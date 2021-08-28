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США: МЛС 2021

2021
Клёб де Фут Монреаль
1:0
Перерыв

Стадион:
Торонто
0'
5' Красная карточка
Окелло Нобл
9' Желтая карточка
Струна Альяж
1:0
23' Гол
Пьетт Самуэль
34' Желтая карточка
Пьетт Самуэль
1
Бреза
Себастьян
24
Струна
Альяж
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
15
Бро-Гийяр
Закари
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
29
Шуэньер
Матьё
18
Торрес
Хоакин
8
Михайлович
Джордже
9
Йонсен
Бьорн
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
92
Лоуренс
Кемар
22
Ларьи
Ричи
4
Брэдли
Майкл
14
Окелло
Нобл
99
Ачара
Ифунаньячи
10
Посуэло
Алехандро
30
Сотельдо
Йеферсон
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1
Торонто
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тойе Мейсон 7 (2) 0.32
2. Михайлович Джордже 4 0.18
3. Торрес Хоакин 2 0.09
4. Киото Ромель 2 0.09
5. Бро-Гийяр Закари 2 0.09
6. Йонсен Бьорн 2 0.09
7. Ahmed Hussein Hafez 2 0.09
8. Ваньяма Виктор 2 (1) 0.09
9. Пьетт Самуэль 1 0.05
10. Струна Альяж 1 0.05
11. Камашо Руди 1 0.05
12. Шуэньер Матьё 1 0.05
13. Ibrahim Sunusi 1 0.05
14. Уотерман Джоэль 0 0
15. Уртадо Эрик 0 0
16. Лаппалайнен Ласси 0 0
17. Бассонг Зохран 0 0
18. Кицца Мустафа 0 0
Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Осорио Джонатан 4 0.18
2. Акинола Айо 3 0.14
3. Сотельдо Йеферсон 2 0.09
4. Алтидор Жози 2 0.09
5. Ларьи Ричи 2 0.09
6. Посуэло Алехандро 1 0.05
7. Брэдли Майкл 1 0.05
8. Маллинс Патрик 1 0.05
9. Гонсалес Омар 1 0.05
10. Тсубаса Эндо 1 0.05
11. Делеон Ник 1 0.05
12. Лоуренс Кемар 1 0.05
13. Шаффельбург Джейкоб 1 0.05
14. Присо-Мбонге Ральф 1 0.05
15. Люк Сингх 1 0.05
16. Дельгадо Марко 1 (1) 0.05
17. Ауро Альваро 0 0
18. Морроу Джастин 0 0
19. Ачара Ифунаньячи 0 0
20. Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
# Игрок      
1. Ваньяма Виктор 7 1
2. Камашо Руди 5 2
3. Струна Альяж 6 0
4. Бро-Гийяр Закари 4 0
5. Миллер Камаль 4 0
6. Пьетт Самуэль 3 0
7. Михайлович Джордже 3 0
8. Уотерман Джоэль 3 0
9. Бассонг Зохран 1 1
10. Киото Ромель 2 0
11. Шуэньер Матьё 2 0
12. Диоп Клемент 1 0
13. Бреза Себастьян 1 0
14. Тойе Мейсон 1 0
15. Ahmed Hussein Hafez 1 0
16. Кицца Мустафа 1 0
17. Масьель Эмануэль 1 0
Торонто
# Игрок      
1. Брэдли Майкл 6 0
2. Гонсалес Омар 4 0
3. Дельгадо Марко 4 0
4. Завалета Эрик 2 1
5. Сотельдо Йеферсон 3 0
6. Присо-Мбонге Ральф 3 0
7. Ауро Альваро 2 0
8. Боно Александер 2 0
9. Ларьи Ричи 2 0
10. Окелло Нобл 0 1
11. Алтидор Жози 1 0
12. Мавинга Крис 1 0
13. Посуэло Алехандро 1 0
14. Делеон Ник 1 0
15. Осорио Джонатан 1 0
16. Люк Сингх 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Клёб де Фут Монреаль 11.11% (3) 18.52% (5) 18.52% (5) 11.11% (3) 25.93% (7) 14.81% (4)
 Торонто 25% (6) 12.5% (3) 12.5% (3) 12.5% (3) 12.5% (3) 25% (6)

Предыдущие игры

Клёб де Фут Монреаль Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль
Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль
Торонто Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Интер Майами 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Торонто 1:1 Нэшвилл Чикаго Файр 1:2 Торонто Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто Орландо Сити 1:0 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Торонто 2:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Крус Асуль 1:0 Торонто

