США: МЛС 2021
Остин
3:1
Конец матча
Стадион: Q2 Stadium
Портленд Тимберс
1:0
11' ПенальтиДомингес Сесильо
2:0
14' ГолФагундес Диего
3:0
29' ГолДриусси Себастьян
3:1
55' ГолАсприлья Дайрон
63' Желтая карточкаЖупарич Дарио
83' Желтая карточкаПочеттино Томас
41
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
21
Колманич
Жан
12
Кларк
Стив
25
Туилома
Билл
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
- Основной состав
-
41 Стувер БрэдВратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
-
85 Макгро ЗакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Бодили БлейкПолузащитник
- Нападающий
-
44 Лориа МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
Ход матча
11'
1:0
14'
2:0
29'
55'
3:1
63'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Домингес Сесильо
|5 (1)
|0.25
|2.
|Фагундес Диего
|4
|0.2
|3.
|Почеттино Томас
|2
|0.1
|4.
|Галлахер Джон
|2
|0.1
|5.
|Ринг Александр
|2
|0.1
|6.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.05
|7.
|Хименес Эктор
|1
|0.05
|8.
|Страуд Джаред
|0
|0
|9.
|Касканте Хулио
|0
|0
|10.
|Лима Ник
|0
|0
|11.
|Колманич Жан
|0
|0
|12.
|Редес Родни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мора Фелипе
|7
|0.35
|2.
|Асприлья Дайрон
|5 (1)
|0.25
|3.
|Эбобисс Жереми
|4
|0.2
|4.
|Чара Йимми
|2
|0.1
|5.
|Лориа Марвин
|2
|0.1
|6.
|Валери Диего
|2 (1)
|0.1
|7.
|Бланко Себастьян
|1
|0.05
|8.
|Уильямсон Эрик
|1
|0.05
|9.
|Туилома Билл
|1
|0.05
|10.
|George Fochive
|1
|0.05
|11.
|Паредес Кристиан
|1
|0.05
|12.
|Ванранкин Хосе Карлос
|0
|0
|13.
|Чара Диего
|0
|0
|14.
|Мабьяла Ларрис
|0
|0
|15.
|Браво Клаудио III
|0
|0
|16.
|Бонилья Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Даниэль Перейра
|4
|0
|2.
|Ринг Александр
|2
|1
|3.
|Фагундес Диего
|3
|0
|4.
|Страуд Джаред
|3
|0
|5.
|Романа Джохан
|3
|0
|6.
|Касканте Хулио
|1
|1
|7.
|Беслер Мэтт
|2
|0
|8.
|Хименес Эктор
|2
|0
|9.
|Почеттино Томас
|2
|0
|10.
|Лима Ник
|2
|0
|11.
|Колманич Жан
|2
|0
|12.
|Домингес Сесильо
|1
|0
|13.
|Берхальтер Себастьян
|1
|0
|14.
|Aedan Stanley
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жупарич Дарио
|8
|0
|2.
|Чара Диего
|4
|1
|3.
|Мабьяла Ларрис
|4
|0
|4.
|Валери Диего
|3
|0
|5.
|Ванранкин Хосе Карлос
|3
|0
|6.
|Браво Клаудио III
|3
|0
|7.
|Бонилья Пабло
|3
|0
|8.
|Бланко Себастьян
|2
|0
|9.
|Туилома Билл
|2
|0
|10.
|Асприлья Дайрон
|2
|0
|11.
|Паредес Кристиан
|2
|0
|12.
|Самбрано Ренсо
|1
|0
|13.
|Лориа Марвин
|1
|0
|14.
|Бодили Блейк
|1
|0
|15.
|Уильямсон Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остин
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|Портленд Тимберс
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
Остин Последние 19 матчей: +4 =4 -11Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Даллас 2:0 Остин Остин 3:2 Хьюстон Динамо
Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Нэшвилл 1:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Лос-Анджелес 2:0 Остин
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:6 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 1:0 Даллас Остин 4:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Америка Мехико 3:1 Портленд Тимберс Даллас 4:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Америка Мехико Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо
Последние игры между собой
Остин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Портленд Тимберс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|44 - 26
|49
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|30 - 24
|34
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|20
|7
|11
|2
|32 - 20
|32
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|27 - 26
|28
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|25 - 26
|27
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|32 - 31
|27
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|22 - 27
|24
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 24
|22
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 31
|22
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|23 - 33
|20
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|19 - 34
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|25 - 44
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|35 - 17
|42
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|21
|11
|6
|4
|36 - 21
|39
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|29 - 19
|37
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 32
|35
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|27 - 20
|32
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 23
|28
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|30 - 23
|27
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 29
|26
|9.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 26
|26
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 39
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|25 - 30
|22
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|20
|4
|8
|8
|21 - 30
|20
|13.
|Остин
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|17 - 24
|19
|14.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|21
|3
|10
|8
|23 - 32
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 12
|28
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 13
|27
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|5.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 7
|18
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 14
|15
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 22
|14
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|9.
|Даллас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|10.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 11
|14
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|14.
|Остин
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 24
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|8.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|13 - 30
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 18
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 13
|8
|10.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 16
|8
|11.
|Остин
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|12.
|Даллас
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 19
|5
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 24
|5
|14.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|11
|3
|2
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|9
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|5
|2
|5.
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|8
|0