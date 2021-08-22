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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Волеренга
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Викинг
0'
1:0
11' Гол
Кьяртанссон Видар
25' Желтая карточка
Лаюни Амор
45'+2
1
Хауг
Кьетил
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Толлос
Йонатан
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
15
Хольм
Один
Тьяго
11
Лаюни
Амор
9
Кьяртанссон
Видар
26
Сахрауи
Осам
22
Эстбе
Арилд
17
Себулонсен
Себастьян
5
Хеггхейм
Хенрик
3
Веватне
Вильяр
23
Викстёль
Рольф
21
Танген
Харальд
8
Белл
Джо
16
Лёкберг
Кристоффер
9
Кабран
Кевин
24
Траоре
Маи
77
Трипич
Златко
Волеренга
4-3-3
Викинг
4-3-3

Ход матча

11'
Кьяртанссон Видар
(Сахрауи Осам)
1:0
25'
Лаюни Амор
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доннум Арон 6 (2) 0.38
2. Удаль Хенрик 5 0.31
3. Борхгревинк Кристиан 3 0.19
4. Толлос Йонатан 3 0.19
5. Лаюни Амор 2 0.13
6. Бьёрдаль Хенрик 2 0.13
7. Кьяртанссон Видар 2 0.13
8. Сахрауи Осам 1 0.06
9. Хольм Один Тьяго 1 0.06
10. Ятта Сиди 1 0.06
11. Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
12. Клаессон Кристоффер 0 0
Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 10 (2) 0.63
2. Трипич Златко 6 (1) 0.38
3. Фридйонссон Самуэль 3 0.19
4. Танген Харальд 3 0.19
5. Кабран Кевин 2 0.13
6. Паттинама Шейн 1 0.06
7. Викстёль Рольф 1 0.06
8. Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.06
9. Брекало Давид 1 0.06
10. Белл Джо 0 0
11. Торстейнбё Фредерик 0 0
12. Лёкберг Кристоффер 0 0
13. Эукленн Сондре 0 0

Карточки

Волеренга
# Игрок      
1. Борхгревинк Кристиан 4 0
2. Лаюни Амор 3 0
3. Бьёрдаль Хенрик 2 0
4. Несберг Иван 2 0
5. Адекугбе Сэм 2 0
6. Кристенсен Тобиас 2 0
7. Доннум Арон 2 0
8. Жута Леонард 1 0
9. Клаессон Кристоффер 1 0
10. Сахрауи Осам 1 0
11. Мёрфельт Альбин 1 0
12. Толлос Йонатан 1 0
13. Скарет Браге 1 0
Викинг
# Игрок      
1. Викстёль Рольф 4 0
2. Трипич Златко 3 0
3. Лёкберг Кристоффер 3 0
4. Фридйонссон Самуэль 3 0
5. Белл Джо 3 0
6. Бериша Ветон 2 0
7. Веватне Вильяр 2 0
8. Кабран Кевин 2 0
9. Паттинама Шейн 2 0
10. Себулонсен Себастьян 2 0
11. Хеггхейм Хенрик 2 0
12. Эустбё Ивен 1 0
13. Хове Рунар 1 0
14. Траоре Маи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волеренга 8% (2) 0 12% (3) 8% (2) 40% (10) 32% (8)
 Викинг 3.45% (1) 13.79% (4) 13.79% (4) 20.69% (6) 17.24% (5) 31.03% (9)

