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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Русенборг
5:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 7000
Одд
0'
1:0
2' Гол
Эйолфссон Холмар Эрн
2:0
10' Гол
Хольм Ноа
3:0
15' Гол
Веккья Стефано
4:0
59' Гол
Сейде Эмиль Конрадсен
81' Желтая карточка
Аугустинссон Йонатан
82' Желтая карточка
Тагсет Эдвард
5:0
84' Гол
Веккья Стефано
90'+3
1
Хансен
Андре
25
Андерссон
Адам
15
Эйолфссон
Холмар
Эрн
16
Ховланд
Эвен
3
Аугустинссон
Йонатан
4
Хофф
Вебьёрн
23
Вагич
Павле
8
Конрадсен
Андрес
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
18
Хольм
Ноа
22
Веккья
Стефано
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
23
Овусу
Соломон
4
Бьортуфт
Один
Лурас
25
Кителано
Йон
16
Китолано
Джошуа
6
Леквен
Магнус
8
Коса
Маркус
Андреас
11
Ролантссон
Гилли
20
Леуритсен
Тобиас
22
Ларсен
Кристоффер
Русенборг
4-3-3
Одд
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захариассен Кристоффер 8 0.5
2. Хольсе Карло 3 0.19
3. Исламович Дино 3 0.19
4. Видесхейм-Пауль Расмус 3 0.19
5. Веккья Стефано 3 0.19
6. Молинс Гильермо 2 0.13
7. Сейде Эмиль Конрадсен 2 0.13
8. Эйолфссон Холмар Эрн 2 0.13
9. Рейтан Эрленд Даль 1 0.06
10. Ховланд Эвен 1 0.06
11. Тагсет Эдвард 1 0.06
12. Хенриксен Маркус 1 0.06
13. Конрадсен Андрес 1 0.06
14. Шербечич Бесим 1 0.06
15. Хольм Ноа 1 0.06
16. Хофф Вебьёрн 0 0
17. Андерссон Адам 0 0
18. Шелбред Пер-Сильян 0 0
19. Аугустинссон Йонатан 0 0
Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакенга Мушага 11 (5) 0.69
2. Леуритсен Тобиас 4 0.25
3. Свеннсен Сандер 2 0.13
4. Ларсен Кристоффер 1 0.06
5. Коса Маркус Андреас 1 0.06
6. Йоргенсен Филип 1 0.06
7. Ролантссон Гилли 1 0.06
8. Китолано Джошуа 1 0.06
9. Рууд Эспен 0 0
10. Кителано Йон 0 0
11. Бьортуфт Один Лурас 0 0

Карточки

Русенборг
# Игрок      
1. Захариассен Кристоффер 4 0
2. Хофф Вебьёрн 3 0
3. Шелбред Пер-Сильян 2 0
4. Исламович Дино 2 0
5. Аугустинссон Йонатан 2 0
6. Эйолфссон Холмар Эрн 2 0
7. Андерссон Адам 2 0
8. Рейтан Эрленд Даль 2 0
9. Тагсет Эдвард 2 0
10. Молинс Гильермо 1 0
11. Ховланд Эвен 1 0
12. Тетти Александер 1 0
13. Шербечич Бесим 1 0
Одд
# Игрок      
1. Бакенга Мушага 4 0
2. Кителано Йон 3 0
3. Ролантссон Гилли 3 0
4. Коса Маркус Андреас 2 0
5. Рууд Эспен 1 0
6. Свеннсен Сандер 1 0
7. Россбах Сондре 1 0
8. Китолано Джошуа 1 0
9. Овусу Соломон 1 0
10. Бьортуфт Один Лурас 1 0
11. Валлем Конрад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Русенборг 18.18% (6) 9.09% (3) 21.21% (7) 12.12% (4) 15.15% (5) 24.24% (8)
 Одд 4.55% (1) 9.09% (2) 27.27% (6) 18.18% (4) 18.18% (4) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Русенборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ренн 2:0 Русенборг Мьёндален 1:2 Русенборг Домжале 1:2 Русенборг Русенборг 6:1 Домжале
Оркла 1:11 Русенборг Русенборг 4:1 Хабнарфьордюр Мелхус 0:7 Русенборг Хабнарфьордюр 0:2 Русенборг Тромсё 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Одд 2:2 Русенборг Русенборг 0:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:0 Русенборг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Русенборг 4:2 Стабек Саннефьёрд 1:2 Русенборг Русенборг 2:3 Мольде Русенборг 3:2 Бранн Будё-Глимт 2:2 Русенборг
Одд Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Одд 4:2 Хёугесунн Фрам Ларвик 0:1 Одд Одд 2:3 Саннефьёрд Тёнсберг 0:1 Одд
Стрёмсгодсет 3:0 Одд Одд 3:2 Викинг Мольде 5:0 Одд Одд 2:2 Русенборг Мьёндален 1:2 Одд Одд 3:0 Тромсё Бранн 1:3 Одд Волеренга 1:1 Одд Кристиансунд 2:0 Одд Одд 1:0 Будё-Глимт Лиллестрём 1:0 Одд Одд 1:1 Сарпсборг-08 Стабек 2:2 Одд Сарпсборг-08 1:0 Одд Одд 1:0 Стабек Одд 1:1 Дьерв

