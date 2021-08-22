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США: МЛС 2021

2021
Остин
3:1
Конец матча

Стадион:
Портленд Тимберс
0'
1:0
11' Пенальти
Домингес Сесильо
2:0
14' Гол
Фагундес Диего
3:0
29' Гол
Дриусси Себастьян
3:1
55' Гол
Асприлья Дайрон
63' Желтая карточка
Жупарич Дарио
83' Желтая карточка
Почеттино Томас
90'+6
41
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
5
Беслер
Мэтт
21
Колманич
Жан
15
Даниэль
Перейра
8
Ринг
Александр
17
Галлахер
Джон
25
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
10
Домингес
Сесильо
12
Кларк
Стив
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
25
Туилома
Билл
13
Жупарич
Дарио
28
Бонилья
Пабло
21
Чара
Диего
20
George
Fochive
19
Уильямсон
Эрик
23
Чара
Йимми
9
Мора
Фелипе
27
Асприлья
Дайрон
Остин
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Остин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Домингес Сесильо 5 (1) 0.25
2. Фагундес Диего 4 0.2
3. Почеттино Томас 2 0.1
4. Галлахер Джон 2 0.1
5. Ринг Александр 2 0.1
6. Дриусси Себастьян 1 0.05
7. Хименес Эктор 1 0.05
8. Страуд Джаред 0 0
9. Касканте Хулио 0 0
10. Лима Ник 0 0
11. Колманич Жан 0 0
12. Редес Родни 0 0
Портленд Тимберс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мора Фелипе 7 0.35
2. Асприлья Дайрон 5 (1) 0.25
3. Эбобисс Жереми 4 0.2
4. Чара Йимми 2 0.1
5. Лориа Марвин 2 0.1
6. Валери Диего 2 (1) 0.1
7. Бланко Себастьян 1 0.05
8. Уильямсон Эрик 1 0.05
9. Туилома Билл 1 0.05
10. George Fochive 1 0.05
11. Паредес Кристиан 1 0.05
12. Ванранкин Хосе Карлос 0 0
13. Чара Диего 0 0
14. Мабьяла Ларрис 0 0
15. Браво Клаудио III 0 0
16. Бонилья Пабло 0 0

Карточки

Остин
# Игрок      
1. Даниэль Перейра 4 0
2. Ринг Александр 2 1
3. Фагундес Диего 3 0
4. Страуд Джаред 3 0
5. Романа Джохан 3 0
6. Касканте Хулио 1 1
7. Беслер Мэтт 2 0
8. Хименес Эктор 2 0
9. Почеттино Томас 2 0
10. Лима Ник 2 0
11. Колманич Жан 2 0
12. Домингес Сесильо 1 0
13. Берхальтер Себастьян 1 0
14. Aedan Stanley 1 0
Портленд Тимберс
# Игрок      
1. Жупарич Дарио 8 0
2. Чара Диего 4 1
3. Мабьяла Ларрис 4 0
4. Валери Диего 3 0
5. Ванранкин Хосе Карлос 3 0
6. Браво Клаудио III 3 0
7. Бонилья Пабло 3 0
8. Бланко Себастьян 2 0
9. Туилома Билл 2 0
10. Асприлья Дайрон 2 0
11. Паредес Кристиан 2 0
12. Самбрано Ренсо 1 0
13. Лориа Марвин 1 0
14. Бодили Блейк 1 0
15. Уильямсон Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Остин 23.53% (4) 23.53% (4) 17.65% (3) 11.76% (2) 11.76% (2) 11.76% (2)
 Портленд Тимберс 18.52% (5) 11.11% (3) 18.52% (5) 18.52% (5) 18.52% (5) 14.81% (4)

Предыдущие игры

Остин Последние 19 матчей: +4 =4 -11
Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Даллас 2:0 Остин Остин 3:2 Хьюстон Динамо
Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Нэшвилл 1:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Лос-Анджелес 2:0 Остин
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:6 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 1:0 Даллас Остин 4:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Америка Мехико 3:1 Портленд Тимберс Даллас 4:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Америка Мехико Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Остин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Портленд Тимберс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Остин 4:1 Портленд Тимберс МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 22 15 4 3 44 - 26 49
2. Орландо Сити Заявка 20 9 7 4 30 - 24 34
3. Нэшвилл Заявка 20 7 11 2 32 - 20 32
4. Нью-Йорк Сити Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 21 7 7 7 27 - 26 28
6. Атланта Юнайтед Заявка 21 6 9 6 25 - 26 27
7. Ди Си Юнайтед Заявка 21 8 3 10 32 - 31 27
8. Коламбус Кру Заявка 21 6 6 9 22 - 27 24
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 19 6 4 9 23 - 24 22
10. Интер Майами Заявка 19 6 4 9 21 - 31 22
11. Чикаго Файр Заявка 21 5 5 11 23 - 33 20
12. Цинциннати Заявка 19 3 8 8 19 - 34 17
13. Торонто Заявка 21 3 6 12 25 - 44 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 21 12 6 3 35 - 17 42
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 21 11 6 4 36 - 21 39
3. Колорадо Рэпидс Заявка 19 11 4 4 29 - 19 37
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 21 11 2 8 32 - 32 35
5. Филадельфия Юнион Заявка 21 8 8 5 27 - 20 32
6. Миннесота Юнайтед Заявка 20 7 7 6 22 - 23 28
7. Реал Солт-Лейк Заявка 20 7 6 7 30 - 23 27
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 21 6 8 7 24 - 29 26
9. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 20 7 5 8 25 - 26 26
10. Портленд Тимберс Заявка 20 7 3 10 27 - 39 24
11. Даллас Заявка 21 5 7 9 25 - 30 22
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 20 4 8 8 21 - 30 20
13. Остин Заявка 20 5 4 11 17 - 24 19
14. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 21 3 10 8 23 - 32 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 9 1 1 23 - 12 28
2. Нэшвилл Заявка 13 7 6 0 28 - 13 27
3. Нью-Йорк Сити Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Орландо Сити Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
5. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
6. Ди Си Юнайтед Заявка 9 6 0 3 15 - 7 18
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Атланта Юнайтед Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
10. Коламбус Кру Заявка 10 4 3 3 16 - 14 15
11. Интер Майами Заявка 11 4 2 5 15 - 22 14
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Колорадо Рэпидс Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
3. Филадельфия Юнион Заявка 11 6 3 2 15 - 8 21
4. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
5. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
6. Реал Солт-Лейк Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
7. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
9. Даллас Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
10. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 9 3 5 1 12 - 11 14
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
13. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
14. Остин Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
2. Орландо Сити Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Цинциннати Заявка 11 3 3 5 13 - 24 12
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
6. Коламбус Кру Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
7. Нью-Йорк Сити Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
8. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
9. Интер Майами Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто Заявка 12 2 1 9 13 - 30 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр Заявка 8 0 1 7 5 - 18 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 11 6 2 3 18 - 10 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
6. Филадельфия Юнион Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
7. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 10 3 1 6 9 - 12 10
8. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
9. Реал Солт-Лейк Заявка 9 2 2 5 13 - 13 8
10. Миннесота Юнайтед Заявка 9 1 5 3 10 - 16 8
11. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
12. Даллас Заявка 10 1 2 7 7 - 19 5
13. Портленд Тимберс Заявка 10 1 2 7 10 - 24 5
14. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 11 3 2
5. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 9 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
3. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 5 2
5. Портленд Тимберс Жупарич Дарио 8 0
Весь список
Где смотреть матч Остин 3:1 Портленд Тимберс онлайн




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