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Тромсё 1:1 Волеренга Уллерн 1:3 Волеренга Волеренга 2:0 Гент Люн 0:4 Волеренга
Гент 4:0 Волеренга Хёугесунн 3:1 Волеренга Волеренга 2:2 Лиллестрём Стрёмсгодсет 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:2 Волеренга Волеренга 1:1 Будё-Глимт Волеренга 1:1 Одд Викинг 4:1 Волеренга Волеренга 3:1 Саннефьёрд Мольде 2:3 Волеренга Мьёндален 1:1 Волеренга Волеренга 1:2 Кристиансунд Бранн 0:3 Волеренга Волеренга 1:1 Русенборг Волеренга 3:4 Тромсё
Викинг Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Викинг 3:2 Мольде Викинг 3:2 Кристиансунд Ерв-1919 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:3 Викинг
Одд 3:2 Викинг Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Сарпсборг-08 1:2 Викинг Саннефьёрд 3:0 Викинг Викинг 4:1 Волеренга Викинг 0:2 Эгерсунд Хёугесунн 4:2 Викинг Викинг 2:1 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Викинг Викинг 0:1 Тромсё Русенборг 5:0 Викинг Викинг 3:1 Бранн Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 3:3 Старт

Последние игры между собой

Волеренга: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Викинг: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Викинг 4:1 Волеренга Типпелиген Викинг 2:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:1 Викинг Типпелиген Волеренга 0:4 Викинг Типпелиген
Викинг 1:1 Волеренга Типпелиген Викинг 1:7 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Викинг Типпелиген Волеренга 2:4 Викинг Типпелиген Викинг 3:4 Волеренга Типпелиген Викинг 0:2 Волеренга Товарищеские матчи Викинг 0:2 Волеренга Товарищеские матчи Викинг 5:5 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Викинг Типпелиген Волеренга 3:0 Викинг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
2. Будё-Глимт 0:0 Заявка 16 8 5 3 30 - 15 29
3. Лиллестрём 2:0 Заявка 16 8 4 4 23 - 18 28
4. Кристиансунд 0:0 Заявка 16 8 3 5 20 - 16 27
5. Русенборг Заявка 15 7 4 4 28 - 20 25
6. Волеренга 1:0 Заявка 16 6 7 3 27 - 21 25
7. Викинг 0:1 Заявка 16 7 3 6 30 - 32 24
8. Одд Заявка 15 6 4 5 24 - 26 22
9. Хёугесунн 0:2 Заявка 16 6 4 6 24 - 23 22
10. Стрёмсгодсет Заявка 16 6 4 6 24 - 25 22
11. Саннефьёрд 1:1 Заявка 16 6 3 7 22 - 26 21
12. Сарпсборг-08 Заявка 16 4 5 7 13 - 22 17
13. Тромсё 1:1 Заявка 16 3 6 7 17 - 28 15
14. Стабек Заявка 16 3 4 9 21 - 35 13
15. Мьёндален Заявка 16 2 7 7 19 - 21 13
16. Бранн Заявка 16 2 4 10 17 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Стрёмсгодсет Заявка 8 6 2 0 19 - 6 20
3. Хёугесунн 0:2 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
4. Кристиансунд 0:0 Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
5. Будё-Глимт 0:0 Заявка 9 5 3 1 22 - 9 18
6. Викинг 0:1 Заявка 8 5 2 1 19 - 12 17
7. Лиллестрём 2:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
8. Одд Заявка 7 4 2 1 16 - 10 14
9. Русенборг Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
10. Волеренга 1:0 Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
11. Саннефьёрд 1:1 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
13. Бранн Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Стабек Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Мьёндален Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
16. Тромсё 1:1 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волеренга 1:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
2. Мольде Заявка 8 3 3 2 14 - 11 12
3. Лиллестрём 2:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
4. Русенборг Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
5. Тромсё 1:1 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
6. Будё-Глимт 0:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
7. Саннефьёрд 1:1 Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
8. Кристиансунд 0:0 Заявка 8 2 2 4 5 - 10 8
9. Одд Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
10. Викинг 0:1 Заявка 8 2 1 5 11 - 20 7
11. Мьёндален Заявка 8 1 4 3 9 - 10 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
13. Стабек Заявка 8 1 2 5 11 - 21 5
14. Хёугесунн 0:2 Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
15. Стрёмсгодсет Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
16. Бранн Заявка 8 0 1 7 6 - 19 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 13 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
5. Мьёндален Осмундсен Стиан 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Викинг
1.63
5.40
4.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волеренга 1:0 Викинг онлайн




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