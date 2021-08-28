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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Сирианска Эскильстуна
2:1
Конец матча
Браге
0'
1:0
4' Гол
Коффей Эшли
29' Желтая карточка
Форс Виктор
30' Желтая карточка
Коффей Эшли
41' Желтая карточка
Тити Адиль
1:1
44' Гол
Селлин Роббин
2:1
47' Гол
Коффей Эшли
70' Желтая карточка
Алсанати Андре
71' Желтая карточка
Лушаку Исмет
90'+4
31
Уикс
Джош
15
Форс
Виктор
5
Редин
Понтус
13
Мишель
Феликс
2
Тихи
Робин
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
8
Алсанати
Андре
17
Лушаку
Исмет
14
Линнер
Альбин
19
Хольмстрём
Александр
Аль
9
Коффей
Эшли
1
Энгдал
Адриан
13
Хиндрикес
Понтус
18
Nicolas
Gianini
Dantas
4
Лильестранд
Маттиас
7
Селлин
Роббин
8
Хеллберг
Сет
5
Тити
Адиль
3
Макаси
Мозес
15
Перссон
Хоаким
9
Карлберг
Дуглас
10
Плана
Леонард
Сирианска Эскильстуна
5-3-1-1
Браге
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольмстрём Александр Аль 9 0.5
2. Коффей Эшли 4 0.22
3. Шауш Абделькарим Маммар 2 0.11
4. Гётессон Виктор 2 0.11
5. Алсанати Андре 2 (1) 0.11
6. Якубу Алию 2 0.11
7. Рафаэль Йорк 1 (1) 0.06
8. Линнер Альбин 1 0.06
9. Ларссон Адам 1 0.06
10. Мишель Феликс 1 0.06
11. Лушаку Исмет 0 0
12. Форс Виктор 0 0
13. Базе Марван 0 0
Браге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плана Леонард 8 (3) 0.44
2. Карлберг Дуглас 2 0.11
3. Йоханссон Александр 2 0.11
4. Сёдерберг Никлас 2 0.11
5. Селлин Роббин 1 0.06
6. Лундин Антон 1 0.06
7. Перссон Хоаким 1 0.06
8. Махолли Шкодран 1 0.06
9. Антонссон Бьярни 1 0.06
10. Зеттерстрём Александр 1 0.06
11. Filip Sjoeberg1 1 0.06
12. Лильестранд Маттиас 0 0
13. Фродиг Виктор 0 0
14. Макаси Мозес 0 0
15. Хиндрикес Понтус 0 0
16. Уильямс Ноа 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Лушаку Исмет 5 1
2. Такахаши Кадзуки 5 0
3. Рафаэль Йорк 4 0
4. Коффей Эшли 4 0
5. Туре Ибрахим 3 0
6. Алсанати Андре 3 0
7. Тихи Робин 3 0
8. Маннс Йеспер 2 0
9. Гётессон Виктор 2 0
10. Форс Виктор 2 0
11. Хольмстрём Александр Аль 2 0
12. Сабах Лоусон 2 0
13. Омедже Чиди Дауда 1 0
14. Уикс Джош 1 0
15. Шауш Абделькарим Маммар 1 0
16. Редин Понтус 1 0
17. Тернквист Ноэль 1 0
Браге
# Игрок      
1. Лильестранд Маттиас 5 0
2. Хиндрикес Понтус 5 0
3. Зеттерстрём Александр 3 1
4. Антонссон Бьярни 2 1
5. Лундин Оскар 3 0
6. Тити Адиль 3 0
7. Уильямс Ноа 3 0
8. Сёдерберг Никлас 3 0
9. Плана Леонард 2 0
10. Макаси Мозес 2 0
11. Селлин Роббин 1 0
12. Лундин Антон 1 0
13. Махолли Шкодран 1 0
14. Мавила Натан 1 0
15. Йоханссон Александр 1 0
16. Хилтунен Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сирианска Эскильстуна 16% (4) 12% (3) 12% (3) 8% (2) 24% (6) 28% (7)
 Браге 9.52% (2) 14.29% (3) 4.76% (1) 14.29% (3) 14.29% (3) 42.86% (9)

