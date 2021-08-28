Швеция: Суперэттан 2021
Сирианска Эскильстуна
2:1
Конец матча
Браге
1:0
4' ГолКоффей Эшли
29' Желтая карточкаФорс Виктор
30' Желтая карточкаКоффей Эшли
41' Желтая карточкаТити Адиль
1:1
44' ГолСеллин Роббин
2:1
47' ГолКоффей Эшли
70' Желтая карточкаАлсанати Андре
71' Желтая карточкаЛушаку Исмет
31
Уикс
Джош
15
Форс
Виктор
17
Лушаку
Исмет
- Основной состав
-
31 Уикс ДжошВратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Рафаэль ЙоркЗащитник
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Полузащитник
-
10 Базе МарванНападающий
-
11 Якубу АлиюНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaea
Ход матча
4'
1:0
29'
30'
41'
44'
1:1
47'
70'
71'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.5
|2.
|Коффей Эшли
|4
|0.22
|3.
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.11
|4.
|Гётессон Виктор
|2
|0.11
|5.
|Алсанати Андре
|2 (1)
|0.11
|6.
|Якубу Алию
|2
|0.11
|7.
|Рафаэль Йорк
|1 (1)
|0.06
|8.
|Линнер Альбин
|1
|0.06
|9.
|Ларссон Адам
|1
|0.06
|10.
|Мишель Феликс
|1
|0.06
|11.
|Лушаку Исмет
|0
|0
|12.
|Форс Виктор
|0
|0
|13.
|Базе Марван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плана Леонард
|8 (3)
|0.44
|2.
|Карлберг Дуглас
|2
|0.11
|3.
|Йоханссон Александр
|2
|0.11
|4.
|Сёдерберг Никлас
|2
|0.11
|5.
|Селлин Роббин
|1
|0.06
|6.
|Лундин Антон
|1
|0.06
|7.
|Перссон Хоаким
|1
|0.06
|8.
|Махолли Шкодран
|1
|0.06
|9.
|Антонссон Бьярни
|1
|0.06
|10.
|Зеттерстрём Александр
|1
|0.06
|11.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0.06
|12.
|Лильестранд Маттиас
|0
|0
|13.
|Фродиг Виктор
|0
|0
|14.
|Макаси Мозес
|0
|0
|15.
|Хиндрикес Понтус
|0
|0
|16.
|Уильямс Ноа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лушаку Исмет
|5
|1
|2.
|Такахаши Кадзуки
|5
|0
|3.
|Рафаэль Йорк
|4
|0
|4.
|Коффей Эшли
|4
|0
|5.
|Туре Ибрахим
|3
|0
|6.
|Алсанати Андре
|3
|0
|7.
|Тихи Робин
|3
|0
|8.
|Маннс Йеспер
|2
|0
|9.
|Гётессон Виктор
|2
|0
|10.
|Форс Виктор
|2
|0
|11.
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|12.
|Сабах Лоусон
|2
|0
|13.
|Омедже Чиди Дауда
|1
|0
|14.
|Уикс Джош
|1
|0
|15.
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0
|16.
|Редин Понтус
|1
|0
|17.
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лильестранд Маттиас
|5
|0
|2.
|Хиндрикес Понтус
|5
|0
|3.
|Зеттерстрём Александр
|3
|1
|4.
|Антонссон Бьярни
|2
|1
|5.
|Лундин Оскар
|3
|0
|6.
|Тити Адиль
|3
|0
|7.
|Уильямс Ноа
|3
|0
|8.
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|9.
|Плана Леонард
|2
|0
|10.
|Макаси Мозес
|2
|0
|11.
|Селлин Роббин
|1
|0
|12.
|Лундин Антон
|1
|0
|13.
|Махолли Шкодран
|1
|0
|14.
|Мавила Натан
|1
|0
|15.
|Йоханссон Александр
|1
|0
|16.
|Хилтунен Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сирианска Эскильстуна
|16% (4)
|12% (3)
|12% (3)
|8% (2)
|24% (6)
|28% (7)
|Браге
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|42.86% (9)
Предыдущие игры
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +7 =3 -10Худдинге 4:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Арамеиска-Сюрьянска Сундсвалль 3:1 Сирианска Эскильстуна Сильвия 3:1 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Сирианска Эскильстуна 6:1 Тюресё Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:3 Вяермбольс Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Арамеиска-Сюрьянска 1:0 Сирианска Эскильстуна Тюресё 0:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:1 ИФК Нючепинг United IK 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:5 United IK Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 Смедби Аис Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Вяермбольс 2:0 Сирианска Эскильстуна
Браге Последние 20 матчей: +6 =6 -8Браге 3:3 Вестерос Арамеиска-Сюрьянска 0:1 Браге Эргрюте 1:1 Браге Браге 3:2 Йёнчёпинг
Сундсвалль 3:3 Браге Браге 0:1 Треллеборг ГАИС 0:2 Браге Браге 1:3 Эргрюте Ландскруна 2:1 Браге Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 2:2 Браге Эстер 1:2 Браге Браге 1:2 Норрбю Браге 0:0 Хельсинборг Васалунд 1:0 Браге Вернаму 1:0 Браге Браге 0:1 Фалькенберг Акрополис 1:1 Браге Браге 1:3 Юргорден Браге 3:2 Сириус
Последние игры между собой
Сирианска Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Браге: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|2.
|Вернаму
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|20 - 11
|33
|3.
|Ландскруна
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 20
|31
|4.
|Норрбю
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 17
|30
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 18
|29
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|26 - 19
|28
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|25 - 20
|25
|9.
|Акрополис
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 25
|20
|10.
|Эстер
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|12 - 15
|20
|11.
|Вестерос
|0:0 Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 25
|19
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 22
|19
|13.
|Браге
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|22 - 26
|18
|14.
|ГАИС
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|13 - 19
|17
|15.
|Васалунд
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 29
|17
|16.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 30
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 7
|23
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 5
|23
|3.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 5
|17
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|7.
|Норрбю
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|9.
|Вестерос
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 12
|14
|10.
|Васалунд
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|11.
|Эстер
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|12.
|Акрополис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|13.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|15.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|16.
|Браге
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Норрбю
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|4.
|Вернаму
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|5.
|Браге
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|7.
|Эргрюте
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|8.
|Акрополис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|10.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|11.
|ГАИС
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|3 - 6
|7
|12.
|Эстер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|13.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|14.
|Вестерос
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|15.
|Васалунд
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 19
|4
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|9
|2
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|4.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|8
|0
|2
|5.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|5
|1
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|6
|0