США: МЛС 2021
Остин
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Q2 Stadium
Портленд Тимберс
41
Стувер
Брэд
21
Колманич
Жан
24
Лима
Ник
12
Кларк
Стив
25
Туилома
Билл
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
- Основной состав
-
41 Стувер БрэдВратарь
-
21 Колманич ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
-
85 Макгро ЗакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Бодили БлейкПолузащитник
- Нападающий
-
44 Лориа МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Домингес Сесильо
|4
|0.2
|2.
|Фагундес Диего
|3
|0.15
|3.
|Почеттино Томас
|2
|0.1
|4.
|Галлахер Джон
|2
|0.1
|5.
|Ринг Александр
|2
|0.1
|6.
|Хименес Эктор
|1
|0.05
|7.
|Страуд Джаред
|0
|0
|8.
|Касканте Хулио
|0
|0
|9.
|Дриусси Себастьян
|0
|0
|10.
|Колманич Жан
|0
|0
|11.
|Редес Родни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мора Фелипе
|7
|0.35
|2.
|Асприлья Дайрон
|4 (1)
|0.2
|3.
|Эбобисс Жереми
|4
|0.2
|4.
|Чара Йимми
|2
|0.1
|5.
|Лориа Марвин
|2
|0.1
|6.
|Валери Диего
|2 (1)
|0.1
|7.
|Бланко Себастьян
|1
|0.05
|8.
|Уильямсон Эрик
|1
|0.05
|9.
|Туилома Билл
|1
|0.05
|10.
|George Fochive
|1
|0.05
|11.
|Паредес Кристиан
|1
|0.05
|12.
|Ванранкин Хосе Карлос
|0
|0
|13.
|Мабьяла Ларрис
|0
|0
|14.
|Браво Клаудио III
|0
|0
|15.
|Бонилья Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Даниэль Перейра
|4
|0
|2.
|Ринг Александр
|2
|1
|3.
|Фагундес Диего
|3
|0
|4.
|Страуд Джаред
|3
|0
|5.
|Романа Джохан
|3
|0
|6.
|Касканте Хулио
|1
|1
|7.
|Беслер Мэтт
|2
|0
|8.
|Хименес Эктор
|2
|0
|9.
|Лима Ник
|2
|0
|10.
|Колманич Жан
|2
|0
|11.
|Домингес Сесильо
|1
|0
|12.
|Почеттино Томас
|1
|0
|13.
|Берхальтер Себастьян
|1
|0
|14.
|Aedan Stanley
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жупарич Дарио
|7
|0
|2.
|Чара Диего
|4
|1
|3.
|Мабьяла Ларрис
|4
|0
|4.
|Валери Диего
|3
|0
|5.
|Ванранкин Хосе Карлос
|3
|0
|6.
|Браво Клаудио III
|3
|0
|7.
|Бонилья Пабло
|3
|0
|8.
|Бланко Себастьян
|2
|0
|9.
|Туилома Билл
|2
|0
|10.
|Асприлья Дайрон
|2
|0
|11.
|Паредес Кристиан
|2
|0
|12.
|Самбрано Ренсо
|1
|0
|13.
|Лориа Марвин
|1
|0
|14.
|Бодили Блейк
|1
|0
|15.
|Уильямсон Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остин
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|Портленд Тимберс
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
Предыдущие игры
Остин Последние 19 матчей: +4 =4 -11Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Даллас 2:0 Остин Остин 3:2 Хьюстон Динамо
Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Нэшвилл 1:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Лос-Анджелес 2:0 Остин
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:6 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 1:0 Даллас Остин 4:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Америка Мехико 3:1 Портленд Тимберс Даллас 4:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Америка Мехико Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо
Последние игры между собой
Остин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Портленд Тимберс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:0 Заявка
|22
|15
|4
|3
|43 - 25
|49
|2.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|20
|8
|8
|4
|29 - 24
|32
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|20
|7
|11
|2
|32 - 20
|32
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|21
|8
|6
|7
|27 - 25
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|21
|6
|9
|6
|24 - 25
|27
|7.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|21
|8
|3
|10
|31 - 30
|27
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|22 - 27
|24
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 24
|22
|10.
|Интер Майами
|3:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 30
|22
|11.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 32
|21
|12.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|19
|3
|8
|8
|18 - 33
|17
|13.
|Торонто
|0:3 Заявка
|21
|3
|6
|12
|24 - 44
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|35 - 17
|42
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|21
|11
|6
|4
|36 - 21
|39
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|27 - 18
|35
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 32
|35
|5.
|Филадельфия Юнион
|0:1 Заявка
|21
|8
|7
|6
|26 - 20
|31
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|20
|7
|7
|6
|29 - 21
|28
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 23
|28
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 29
|26
|9.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|20
|7
|4
|9
|26 - 36
|25
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|24 - 26
|23
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|21
|4
|9
|8
|22 - 30
|21
|12.
|Даллас
|0:1 Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 29
|21
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|21 - 29
|20
|14.
|Остин
|0:0 Заявка
|20
|4
|5
|11
|14 - 23
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 11
|28
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 13
|27
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|5.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|9
|6
|0
|3
|14 - 6
|18
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 14
|15
|11.
|Интер Майами
|3:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 21
|14
|12.
|Торонто
|0:3 Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|7.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|8.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 8
|19
|9.
|Даллас
|0:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 9
|16
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Остин
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|2.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 18
|12
|4.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 23
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|8.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|9.
|Интер Майами
|3:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|0:3 Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 30
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|6.
|Филадельфия Юнион
|0:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 11
|9
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 16
|8
|10.
|Остин
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 12
|7
|12.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 21
|6
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
|14.
|Даллас
|0:1 Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 18
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|2
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|11
|3
|2
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|8
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|5
|2
|5.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0