США: МЛС 2021
Клёб де Фут Монреаль
3:1
Конец матча
Стадион: Сапуто
Торонто
5' Красная карточкаОкелло Нобл
9' Желтая карточкаСтруна Альяж
1:0
23' ГолПьетт Самуэль
34' Желтая карточкаПьетт Самуэль
47' Желтая карточкаКамашо Руди
1:1
58' ГолАчара Ифунаньячи
60' Желтая карточкаЛоуренс Кемар
2:1
68' ГолТоррес Хоакин
74' Желтая карточкаГонсалес Омар
3:1
75' ГолКиото Ромель
24
Струна
Альяж
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
22
Ларьи
Ричи
14
Окелло
Нобл
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Струна АльяжЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Зухир РидаПолузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
-
22 Ларьи РичиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Javier Perez
Ход матча
5'
9'
23'
1:0
34'
47'
58'
60'
68'
74'
75'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тойе Мейсон
|7 (2)
|0.32
|2.
|Михайлович Джордже
|4
|0.18
|3.
|Торрес Хоакин
|3
|0.14
|4.
|Киото Ромель
|3
|0.14
|5.
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.09
|6.
|Йонсен Бьорн
|2
|0.09
|7.
|Ahmed Hussein Hafez
|2
|0.09
|8.
|Ваньяма Виктор
|2 (1)
|0.09
|9.
|Пьетт Самуэль
|1
|0.05
|10.
|Струна Альяж
|1
|0.05
|11.
|Камашо Руди
|1
|0.05
|12.
|Шуэньер Матьё
|1
|0.05
|13.
|Ibrahim Sunusi
|1
|0.05
|14.
|Уотерман Джоэль
|0
|0
|15.
|Уртадо Эрик
|0
|0
|16.
|Лаппалайнен Ласси
|0
|0
|17.
|Бассонг Зохран
|0
|0
|18.
|Кицца Мустафа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Осорио Джонатан
|4
|0.18
|2.
|Акинола Айо
|3
|0.14
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0.09
|4.
|Алтидор Жози
|2
|0.09
|5.
|Ларьи Ричи
|2
|0.09
|6.
|Посуэло Алехандро
|1
|0.05
|7.
|Брэдли Майкл
|1
|0.05
|8.
|Маллинс Патрик
|1
|0.05
|9.
|Гонсалес Омар
|1
|0.05
|10.
|Тсубаса Эндо
|1
|0.05
|11.
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0.05
|12.
|Делеон Ник
|1
|0.05
|13.
|Лоуренс Кемар
|1
|0.05
|14.
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.05
|15.
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.05
|16.
|Люк Сингх
|1
|0.05
|17.
|Дельгадо Марко
|1 (1)
|0.05
|18.
|Ауро Альваро
|0
|0
|19.
|Морроу Джастин
|0
|0
|20.
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Камашо Руди
|6
|2
|2.
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|3.
|Струна Альяж
|6
|0
|4.
|Бро-Гийяр Закари
|4
|0
|5.
|Миллер Камаль
|4
|0
|6.
|Пьетт Самуэль
|3
|0
|7.
|Михайлович Джордже
|3
|0
|8.
|Уотерман Джоэль
|3
|0
|9.
|Бассонг Зохран
|1
|1
|10.
|Киото Ромель
|2
|0
|11.
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|12.
|Диоп Клемент
|1
|0
|13.
|Бреза Себастьян
|1
|0
|14.
|Тойе Мейсон
|1
|0
|15.
|Ahmed Hussein Hafez
|1
|0
|16.
|Кицца Мустафа
|1
|0
|17.
|Масьель Эмануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брэдли Майкл
|6
|0
|2.
|Гонсалес Омар
|5
|0
|3.
|Дельгадо Марко
|4
|0
|4.
|Завалета Эрик
|2
|1
|5.
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0
|6.
|Присо-Мбонге Ральф
|3
|0
|7.
|Ауро Альваро
|2
|0
|8.
|Боно Александер
|2
|0
|9.
|Ларьи Ричи
|2
|0
|10.
|Окелло Нобл
|0
|1
|11.
|Алтидор Жози
|1
|0
|12.
|Мавинга Крис
|1
|0
|13.
|Посуэло Алехандро
|1
|0
|14.
|Делеон Ник
|1
|0
|15.
|Осорио Джонатан
|1
|0
|16.
|Лоуренс Кемар
|1
|0
|17.
|Люк Сингх
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Клёб де Фут Монреаль
|10% (3)
|20% (6)
|16.67% (5)
|10% (3)
|30% (9)
|13.33% (4)
|Торонто
|24% (6)
|12% (3)
|12% (3)
|16% (4)
|12% (3)
|24% (6)
Предыдущие игры
Клёб де Фут Монреаль Последние 20 матчей: +6 =7 -7Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль
Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль
Торонто Последние 20 матчей: +3 =5 -12Интер Майами 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Торонто 1:1 Нэшвилл Чикаго Файр 1:2 Торонто Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто Орландо Сити 1:0 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Торонто 2:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Крус Асуль 1:0 Торонто
Последние игры между собой
Клёб де Фут Монреаль: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Торонто: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Клёб де Фут Монреаль 3:4 Торонто МЛС Торонто 2:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 0:2 Торонто МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:0 Торонто МЛС Торонто 3:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Торонто 3:5 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:3 Торонто МЛС Торонто 5:2 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 3:2 Торонто МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 0:2 Торонто МЛС Клёб де Фут Монреаль 3:0 Торонто МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:1 Торонто МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|44 - 26
|49
|2.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|21
|9
|8
|4
|30 - 24
|35
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|20
|7
|11
|2
|32 - 20
|32
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 27
|31
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|25 - 26
|27
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|32 - 31
|27
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|25 - 29
|27
|9.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 31
|23
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 24
|22
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|23 - 33
|20
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|21 - 37
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|26 - 47
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|35 - 17
|42
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|36 - 21
|39
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|29 - 19
|37
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 32
|35
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|27 - 20
|32
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 23
|28
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|30 - 23
|27
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 29
|26
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 39
|24
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|23 - 30
|23
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|25 - 28
|23
|12.
|Даллас
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|25 - 30
|22
|13.
|Остин
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|17 - 24
|19
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|23 - 32
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 12
|28
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 13
|27
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 13
|21
|6.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 7
|18
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|11.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 22
|14
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|9.
|Даллас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 11
|14
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|2.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|6.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|10.
|Торонто
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|14 - 33
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 18
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 13
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 16
|8
|10.
|Остин
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|12.
|Даллас
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 19
|5
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 24
|5
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|11
|3
|2
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|9
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|5.
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|8
|0