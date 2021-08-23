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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Норрбю
0:1
Конец матча
Акрополис
0'
0:1
8' Гол
Стадлер Эндрю
40' Желтая карточка
Лундгрен Фредрик
62' Желтая карточка
Димитриадис Панайотис
79' Желтая карточка
Эрквист Расмус
89' Желтая карточка
Orestis Menka
90' Желтая карточка
Вукоевич Диян
90'+7
23
Кайтофт
Антон
15
Османагич
Нино
4
Лундгрен
Фредрик
2
Мохамад
Аббас
17
Берг
Виктор
7
Эрквист
Расмус
25
Милованович
Вилльям
14
Ткалчич
Никола
21
Вукоевич
Диян
22
Аргудо
Луис
13
Стремберг
Робин
92
Orestis
Menka
20
Никопулос
Сотириос
25
Бьоркман
Йеспер
5
Перссон
Оскар
2
Вейлид
Сесар
6
Альборнос
Маурисио
4
Димитриадис
Панайотис
27
Фигероа
Эрик
24
Стадлер
Эндрю
16
Бурман
Маркус
11
Боувин
Маттиас
Норрбю
3-4-3
Акрополис
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вукоевич Диян 9 (2) 0.53
2. Джобе Бубакарр 4 0.24
3. Стремберг Робин 3 0.18
4. Эрквист Расмус 2 0.12
5. Османагич Нино 1 0.06
6. Саволайнен Никлас 1 0.06
7. Аргудо Луис 1 0.06
8. Сало Александр 1 0.06
9. Ялдыр Дениз 1 0.06
10. Пекальски Иво 0 0
11. Берг Виктор 0 0
12. Арлиг Вильхельм 0 0
13. Лундгрен Фредрик 0 0
14. Браннефальк Йохан 0 0
Акрополис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бурман Маркус 5 0.29
2. Ларссон Даниэль 2 0.12
3. Сиводедов Кристиан Рубио 1 (1) 0.06
4. Фигероа Эрик 1 0.06
5. Стадлер Эндрю 1 0.06
6. Боувин Маттиас 1 0.06
7. Вейлид Сесар 1 0.06
8. Петтерссон Оскар 1 0.06
9. Линдквист Никлас 1 0.06
10. Kewin Lounis 1 0.06
11. Осбринк Понтус 0 0

Карточки

Норрбю
# Игрок      
1. Пекальски Иво 6 0
2. Эрквист Расмус 4 0
3. Османагич Нино 3 0
4. Браннефальк Йохан 3 0
5. Саволайнен Никлас 3 0
6. Аргудо Луис 3 0
7. Вукоевич Диян 2 0
8. Стремберг Робин 2 0
9. Мохамад Аббас 2 0
10. Сало Александр 2 0
11. Ялдыр Дениз 2 0
12. Берг Виктор 2 0
13. Лундгрен Фредрик 1 0
14. Милованович Вилльям 1 0
15. Джобе Бубакарр 1 0
16. Олссон Макс 1 0
Акрополис
# Игрок      
1. Димитриадис Панайотис 5 0
2. Никопулос Сотириос 4 0
3. Перссон Оскар 2 1
4. Альборнос Маурисио 3 0
5. Сиводедов Кристиан Рубио 3 0
6. Хаммар Фредрик 3 0
7. Айдаревич Астрит 2 0
8. Вейлид Сесар 2 0
9. Ларссон Даниэль 1 0
10. Линдквист Никлас 1 0
11. Некроуф Ламин 1 0
12. Боувин Маттиас 1 0
13. Бурман Маркус 1 0
14. Абрахамссон Александер 1 0
15. Селин Себастьян 1 0
16. Унгман-Бакланд Себастьян 1 0
17. Orestis Menka 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрбю 21.74% (5) 17.39% (4) 13.04% (3) 13.04% (3) 17.39% (4) 17.39% (4)
Акрополис 6.67% (1) 6.67% (1) 26.67% (4) 20% (3) 33.33% (5) 6.67% (1)

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Энгельхолмс 3:2 Норрбю Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Норрбю 2:1 Эргрюте Фалькенберг 1:1 Норрбю
Норрбю 4:1 Вестерос Акрополис 0:3 Норрбю Норрбю 2:0 Вернаму Эстер 0:0 Норрбю Норрбю 0:2 ГАИС Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Норрбю Дегерфорс 1:0 Норрбю Норрбю 1:3 Варберг БоИС Норрбю 2:1 Хеккен
Акрополис Последние 20 матчей: +5 =6 -9
ИФК Лидинго 1:2 Акрополис Акрополис 0:3 Хельсинборг Вестерос 2:3 Акрополис Акрополис 1:0 Эстер
ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 0:3 Норрбю Хельсинборг 1:0 Акрополис Акрополис 3:2 Васалунд Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Акрополис 1:0 Фалькенберг Вернаму 1:0 Акрополис Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис Акрополис 1:1 Браге Эребру 2:0 Акрополис Акрополис 0:2 Ландскруна Эстерсунд 1:1 Акрополис

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Акрополис: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Акрополис 0:3 Норрбю Суперэттан Акрополис 1:3 Норрбю Суперэттан Норрбю 1:1 Акрополис Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 17 10 3 4 20 - 11 33
2. Хельсинборг Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3. Ландскруна Заявка 17 9 4 4 27 - 19 31
4. Норрбю Заявка 17 9 3 5 24 - 17 30
5. Треллеборг Заявка 17 8 5 4 22 - 18 29
6. Сундсвалль Заявка 17 8 4 5 26 - 19 28
7. Йёнчёпинг Заявка 16 7 3 6 24 - 20 24
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 17 6 4 7 23 - 19 22
9. Акрополис Заявка 17 5 5 7 15 - 25 20
10. Эстер Заявка 17 5 5 7 12 - 15 20
11. Эргрюте Заявка 17 4 7 6 16 - 22 19
12. Вестерос Заявка 17 4 6 7 18 - 25 18
13. Браге Заявка 17 4 6 7 21 - 24 18
14. ГАИС Заявка 16 5 2 9 13 - 18 17
15. Васалунд Заявка 17 5 2 10 21 - 29 17
16. Фалькенберг Заявка 17 4 3 10 16 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 9 7 2 0 16 - 6 23
2. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 8 6 2 0 18 - 4 20
4. Сундсвалль Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
5. Треллеборг Заявка 8 5 2 1 10 - 5 17
6. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
7. Норрбю Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
8. Хельсинборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
9. Васалунд Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
10. Эстер Заявка 9 3 4 2 7 - 6 13
11. Вестерос Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
12. Акрополис Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
13. Фалькенберг Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
14. Эргрюте Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
15. ГАИС Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
16. Браге Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 8 4 3 1 11 - 4 15
2. Норрбю Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
3. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
4. Вернаму Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
5. Браге Заявка 9 2 4 3 12 - 12 10
6. Эргрюте Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
7. Акрополис Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
8. Ландскруна Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
9. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
10. Эстер Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
11. Йёнчёпинг Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
12. ГАИС Заявка 8 2 1 5 3 - 6 7
13. Вестерос Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
14. Васалунд Заявка 9 1 1 7 10 - 19 4
15. Фалькенберг Заявка 8 1 1 6 6 - 15 4
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 9 2 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
4. Сундсвалль Халлениус Линус 8 0 2
5. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 7 0
4. Норрбю Пекальски Иво 6 0
5. Васалунд Сисей Кебба 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Лундгрен Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Стадлер Эндрю бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Норрбю 0:1 Акрополис онлайн




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