Последние игры между собой

Клёб де Фут Монреаль: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Торонто: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 0:1 Торонто МЛС
Клёб де Фут Монреаль 3:4 Торонто МЛС Торонто 2:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 0:2 Торонто МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:0 Торонто МЛС Торонто 3:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Торонто 3:5 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:3 Торонто МЛС Торонто 5:2 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 3:2 Торонто МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 0:2 Торонто МЛС Клёб де Фут Монреаль 3:0 Торонто МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:1 Торонто МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 22 15 4 3 44 - 26 49
2. Орландо Сити Заявка 20 9 7 4 30 - 24 34
3. Нэшвилл Заявка 20 7 11 2 32 - 20 32
4. Нью-Йорк Сити Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 22 8 7 7 28 - 26 31
6. Атланта Юнайтед Заявка 21 6 9 6 25 - 26 27
7. Ди Си Юнайтед Заявка 21 8 3 10 32 - 31 27
8. Коламбус Кру Заявка 22 7 6 9 25 - 29 27
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 19 6 4 9 23 - 24 22
10. Интер Майами Заявка 19 6 4 9 21 - 31 22
11. Чикаго Файр Заявка 21 5 5 11 23 - 33 20
12. Цинциннати Заявка 20 3 8 9 21 - 37 17
13. Торонто 0:1 Заявка 22 3 6 13 25 - 45 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 21 12 6 3 35 - 17 42
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 21 11 6 4 36 - 21 39
3. Колорадо Рэпидс Заявка 19 11 4 4 29 - 19 37
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 21 11 2 8 32 - 32 35
5. Филадельфия Юнион Заявка 21 8 8 5 27 - 20 32
6. Миннесота Юнайтед Заявка 20 7 7 6 22 - 23 28
7. Реал Солт-Лейк Заявка 20 7 6 7 30 - 23 27
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 21 6 8 7 24 - 29 26
9. Портленд Тимберс Заявка 20 7 3 10 27 - 39 24
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 20 5 8 7 23 - 30 23
11. Лос-Анджелес Заявка 20 6 5 9 25 - 28 23
12. Даллас Заявка 21 5 7 9 25 - 30 22
13. Остин Заявка 20 5 4 11 17 - 24 19
14. Хьюстон Динамо Заявка 21 3 10 8 23 - 32 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 9 1 1 23 - 12 28
2. Нэшвилл Заявка 13 7 6 0 28 - 13 27
3. Нью-Йорк Сити Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Орландо Сити Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 12 21
6. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
7. Ди Си Юнайтед Заявка 9 6 0 3 15 - 7 18
8. Коламбус Кру Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
10. Атланта Юнайтед Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
11. Интер Майами Заявка 11 4 2 5 15 - 22 14
12. Торонто 0:1 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Колорадо Рэпидс Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
3. Филадельфия Юнион Заявка 11 6 3 2 15 - 8 21
4. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
5. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
6. Реал Солт-Лейк Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
7. Спортинг Канзас-Сити Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
9. Даллас Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
10. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
11. Хьюстон Динамо Заявка 9 3 5 1 12 - 11 14
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
14. Остин Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
2. Орландо Сити Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Цинциннати Заявка 12 3 3 6 15 - 27 12
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
6. Коламбус Кру Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
7. Нью-Йорк Сити Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
8. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
9. Интер Майами Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто 0:1 Заявка 13 2 1 10 13 - 31 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр Заявка 8 0 1 7 5 - 18 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 11 6 2 3 18 - 10 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
6. Филадельфия Юнион Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
8. Реал Солт-Лейк Заявка 9 2 2 5 13 - 13 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 9 1 5 3 10 - 16 8
10. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
11. Лос-Анджелес Заявка 10 2 1 7 9 - 14 7
12. Даллас Заявка 10 1 2 7 7 - 19 5
13. Портленд Тимберс Заявка 10 1 2 7 10 - 24 5
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 11 3 2
5. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 9 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
3. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 5 2
5. Портленд Тимберс Жупарич Дарио 8 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Пьетт Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Ларьи Ричи уходит с поля. Осорио Джонатан выходит вместо него
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Пьетт Самуэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Струна Альяж получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    УДАЛЕНИЕ! - Нобл Окелло увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Торонто
1.99
3.94
3.96
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