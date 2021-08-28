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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
АИК
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Эребру
0'
1' Желтая карточка
Моро Насиру
6'
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
20
Zachary
Elbouzedi
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
34
Ринг
Эрик
9
Стефанелли
Николас
36
Гойтом
Хенок
1
Аллен
Бобби
24
Али
Хусейн
4
Моро
Насиру
6
Хьертстранд
Бенджамин
3
Райт
Кевин
8
Колландер
Деннис
89
Валкер
Кевин
25
Герзич
Нордин
18
Хамад
Илоан
11
Бесара
Нахир
10
Броберг
Мартин
АИК
4-4-1-1
Эребру
4-4-2

Ход матча

1'
 
Моро Насиру

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стефанелли Николас 5 0.29
2. Ларссон Себастьян 3 (1) 0.18
3. Бауи Набиль 3 0.18
4. Радулович Боян 3 0.18
5. Гойтом Хенок 2 0.12
6. Милошевич Александер 2 0.12
7. Юлятупа Саку 1 0.06
8. Папаяннопулос Сотирис 1 0.06
9. Рогич Филип 1 0.06
10. Хуссейн Билаль 1 0.06
11. Страннегорд Том 1 0.06
12. Оума Эрик 0 0
13. Ринг Эрик 0 0
Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуммет Денис 5 0.29
2. Бесара Нахир 2 0.12
3. Колландер Деннис 2 0.12
4. Сегер Давид 1 0.06
5. Мехмети Агон 1 0.06
6. Мартенссон Йохан 1 0.06
7. Валкер Кевин 0 0
8. Али Хусейн 0 0
9. Галль Ромен 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Ларссон Себастьян 6 0
2. Папаяннопулос Сотирис 3 0
3. Оума Эрик 3 0
4. Яношевич Будимир 2 0
5. Юлятупа Саку 2 0
6. Хуссейн Билаль 2 0
7. Люстиг Микаэль 1 0
8. Карлссон Пер 1 0
9. Бауи Набиль 1 0
10. Милошевич Александер 1 0
11. Рогич Филип 1 0
12. Офори Эбенезер 1 0
13. Сильва Стефан 1 0
14. Радулович Боян 1 0
15. Каль Эрик 1 0
16. Страннегорд Том 1 0
17. Ринг Эрик 1 0
Эребру
# Игрок      
1. Сковгор Андреас 6 1
2. Герзич Нордин 4 0
3. Мартенссон Йохан 3 0
4. Аллен Бобби 3 0
5. Альмебек Михаэль 2 0
6. Али Хусейн 2 0
7. Валкер Кевин 2 0
8. Хуммет Денис 2 0
9. Колландер Деннис 2 0
10. Мехмети Агон 1 0
11. Бесара Нахир 1 0
12. Бьорндал Эрик 1 0
13. Хьертстранд Бенджамин 1 0
14. Райт Кевин 1 0
15. Сегер Давид 1 0
16. Моро Насиру 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 17.39% (4) 8.7% (2) 13.04% (3) 17.39% (4) 13.04% (3) 30.43% (7)
 Эребру 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 33.33% (4)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +11 =5 -4
АИК 2:1 Хеккен Raagsveds IF 0:5 АИК Сириус 0:1 АИК Юргорден 1:4 АИК
АИК 1:0 Хальмстад Эребру 1:1 АИК АИК 2:0 Кальмар АИК 2:1 Варберг БоИС Хеккен 2:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд АИК 3:3 Сириус АИК 2:2 Мьельбю Эстерсунд 1:2 АИК АИК 1:1 Мальмё Норрчёпинг 2:0 АИК АИК 1:0 Эльфсборг АИК 2:0 Хаммарбю Гётеборг 2:0 АИК АИК 2:0 Дегерфорс АИК 1:1 Сундсвалль
Эребру Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Эребру 1:1 Сириус Варберг БоИС 1:0 Эребру Эребру 2:2 Мьельбю Сириус 1:2 Эребру
Эребру 1:1 АИК Эребру 0:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Эребру Юргорден 3:0 Эребру Норрчёпинг 1:0 Эребру Эребру 0:1 Хеккен Эребру 1:2 Мальмё Дегерфорс 3:0 Эребру Хеккен 2:3 Эребру Эребру 1:0 Хальмстад Эребру 0:3 Норрчёпинг Кальмар 1:0 Эребру Эстерсунд 5:0 Эребру Эребру 0:0 Гётеборг Эребру 2:0 Акрополис Эребру 2:3 АИК

Последние игры между собой

АИК: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Эребру: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан Эребру 2:3 АИК Товарищеские матчи АИК 0:1 Эребру Товарищеские матчи АИК 3:1 Эребру Товарищеские матчи
АИК 0:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Эребру Кубок Эребру 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 4:2 АИК Аллсвенскан Эребру 3:0 АИК Товарищеские матчи АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 0:0 Заявка 17 10 4 3 24 - 14 34
2. Юргорден Заявка 16 10 4 2 26 - 12 34
3. Мальмё Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4. Эльфсборг Заявка 16 9 3 4 26 - 15 30
5. Кальмар Заявка 16 6 6 4 16 - 16 24
6. Хаммарбю Заявка 16 6 6 4 27 - 21 24
7. Норрчёпинг Заявка 16 7 2 7 21 - 18 23
8. Варберг БоИС Заявка 16 5 5 6 19 - 23 20
9. Хальмстад Заявка 16 4 8 4 13 - 13 20
10. Дегерфорс 0:0 Заявка 17 5 4 8 17 - 27 19
11. Хеккен Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19
12. Гётеборг Заявка 16 4 7 5 19 - 20 19
13. Сириус Заявка 16 4 5 7 16 - 27 17
14. Эребру 0:0 Заявка 17 3 5 9 12 - 29 14
15. Мьельбю 0:0 Заявка 17 2 7 8 11 - 19 13
16. Эстерсунд Заявка 16 2 3 11 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 0:0 Заявка 10 7 3 0 15 - 5 24
2. Юргорден Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3. Мальмё Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
4. Эльфсборг Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
5. Хаммарбю Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Дегерфорс 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
7. Хальмстад Заявка 8 2 6 0 6 - 4 12
8. Кальмар Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
9. Варберг БоИС Заявка 8 3 2 3 9 - 11 11
10. Норрчёпинг Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
11. Сириус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Хеккен Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
13. Гётеборг Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
14. Мьельбю 0:0 Заявка 7 2 2 3 3 - 5 8
15. Эстерсунд Заявка 9 2 1 6 14 - 12 7
16. Эребру 0:0 Заявка 8 1 4 3 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
2. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
3. Эльфсборг Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Кальмар Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
5. Норрчёпинг Заявка 9 4 0 5 11 - 10 12
6. Гётеборг Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
7. АИК 0:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
8. Хеккен Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
9. Хаммарбю Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
10. Варберг БоИС Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
11. Хальмстад Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Эребру 0:0 Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
13. Сириус Заявка 9 1 4 4 9 - 20 7
14. Мьельбю 0:0 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
15. Дегерфорс 0:0 Заявка 9 1 2 6 5 - 19 5
16. Эстерсунд Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 9 0 1
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 8 1 3
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 8 0 2
4. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
5. Мальмё Бирманчевич Велько 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Эребру Сковгор Андреас 6 1
3. Сириус Хелльборг Адам 7 0
4. АИК Ларссон Себастьян 6 0
5. Мьельбю Кричак Иван 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    1'
    Nasiru Moro получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Эребру
1.38
5.20
9.50
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Где смотреть матч АИК 0:0 Эребру онлайн




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