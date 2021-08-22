Норвегия: Типпелиген 2021
Волеренга
1:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Intility Arena
Викинг
1:0
11' ГолКьяртанссон Видар
25' Желтая карточкаЛаюни Амор
22
Несберг
Иван
11
Лаюни
Амор
26
Сахрауи
Осам
22
Эстбе
Арилд
8
Белл
Джо
24
Траоре
Маи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
-
26 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
-
38 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
- Нападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
-
27 Jacob Eng
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
Ход матча
11'
25'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доннум Арон
|6 (2)
|0.38
|2.
|Удаль Хенрик
|5
|0.31
|3.
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0.19
|4.
|Толлос Йонатан
|3
|0.19
|5.
|Лаюни Амор
|2
|0.13
|6.
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0.13
|7.
|Кьяртанссон Видар
|2
|0.13
|8.
|Сахрауи Осам
|1
|0.06
|9.
|Хольм Один Тьяго
|1
|0.06
|10.
|Ятта Сиди
|1
|0.06
|11.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|12.
|Клаессон Кристоффер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|10 (2)
|0.63
|2.
|Трипич Златко
|6 (1)
|0.38
|3.
|Фридйонссон Самуэль
|3
|0.19
|4.
|Танген Харальд
|3
|0.19
|5.
|Кабран Кевин
|2
|0.13
|6.
|Паттинама Шейн
|1
|0.06
|7.
|Викстёль Рольф
|1
|0.06
|8.
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.06
|9.
|Брекало Давид
|1
|0.06
|10.
|Белл Джо
|0
|0
|11.
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|12.
|Лёкберг Кристоффер
|0
|0
|13.
|Эукленн Сондре
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Борхгревинк Кристиан
|4
|0
|2.
|Лаюни Амор
|3
|0
|3.
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|4.
|Несберг Иван
|2
|0
|5.
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|6.
|Кристенсен Тобиас
|2
|0
|7.
|Доннум Арон
|2
|0
|8.
|Жута Леонард
|1
|0
|9.
|Клаессон Кристоффер
|1
|0
|10.
|Сахрауи Осам
|1
|0
|11.
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|12.
|Толлос Йонатан
|1
|0
|13.
|Скарет Браге
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Викстёль Рольф
|4
|0
|2.
|Трипич Златко
|3
|0
|3.
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0
|4.
|Фридйонссон Самуэль
|3
|0
|5.
|Белл Джо
|3
|0
|6.
|Бериша Ветон
|2
|0
|7.
|Веватне Вильяр
|2
|0
|8.
|Кабран Кевин
|2
|0
|9.
|Паттинама Шейн
|2
|0
|10.
|Себулонсен Себастьян
|2
|0
|11.
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0
|12.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|13.
|Хове Рунар
|1
|0
|14.
|Траоре Маи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волеренга
|8% (2)
|0
|12% (3)
|8% (2)
|40% (10)
|32% (8)
|Викинг
|3.45% (1)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|31.03% (9)
Предыдущие игры
Волеренга Последние 20 матчей: +8 =7 -5Тромсё 1:1 Волеренга Уллерн 1:3 Волеренга Волеренга 2:0 Гент Люн 0:4 Волеренга
Гент 4:0 Волеренга Хёугесунн 3:1 Волеренга Волеренга 2:2 Лиллестрём Стрёмсгодсет 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:2 Волеренга Волеренга 1:1 Будё-Глимт Волеренга 1:1 Одд Викинг 4:1 Волеренга Волеренга 3:1 Саннефьёрд Мольде 2:3 Волеренга Мьёндален 1:1 Волеренга Волеренга 1:2 Кристиансунд Бранн 0:3 Волеренга Волеренга 1:1 Русенборг Волеренга 3:4 Тромсё
Викинг Последние 20 матчей: +10 =4 -6Викинг 3:2 Мольде Викинг 3:2 Кристиансунд Ерв-1919 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:3 Викинг
Одд 3:2 Викинг Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Сарпсборг-08 1:2 Викинг Саннефьёрд 3:0 Викинг Викинг 4:1 Волеренга Викинг 0:2 Эгерсунд Хёугесунн 4:2 Викинг Викинг 2:1 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Викинг Викинг 0:1 Тромсё Русенборг 5:0 Викинг Викинг 3:1 Бранн Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 3:3 Старт
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Викинг: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Викинг 1:1 Волеренга Типпелиген Викинг 1:7 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Викинг Типпелиген Волеренга 2:4 Викинг Типпелиген Викинг 3:4 Волеренга Типпелиген Викинг 0:2 Волеренга Товарищеские матчи Викинг 0:2 Волеренга Товарищеские матчи Викинг 5:5 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Викинг Типпелиген Волеренга 3:0 Викинг Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|41 - 20
|33
|2.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|30 - 15
|29
|3.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 18
|28
|4.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|20 - 16
|27
|5.
|Русенборг
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 20
|25
|6.
|Волеренга
|1:0 Заявка
|16
|6
|7
|3
|27 - 21
|25
|7.
|Викинг
|0:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|30 - 32
|24
|8.
|Одд
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|24 - 26
|22
|9.
|Хёугесунн
|0:2 Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 23
|22
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 25
|22
|11.
|Саннефьёрд
|1:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 22
|17
|13.
|Тромсё
|1:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 28
|15
|14.
|Стабек
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 35
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|19 - 21
|13
|16.
|Бранн
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 6
|20
|3.
|Хёугесунн
|0:2 Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|4.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|5.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 9
|18
|6.
|Викинг
|0:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 12
|17
|7.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|8.
|Одд
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 10
|14
|9.
|Русенборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|10.
|Волеренга
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|11.
|Саннефьёрд
|1:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|13.
|Бранн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|Стабек
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|16.
|Тромсё
|1:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волеренга
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|2.
|Мольде
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|3.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|4.
|Русенборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|5.
|Тромсё
|1:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|6.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|7.
|Саннефьёрд
|1:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|8.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|9.
|Одд
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|10.
|Викинг
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 20
|7
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|13.
|Стабек
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 21
|5
|14.
|Хёугесунн
|0:2 Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|16.
|Бранн
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 19
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|18
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|13
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|3.
|Хёугесунн
|Педерсен Торе
|5
|0
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|3
|1
|5.
|Мьёндален
|Осмундсен Стиан
|4
|0