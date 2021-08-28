Швеция: Суперэттан 2021
Ландскруна
0:1
Конец матча
Хельсинборг
17' Желтая карточкаЛупер Вильгельм
25' Желтая карточкаХофсё Робин
0:1
26' ГолAdam Kaied
65' Желтая карточкаAdam Kaied
67' Желтая карточкаViktor Ekblom
77' Желтая карточкаОльсен Брандур
80' Желтая карточкаТкач Александр
11
Олссон
Филип
22
Фехрм
Хампус
10
Хофсё
Робин
21
Веберг
Чарли
31
Adam
Kaied
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
-
22 Фехрм ХампусНападающий
-
10 Хофсё РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Adam KaiedПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
Ход матча
17'
25'
26'
0:1
65'
67'
77'
80'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дженсен Кевин
|5
|0.28
|2.
|Оттоссон Филип
|4 (1)
|0.22
|3.
|Хофсё Робин
|4
|0.22
|4.
|Олссон Линус
|3
|0.17
|5.
|Олссон Филип
|2
|0.11
|6.
|Хейер Мелкер
|2
|0.11
|7.
|Вихльстранд Виктор
|2
|0.11
|8.
|Ткач Александр
|1
|0.06
|9.
|Петерссон Оскар
|1
|0.06
|10.
|Асп Джонатан
|1 (1)
|0.06
|11.
|Нильсен Никлас
|1
|0.06
|12.
|Мурбек Андреас
|1
|0.06
|13.
|Олофссон Деннис
|0
|0
|14.
|Альмаджед Сумар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|9 (1)
|0.5
|2.
|Ольсен Брандур
|3
|0.17
|3.
|Люндберг Виктор
|3
|0.17
|4.
|Йенссон Расмус
|2
|0.11
|5.
|Аль-Хамлави Ассад
|2
|0.11
|6.
|Adam Kaied
|2
|0.11
|7.
|Лупер Вильгельм
|1
|0.06
|8.
|Свенссон Макс
|1
|0.06
|9.
|Карялайнен Расмус
|1
|0.06
|10.
|Веберг Чарли
|1
|0.06
|11.
|Ландгрен Андреас
|0
|0
|12.
|Олссон Деннис
|0
|0
|13.
|Бедварссон Бедвар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Олссон Филип
|5
|0
|2.
|Хофсё Робин
|3
|1
|3.
|Альмаджед Сумар
|4
|0
|4.
|Мурбек Андреас
|3
|0
|5.
|Вихльстранд Виктор
|2
|0
|6.
|Хейер Мелкер
|2
|0
|7.
|Асп Джонатан
|1
|0
|8.
|Нильсен Никлас
|1
|0
|9.
|Ткач Александр
|1
|0
|10.
|Дженсен Кевин
|1
|0
|11.
|Оттоссон Филип
|1
|0
|12.
|Рапп Йохан
|1
|0
|13.
|Viktor Ekblom
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ольсен Брандур
|5
|0
|2.
|Цука Рави
|5
|0
|3.
|Лупер Вильгельм
|5
|0
|4.
|Бедварссон Бедвар
|3
|1
|5.
|Benjamin Acquah
|3
|0
|6.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|7.
|Линдегор Андерс
|2
|0
|8.
|Йенссон Расмус
|2
|0
|9.
|Гранквист Андреас
|1
|0
|10.
|Ван ден Хурк Антони
|1
|0
|11.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|12.
|Мбо Ноэль
|1
|0
|13.
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|14.
|Веберг Чарли
|1
|0
|15.
|Крейда Владислав
|1
|0
|16.
|Adam Kaied
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ландскруна
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|3.7% (1)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|25.93% (7)
|Хельсинборг
|4% (1)
|32% (8)
|20% (5)
|8% (2)
|8% (2)
|28% (7)
Предыдущие игры
Ландскруна Последние 20 матчей: +10 =5 -5Вернаму 2:0 Ландскруна Ландскруна 1:0 Вестерос Хельсинборг 2:1 Ландскруна Вестерос 3:1 Ландскруна
Ландскруна 2:0 Сундсвалль Ландскруна 4:2 Треллеборг Васалунд 0:3 Ландскруна Ландскруна 2:1 Браге ГАИС 1:3 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эргрюте Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:1 Фалькенберг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:1 Ландскруна Ландскруна 1:1 Акрополис Эстер 1:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 4:0 Ландскруна Хальмстад 1:1 Ландскруна Акрополис 0:2 Ландскруна
Хельсинборг Последние 20 матчей: +9 =6 -5Хельсинборг 0:0 Васалунд Эскилсминне 3:2 Хельсинборг Акрополис 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Ландскруна
Васалунд 0:1 Хельсинборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Хельсинборг 2:3 Вернаму Вестерос 0:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Акрополис ГАИС 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Норрбю Хельсинборг 0:1 Эстер Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:1 Эргрюте Сундсвалль 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хельсинборг 2:2 Мьельбю
Последние игры между собой
Ландскруна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Хельсинборг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|2.
|Вернаму
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|20 - 11
|33
|3.
|Ландскруна
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 20
|31
|4.
|Норрбю
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 17
|30
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 18
|29
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|26 - 19
|28
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|25 - 20
|25
|9.
|Акрополис
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 25
|20
|10.
|Эстер
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|12 - 15
|20
|11.
|Вестерос
|0:0 Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 25
|19
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 22
|19
|13.
|Браге
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|22 - 26
|18
|14.
|ГАИС
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|13 - 19
|17
|15.
|Васалунд
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 29
|17
|16.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 30
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 7
|23
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 5
|23
|3.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 5
|17
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|7.
|Норрбю
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|9.
|Вестерос
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 12
|14
|10.
|Васалунд
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|11.
|Эстер
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|12.
|Акрополис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|13.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|15.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|16.
|Браге
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Норрбю
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|4.
|Вернаму
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|5.
|Браге
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|7.
|Эргрюте
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|8.
|Акрополис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|10.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|11.
|ГАИС
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|3 - 6
|7
|12.
|Эстер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|13.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|14.
|Вестерос
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|15.
|Васалунд
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 19
|4
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|9
|2
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|4.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|8
|0
|2
|5.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|5
|1
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|6
|0