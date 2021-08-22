Норвегия: Первый дивизион 2021
26' Желтая карточкаСальте Торр
28' Желтая карточкаПальссон Эмиль
30' Желтая карточкаРобстад Хенрик
12
Вишне
Амунн
14
Марес
Люк
11
Шульц
Эрик
24
Сальте
Торр
16
Eirik
Lereng
10
Адамс
Акор
- Основной состав
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Защитник
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Сальте ТоррЗащитник
- Защитник
-
16 Eirik LerengЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс АкорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
Ход матча
26'
28'
30'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рамсланн Мартин
|5
|0.33
|2.
|Марковик Эман
|4 (2)
|0.27
|3.
|Шульц Эрик
|4
|0.27
|4.
|Шеквист Сандер Хансен
|3
|0.2
|5.
|Тённесен Кристоффер
|2
|0.13
|6.
|Matias Belli Moldskred
|2
|0.13
|7.
|Sebastian Buch
|2
|0.13
|8.
|Угланн Микаэль
|1
|0.07
|9.
|Робстад Хенрик
|1
|0.07
|10.
|Preben Hille
|1
|0.07
|11.
|Эль-Макрини Мохамед
|0
|0
|12.
|Твейта Йон-Хельге
|0
|0
|13.
|Акинйеми Аделеке
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адамс Акор
|5 (1)
|0.33
|2.
|Kristoffer Hoven
|5
|0.33
|3.
|Daniel Eid
|3
|0.2
|4.
|Фло Пер-Эгиль
|2
|0.13
|5.
|Михаэль Петер
|2
|0.13
|6.
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.07
|7.
|Ховен Андреас
|1
|0.07
|8.
|Mansour Gueye II
|1
|0.07
|9.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1
|0.07
|10.
|Kristoffer Valsvik
|0
|0
|11.
|Mathias Blaarud
|0
|0
|12.
|Росет Мартин-Уве
|0
|0
|13.
|Мбайе Серинье
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шульц Эрик
|4
|0
|2.
|Эль-Макрини Мохамед
|2
|0
|3.
|Рамсланн Мартин
|2
|0
|4.
|Робстад Хенрик
|2
|0
|5.
|Акинйеми Аделеке
|2
|0
|6.
|Emil Groenn Pedersen
|2
|0
|7.
|Доймеланд Йонас
|1
|0
|8.
|Берган Вегар
|1
|0
|9.
|Kristoffer Valsvik
|1
|0
|10.
|Вишне Амунн
|1
|0
|11.
|Угланн Микаэль
|1
|0
|12.
|Уйкани Алтин
|1
|0
|13.
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|14.
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|15.
|Sebastian Buch
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Axel Kryger
|4
|0
|2.
|Endre Kupen
|2
|1
|3.
|Tobias Bjoernebye
|2
|1
|4.
|Росет Мартин-Уве
|3
|0
|5.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|3
|0
|6.
|Сальте Торр
|2
|0
|7.
|Daniel Eid
|2
|0
|8.
|Адамс Акор
|2
|0
|9.
|Ховен Андреас
|0
|1
|10.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|11.
|Пальссон Эмиль
|1
|0
|12.
|Mathias Blaarud
|1
|0
|13.
|Mansour Gueye II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Старт
|24% (6)
|0
|12% (3)
|16% (4)
|36% (9)
|12% (3)
|Согндаль
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|0
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Старт Последние 20 матчей: +7 =6 -7Фредрикстад 2:2 Старт Видар 0:2 Старт Экспресс 0:8 Старт Старт 4:1 Стйордалс Блинк
Согндаль Последние 20 матчей: +11 =3 -6Согндаль 3:2 КФУМ Флорё 1:5 Согндаль Фьора 0:3 Согндаль Рёуфосс 1:2 Согндаль
Согндаль 1:0 Гроруд Брюне 0:1 Согндаль Согндаль 1:1 Стрёммен Дьерв 1:0 Согндаль Согндаль 3:1 Осане Хам-Кам 2:1 Согндаль Согндаль 2:0 Олесунн Ранхейм 0:4 Согндаль Согндаль 2:2 Санднес Согндаль 1:2 Фредрикстад Стйордалс Блинк 2:1 Согндаль Согндаль 1:1 Улленсакер-Киса Мольде 2:0 Согндаль Согндаль 4:1 Бранн Мьёндален 3:2 Согндаль Согндаль 3:1 Ранхейм
Последние игры между собой
Старт: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Согндаль: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Старт 3:2 Согндаль Типпелиген Согндаль 2:1 Старт Типпелиген Согндаль 2:1 Старт Товарищеские матчи Старт 2:0 Согндаль Типпелиген Согндаль 1:1 Старт Типпелиген Старт 2:1 Согндаль Товарищеские матчи Согндаль 2:0 Старт Типпелиген Старт 1:1 Согндаль Типпелиген Старт 1:1 Согндаль Товарищеские матчи Старт 1:1 Согндаль Адекколига Согндаль 0:3 Старт Адекколига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|14
|9
|2
|3
|28 - 13
|29
|2.
