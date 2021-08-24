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Швеция: Суперэттан 2021

2021
ГАИС
0:0
Второй тайм: 65'
Йёнчёпинг
0'
48' Желтая карточка
Барни Юнес
65'
1
Карлссон
Матиас
6
Вангберг
Август
24
Грозданич
Эмин
5
Андерсен
Никлас
II
16
Андерссон
Йохан
II
18
Лумбана
Борис
10
Эгнелль
Адам
25
Линдберг
Йонас
8
Александерссон
Виктор
11
Линдберг
Юлиус
26
Моенза
Малкольм
1
Петтерссон
Фрэнк
6
Ламин
Адам
Бен
7
Крона
Себастьян
4
Дегерлунд
Маркус
20
Страндсатер
Даниэль
12
Свенссон
Йеспер
8
Барни
Юнес
24
Николич
Марко
9
Бекай
Перпарим
19
Бук
Робин
10
Омонди
Эрик
ГАИС
3-4-3
Йёнчёпинг
4-3-3

Ход матча

48'
 
Барни Юнес

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эгнелль Адам 2 0.12
2. Стернер Даниэль 2 0.12
3. Марич Аднан 2 0.12
4. Вангберг Август 2 0.12
5. Линдберг Юлиус 1 0.06
6. Линдберг Йонас 1 0.06
7. Лумбана Борис 1 0.06
8. Каргбо Майкл 1 0.06
9. Андерссон Йохан II 0 0
10. Моенза Малкольм 0 0
11. Оусоу Айхам 0 0
Йёнчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Омонди Эрик 5 (1) 0.29
2. Эдквист Адриан 5 0.29
3. Бук Робин 4 0.24
4. Страндсатер Даниэль 2 0.12
5. Свенссон Йеспер 1 0.06
6. Зейдан Мустафа 1 0.06
7. Edin Hamidovic 1 0.06
8. Дегерлунд Маркус 1 0.06
9. Бекай Перпарим 1 0.06
10. Николич Марко 1 0.06
11. Люнг Даниэль 1 0.06
12. Нордстрем Элиас 1 0.06

Карточки

ГАИС
# Игрок      
1. Оусоу Айхам 1 1
2. Лумбана Борис 2 0
3. Марич Аднан 2 0
4. Андерссон Йохан II 2 0
5. Вангберг Август 2 0
6. Грозданич Эмин 2 0
7. Хульквист Даниэль 2 0
8. Моенза Малкольм 0 1
9. Линдберг Йонас 1 0
10. Андерсен Никлас II 1 0
11. Ладан Никола 1 0
12. Карлссон Матиас 1 0
13. Оберг Йоаким 1 0
14. Стернер Даниэль 1 0
15. Ибрагим Харун 1 0
Йёнчёпинг
# Игрок      
1. Свенссон Йеспер 4 0
2. Крона Себастьян 4 0
3. Фендрих Фредрик 2 1
4. Бекай Перпарим 3 0
5. Зейдан Мустафа 2 0
6. Дегерлунд Маркус 0 1
7. Омонди Эрик 1 0
8. Кваква Энок 1 0
9. Эдквист Адриан 1 0
10. Ламин Адам Бен 1 0
11. Николич Марко 1 0
12. Густафсон Элиас 1 0
13. Страндсатер Даниэль 1 0
14. Родеблад Лове Кевин 1 0
15. Фазал Мохаммад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ГАИС 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 0 33.33% (4)
 Йёнчёпинг 16.67% (4) 8.33% (2) 20.83% (5) 20.83% (5) 20.83% (5) 12.5% (3)

Предыдущие игры

ГАИС Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Венерсборг 2:2 ГАИС Треллеборг 1:0 ГАИС ГАИС 2:0 Васалунд Эргрюте 1:0 ГАИС
ГАИС 1:1 Акрополис ГАИС 0:2 Браге Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 2:0 ГАИС ГАИС 1:3 Ландскруна Норрбю 0:2 ГАИС ГАИС 0:1 Хельсинборг ГАИС 2:3 Треллеборг Вернаму 1:0 ГАИС ГАИС 3:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС ГАИС 1:0 Вестерос Фалькенберг 0:1 ГАИС Дегерфорс 2:1 ГАИС Варберг БоИС 2:0 ГАИС Вестерос 3:0 ГАИС
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Скильебо 3:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Эстер Браге 3:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:3 Вернаму
Эстер 1:0 Йёнчёпинг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:4 Йёнчёпинг Кальмар 1:0 Йёнчёпинг

Последние игры между собой

ГАИС: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 8
Йёнчёпинг: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 6
Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Суперэттан Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Суперэттан ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 1:2 ГАИС Суперэттан
ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 2:0 ГАИС Суперэттан ГАИС 2:1 Йёнчёпинг Суперэттан ГАИС 1:2 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Суперэттан ГАИС 2:3 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 3:1 ГАИС Суперэттан ГАИС 0:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:1 ГАИС Суперэттан ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 17 10 3 4 20 - 11 33
2. Хельсинборг Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3. Ландскруна Заявка 17 9 4 4 27 - 19 31
4. Норрбю Заявка 17 9 3 5 24 - 17 30
5. Треллеборг Заявка 17 8 5 4 22 - 18 29
6. Сундсвалль Заявка 17 8 4 5 26 - 19 28
7. Йёнчёпинг 0:0 Заявка 17 7 4 6 24 - 20 25
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 17 6 4 7 23 - 19 22
9. Акрополис Заявка 17 5 5 7 15 - 25 20
10. Эстер Заявка 17 5 5 7 12 - 15 20
11. Эргрюте Заявка 17 4 7 6 16 - 22 19
12. Браге Заявка 17 4 6 7 21 - 24 18
13. ГАИС 0:0 Заявка 17 5 3 9 13 - 18 18
14. Вестерос Заявка 17 4 6 7 18 - 25 18
15. Васалунд Заявка 17 5 2 10 21 - 29 17
16. Фалькенберг Заявка 17 4 3 10 16 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 9 7 2 0 16 - 6 23
2. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 8 6 2 0 18 - 4 20
4. Сундсвалль Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
5. Треллеборг Заявка 8 5 2 1 10 - 5 17
6. Йёнчёпинг 0:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
7. Норрбю Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
8. Хельсинборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
9. Васалунд Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
10. Эстер Заявка 9 3 4 2 7 - 6 13
11. Вестерос Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
12. Акрополис Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
13. ГАИС 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
14. Фалькенберг Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
15. Эргрюте Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
16. Браге Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 8 4 3 1 11 - 4 15
2. Норрбю Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
3. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
4. Вернаму Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
5. Браге Заявка 9 2 4 3 12 - 12 10
6. Эргрюте Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
7. Акрополис Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
8. Йёнчёпинг 0:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
9. Ландскруна Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
10. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
11. ГАИС 0:0 Заявка 8 2 1 5 3 - 6 7
12. Эстер Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
13. Вестерос Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
14. Васалунд Заявка 9 1 1 7 10 - 19 4
15. Фалькенберг Заявка 8 1 1 6 6 - 15 4
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 9 2 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
4. Сундсвалль Халлениус Линус 8 0 2
5. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 7 0
4. Норрбю Пекальски Иво 6 0
5. Васалунд Сисей Кебба 6 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    48'
    Барни Юнес получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ГАИС
Ничья
Йёнчёпинг
2.95
3.42
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ГАИС 0:0 Йёнчёпинг онлайн




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