Швеция: Суперэттан 2021
48' Желтая карточкаБарни Юнес
10
Эгнелль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Харви АйденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бук РобинНападающий
-
10 Омонди ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
Ход матча
48'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эгнелль Адам
|2
|0.12
|2.
|Стернер Даниэль
|2
|0.12
|3.
|Марич Аднан
|2
|0.12
|4.
|Вангберг Август
|2
|0.12
|5.
|Линдберг Юлиус
|1
|0.06
|6.
|Линдберг Йонас
|1
|0.06
|7.
|Лумбана Борис
|1
|0.06
|8.
|Каргбо Майкл
|1
|0.06
|9.
|Андерссон Йохан II
|0
|0
|10.
|Моенза Малкольм
|0
|0
|11.
|Оусоу Айхам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Омонди Эрик
|5 (1)
|0.29
|2.
|Эдквист Адриан
|5
|0.29
|3.
|Бук Робин
|4
|0.24
|4.
|Страндсатер Даниэль
|2
|0.12
|5.
|Свенссон Йеспер
|1
|0.06
|6.
|Зейдан Мустафа
|1
|0.06
|7.
|Edin Hamidovic
|1
|0.06
|8.
|Дегерлунд Маркус
|1
|0.06
|9.
|Бекай Перпарим
|1
|0.06
|10.
|Николич Марко
|1
|0.06
|11.
|Люнг Даниэль
|1
|0.06
|12.
|Нордстрем Элиас
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оусоу Айхам
|1
|1
|2.
|Лумбана Борис
|2
|0
|3.
|Марич Аднан
|2
|0
|4.
|Андерссон Йохан II
|2
|0
|5.
|Вангберг Август
|2
|0
|6.
|Грозданич Эмин
|2
|0
|7.
|Хульквист Даниэль
|2
|0
|8.
|Моенза Малкольм
|0
|1
|9.
|Линдберг Йонас
|1
|0
|10.
|Андерсен Никлас II
|1
|0
|11.
|Ладан Никола
|1
|0
|12.
|Карлссон Матиас
|1
|0
|13.
|Оберг Йоаким
|1
|0
|14.
|Стернер Даниэль
|1
|0
|15.
|Ибрагим Харун
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Свенссон Йеспер
|4
|0
|2.
|Крона Себастьян
|4
|0
|3.
|Фендрих Фредрик
|2
|1
|4.
|Бекай Перпарим
|3
|0
|5.
|Зейдан Мустафа
|2
|0
|6.
|Дегерлунд Маркус
|0
|1
|7.
|Омонди Эрик
|1
|0
|8.
|Кваква Энок
|1
|0
|9.
|Эдквист Адриан
|1
|0
|10.
|Ламин Адам Бен
|1
|0
|11.
|Николич Марко
|1
|0
|12.
|Густафсон Элиас
|1
|0
|13.
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|14.
|Родеблад Лове Кевин
|1
|0
|15.
|Фазал Мохаммад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ГАИС
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|0
|33.33% (4)
|Йёнчёпинг
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
Предыдущие игры
ГАИС Последние 20 матчей: +6 =2 -12Венерсборг 2:2 ГАИС Треллеборг 1:0 ГАИС ГАИС 2:0 Васалунд Эргрюте 1:0 ГАИС
ГАИС 1:1 Акрополис ГАИС 0:2 Браге Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 2:0 ГАИС ГАИС 1:3 Ландскруна Норрбю 0:2 ГАИС ГАИС 0:1 Хельсинборг ГАИС 2:3 Треллеборг Вернаму 1:0 ГАИС ГАИС 3:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС ГАИС 1:0 Вестерос Фалькенберг 0:1 ГАИС Дегерфорс 2:1 ГАИС Варберг БоИС 2:0 ГАИС Вестерос 3:0 ГАИС
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +8 =3 -9Скильебо 3:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Эстер Браге 3:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:3 Вернаму
Эстер 1:0 Йёнчёпинг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:4 Йёнчёпинг Кальмар 1:0 Йёнчёпинг
Последние игры между собой
ГАИС: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 8
Йёнчёпинг: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 6
ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 2:0 ГАИС Суперэттан ГАИС 2:1 Йёнчёпинг Суперэттан ГАИС 1:2 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Суперэттан ГАИС 2:3 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 3:1 ГАИС Суперэттан ГАИС 0:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:1 ГАИС Суперэттан ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|20 - 11
|33
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Ландскруна
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 19
|31
|4.
|Норрбю
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 17
|30
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 18
|29
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|26 - 19
|28
|7.
|Йёнчёпинг
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 20
|25
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 19
|22
|9.
|Акрополис
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 25
|20
|10.
|Эстер
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|12 - 15
|20
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 22
|19
|12.
|Браге
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 24
|18
|13.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|17
|5
|3
|9
|13 - 18
|18
|14.
|Вестерос
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|15.
|Васалунд
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 29
|17
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|16 - 6
|23
|2.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 4
|20
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 5
|17
|6.
|Йёнчёпинг
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|7.
|Норрбю
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|9.
|Васалунд
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|10.
|Эстер
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|11.
|Вестерос
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|12.
|Акрополис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|13.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|16.
|Браге
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|2.
|Норрбю
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|4.
|Вернаму
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|5.
|Браге
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|7.
|Акрополис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|8.
|Йёнчёпинг
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|9.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|10.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|11.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|3 - 6
|7
|12.
|Эстер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|13.
|Вестерос
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|14.
|Васалунд
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 19
|4
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|9
|2
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|4.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|8
|0
|2
|5.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|4.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|6
|0
|5.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|6
|0