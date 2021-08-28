Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

83' Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!

78' Ифунанячи Ачара уходит с поля. Тсубаса Эндо выходит вместо него

75' Г О О О О Л - Киото Ромель бьет в цель!

74' Гонсалес Омар получил желтую карточку от судьи

68' Г О О О О Л - Торрес Хоакин бьет в цель!

60' Лоуренс Кемар получил желтую карточку от судьи

58' Г О О О О Л - Ифунанячи Ачара бьет в цель!

47' Камашо Руди получил желтую карточку от судьи