Швеция: Суперэттан 2021
Хельсинборг
0:0
Второй тайм: 70'
Васалунд
57' Желтая карточкаЖорж Шарбель
57' Желтая карточкаАндуе Александер
60' Желтая карточкаЙенссон Расмус
21
Веберг
Чарли
31
Adam
Kaied
21
Азизи
Пешрав
19
Сисей
Кебба
23
Жорж
Шарбель
26
Авдич
Денни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Adam KaiedПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Азизи ПешравЗащитник
-
19 Сисей КеббаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Жорж ШарбельПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Авдич ДенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ангер ФилипВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Dalibor Savic
Ход матча
57'
57'
60'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|9 (1)
|0.53
|2.
|Ольсен Брандур
|3
|0.18
|3.
|Люндберг Виктор
|3
|0.18
|4.
|Йенссон Расмус
|2
|0.12
|5.
|Аль-Хамлави Ассад
|2
|0.12
|6.
|Лупер Вильгельм
|1
|0.06
|7.
|Свенссон Макс
|1
|0.06
|8.
|Карялайнен Расмус
|1
|0.06
|9.
|Веберг Чарли
|1
|0.06
|10.
|Adam Kaied
|1
|0.06
|11.
|Ландгрен Андреас
|0
|0
|12.
|Бедварссон Бедвар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Маи
|5
|0.29
|2.
|Андуе Александер
|3
|0.18
|3.
|Вамбани Антони
|3
|0.18
|4.
|Васич Никола
|2
|0.12
|5.
|Булут Экин
|2 (1)
|0.12
|6.
|Авдич Денни
|2
|0.12
|7.
|Жорж Шарбель
|2
|0.12
|8.
|Дурмаз Элиас
|1
|0.06
|9.
|Цискаридзе Зураб
|1
|0.06
|10.
|Энгберг Фрей
|0
|0
|11.
|Ясуока Такуто
|0
|0
|12.
|Мыцу Раду
|0
|0
|13.
|Думбия Ибрагим
|0
|0
|14.
|Дуранич Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бедварссон Бедвар
|3
|1
|2.
|Ольсен Брандур
|4
|0
|3.
|Цука Рави
|4
|0
|4.
|Лупер Вильгельм
|4
|0
|5.
|Benjamin Acquah
|3
|0
|6.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|7.
|Линдегор Андерс
|2
|0
|8.
|Гранквист Андреас
|1
|0
|9.
|Ван ден Хурк Антони
|1
|0
|10.
|Йенссон Расмус
|1
|0
|11.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|12.
|Мбо Ноэль
|1
|0
|13.
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|14.
|Веберг Чарли
|1
|0
|15.
|Крейда Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сисей Кебба
|6
|0
|2.
|Траоре Маи
|3
|1
|3.
|Вамбани Антони
|4
|0
|4.
|Жорж Шарбель
|2
|1
|5.
|Авдич Денни
|3
|0
|6.
|Васич Никола
|3
|0
|7.
|Дуранич Александр
|1
|1
|8.
|Цискаридзе Зураб
|2
|0
|9.
|Ангер Филип
|2
|0
|10.
|Салем Адам Ид
|2
|0
|11.
|Азизи Пешрав
|1
|0
|12.
|Мыцу Раду
|1
|0
|13.
|Вистрём Филип
|1
|0
|14.
|Булут Экин
|1
|0
|15.
|Дурмаз Элиас
|1
|0
|16.
|Затор Доминик
|1
|0
|17.
|Андуе Александер
|1
|0
|18.
|Ясуока Такуто
|1
|0
|19.
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0
|20.
|Хиен Исак
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хельсинборг
|4.17% (1)
|29.17% (7)
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|29.17% (7)
|Васалунд
|4.76% (1)
|4.76% (1)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|38.1% (8)
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: +9 =6 -5Эскилсминне 3:2 Хельсинборг Акрополис 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Ландскруна Васалунд 0:1 Хельсинборг
Треллеборг 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Хельсинборг 2:3 Вернаму Вестерос 0:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Акрополис ГАИС 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Норрбю Хельсинборг 0:1 Эстер Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:1 Эргрюте Сундсвалль 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хельсинборг 2:2 Мьельбю Хеккен 1:1 Хельсинборг
Васалунд Последние 20 матчей: +7 =2 -11Иттерхугдаль 3:2 Васалунд Васалунд 3:1 Фалькенберг ГАИС 2:0 Васалунд Васалунд 0:1 Хельсинборг
Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Вернаму 1:0 Васалунд Эргрюте 3:1 Васалунд Васалунд 0:3 Ландскруна Акрополис 3:2 Васалунд Васалунд 1:0 Эстер Фалькенберг 0:3 Васалунд Сундсвалль 3:2 Васалунд Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд Васалунд 2:2 Треллеборг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Юргорден 0:2 Васалунд АИК 0:2 Васалунд
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Васалунд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|20 - 11
|33
|2.
|Хельсинборг
|0:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Ландскруна
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 19
|31
|4.
|Норрбю
|0:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 17
|30
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 18
|29
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|26 - 19
|28
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 20
|24
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 19
|22
|9.
|Акрополис
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 25
|20
|10.
|Эстер
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|12 - 15
|20
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 22
|19
|12.
|Вестерос
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|13.
|Браге
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 24
|18
|14.
|ГАИС
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|13 - 18
|17
|15.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 29
|17
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|16 - 6
|23
|2.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 4
|20
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 5
|17
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|7.
|Норрбю
|0:1 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|8.
|Хельсинборг
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|9.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|10.
|Эстер
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|11.
|Вестерос
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|12.
|Акрополис
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|15.
|ГАИС
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|16.
|Браге
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|2.
|Норрбю
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|4.
|Вернаму
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|5.
|Браге
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|7.
|Акрополис
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|8.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|9.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|10.
|Эстер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|ГАИС
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|3 - 6
|7
|13.
|Вестерос
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|14.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 19
|4
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|9
|2
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|4.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|8
|0
|2
|5.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|4.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|6
|0
|5.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|6
|0