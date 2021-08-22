Норвегия: Типпелиген 2021
Русенборг
3:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Леркендаль
Одд
1:0
2' ГолЭйолфссон Холмар Эрн
2:0
10' ГолХольм Ноа
3:0
15' ГолВеккья Стефано
16
Ховланд
Эвен
23
Вагич
Павле
18
Хольм
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Вагич ПавлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хольсе КарлоНападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Меланн БьёрнЗащитник
- Нападающий
-
10 КачиНападающий
- Нападающий
-
18 Аас СайверНападающий
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
Ход матча
2'
10'
2:0
15'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захариассен Кристоффер
|8
|0.5
|2.
|Хольсе Карло
|3
|0.19
|3.
|Исламович Дино
|3
|0.19
|4.
|Видесхейм-Пауль Расмус
|3
|0.19
|5.
|Молинс Гильермо
|2
|0.13
|6.
|Эйолфссон Холмар Эрн
|2
|0.13
|7.
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.06
|8.
|Ховланд Эвен
|1
|0.06
|9.
|Тагсет Эдвард
|1
|0.06
|10.
|Хенриксен Маркус
|1
|0.06
|11.
|Конрадсен Андрес
|1
|0.06
|12.
|Шербечич Бесим
|1
|0.06
|13.
|Веккья Стефано
|1
|0.06
|14.
|Сейде Эмиль Конрадсен
|1
|0.06
|15.
|Хольм Ноа
|1
|0.06
|16.
|Андерссон Адам
|0
|0
|17.
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|18.
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|19.
|Аугустинссон Йонатан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакенга Мушага
|11 (5)
|0.69
|2.
|Леуритсен Тобиас
|4
|0.25
|3.
|Свеннсен Сандер
|2
|0.13
|4.
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.06
|5.
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.06
|6.
|Йоргенсен Филип
|1
|0.06
|7.
|Ролантссон Гилли
|1
|0.06
|8.
|Китолано Джошуа
|1
|0.06
|9.
|Рууд Эспен
|0
|0
|10.
|Кителано Йон
|0
|0
|11.
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|2.
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|3.
|Шелбред Пер-Сильян
|2
|0
|4.
|Исламович Дино
|2
|0
|5.
|Эйолфссон Холмар Эрн
|2
|0
|6.
|Андерссон Адам
|2
|0
|7.
|Рейтан Эрленд Даль
|2
|0
|8.
|Молинс Гильермо
|1
|0
|9.
|Ховланд Эвен
|1
|0
|10.
|Тетти Александер
|1
|0
|11.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0
|12.
|Шербечич Бесим
|1
|0
|13.
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бакенга Мушага
|4
|0
|2.
|Кителано Йон
|3
|0
|3.
|Ролантссон Гилли
|3
|0
|4.
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|5.
|Рууд Эспен
|1
|0
|6.
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|7.
|Россбах Сондре
|1
|0
|8.
|Китолано Джошуа
|1
|0
|9.
|Овусу Соломон
|1
|0
|10.
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0
|11.
|Валлем Конрад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Русенборг
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|25% (7)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|25% (7)
|Одд
|4.55% (1)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Русенборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ренн 2:0 Русенборг Мьёндален 1:2 Русенборг Домжале 1:2 Русенборг Русенборг 6:1 Домжале
Оркла 1:11 Русенборг Русенборг 4:1 Хабнарфьордюр Мелхус 0:7 Русенборг Хабнарфьордюр 0:2 Русенборг Тромсё 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Одд 2:2 Русенборг Русенборг 0:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:0 Русенборг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Русенборг 4:2 Стабек Саннефьёрд 1:2 Русенборг Русенборг 2:3 Мольде Русенборг 3:2 Бранн Будё-Глимт 2:2 Русенборг
Одд Последние 20 матчей: +9 =5 -6Одд 4:2 Хёугесунн Фрам Ларвик 0:1 Одд Одд 2:3 Саннефьёрд Тёнсберг 0:1 Одд
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Одд: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Одд 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Одд Типпелиген Русенборг 3:1 Одд Типпелиген Русенборг 2:2 Одд Кубок Одд 1:1 Русенборг Типпелиген Одд 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Одд Типпелиген Русенборг 1:2 Одд Типпелиген Одд 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Одд Товарищеские матчи Русенборг 3:0 Одд Типпелиген Одд 1:2 Русенборг Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|41 - 20
|33
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|33 - 15
|31
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 18
|28
|4.
|Русенборг
|3:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 20
|28
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|20 - 19
|26
|6.
|Викинг
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|31 - 32
|25
|7.
|Волеренга
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|27 - 22
|23
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 24
|22
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 25
|22
|10.
|Одд
|0:3 Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 29
|22
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 22
|17
|13.
|Тромсё
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 28
|15
|14.
|Стабек
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 35
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|19 - 21
|13
|16.
|Бранн
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 9
|20
|3.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 6
|20
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|6.
|Викинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 12
|17
|7.
|Лиллестрём
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|8.
|Русенборг
|3:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 8
|16
|9.
|Одд
|0:3 Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 10
|14
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|11.
|Волеренга
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 10
|11
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|13.
|Бранн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|Стабек
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|16.
|Тромсё
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волеренга
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|2.
|Мольде
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|4.
|Русенборг
|3:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|5.
|Тромсё
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|6.
|Будё-Глимт
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|7.
|Саннефьёрд
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|8.
|Одд
|0:3 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|9.
|Викинг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 20
|8
|10.
|Мьёндален
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|11.
|Кристиансунд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 13
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|13.
|Стабек
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 21
|5
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|16.
|Бранн
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 19
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|18
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|13
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|3.
|Хёугесунн
|Педерсен Торе
|5
|0
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|3
|1
|5.
|Мьёндален
|Осмундсен Стиан
|4
|0