|Фредрикстад
|14
|7
|5
|2
|27 - 18
|26
|3.
|Дьерв
|14
|7
|4
|3
|22 - 22
|25
|4.
|Согндаль
|0:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 15
|25
|5.
|Олесунн
|14
|7
|4
|3
|22 - 17
|25
|6.
|Осане
|14
|6
|1
|7
|18 - 21
|19
|7.
|Улленсакер-Киса
|1:0
|14
|5
|4
|5
|19 - 20
|19
|8.
|Старт
|0:0
|15
|5
|4
|6
|25 - 25
|19
|9.
|Рёуфосс
|0:1
|15
|5
|3
|7
|25 - 24
|18
|10.
|КФУМ
|14
|4
|5
|5
|21 - 20
|17
|11.
|Брюне
|13
|5
|2
|6
|20 - 21
|17
|12.
|Ранхейм
|14
|4
|5
|5
|22 - 23
|17
|13.
|Санднес
|14
|4
|4
|6
|16 - 22
|16
|14.
|Стйордалс Блинк
|14
|4
|1
|9
|13 - 26
|13
|15.
|Стрёммен
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|16.
|Гроруд
|14
|3
|3
|8
|17 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Согндаль
|0:0
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|2.
|Олесунн
|7
|4
|3
|0
|14 - 6
|15
|3.
|Фредрикстад
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Хам-Кам
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|5.
|КФУМ
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Рёуфосс
|0:1
|8
|4
|0
|4
|16 - 12
|12
|7.
|Дьерв
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|8.
|Брюне
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Ранхейм
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|10.
|Осане
|7
|3
|1
|3
|12 - 11
|10
|11.
|Стйордалс Блинк
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|12.
|Стрёммен
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|13.
|Санднес
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Улленсакер-Киса
|1:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|15.
|Старт
|0:0
|8
|2
|2
|4
|13 - 16
|8
|16.
|Гроруд
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|2.
|Дьерв
|7
|4
|1
|2
|12 - 13
|13
|3.
|Фредрикстад
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|4.
|Улленсакер-Киса
|1:0
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|5.
|Старт
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|6.
|Согндаль
|0:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|7.
|Олесунн
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|8.
|Осане
|7
|3
|0
|4
|6 - 10
|9
|9.
|Санднес
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|10.
|Ранхейм
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|11.
|Рёуфосс
|0:1
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|12.
|Брюне
|6
|2
|0
|4
|9 - 13
|6
|13.
|Гроруд
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|14.
|Стрёммен
|7
|0
|4
|3
|5 - 9
|4
|15.
|КФУМ
|7
|0
|4
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Стйордалс Блинк
|7
|1
|0
|6
|6 - 20
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Гроруд
|Oscar Aga
|11
|3
|1
|2.
|Фредрикстад
|Nicolay Solberg
|8
|0
|3
|3.
|Рёуфосс
|Mame Mor Ndiaye
|8
|0
|2
|4.
|КФУМ
|Alagie Sanyang
|7
|0
|3
|5.
|Дьерв
|Willis Furtado
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Улленсакер-Киса
|Сундли Мортен
|3
|1
|2.
|Осане
|Martin Ueland
|3
|1
|3.
|Олесунн
|Кастро Никлас
|3
|1
|4.
|Осане
|Mark Jensen
|4
|0
|5.
|Старт
|Шульц Эрик
|4
|0