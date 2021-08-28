  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2021

Швеция: Суперэттан 2021

2021
Ландскруна
0:1
Конец матча
Хельсинборг
0'
17' Желтая карточка
Лупер Вильгельм
25' Желтая карточка
Хофсё Робин
0:1
26' Гол
Adam Kaied
65' Желтая карточка
Adam Kaied
67' Желтая карточка
Viktor Ekblom
77' Желтая карточка
Ольсен Брандур
80' Желтая карточка
Ткач Александр
90'+6
1
Каддура
Амр
2
Рапп
Йохан
13
Мурбек
Андреас
4
Вихльстранд
Виктор
7
Ткач
Александр
18
Оттоссон
Филип
8
Эквалл
Монс
11
Олссон
Филип
22
Фехрм
Хампус
10
Хофсё
Робин
21
Дженсен
Кевин
1
Линдегор
Андерс
6
Ландгрен
Андреас
2
Цука
Рави
21
Веберг
Чарли
24
Хеллман
Эмиль
10
Йенссон
Расмус
5
Ольсен
Брандур
13
Лупер
Вильгельм
39
Ван
ден
Хурк
Антони
31
Adam
Kaied
11
Карялайнен
Расмус
Ландскруна
4-3-3
Хельсинборг
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дженсен Кевин 5 0.28
2. Оттоссон Филип 4 (1) 0.22
3. Хофсё Робин 4 0.22
4. Олссон Линус 3 0.17
5. Олссон Филип 2 0.11
6. Хейер Мелкер 2 0.11
7. Вихльстранд Виктор 2 0.11
8. Ткач Александр 1 0.06
9. Петерссон Оскар 1 0.06
10. Асп Джонатан 1 (1) 0.06
11. Нильсен Никлас 1 0.06
12. Мурбек Андреас 1 0.06
13. Олофссон Деннис 0 0
14. Альмаджед Сумар 0 0
Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 9 (1) 0.5
2. Ольсен Брандур 3 0.17
3. Люндберг Виктор 3 0.17
4. Йенссон Расмус 2 0.11
5. Аль-Хамлави Ассад 2 0.11
6. Adam Kaied 2 0.11
7. Лупер Вильгельм 1 0.06
8. Свенссон Макс 1 0.06
9. Карялайнен Расмус 1 0.06
10. Веберг Чарли 1 0.06
11. Ландгрен Андреас 0 0
12. Олссон Деннис 0 0
13. Бедварссон Бедвар 0 0

Карточки

Ландскруна
# Игрок      
1. Олссон Филип 5 0
2. Хофсё Робин 3 1
3. Альмаджед Сумар 4 0
4. Мурбек Андреас 3 0
5. Вихльстранд Виктор 2 0
6. Хейер Мелкер 2 0
7. Асп Джонатан 1 0
8. Нильсен Никлас 1 0
9. Ткач Александр 1 0
10. Дженсен Кевин 1 0
11. Оттоссон Филип 1 0
12. Рапп Йохан 1 0
13. Viktor Ekblom 1 0
Хельсинборг
# Игрок      
1. Ольсен Брандур 5 0
2. Цука Рави 5 0
3. Лупер Вильгельм 5 0
4. Бедварссон Бедвар 3 1
5. Benjamin Acquah 3 0
6. Люндберг Виктор 2 0
7. Линдегор Андерс 2 0
8. Йенссон Расмус 2 0
9. Гранквист Андреас 1 0
10. Ван ден Хурк Антони 1 0
11. Геро Альхаджи 1 0
12. Мбо Ноэль 1 0
13. Карялайнен Расмус 1 0
14. Веберг Чарли 1 0
15. Крейда Владислав 1 0
16. Adam Kaied 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ландскруна 18.52% (5) 22.22% (6) 3.7% (1) 14.81% (4) 14.81% (4) 25.93% (7)
 Хельсинборг 4% (1) 32% (8) 20% (5) 8% (2) 8% (2) 28% (7)

