник
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уилсон Дэнни
|6
|0
|2.
|Прайс Джек
|5
|0
|3.
|Рубио Диего
|4
|0
|4.
|Уорнер Коллен
|3
|0
|5.
|Шиньяшики Андре
|3
|0
|6.
|Акоста Келлин
|2
|0
|7.
|Трасти Остон
|2
|0
|8.
|Абубакар Лалас
|2
|0
|9.
|Гальван Бриан
|2
|0
|10.
|Бассетт Коул
|2
|0
|11.
|Мескида Николас
|1
|0
|12.
|Намли Юнес
|1
|0
|13.
|Бейташур Стивен
|1
|0
|14.
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|15.
|Барриос Майкл
|1
|0
|16.
|Розенберри Киган
|1
|0
|17.
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|18.
|Dantouma Toure
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Глэд Джастин
|5
|1
|2.
|Крейлах Дамир
|6
|0
|3.
|Мерам Джастин
|5
|0
|4.
|Руис Пабло
|4
|0
|5.
|Луис Эвертон
|4
|0
|6.
|Эррера Аарон
|4
|0
|7.
|Руснак Альберт
|3
|0
|8.
|Тоя Донни
|3
|0
|9.
|Беслер Ник
|3
|0
|10.
|Морган Эштон
|2
|0
|11.
|Чанг Майкель
|2
|0
|12.
|Jony Menendez
|2
|0
|13.
|Холт Эрик
|2
|0
|14.
|Сильва Марсело
|1
|0
|15.
|Броди Эндрю
|1
|0
|16.
|Очоа Дэвид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колорадо Рэпидс
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
|25% (7)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|Реал Солт-Лейк
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
|10.34% (3)
|3.45% (1)
|31.03% (9)
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +11 =4 -5Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +7 =6 -7Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Реал Солт-Лейк: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Реал Солт-Лейк 5:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|44 - 26
|49
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|30 - 24
|34
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|20
|7
|11
|2
|32 - 20
|32
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|27 - 26
|28
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|25 - 26
|27
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|32 - 31
|27
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|22 - 27
|24
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 24
|22
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 31
|22
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|23 - 33
|20
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|19 - 34
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|25 - 44
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|35 - 17
|42
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|21
|11
|6
|4
|36 - 21
|39
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|29 - 19
|37
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 32
|35
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|27 - 20
|32
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 23
|28
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|30 - 23
|27
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 29
|26
|9.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 26
|26
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 39
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|25 - 30
|22
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|20
|4
|8
|8
|21 - 30
|20
|13.
|Остин
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|17 - 24
|19
|14.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|21
|3
|10
|8
|23 - 32
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 12
|28
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 13
|27
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|5.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 7
|18
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 14
|15
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 22
|14
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|9.
|Даллас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|10.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 11
|14
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|14.
|Остин
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 24
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|8.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|13 - 30
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 18
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 13
|8
|10.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 16
|8
|11.
|Остин
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|12.
|Даллас
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 19
|5
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 24
|5
|14.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|11
|3
|2
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|9
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|5
|2
|5.
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|8
|0