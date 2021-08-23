Швеция: Аллсвенскан 2021
Эстерсунд
0:0
Второй тайм: 72'
Стадион: Ямткрафт Арена
Кальмар
42' Желтая карточкаРомариньо Перейра
19
Хауган
Эйрик
21
Кроон
Симон
32
Хёгг
Лукас
39
Саетра
Ларс
14
Шамун
Ноа
20
Берг
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кроон СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Шамун НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Рхосе ЛукасЗащитник
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тёрготт Блэйр
|5
|0.31
|2.
|Кпозо Патрик
|2
|0.13
|3.
|Йно-Батист Фрэнсис
|2
|0.13
|4.
|Мукийби Рональд
|2
|0.13
|5.
|Кроон Симон
|1
|0.06
|6.
|Авад Ахмед
|1
|0.06
|7.
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0.06
|8.
|Хёрберг Феликс
|1
|0.06
|9.
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.06
|10.
|Фрицсон Людвиг
|0
|0
|11.
|Перри Небию
|0
|0
|12.
|Бельман Хенрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Оливер
|5 (1)
|0.31
|2.
|Ринг Джонатан
|2
|0.13
|3.
|Фролинг Нильс
|2
|0.13
|4.
|Ромариньо Перейра
|1
|0.06
|5.
|Янссон Исак
|1
|0.06
|6.
|Бергквист Дуг
|1
|0.06
|7.
|Ринг Себастьян
|1
|0.06
|8.
|Шёстедт Расмус
|1
|0.06
|9.
|Стенмарк Йохан
|1
|0.06
|10.
|Саетра Ларс
|0
|0
|11.
|Юханссон Петр
|0
|0
|12.
|Густафссон Карл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арин Франк
|3
|1
|2.
|Сонко-Сундберг Ноа
|3
|0
|3.
|Хауган Эйрик
|3
|0
|4.
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|5.
|Тёрготт Блэйр
|2
|0
|6.
|Менса Самуэль
|2
|0
|7.
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|8.
|Хёрберг Феликс
|2
|0
|9.
|Бельман Хенрик
|2
|0
|10.
|Досис Николаос
|2
|0
|11.
|Кроон Симон
|1
|0
|12.
|Кейта Али II
|1
|0
|13.
|Кпозо Патрик
|1
|0
|14.
|Селларс Джерелл
|1
|0
|15.
|Вейманс Марко
|1
|0
|16.
|Йно-Батист Фрэнсис
|1
|0
|17.
|Штольт Малкольм
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нури Эмин
|3
|0
|2.
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|3.
|Ринг Джонатан
|3
|0
|4.
|Ринг Себастьян
|3
|0
|5.
|Саетра Ларс
|2
|0
|6.
|Густафссон Карл
|2
|0
|7.
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|8.
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|9.
|Хёгг Лукас
|1
|0
|10.
|Лефквист Хенрик
|1
|0
|11.
|Фролинг Нильс
|1
|0
|12.
|Стенмарк Йохан
|1
|0
|13.
|Янссон Исак
|1
|0
|14.
|Бакман Виктор
|1
|0
|15.
|Ольссон Элиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстерсунд
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|Кальмар
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|20% (3)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: +3 =4 -13Броммапойкарна 2:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Норрчёпинг Хеккен 5:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хаммарбю
Эстерсунд 0:1 Хальмстад Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:3 Гётеборг Дегерфорс 3:1 Эстерсунд АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Эстерсунд 1:2 АИК Юргорден 2:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Мальмё 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 5:0 Эребру Кальмар 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Юргорден 3:0 Эстерсунд
Кальмар Последние 20 матчей: +8 =7 -5Лундс ФФ 1:3 Кальмар Кальмар 1:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Кальмар Кальмар 1:0 Мьельбю
Кальмар 0:1 Юргорден АИК 2:0 Кальмар Кальмар 2:3 Хеккен Варберг БоИС 1:1 Кальмар Юргорден 2:3 Кальмар Мальмё 0:1 Кальмар Кальмар 2:1 Хаммарбю Мальмё 3:1 Кальмар Кальмар 0:0 Гётеборг Эльфсборг 2:2 Кальмар Сириус 1:1 Кальмар Кальмар 1:0 Эребру Дегерфорс 0:1 Кальмар Кальмар 0:0 Эстерсунд Хальмстад 0:0 Кальмар Кальмар 0:2 Мьельбю
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Кальмар: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Кальмар 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 3:0 Кальмар Кубок Кальмар 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:0 Кальмар Аллсвенскан Эстерсунд 0:7 Кальмар Шведский кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|26 - 12
|34
|2.
|Мальмё
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|3.
|АИК
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 14
|33
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 15
|30
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|27 - 21
|24
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 18
|23
|7.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|15 - 16
|22
|8.
|Варберг БоИС
|2:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|19 - 22
|20
|9.
|Хальмстад
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|13 - 13
|20
|10.
|Хеккен
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
|11.
|Гётеборг
|0:2 Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 20
|19
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 27
|18
|13.
|Сириус
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 27
|17
|14.
|Эребру
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 29
|13
|15.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|11 - 19
|12
|16.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|15 - 5
|23
|2.
|Юргорден
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Мальмё
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|6.
|Дегерфорс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|6 - 4
|12
|8.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|9.
|Варберг БоИС
|2:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|10.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|11.
|Сириус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Хеккен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|13.
|Гётеборг
|0:2 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|14.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|15.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 11
|8
|16.
|Эребру
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|2.
|Мальмё
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 10
|12
|5.
|Гётеборг
|0:2 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|6.
|АИК
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|7.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Хеккен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|9.
|Хаммарбю
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|10.
|Варберг БоИС
|2:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Сириус
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 20
|7
|13.
|Эребру
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 18
|6
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 19
|5
|15.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 14
|4
|16.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|9
|0
|1
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|8
|1
|3
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|8
|0
|2
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|7
|4
|2
|5.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|7
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|4.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|6
|0
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|5
|0