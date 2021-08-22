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Норвегия: Первый дивизион 2021

2021
Старт
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Согндаль
0'
26' Желтая карточка
Сальте Торр
28' Желтая карточка
Пальссон Эмиль
30' Желтая карточка
Робстад Хенрик
36'
12
Вишне
Амунн
18
Твейта
Йон-Хельге
14
Марес
Люк
15
Робстад
Хенрик
22
Тённесен
Кристоффер
28
Хьераннсен-Скёу
Аск
8
Kristoffer
Valsvik
21
Шеквист
Сандер
Хансен
11
Шульц
Эрик
10
Марковик
Эман
9
Рамсланн
Мартин
1
Фей
Рензе
24
Сальте
Торр
4
Росет
Мартин-Уве
16
Eirik
Lereng
5
Daniel
Eid
8
Пальссон
Эмиль
17
Mathias
Blaarud
2
Фло
Пер-Эгиль
11
Ховен
Андреас
10
Адамс
Акор
18
Kristoffer
Hoven
Старт
4-2-3-1
Согндаль
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Старт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рамсланн Мартин 5 0.33
2. Марковик Эман 4 (2) 0.27
3. Шульц Эрик 4 0.27
4. Шеквист Сандер Хансен 3 0.2
5. Тённесен Кристоффер 2 0.13
6. Matias Belli Moldskred 2 0.13
7. Sebastian Buch 2 0.13
8. Угланн Микаэль 1 0.07
9. Робстад Хенрик 1 0.07
10. Preben Hille 1 0.07
11. Эль-Макрини Мохамед 0 0
12. Твейта Йон-Хельге 0 0
13. Акинйеми Аделеке 0 0
Согндаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адамс Акор 5 (1) 0.33
2. Kristoffer Hoven 5 0.33
3. Daniel Eid 3 0.2
4. Фло Пер-Эгиль 2 0.13
5. Михаэль Петер 2 0.13
6. Kristoffer Nessoe 1 0.07
7. Ховен Андреас 1 0.07
8. Mansour Gueye II 1 0.07
9. Sivert Heggheim Mannsverk 1 0.07
10. Kristoffer Valsvik 0 0
11. Mathias Blaarud 0 0
12. Росет Мартин-Уве 0 0
13. Мбайе Серинье 0 0

Карточки

Старт
# Игрок      
1. Шульц Эрик 4 0
2. Эль-Макрини Мохамед 2 0
3. Рамсланн Мартин 2 0
4. Робстад Хенрик 2 0
5. Акинйеми Аделеке 2 0
6. Emil Groenn Pedersen 2 0
7. Доймеланд Йонас 1 0
8. Берган Вегар 1 0
9. Kristoffer Valsvik 1 0
10. Вишне Амунн 1 0
11. Угланн Микаэль 1 0
12. Уйкани Алтин 1 0
13. Matias Belli Moldskred 1 0
14. Peter Reinhardsen 1 0
15. Sebastian Buch 1 0
Согндаль
# Игрок      
1. Axel Kryger 4 0
2. Endre Kupen 2 1
3. Tobias Bjoernebye 2 1
4. Росет Мартин-Уве 3 0
5. Sivert Heggheim Mannsverk 3 0
6. Сальте Торр 2 0
7. Daniel Eid 2 0
8. Адамс Акор 2 0
9. Ховен Андреас 0 1
10. Фло Пер-Эгиль 1 0
11. Пальссон Эмиль 1 0
12. Mathias Blaarud 1 0
13. Mansour Gueye II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Старт 24% (6) 0 12% (3) 16% (4) 36% (9) 12% (3)
 Согндаль 23.81% (5) 19.05% (4) 0 9.52% (2) 23.81% (5) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Старт Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Фредрикстад 2:2 Старт Видар 0:2 Старт Экспресс 0:8 Старт Старт 4:1 Стйордалс Блинк
Старт 1:1 Рёуфосс КФУМ 0:2 Старт Старт 1:4 Хам-Кам Стрёммен 2:1 Старт Старт 2:3 Брюне Гроруд 1:4 Старт Старт 1:3 Улленсакер-Киса Осане 2:0 Старт Ранхейм 1:1 Старт Старт 2:0 Олесунн Старт 2:4 Дьерв Санднес 1:2 Старт Старт 1:1 Хёугесунн Старт 1:1 Саннефьёрд Викинг 3:3 Старт Волеренга 4:0 Старт
Согндаль Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Согндаль 3:2 КФУМ Флорё 1:5 Согндаль Фьора 0:3 Согндаль Рёуфосс 1:2 Согндаль
Согндаль 1:0 Гроруд Брюне 0:1 Согндаль Согндаль 1:1 Стрёммен Дьерв 1:0 Согндаль Согндаль 3:1 Осане Хам-Кам 2:1 Согндаль Согндаль 2:0 Олесунн Ранхейм 0:4 Согндаль Согндаль 2:2 Санднес Согндаль 1:2 Фредрикстад Стйордалс Блинк 2:1 Согндаль Согндаль 1:1 Улленсакер-Киса Мольде 2:0 Согндаль Согндаль 4:1 Бранн Мьёндален 3:2 Согндаль Согндаль 3:1 Ранхейм

