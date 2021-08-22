Норвегия: Типпелиген 2021
Хёугесунн
0:2
Перерыв
Стадион: Хуагесунд
Лиллестрём
0:1
21' ГолГуставссон Даниэль
0:2
23' ГолГуставссон Даниэль
34' Желтая карточкаКайринен Каан
25
Ндур
Алиун
30
Огбу
Иго
26
Рангер
Ларс
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Ндур АлиунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
26 Рангер ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Ход матча
21'
23'
34'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ваджи Ибраима
|8
|0.5
|2.
|Вельде Кристоффер
|4
|0.25
|3.
|Ндур Алиун
|3
|0.19
|4.
|Лисет Сёндре
|2
|0.13
|5.
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.13
|6.
|Стёлос Александер
|1
|0.06
|7.
|Теркильдсен Петер
|1
|0.06
|8.
|Деслер Миккел
|1
|0.06
|9.
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0.06
|10.
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.06
|11.
|Педерсен Торе
|0
|0
|12.
|Лейте Бруно
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ольсен Томас
|13 (2)
|0.81
|2.
|Густавссон Даниэль
|2
|0.13
|3.
|Рангер Ларс
|2
|0.13
|4.
|Осен Йермунд
|1
|0.06
|5.
|Кайринен Каан
|1
|0.06
|6.
|Мэтью Ифиний
|1
|0.06
|7.
|Огбу Иго
|1
|0.06
|8.
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.06
|9.
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.06
|10.
|Эриксен Кент Хавард
|0
|0
|11.
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|12.
|Эд Эскил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педерсен Торе
|5
|0
|2.
|Лисет Сёндре
|3
|0
|3.
|Стёлос Александер
|2
|0
|4.
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|0
|5.
|Фредриксен Ульрик
|2
|0
|6.
|Теркильдсен Петер
|2
|0
|7.
|Ндур Алиун
|0
|1
|8.
|Санде Мадс
|1
|0
|9.
|Ваджи Ибраима
|1
|0
|10.
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|11.
|Хансен Беньямин
|1
|0
|12.
|Лейте Бруно
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Огбу Иго
|3
|0
|3.
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0
|4.
|Гарнас Эспен
|2
|0
|5.
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|6.
|Эд Эскил
|2
|0
|7.
|Ольсен Томас
|1
|0
|8.
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|9.
|Драгснес Ветле
|1
|0
|10.
|Кайринен Каан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хёугесунн
|4.17% (1)
|29.17% (7)
|0
|25% (6)
|25% (6)
|16.67% (4)
|Лиллестрём
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: +7 =6 -7Одд 4:2 Хёугесунн Мольде 5:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Сторд 2:2 Хёугесунн
Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Волеренга Мьёндален 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Тромсё Русенборг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Бранн Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:2 Викинг Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Старт 1:1 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Осане Кристиансунд 1:3 Хёугесунн
Лиллестрём Последние 20 матчей: +11 =4 -5Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт Саннефьёрд 1:1 Лиллестрём Скейд 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08
Фуннефосс/Вормсунн 0:4 Лиллестрём Стабек 2:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Мольде Волеренга 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Мьёндален Бранн 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Русенборг Тромсё 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Лиллестрём 5:0 Хам-Кам Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Одд Лиллестрём 1:3 Викинг Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стабек 0:1 Лиллестрём Мьёндален 2:1 Лиллестрём
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 7
Лиллестрём: победы: 7, ничьи: 10, поражения: 3
Хёугесунн 2:2 Лиллестрём Типпелиген Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:2 Хёугесунн Типпелиген Лиллестрём 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:3 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Типпелиген Хёугесунн 3:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 3:0 Хёугесунн Типпелиген Лиллестрём 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Типпелиген Хёугесунн 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 5:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:3 Лиллестрём Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|41 - 20
|33
|2.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|30 - 15
|29
|3.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 18
|28
|4.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|20 - 16
|27
|5.
|Русенборг
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 20
|25
|6.
|Волеренга
|1:0 Заявка
|16
|6
|7
|3
|27 - 21
|25
|7.
|Викинг
|0:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|30 - 32
|24
|8.
|Одд
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|24 - 26
|22
|9.
|Хёугесунн
|0:2 Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 23
|22
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 25
|22
|11.
|Саннефьёрд
|1:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 22
|17
|13.
|Тромсё
|1:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 28
|15
|14.
|Стабек
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 35
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|19 - 21
|13
|16.
|Бранн
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 6
|20
|3.
|Хёугесунн
|0:2 Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|4.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|5.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 9
|18
|6.
|Викинг
|0:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 12
|17
|7.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|8.
|Одд
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 10
|14
|9.
|Русенборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|10.
|Волеренга
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|11.
|Саннефьёрд
|1:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|13.
|Бранн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|Стабек
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|16.
|Тромсё
|1:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волеренга
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|2.
|Мольде
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|3.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|4.
|Русенборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|5.
|Тромсё
|1:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|6.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|7.
|Саннефьёрд
|1:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|8.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|9.
|Одд
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|10.
|Викинг
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 20
|7
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|13.
|Стабек
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 21
|5
|14.
|Хёугесунн
|0:2 Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|16.
|Бранн
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 19
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|18
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|13
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|3.
|Хёугесунн
|Педерсен Торе
|5
|0
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|3
|1
|5.
|Мьёндален
|Осмундсен Стиан
|4
|0