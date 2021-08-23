  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2021

Швеция: Суперэттан 2021

2021
Хельсинборг
0:0
Второй тайм: 70'
Васалунд
0'
57' Желтая карточка
Жорж Шарбель
57' Желтая карточка
Андуе Александер
60' Желтая карточка
Йенссон Расмус
70'
1
Линдегор
Андерс
6
Ландгрен
Андреас
21
Веберг
Чарли
2
Цука
Рави
19
Бедварссон
Бедвар
10
Йенссон
Расмус
5
Ольсен
Брандур
13
Лупер
Вильгельм
39
Ван
ден
Хурк
Антони
31
Adam
Kaied
11
Карялайнен
Расмус
1
Мыцу
Раду
21
Азизи
Пешрав
19
Сисей
Кебба
3
Хиен
Исак
4
Вистрём
Филип
6
Вамбани
Антони
23
Жорж
Шарбель
15
Андуе
Александер
26
Авдич
Денни
2
Энгберг
Фрей
7
Булут
Экин
Хельсинборг
4-2-3-1
Васалунд
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 9 (1) 0.53
2. Ольсен Брандур 3 0.18
3. Люндберг Виктор 3 0.18
4. Йенссон Расмус 2 0.12
5. Аль-Хамлави Ассад 2 0.12
6. Лупер Вильгельм 1 0.06
7. Свенссон Макс 1 0.06
8. Карялайнен Расмус 1 0.06
9. Веберг Чарли 1 0.06
10. Adam Kaied 1 0.06
11. Ландгрен Андреас 0 0
12. Бедварссон Бедвар 0 0
Васалунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Маи 5 0.29
2. Андуе Александер 3 0.18
3. Вамбани Антони 3 0.18
4. Васич Никола 2 0.12
5. Булут Экин 2 (1) 0.12
6. Авдич Денни 2 0.12
7. Жорж Шарбель 2 0.12
8. Дурмаз Элиас 1 0.06
9. Цискаридзе Зураб 1 0.06
10. Энгберг Фрей 0 0
11. Ясуока Такуто 0 0
12. Мыцу Раду 0 0
13. Думбия Ибрагим 0 0
14. Дуранич Александр 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Бедварссон Бедвар 3 1
2. Ольсен Брандур 4 0
3. Цука Рави 4 0
4. Лупер Вильгельм 4 0
5. Benjamin Acquah 3 0
6. Люндберг Виктор 2 0
7. Линдегор Андерс 2 0
8. Гранквист Андреас 1 0
9. Ван ден Хурк Антони 1 0
10. Йенссон Расмус 1 0
11. Геро Альхаджи 1 0
12. Мбо Ноэль 1 0
13. Карялайнен Расмус 1 0
14. Веберг Чарли 1 0
15. Крейда Владислав 1 0
Васалунд
# Игрок      
1. Сисей Кебба 6 0
2. Траоре Маи 3 1
3. Вамбани Антони 4 0
4. Жорж Шарбель 2 1
5. Авдич Денни 3 0
6. Васич Никола 3 0
7. Дуранич Александр 1 1
8. Цискаридзе Зураб 2 0
9. Ангер Филип 2 0
10. Салем Адам Ид 2 0
11. Азизи Пешрав 1 0
12. Мыцу Раду 1 0
13. Вистрём Филип 1 0
14. Булут Экин 1 0
15. Дурмаз Элиас 1 0
16. Затор Доминик 1 0
17. Андуе Александер 1 0
18. Ясуока Такуто 1 0
19. Сёдерберг Даниэль 1 0
20. Хиен Исак 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 4.17% (1) 29.17% (7) 20.83% (5) 8.33% (2) 8.33% (2) 29.17% (7)
Васалунд 4.76% (1) 4.76% (1) 9.52% (2) 19.05% (4) 23.81% (5) 38.1% (8)

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Эскилсминне 3:2 Хельсинборг Акрополис 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Ландскруна Васалунд 0:1 Хельсинборг
Треллеборг 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Хельсинборг 2:3 Вернаму Вестерос 0:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Акрополис ГАИС 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Норрбю Хельсинборг 0:1 Эстер Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:1 Эргрюте Сундсвалль 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хельсинборг 2:2 Мьельбю Хеккен 1:1 Хельсинборг
Васалунд Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Иттерхугдаль 3:2 Васалунд Васалунд 3:1 Фалькенберг ГАИС 2:0 Васалунд Васалунд 0:1 Хельсинборг
Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Вернаму 1:0 Васалунд Эргрюте 3:1 Васалунд Васалунд 0:3 Ландскруна Акрополис 3:2 Васалунд Васалунд 1:0 Эстер Фалькенберг 0:3 Васалунд Сундсвалль 3:2 Васалунд Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд Васалунд 2:2 Треллеборг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Юргорден 0:2 Васалунд АИК 0:2 Васалунд

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Васалунд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Васалунд 0:1 Хельсинборг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 17 10 3 4 20 - 11 33
2. Хельсинборг 0:0 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3. Ландскруна Заявка 17 9 4 4 27 - 19 31
4. Норрбю 0:1 Заявка 17 9 3 5 24 - 17 30
5. Треллеборг Заявка 17 8 5 4 22 - 18 29
6. Сундсвалль Заявка 17 8 4 5 26 - 19 28
7. Йёнчёпинг Заявка 16 7 3 6 24 - 20 24
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 17 6 4 7 23 - 19 22
9. Акрополис 1:0 Заявка 17 5 5 7 15 - 25 20
10. Эстер Заявка 17 5 5 7 12 - 15 20
11. Эргрюте Заявка 17 4 7 6 16 - 22 19
12. Вестерос Заявка 17 4 6 7 18 - 25 18
13. Браге Заявка 17 4 6 7 21 - 24 18
14. ГАИС Заявка 16 5 2 9 13 - 18 17
15. Васалунд 0:0 Заявка 17 5 2 10 21 - 29 17
16. Фалькенберг Заявка 17 4 3 10 16 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 9 7 2 0 16 - 6 23
2. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 8 6 2 0 18 - 4 20
4. Сундсвалль Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
5. Треллеборг Заявка 8 5 2 1 10 - 5 17
6. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
7. Норрбю 0:1 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
8. Хельсинборг 0:0 Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
9. Васалунд 0:0 Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
10. Эстер Заявка 9 3 4 2 7 - 6 13
11. Вестерос Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
12. Акрополис 1:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
13. Фалькенберг Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
14. Эргрюте Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
15. ГАИС Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
16. Браге Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг 0:0 Заявка 8 4 3 1 11 - 4 15
2. Норрбю 0:1 Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
3. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
4. Вернаму Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
5. Браге Заявка 9 2 4 3 12 - 12 10
6. Эргрюте Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
7. Акрополис 1:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
8. Ландскруна Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
9. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
10. Эстер Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
11. Йёнчёпинг Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
12. ГАИС Заявка 8 2 1 5 3 - 6 7
13. Вестерос Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
14. Васалунд 0:0 Заявка 9 1 1 7 10 - 19 4
15. Фалькенберг Заявка 8 1 1 6 6 - 15 4
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 9 2 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
4. Сундсвалль Халлениус Линус 8 0 2
5. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 7 0
4. Норрбю Пекальски Иво 6 0
5. Васалунд Сисей Кебба 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Васалунд
1.90
4.85
7.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хельсинборг 0:0 Васалунд онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 