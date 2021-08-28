США: МЛС 2021
Коламбус Кру
3:2
Конец матча
Стадион: New Crew Stadium
Цинциннати
1:0
45' ГолСелараян Лукас
1:1
45' ГолМатаррита Рональд
1:2
75' ГолАтанга Исаак
2:2
81' ГолБерри Мигель
3:2
83' ГолБерри Мигель
1
Ром
Элой
22
Этьенн
Дерик
14
Хагглунд
Ник
7
Кубо
Юя
64
Вало
Флориан
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
-
33 Уртадо ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Вало ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дювалл КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
-
23 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стам Яп
Ход матча
45'
1:0
45'
75'
1:2
81'
2:2
83'
3:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селараян Лукас
|7
|0.32
|2.
|Зардес Гьяси
|4
|0.18
|3.
|Берри Мигель
|3
|0.14
|4.
|Сантуш Педру
|2 (2)
|0.09
|5.
|Менса Джонатан
|2
|0.09
|6.
|Райт-Филлипс Брэдли
|1
|0.05
|7.
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.05
|8.
|Молино Кевин
|1
|0.05
|9.
|Диас Луис III
|1
|0.05
|10.
|Аффул Харрисон
|0
|0
|11.
|Хэрстон Марлон
|0
|0
|12.
|Этьенн Дерик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Brenner da Silva
|5 (1)
|0.25
|2.
|Акоста Лусиано
|4
|0.2
|3.
|Барреаль Альваро
|3
|0.15
|4.
|Вальесилья Эксон
|2
|0.1
|5.
|Матаррита Рональд
|1
|0.05
|6.
|Атанга Исаак
|1
|0.05
|7.
|Медунянин Харис
|1
|0.05
|8.
|Кастильо Эдгар
|1
|0.05
|9.
|Локадия Юрген
|1
|0.05
|10.
|Хагглунд Ник
|1
|0.05
|11.
|Крус Аллан
|1
|0.05
|12.
|Кэмерон Джефф
|0
|0
|13.
|Васкес Брэндон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аффул Харрисон
|3
|1
|2.
|Сантуш Педру
|4
|0
|3.
|Менса Джонатан
|4
|0
|4.
|Уэйлон Фрэнсис
|4
|0
|5.
|Уртадо Эрик
|3
|0
|6.
|Этьенн Дерик
|3
|0
|7.
|Диас Луис III
|3
|0
|8.
|Китчен Перри
|2
|0
|9.
|Уильямс Джош
|2
|0
|10.
|Кейта Абубакар II
|2
|0
|11.
|Райт-Филлипс Брэдли
|1
|0
|12.
|Ром Элой
|1
|0
|13.
|Вормгор Вито
|1
|0
|14.
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|15.
|Хэрстон Марлон
|1
|0
|16.
|Абдул-Салаам Саад
|1
|0
|17.
|Мэцан Александру
|1
|0
|18.
|Artur Moraes III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кубо Юя
|6
|0
|2.
|Крус Аллан
|5
|0
|3.
|Вальесилья Эксон
|5
|0
|4.
|Станко Калеб
|4
|0
|5.
|Акоста Лусиано
|4
|0
|6.
|Матаррита Рональд
|4
|0
|7.
|Кэмерон Джефф
|3
|0
|8.
|Brenner da Silva
|3
|0
|9.
|Барреаль Альваро
|3
|0
|10.
|Кастильо Эдгар
|2
|0
|11.
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|12.
|Харрис Кельвин
|2
|0
|13.
|Фермеер Кеннет
|1
|0
|14.
|Мокоджо Камохело
|1
|0
|15.
|Хагглунд Ник
|1
|0
|16.
|Васкес Брэндон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коламбус Кру
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|0
|21.05% (4)
|31.58% (6)
|Цинциннати
|36.84% (7)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
Предыдущие игры
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +6 =4 -10Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед
Коламбус Кру 2:4 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Остин 0:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 2:1 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Торонто 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Монтеррей 3:0 Коламбус Кру
Цинциннати Последние 20 матчей: +3 =8 -9Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати
Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Цинциннати 2:3 Интер Майами Орландо Сити 3:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Нэшвилл 2:2 Цинциннати Интер Майами 2:1 Цинциннати
Последние игры между собой
Коламбус Кру: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Цинциннати: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|44 - 26
|49
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|30 - 24
|34
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|20
|7
|11
|2
|32 - 20
|32
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|22
|8
|7
|7
|28 - 26
|31
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|25 - 26
|27
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|32 - 31
|27
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|25 - 29
|27
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 24
|22
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 31
|22
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|23 - 33
|20
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|21 - 37
|17
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|22
|3
|6
|13
|25 - 45
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|35 - 17
|42
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|36 - 21
|39
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|29 - 19
|37
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 32
|35
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|27 - 20
|32
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 23
|28
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|30 - 23
|27
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 29
|26
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 39
|24
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|23 - 30
|23
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|25 - 28
|23
|12.
|Даллас
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|25 - 30
|22
|13.
|Остин
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|17 - 24
|19
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|23 - 32
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 12
|28
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 13
|27
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 12
|21
|6.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 7
|18
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 22
|14
|12.
|Торонто
|0:1 Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|9.
|Даллас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 11
|14
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|8.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|0:1 Заявка
|13
|2
|1
|10
|13 - 31
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 18
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 13
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 16
|8
|10.
|Остин
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|12.
|Даллас
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 19
|5
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 24
|5
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|11
|3
|2
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|9
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|5
|2
|5.
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|8
|0