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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эстерсунд
0:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Кальмар
0'
42' Желтая карточка
Ромариньо Перейра
72'
16
Молин
Сикстен
20
Хёрберг
Феликс
23
Менса
Самуэль
77
Сонко-Сундберг
Ноа
19
Хауган
Эйрик
2
Кпозо
Патрик
13
Фрицсон
Людвиг
8
Ссеванкамбо
Исак
28
Вейманс
Марко
7
Тёрготт
Блэйр
21
Кроон
Симон
32
Хёгг
Лукас
7
Юханссон
Петр
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Ринг
Себастьян
14
Шамун
Ноа
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
20
Берг
Оливер
9
Янссон
Исак
31
Фролинг
Нильс
Эстерсунд
5-3-2
Кальмар
4-5-1

Ход матча

42'
 
Ромариньо Перейра
57'
Досис Николаос
Фрицсон Людвиг
 
57'
Карлссон Грач Себастьян
Кроон Симон
 
64'
 
Бакман Виктор
Шамун Ноа
71'
Бельман Хенрик
Вейманс Марко
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тёрготт Блэйр 5 0.31
2. Кпозо Патрик 2 0.13
3. Йно-Батист Фрэнсис 2 0.13
4. Мукийби Рональд 2 0.13
5. Кроон Симон 1 0.06
6. Авад Ахмед 1 0.06
7. Сонко-Сундберг Ноа 1 0.06
8. Хёрберг Феликс 1 0.06
9. Карлссон Грач Себастьян 1 0.06
10. Фрицсон Людвиг 0 0
11. Перри Небию 0 0
12. Бельман Хенрик 0 0
Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Оливер 5 (1) 0.31
2. Ринг Джонатан 2 0.13
3. Фролинг Нильс 2 0.13
4. Ромариньо Перейра 1 0.06
5. Янссон Исак 1 0.06
6. Бергквист Дуг 1 0.06
7. Ринг Себастьян 1 0.06
8. Шёстедт Расмус 1 0.06
9. Стенмарк Йохан 1 0.06
10. Саетра Ларс 0 0
11. Юханссон Петр 0 0
12. Густафссон Карл 0 0

Карточки

Эстерсунд
# Игрок      
1. Арин Франк 3 1
2. Сонко-Сундберг Ноа 3 0
3. Хауган Эйрик 3 0
4. Фрицсон Людвиг 3 0
5. Тёрготт Блэйр 2 0
6. Менса Самуэль 2 0
7. Ссеванкамбо Исак 2 0
8. Хёрберг Феликс 2 0
9. Бельман Хенрик 2 0
10. Досис Николаос 2 0
11. Кроон Симон 1 0
12. Кейта Али II 1 0
13. Кпозо Патрик 1 0
14. Селларс Джерелл 1 0
15. Вейманс Марко 1 0
16. Йно-Батист Фрэнсис 1 0
17. Штольт Малкольм 1 0
Кальмар
# Игрок      
1. Нури Эмин 3 0
2. Ромариньо Перейра 3 0
3. Ринг Джонатан 3 0
4. Ринг Себастьян 3 0
5. Саетра Ларс 2 0
6. Густафссон Карл 2 0
7. Сахпекидис Филип 1 0
8. Шёстедт Расмус 1 0
9. Хёгг Лукас 1 0
10. Лефквист Хенрик 1 0
11. Фролинг Нильс 1 0
12. Стенмарк Йохан 1 0
13. Янссон Исак 1 0
14. Бакман Виктор 1 0
15. Ольссон Элиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстерсунд 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4)
 Кальмар 6.67% (1) 6.67% (1) 20% (3) 26.67% (4) 26.67% (4) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Броммапойкарна 2:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Норрчёпинг Хеккен 5:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хаммарбю
Эстерсунд 0:1 Хальмстад Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:3 Гётеборг Дегерфорс 3:1 Эстерсунд АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Эстерсунд 1:2 АИК Юргорден 2:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Мальмё 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 5:0 Эребру Кальмар 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Юргорден 3:0 Эстерсунд
Кальмар Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Лундс ФФ 1:3 Кальмар Кальмар 1:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Кальмар Кальмар 1:0 Мьельбю
Кальмар 0:1 Юргорден АИК 2:0 Кальмар Кальмар 2:3 Хеккен Варберг БоИС 1:1 Кальмар Юргорден 2:3 Кальмар Мальмё 0:1 Кальмар Кальмар 2:1 Хаммарбю Мальмё 3:1 Кальмар Кальмар 0:0 Гётеборг Эльфсборг 2:2 Кальмар Сириус 1:1 Кальмар Кальмар 1:0 Эребру Дегерфорс 0:1 Кальмар Кальмар 0:0 Эстерсунд Хальмстад 0:0 Кальмар Кальмар 0:2 Мьельбю

