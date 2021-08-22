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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Хёугесунн
0:2
Перерыв

Стадион:
Лиллестрём
0'
0:1
21' Гол
Густавссон Даниэль
0:2
23' Гол
Густавссон Даниэль
34' Желтая карточка
Кайринен Каан
12
Сельвик
Эгиль
23
Педерсен
Торе
15
Фредриксен
Ульрик
5
Хансен
Беньямин
22
Стёлос
Александер
7
Теркильдсен
Петер
8
Крюгор
Кевин
Мартин
9
Лисет
Сёндре
10
Сандберг
Никлас
25
Ндур
Алиун
11
Вельде
Кристоффер
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
26
Рангер
Ларс
8
Мэтью
Ифиний
6
Кайринен
Каан
5
Драгснес
Ветле
90
Густавссон
Даниэль
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
Хёугесунн
4-3-3
Лиллестрём
3-4-2-1

Ход матча

21'
0:1
Густавссон Даниэль
23'
0:2
Густавссон Даниэль
34'
 
Кайринен Каан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ваджи Ибраима 8 0.5
2. Вельде Кристоффер 4 0.25
3. Ндур Алиун 3 0.19
4. Лисет Сёндре 2 0.13
5. Сандберг Никлас 2 (1) 0.13
6. Стёлос Александер 1 0.06
7. Теркильдсен Петер 1 0.06
8. Деслер Миккел 1 0.06
9. Крюгор Кевин Мартин 1 0.06
10. Фредриксен Ульрик 1 0.06
11. Педерсен Торе 0 0
12. Лейте Бруно 0 0
Лиллестрём
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ольсен Томас 13 (2) 0.81
2. Густавссон Даниэль 2 0.13
3. Рангер Ларс 2 0.13
4. Осен Йермунд 1 0.06
5. Кайринен Каан 1 0.06
6. Мэтью Ифиний 1 0.06
7. Огбу Иго 1 0.06
8. Хелланн Поль-Андре 1 0.06
9. Браут-Брюнес Джонатан 1 0.06
10. Эриксен Кент Хавард 0 0
11. Крогстад Фредрик 0 0
12. Эд Эскил 0 0

Карточки

Хёугесунн
# Игрок      
1. Педерсен Торе 5 0
2. Лисет Сёндре 3 0
3. Стёлос Александер 2 0
4. Крюгор Кевин Мартин 2 0
5. Фредриксен Ульрик 2 0
6. Теркильдсен Петер 2 0
7. Ндур Алиун 0 1
8. Санде Мадс 1 0
9. Ваджи Ибраима 1 0
10. Самуэльсен Мартин 1 0
11. Хансен Беньямин 1 0
12. Лейте Бруно 1 0
Лиллестрём
# Игрок      
1. Рангер Ларс 6 0
2. Огбу Иго 3 0
3. Хелланн Поль-Андре 2 0
4. Гарнас Эспен 2 0
5. Мэтью Ифиний 2 0
6. Эд Эскил 2 0
7. Ольсен Томас 1 0
8. Крогстад Фредрик 1 0
9. Драгснес Ветле 1 0
10. Кайринен Каан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хёугесунн 4.17% (1) 29.17% (7) 0 25% (6) 25% (6) 16.67% (4)
 Лиллестрём 14.29% (3) 9.52% (2) 14.29% (3) 19.05% (4) 23.81% (5) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Одд 4:2 Хёугесунн Мольде 5:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Сторд 2:2 Хёугесунн
Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Волеренга Мьёндален 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Тромсё Русенборг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Бранн Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:2 Викинг Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Старт 1:1 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Осане Кристиансунд 1:3 Хёугесунн
Лиллестрём Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт Саннефьёрд 1:1 Лиллестрём Скейд 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08
Фуннефосс/Вормсунн 0:4 Лиллестрём Стабек 2:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Мольде Волеренга 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Мьёндален Бранн 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Русенборг Тромсё 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Лиллестрём 5:0 Хам-Кам Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Одд Лиллестрём 1:3 Викинг Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стабек 0:1 Лиллестрём Мьёндален 2:1 Лиллестрём

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 7
Лиллестрём: победы: 7, ничьи: 10, поражения: 3
Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Типпелиген Лиллестрём 1:1 Хёугесунн Типпелиген
Хёугесунн 2:2 Лиллестрём Типпелиген Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:2 Хёугесунн Типпелиген Лиллестрём 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:3 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Типпелиген Хёугесунн 3:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 3:0 Хёугесунн Типпелиген Лиллестрём 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Типпелиген Хёугесунн 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 5:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:3 Лиллестрём Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
2. Будё-Глимт 0:0 Заявка 16 8 5 3 30 - 15 29
3. Лиллестрём 2:0 Заявка 16 8 4 4 23 - 18 28
4. Кристиансунд 0:0 Заявка 16 8 3 5 20 - 16 27
5. Русенборг Заявка 15 7 4 4 28 - 20 25
6. Волеренга 1:0 Заявка 16 6 7 3 27 - 21 25
7. Викинг 0:1 Заявка 16 7 3 6 30 - 32 24
8. Одд Заявка 15 6 4 5 24 - 26 22
9. Хёугесунн 0:2 Заявка 16 6 4 6 24 - 23 22
10. Стрёмсгодсет Заявка 16 6 4 6 24 - 25 22
11. Саннефьёрд 1:1 Заявка 16 6 3 7 22 - 26 21
12. Сарпсборг-08 Заявка 16 4 5 7 13 - 22 17
13. Тромсё 1:1 Заявка 16 3 6 7 17 - 28 15
14. Стабек Заявка 16 3 4 9 21 - 35 13
15. Мьёндален Заявка 16 2 7 7 19 - 21 13
16. Бранн Заявка 16 2 4 10 17 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Стрёмсгодсет Заявка 8 6 2 0 19 - 6 20
3. Хёугесунн 0:2 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
4. Кристиансунд 0:0 Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
5. Будё-Глимт 0:0 Заявка 9 5 3 1 22 - 9 18
6. Викинг 0:1 Заявка 8 5 2 1 19 - 12 17
7. Лиллестрём 2:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
8. Одд Заявка 7 4 2 1 16 - 10 14
9. Русенборг Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
10. Волеренга 1:0 Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
11. Саннефьёрд 1:1 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
13. Бранн Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Стабек Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Мьёндален Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
16. Тромсё 1:1 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волеренга 1:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
2. Мольде Заявка 8 3 3 2 14 - 11 12
3. Лиллестрём 2:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
4. Русенборг Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
5. Тромсё 1:1 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
6. Будё-Глимт 0:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
7. Саннефьёрд 1:1 Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
8. Кристиансунд 0:0 Заявка 8 2 2 4 5 - 10 8
9. Одд Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
10. Викинг 0:1 Заявка 8 2 1 5 11 - 20 7
11. Мьёндален Заявка 8 1 4 3 9 - 10 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
13. Стабек Заявка 8 1 2 5 11 - 21 5
14. Хёугесунн 0:2 Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
15. Стрёмсгодсет Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
16. Бранн Заявка 8 0 1 7 6 - 19 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 13 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
5. Мьёндален Осмундсен Стиан 4 0
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Кайринен Каан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Густавссон Даниэль бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Густавссон Даниэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Лиллестрём
2.20
6.80
3.70
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Где смотреть матч Хёугесунн 0:2 Лиллестрём онлайн




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