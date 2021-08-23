Швеция: Суперэттан 2021
0:1
8' ГолСтадлер Эндрю
40' Желтая карточкаЛундгрен Фредрик
62' Желтая карточкаДимитриадис Панайотис
79' Желтая карточкаЭрквист Расмус
89' Желтая карточкаOrestis Menka
90' Желтая карточкаВукоевич Диян
17
Берг
Виктор
22
Аргудо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Берг ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Аргудо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кавалич ДиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фигероа ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Kewin Lounis
-
Главный тренер: Христопулос Янис
Ход матча
8'
0:1
40'
79'
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вукоевич Диян
|9 (2)
|0.53
|2.
|Джобе Бубакарр
|4
|0.24
|3.
|Стремберг Робин
|3
|0.18
|4.
|Эрквист Расмус
|2
|0.12
|5.
|Османагич Нино
|1
|0.06
|6.
|Саволайнен Никлас
|1
|0.06
|7.
|Аргудо Луис
|1
|0.06
|8.
|Сало Александр
|1
|0.06
|9.
|Ялдыр Дениз
|1
|0.06
|10.
|Пекальски Иво
|0
|0
|11.
|Берг Виктор
|0
|0
|12.
|Арлиг Вильхельм
|0
|0
|13.
|Лундгрен Фредрик
|0
|0
|14.
|Браннефальк Йохан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бурман Маркус
|5
|0.29
|2.
|Ларссон Даниэль
|2
|0.12
|3.
|Сиводедов Кристиан Рубио
|1 (1)
|0.06
|4.
|Фигероа Эрик
|1
|0.06
|5.
|Стадлер Эндрю
|1
|0.06
|6.
|Боувин Маттиас
|1
|0.06
|7.
|Вейлид Сесар
|1
|0.06
|8.
|Петтерссон Оскар
|1
|0.06
|9.
|Линдквист Никлас
|1
|0.06
|10.
|Kewin Lounis
|1
|0.06
|11.
|Осбринк Понтус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пекальски Иво
|6
|0
|2.
|Эрквист Расмус
|4
|0
|3.
|Османагич Нино
|3
|0
|4.
|Браннефальк Йохан
|3
|0
|5.
|Саволайнен Никлас
|3
|0
|6.
|Аргудо Луис
|3
|0
|7.
|Вукоевич Диян
|2
|0
|8.
|Стремберг Робин
|2
|0
|9.
|Мохамад Аббас
|2
|0
|10.
|Сало Александр
|2
|0
|11.
|Ялдыр Дениз
|2
|0
|12.
|Берг Виктор
|2
|0
|13.
|Лундгрен Фредрик
|1
|0
|14.
|Милованович Вилльям
|1
|0
|15.
|Джобе Бубакарр
|1
|0
|16.
|Олссон Макс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Димитриадис Панайотис
|5
|0
|2.
|Никопулос Сотириос
|4
|0
|3.
|Перссон Оскар
|2
|1
|4.
|Альборнос Маурисио
|3
|0
|5.
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3
|0
|6.
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|7.
|Айдаревич Астрит
|2
|0
|8.
|Вейлид Сесар
|2
|0
|9.
|Ларссон Даниэль
|1
|0
|10.
|Линдквист Никлас
|1
|0
|11.
|Некроуф Ламин
|1
|0
|12.
|Боувин Маттиас
|1
|0
|13.
|Бурман Маркус
|1
|0
|14.
|Абрахамссон Александер
|1
|0
|15.
|Селин Себастьян
|1
|0
|16.
|Унгман-Бакланд Себастьян
|1
|0
|17.
|Orestis Menka
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрбю
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|Акрополис
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|20% (3)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: +10 =3 -7Энгельхолмс 3:2 Норрбю Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Норрбю 2:1 Эргрюте Фалькенберг 1:1 Норрбю
Норрбю 4:1 Вестерос Акрополис 0:3 Норрбю Норрбю 2:0 Вернаму Эстер 0:0 Норрбю Норрбю 0:2 ГАИС Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Норрбю Дегерфорс 1:0 Норрбю Норрбю 1:3 Варберг БоИС Норрбю 2:1 Хеккен
Акрополис Последние 20 матчей: +5 =6 -9ИФК Лидинго 1:2 Акрополис Акрополис 0:3 Хельсинборг Вестерос 2:3 Акрополис Акрополис 1:0 Эстер
ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 0:3 Норрбю Хельсинборг 1:0 Акрополис Акрополис 3:2 Васалунд Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Акрополис 1:0 Фалькенберг Вернаму 1:0 Акрополис Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис Акрополис 1:1 Браге Эребру 2:0 Акрополис Акрополис 0:2 Ландскруна Эстерсунд 1:1 Акрополис
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Акрополис: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|20 - 11
|33
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Ландскруна
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 19
|31
|4.
|Норрбю
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 17
|30
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 18
|29
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|26 - 19
|28
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 20
|24
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 19
|22
|9.
|Акрополис
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 25
|20
|10.
|Эстер
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|12 - 15
|20
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 22
|19
|12.
|Вестерос
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|13.
|Браге
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 24
|18
|14.
|ГАИС
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|13 - 18
|17
|15.
|Васалунд
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 29
|17
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|16 - 6
|23
|2.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 4
|20
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 5
|17
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|7.
|Норрбю
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|9.
|Васалунд
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|10.
|Эстер
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|11.
|Вестерос
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|12.
|Акрополис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|15.
|ГАИС
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|16.
|Браге
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|2.
|Норрбю
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|4.
|Вернаму
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|5.
|Браге
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|7.
|Акрополис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|8.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|9.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|10.
|Эстер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|ГАИС
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|3 - 6
|7
|13.
|Вестерос
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|14.
|Васалунд
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 19
|4
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|9
|2
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|4.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|8
|0
|2
|5.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|4.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|6
|0
|5.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|6
|0