Предыдущие игры

Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Худдинге 4:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Арамеиска-Сюрьянска Сундсвалль 3:1 Сирианска Эскильстуна Сильвия 3:1 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Сирианска Эскильстуна 6:1 Тюресё Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:3 Вяермбольс Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Арамеиска-Сюрьянска 1:0 Сирианска Эскильстуна Тюресё 0:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:1 ИФК Нючепинг United IK 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:5 United IK Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 Смедби Аис Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Вяермбольс 2:0 Сирианска Эскильстуна
Браге Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Браге 3:3 Вестерос Арамеиска-Сюрьянска 0:1 Браге Эргрюте 1:1 Браге Браге 3:2 Йёнчёпинг
Сундсвалль 3:3 Браге Браге 0:1 Треллеборг ГАИС 0:2 Браге Браге 1:3 Эргрюте Ландскруна 2:1 Браге Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 2:2 Браге Эстер 1:2 Браге Браге 1:2 Норрбю Браге 0:0 Хельсинборг Васалунд 1:0 Браге Вернаму 1:0 Браге Браге 0:1 Фалькенберг Акрополис 1:1 Браге Браге 1:3 Юргорден Браге 3:2 Сириус

Последние игры между собой

Сирианска Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Браге: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Браге 1:3 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Суперэттан Браге 0:0 Сирианска Эскильстуна Суперэттан
Сирианска Эскильстуна 0:0 Браге Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
2. Вернаму Заявка 17 10 3 4 20 - 11 33
3. Ландскруна Заявка 18 9 4 5 27 - 20 31
4. Норрбю Заявка 17 9 3 5 24 - 17 30
5. Треллеборг Заявка 17 8 5 4 22 - 18 29
6. Сундсвалль Заявка 17 8 4 5 26 - 19 28
7. Йёнчёпинг Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 18 7 4 7 25 - 20 25
9. Акрополис Заявка 17 5 5 7 15 - 25 20
10. Эстер Заявка 17 5 5 7 12 - 15 20
11. Вестерос 0:0 Заявка 18 4 7 7 18 - 25 19
12. Эргрюте Заявка 17 4 7 6 16 - 22 19
13. Браге Заявка 18 4 6 8 22 - 26 18
14. ГАИС Заявка 17 5 2 10 13 - 19 17
15. Васалунд Заявка 17 5 2 10 21 - 29 17
16. Фалькенберг 0:0 Заявка 18 4 4 10 16 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 10 7 2 1 16 - 7 23
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 7 2 0 20 - 5 23
3. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
4. Сундсвалль Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
5. Треллеборг Заявка 8 5 2 1 10 - 5 17
6. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
7. Норрбю Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
8. Хельсинборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
9. Вестерос 0:0 Заявка 10 3 5 2 11 - 12 14
10. Васалунд Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
11. Эстер Заявка 9 3 4 2 7 - 6 13
12. Акрополис Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
13. Фалькенберг 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
14. Эргрюте Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
15. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
16. Браге Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 9 5 3 1 12 - 4 18
2. Норрбю Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
3. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
4. Вернаму Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
5. Браге Заявка 10 2 4 4 13 - 14 10
6. Йёнчёпинг Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
7. Эргрюте Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
8. Акрополис Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9. Ландскруна Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
10. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
11. ГАИС Заявка 8 2 1 5 3 - 6 7
12. Эстер Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
13. Фалькенберг 0:0 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5
14. Вестерос 0:0 Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
15. Васалунд Заявка 9 1 1 7 10 - 19 4
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 9 2 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
4. Сундсвалль Халлениус Линус 8 0 2
5. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 7 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 5 1
5. Норрбю Пекальски Иво 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Селлин Роббин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Тити Адиль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Ashley Coffey получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Форс Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Ashley Coffey бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 2:1 Браге онлайн




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