Последние игры между собой

Русенборг: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Одд: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Одд 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:1 Одд Типпелиген Одд 2:1 Русенборг Типпелиген Одд 4:5 Русенборг Товарищеские матчи
Одд 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Одд Типпелиген Русенборг 3:1 Одд Типпелиген Русенборг 2:2 Одд Кубок Одд 1:1 Русенборг Типпелиген Одд 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Одд Типпелиген Русенборг 1:2 Одд Типпелиген Одд 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Одд Товарищеские матчи Русенборг 3:0 Одд Типпелиген Одд 1:2 Русенборг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
2. Будё-Глимт Заявка 16 9 4 3 33 - 15 31
3. Лиллестрём Заявка 16 8 4 4 24 - 18 28
4. Русенборг Заявка 16 8 4 4 33 - 20 28
5. Кристиансунд Заявка 16 8 2 6 20 - 19 26
6. Викинг Заявка 16 7 4 5 31 - 32 25
7. Волеренга Заявка 16 5 8 3 27 - 22 23
8. Хёугесунн Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
9. Стрёмсгодсет Заявка 16 6 4 6 24 - 25 22
10. Одд Заявка 16 6 4 6 24 - 31 22
11. Саннефьёрд Заявка 16 6 3 7 22 - 26 21
12. Сарпсборг-08 Заявка 16 4 5 7 13 - 22 17
13. Тромсё Заявка 16 3 6 7 17 - 28 15
14. Стабек Заявка 16 3 4 9 21 - 35 13
15. Мьёндален Заявка 16 2 7 7 19 - 21 13
16. Бранн Заявка 16 2 4 10 17 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Будё-Глимт Заявка 9 6 2 1 25 - 9 20
3. Стрёмсгодсет Заявка 8 6 2 0 19 - 6 20
4. Хёугесунн Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
5. Кристиансунд Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
6. Викинг Заявка 8 5 2 1 19 - 12 17
7. Лиллестрём Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
8. Русенборг Заявка 8 5 1 2 20 - 8 16
9. Одд Заявка 7 4 2 1 16 - 10 14
10. Саннефьёрд Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
11. Волеренга Заявка 8 2 5 1 14 - 10 11
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
13. Бранн Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Стабек Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Мьёндален Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
16. Тромсё Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волеренга Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
2. Мольде Заявка 8 3 3 2 14 - 11 12
3. Лиллестрём Заявка 8 3 3 2 13 - 11 12
4. Русенборг Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
5. Тромсё Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
6. Будё-Глимт Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
7. Саннефьёрд Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
8. Одд Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
9. Викинг Заявка 8 2 2 4 12 - 20 8
10. Мьёндален Заявка 8 1 4 3 9 - 10 7
11. Кристиансунд Заявка 8 2 1 5 5 - 13 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
13. Стабек Заявка 8 1 2 5 11 - 21 5
14. Хёугесунн Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
15. Стрёмсгодсет Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
16. Бранн Заявка 8 0 1 7 6 - 19 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 13 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
5. Мьёндален Осмундсен Стиан 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Веккья Стефано бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Noah Holm бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Эйолфссон Холмар Эрн бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Русенборг 5:0 Одд онлайн




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