Последние игры между собой

Старт: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Согндаль: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Старт 1:0 Согндаль Первый дивизион Согндаль 0:1 Старт Первый дивизион Старт 1:1 Согндаль Типпелиген Согндаль 2:2 Старт Типпелиген
Старт 3:2 Согндаль Типпелиген Согндаль 2:1 Старт Типпелиген Согндаль 2:1 Старт Товарищеские матчи Старт 2:0 Согндаль Типпелиген Согндаль 1:1 Старт Типпелиген Старт 2:1 Согндаль Товарищеские матчи Согндаль 2:0 Старт Типпелиген Старт 1:1 Согндаль Типпелиген Старт 1:1 Согндаль Товарищеские матчи Старт 1:1 Согндаль Адекколига Согндаль 0:3 Старт Адекколига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 14 9 2 3 28 - 13 29
2. Фредрикстад 14 7 5 2 27 - 18 26
3. Дьерв 14 7 4 3 22 - 22 25
4. Согндаль 0:0 15 7 4 4 23 - 15 25
5. Олесунн 14 7 4 3 22 - 17 25
6. Осане 14 6 1 7 18 - 21 19
7. Улленсакер-Киса 1:0 14 5 4 5 19 - 20 19
8. Старт 0:0 15 5 4 6 25 - 25 19
9. Рёуфосс 0:1 15 5 3 7 25 - 24 18
10. КФУМ 14 4 5 5 21 - 20 17
11. Брюне 13 5 2 6 20 - 21 17
12. Ранхейм 14 4 5 5 22 - 23 17
13. Санднес 14 4 4 6 16 - 22 16
14. Стйордалс Блинк 14 4 1 9 13 - 26 13
15. Стрёммен 14 2 7 5 11 - 16 13
16. Гроруд 14 3 3 8 17 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Согндаль 0:0 8 4 3 1 14 - 9 15
2. Олесунн 7 4 3 0 14 - 6 15
3. Фредрикстад 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Хам-Кам 7 4 1 2 15 - 8 13
5. КФУМ 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Рёуфосс 0:1 8 4 0 4 16 - 12 12
7. Дьерв 7 3 3 1 10 - 9 12
8. Брюне 7 3 2 2 11 - 8 11
9. Ранхейм 7 3 2 2 14 - 12 11
10. Осане 7 3 1 3 12 - 11 10
11. Стйордалс Блинк 7 3 1 3 7 - 6 10
12. Стрёммен 7 2 3 2 6 - 7 9
13. Санднес 7 2 2 3 8 - 10 8
14. Улленсакер-Киса 1:0 6 2 2 2 8 - 6 8
15. Старт 0:0 8 2 2 4 13 - 16 8
16. Гроруд 6 2 1 3 6 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 7 5 1 1 13 - 5 16
2. Дьерв 7 4 1 2 12 - 13 13
3. Фредрикстад 7 3 3 1 12 - 10 12
4. Улленсакер-Киса 1:0 8 3 2 3 11 - 14 11
5. Старт 0:0 7 3 2 2 12 - 9 11
6. Согндаль 0:0 7 3 1 3 9 - 6 10
7. Олесунн 7 3 1 3 8 - 11 10
8. Осане 7 3 0 4 6 - 10 9
9. Санднес 7 2 2 3 8 - 12 8
10. Ранхейм 7 1 3 3 8 - 11 6
11. Рёуфосс 0:1 7 1 3 3 9 - 12 6
12. Брюне 6 2 0 4 9 - 13 6
13. Гроруд 8 1 2 5 11 - 16 5
14. Стрёммен 7 0 4 3 5 - 9 4
15. КФУМ 7 0 4 3 8 - 11 4
16. Стйордалс Блинк 7 1 0 6 6 - 20 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Гроруд Oscar Aga 11 3 1
2. Фредрикстад Nicolay Solberg 8 0 3
3. Рёуфосс Mame Mor Ndiaye 8 0 2
4. КФУМ Alagie Sanyang 7 0 3
5. Дьерв Willis Furtado 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Улленсакер-Киса Сундли Мортен 3 1
2. Осане Martin Ueland 3 1
3. Олесунн Кастро Никлас 3 1
4. Осане Mark Jensen 4 0
5. Старт Шульц Эрик 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Старт
Ничья
Согндаль
2.73
3.76
2.85
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