Предыдущие игры

Ландскруна Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Вернаму 2:0 Ландскруна Ландскруна 1:0 Вестерос Хельсинборг 2:1 Ландскруна Вестерос 3:1 Ландскруна
Ландскруна 2:0 Сундсвалль Ландскруна 4:2 Треллеборг Васалунд 0:3 Ландскруна Ландскруна 2:1 Браге ГАИС 1:3 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эргрюте Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:1 Фалькенберг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:1 Ландскруна Ландскруна 1:1 Акрополис Эстер 1:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 4:0 Ландскруна Хальмстад 1:1 Ландскруна Акрополис 0:2 Ландскруна
Хельсинборг Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Хельсинборг 0:0 Васалунд Эскилсминне 3:2 Хельсинборг Акрополис 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Ландскруна
Васалунд 0:1 Хельсинборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Хельсинборг 2:3 Вернаму Вестерос 0:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Акрополис ГАИС 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Норрбю Хельсинборг 0:1 Эстер Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:1 Эргрюте Сундсвалль 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хельсинборг 2:2 Мьельбю

Последние игры между собой

Ландскруна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Хельсинборг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Хельсинборг 2:1 Ландскруна Суперэттан Хельсинборг 2:0 Ландскруна Суперэттан Ландскруна 1:1 Хельсинборг Суперэттан Ландскруна 2:4 Хельсинборг Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
2. Вернаму Заявка 17 10 3 4 20 - 11 33
3. Ландскруна Заявка 18 9 4 5 27 - 20 31
4. Норрбю Заявка 17 9 3 5 24 - 17 30
5. Треллеборг Заявка 17 8 5 4 22 - 18 29
6. Сундсвалль Заявка 17 8 4 5 26 - 19 28
7. Йёнчёпинг Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 18 7 4 7 25 - 20 25
9. Акрополис Заявка 17 5 5 7 15 - 25 20
10. Эстер Заявка 17 5 5 7 12 - 15 20
11. Вестерос 0:0 Заявка 18 4 7 7 18 - 25 19
12. Эргрюте Заявка 17 4 7 6 16 - 22 19
13. Браге Заявка 18 4 6 8 22 - 26 18
14. ГАИС Заявка 17 5 2 10 13 - 19 17
15. Васалунд Заявка 17 5 2 10 21 - 29 17
16. Фалькенберг 0:0 Заявка 18 4 4 10 16 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 10 7 2 1 16 - 7 23
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 7 2 0 20 - 5 23
3. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
4. Сундсвалль Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
5. Треллеборг Заявка 8 5 2 1 10 - 5 17
6. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
7. Норрбю Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
8. Хельсинборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
9. Вестерос 0:0 Заявка 10 3 5 2 11 - 12 14
10. Васалунд Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
11. Эстер Заявка 9 3 4 2 7 - 6 13
12. Акрополис Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
13. Фалькенберг 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
14. Эргрюте Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
15. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
16. Браге Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 9 5 3 1 12 - 4 18
2. Норрбю Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
3. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
4. Вернаму Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
5. Браге Заявка 10 2 4 4 13 - 14 10
6. Йёнчёпинг Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
7. Эргрюте Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
8. Акрополис Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9. Ландскруна Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
10. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
11. ГАИС Заявка 8 2 1 5 3 - 6 7
12. Эстер Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
13. Фалькенберг 0:0 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5
14. Вестерос 0:0 Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
15. Васалунд Заявка 9 1 1 7 10 - 19 4
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 9 2 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
4. Сундсвалль Халлениус Линус 8 0 2
5. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 7 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 5 1
5. Норрбю Пекальски Иво 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Линдегор Андерс уходит с поля. Йоэльссон Калле выходит вместо него
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Adam Kaied бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Robin Eliasson Hofsoe получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Лупер Вильгельм получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ландскруна 0:1 Хельсинборг онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 