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Кальмар: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Кальмар 0:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:2 Кальмар Аллсвенскан
Кальмар 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 3:0 Кальмар Кубок Кальмар 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:0 Кальмар Аллсвенскан Эстерсунд 0:7 Кальмар Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 Заявка 16 10 4 2 26 - 12 34
2. Мальмё Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
3. АИК Заявка 16 10 3 3 24 - 14 33
4. Эльфсборг Заявка 16 9 3 4 26 - 15 30
5. Хаммарбю Заявка 16 6 6 4 27 - 21 24
6. Норрчёпинг Заявка 16 7 2 7 21 - 18 23
7. Кальмар 0:0 Заявка 16 5 7 4 15 - 16 22
8. Варберг БоИС 2:0 Заявка 16 5 5 6 19 - 22 20
9. Хальмстад Заявка 16 4 8 4 13 - 13 20
10. Хеккен Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19
11. Гётеборг 0:2 Заявка 16 4 7 5 18 - 20 19
12. Дегерфорс Заявка 16 5 3 8 17 - 27 18
13. Сириус Заявка 16 4 5 7 16 - 27 17
14. Эребру Заявка 16 3 4 9 12 - 29 13
15. Мьельбю 0:0 Заявка 16 2 6 8 11 - 19 12
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 16 2 4 10 16 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 9 7 2 0 15 - 5 23
2. Юргорден 0:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3. Мальмё Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
4. Эльфсборг Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
5. Хаммарбю Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Дегерфорс Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Хальмстад Заявка 8 2 6 0 6 - 4 12
8. Кальмар 0:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
9. Варберг БоИС 2:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 11 11
10. Норрчёпинг Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
11. Сириус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Хеккен Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
13. Гётеборг 0:2 Заявка 9 2 3 4 11 - 13 9
14. Мьельбю 0:0 Заявка 7 2 2 3 3 - 5 8
15. Эстерсунд 0:0 Заявка 9 2 2 5 14 - 11 8
16. Эребру Заявка 8 1 4 3 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
2. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
3. Эльфсборг Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Норрчёпинг Заявка 9 4 0 5 11 - 10 12
5. Гётеборг 0:2 Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
6. АИК Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
7. Кальмар 0:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Хеккен Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
9. Хаммарбю Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
10. Варберг БоИС 2:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
11. Хальмстад Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Сириус Заявка 9 1 4 4 9 - 20 7
13. Эребру Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
14. Дегерфорс Заявка 9 1 2 6 5 - 19 5
15. Мьельбю 0:0 Заявка 9 0 4 5 8 - 14 4
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 9 0 1
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 8 1 3
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 8 0 2
4. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
5. Мальмё Бирманчевич Велько 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Эребру Сковгор Андреас 6 1
3. Сириус Хелльборг Адам 7 0
4. АИК Ларссон Себастьян 6 0
5. Хеккен Фальцетас Александр 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Ромариньо Перейра получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Кальмар
4.60
3.54
2.65
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Где смотреть матч Эстерсунд 0:0 Кальмар онлайн




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