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США: МЛС 2021

2021
Ванкувер Уайткэпс
2:1
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
0:1
45' Пенальти
Росси Диего
1:1
60' Гол
Уайт Брайан
2:1
89' Гол
Голд Райан
90' Желтая карточка
Аранго Кристиан
90'+8
16
Крепо
Максим
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
15
Роуз
Энди
28
Нервински
Джейк
17
Овусу
Леонард
19
Бикел
Жаниу
31
Тейберт
Расселл
11
Дахоме
Кристиан
24
Уайт
Брайан
7
Кайседо
Дейбер
30
Ромеро
Томас
33
Ким
Мун-Хван
94
Мурильо
Хесус
5
Фалл
Мамаду
32
Фарфан
Марко
7
Блессинг
Латиф
20
Атуэста
Эдуард
11
Сифуэнтес
Хосе
17
Родригес
Брайан
II
10
Вела
Карлос
9
Росси
Диего
Ванкувер Уайткэпс
4-3-3
Лос-Анджелес
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дахоме Кристиан 8 (3) 0.4
2. Кайседо Дейбер 3 0.15
3. Кавальини Лукас 3 0.15
4. Уайт Брайан 3 0.15
5. Роуз Энди 2 0.1
6. Голд Райан 1 0.05
7. Бикел Жаниу 1 0.05
8. Нервински Джейк 1 0.05
9. Веселинович Ранко 1 0.05
10. Гутьеррес Кристиан 0 0
11. Тейберт Расселл 0 0
12. Браун Джавейн 0 0
13. Александр Кайо 0 0
14. Рапосо Райан 0 0
Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 6 (1) 0.3
2. Вела Карлос 5 0.25
3. Сифуэнтес Хосе 5 0.25
4. Бэрд Кори 3 0.15
5. Атуэста Эдуард 1 0.05
6. Ким Мун-Хван 1 0.05
7. Блессинг Латиф 1 0.05
8. Мусовски Дэниел 1 0.05
9. Блэкмон Тристан 1 0.05
10. Паласиос Диего 0 0
11. Сегура Эдди 0 0
12. Опоку Квадво 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
# Игрок      
1. Кавальини Лукас 5 0
2. Бальдисимо Майкл 5 0
3. Александр Кайо 5 0
4. Бикел Жаниу 3 0
5. Веселинович Ранко 3 0
6. Дахоме Кристиан 2 0
7. Корнелиус Дерек 2 0
8. Кайседо Дейбер 2 0
9. Рикеттс Тосайн 1 0
10. Гутьеррес Кристиан 1 0
11. Роуз Энди 1 0
12. Годой Эрик 1 0
13. Гашпар Бруну 1 0
14. Крепо Максим 1 0
15. Нервински Джейк 1 0
16. Браун Джавейн 1 0
17. Меткалф Патрик 1 0
18. Овусу Леонард 1 0
Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Мурильо Хесус 7 0
2. Блэкмон Тристан 2 1
3. Атуэста Эдуард 3 0
4. Росси Диего 2 0
5. Бэрд Кори 2 0
6. Сифуэнтес Хосе 2 0
7. Ромеро Томас 2 0
8. Аранго Кристиан 1 0
9. Фарфан Марко 1 0
10. Блессинг Латиф 1 0
11. Хинелья Франсиско 1 0
12. Дюк Брайс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ванкувер Уайткэпс 0 8.7% (2) 13.04% (3) 43.48% (10) 13.04% (3) 21.74% (5)
 Лос-Анджелес 16.67% (4) 8.33% (2) 20.83% (5) 12.5% (3) 20.83% (5) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Остин 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 2:0 Остин Тигрес 2:1 Лос-Анджелес

Последние игры между собой

Ванкувер Уайткэпс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Лос-Анджелес: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 22 15 4 3 44 - 26 49
2. Орландо Сити Заявка 20 9 7 4 30 - 24 34
3. Нэшвилл Заявка 20 7 11 2 32 - 20 32
4. Нью-Йорк Сити Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 21 7 7 7 27 - 26 28
6. Атланта Юнайтед Заявка 21 6 9 6 25 - 26 27
7. Ди Си Юнайтед Заявка 21 8 3 10 32 - 31 27
8. Коламбус Кру Заявка 21 6 6 9 22 - 27 24
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 19 6 4 9 23 - 24 22
10. Интер Майами Заявка 19 6 4 9 21 - 31 22
11. Чикаго Файр Заявка 21 5 5 11 23 - 33 20
12. Цинциннати Заявка 19 3 8 8 19 - 34 17
13. Торонто Заявка 21 3 6 12 25 - 44 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 21 12 6 3 35 - 17 42
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 21 11 6 4 36 - 21 39
3. Колорадо Рэпидс Заявка 19 11 4 4 29 - 19 37
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 21 11 2 8 32 - 32 35
5. Филадельфия Юнион Заявка 21 8 8 5 27 - 20 32
6. Миннесота Юнайтед Заявка 20 7 7 6 22 - 23 28
7. Реал Солт-Лейк Заявка 20 7 6 7 30 - 23 27
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 21 6 8 7 24 - 29 26
9. Портленд Тимберс Заявка 20 7 3 10 27 - 39 24
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 20 5 8 7 23 - 30 23
11. Лос-Анджелес Заявка 20 6 5 9 25 - 28 23
12. Даллас Заявка 21 5 7 9 25 - 30 22
13. Остин Заявка 20 5 4 11 17 - 24 19
14. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 21 3 10 8 23 - 32 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 9 1 1 23 - 12 28
2. Нэшвилл Заявка 13 7 6 0 28 - 13 27
3. Нью-Йорк Сити Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Орландо Сити Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
5. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
6. Ди Си Юнайтед Заявка 9 6 0 3 15 - 7 18
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Атланта Юнайтед Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
10. Коламбус Кру Заявка 10 4 3 3 16 - 14 15
11. Интер Майами Заявка 11 4 2 5 15 - 22 14
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Колорадо Рэпидс Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
3. Филадельфия Юнион Заявка 11 6 3 2 15 - 8 21
4. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
5. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
6. Реал Солт-Лейк Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
7. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
9. Даллас Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
10. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 9 3 5 1 12 - 11 14
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
14. Остин Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
2. Орландо Сити Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Цинциннати Заявка 11 3 3 5 13 - 24 12
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
6. Коламбус Кру Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
7. Нью-Йорк Сити Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
8. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
9. Интер Майами Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто Заявка 12 2 1 9 13 - 30 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр Заявка 8 0 1 7 5 - 18 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 11 6 2 3 18 - 10 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
6. Филадельфия Юнион Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
8. Реал Солт-Лейк Заявка 9 2 2 5 13 - 13 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 9 1 5 3 10 - 16 8
10. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
11. Лос-Анджелес Заявка 10 2 1 7 9 - 14 7
12. Даллас Заявка 10 1 2 7 7 - 19 5
13. Портленд Тимберс Заявка 10 1 2 7 10 - 24 5
14. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 11 3 2
5. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 9 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
3. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 5 2
5. Портленд Тимберс Жупарич Дарио 8 0
Весь список
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