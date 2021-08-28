Швеция: Аллсвенскан 2021
АИК
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Френдс Арена
Эребру
1' Желтая карточкаМоро Насиру
25
Оума
Эрик
34
Ринг
Эрик
36
Гойтом
Хенок
24
Али
Хусейн
89
Валкер
Кевин
18
Хамад
Илоан
11
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
10 Бауи НабильПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Валкер КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хамад ИлоанПолузащитник
-
11 Бесара НахирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Луан ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
Ход матча
1'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стефанелли Николас
|5
|0.29
|2.
|Ларссон Себастьян
|3 (1)
|0.18
|3.
|Бауи Набиль
|3
|0.18
|4.
|Радулович Боян
|3
|0.18
|5.
|Гойтом Хенок
|2
|0.12
|6.
|Милошевич Александер
|2
|0.12
|7.
|Юлятупа Саку
|1
|0.06
|8.
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.06
|9.
|Рогич Филип
|1
|0.06
|10.
|Хуссейн Билаль
|1
|0.06
|11.
|Страннегорд Том
|1
|0.06
|12.
|Оума Эрик
|0
|0
|13.
|Ринг Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуммет Денис
|5
|0.29
|2.
|Бесара Нахир
|2
|0.12
|3.
|Колландер Деннис
|2
|0.12
|4.
|Сегер Давид
|1
|0.06
|5.
|Мехмети Агон
|1
|0.06
|6.
|Мартенссон Йохан
|1
|0.06
|7.
|Валкер Кевин
|0
|0
|8.
|Али Хусейн
|0
|0
|9.
|Галль Ромен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ларссон Себастьян
|6
|0
|2.
|Папаяннопулос Сотирис
|3
|0
|3.
|Оума Эрик
|3
|0
|4.
|Яношевич Будимир
|2
|0
|5.
|Юлятупа Саку
|2
|0
|6.
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|7.
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|8.
|Карлссон Пер
|1
|0
|9.
|Бауи Набиль
|1
|0
|10.
|Милошевич Александер
|1
|0
|11.
|Рогич Филип
|1
|0
|12.
|Офори Эбенезер
|1
|0
|13.
|Сильва Стефан
|1
|0
|14.
|Радулович Боян
|1
|0
|15.
|Каль Эрик
|1
|0
|16.
|Страннегорд Том
|1
|0
|17.
|Ринг Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сковгор Андреас
|6
|1
|2.
|Герзич Нордин
|4
|0
|3.
|Мартенссон Йохан
|3
|0
|4.
|Аллен Бобби
|3
|0
|5.
|Альмебек Михаэль
|2
|0
|6.
|Али Хусейн
|2
|0
|7.
|Валкер Кевин
|2
|0
|8.
|Хуммет Денис
|2
|0
|9.
|Колландер Деннис
|2
|0
|10.
|Мехмети Агон
|1
|0
|11.
|Бесара Нахир
|1
|0
|12.
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|13.
|Хьертстранд Бенджамин
|1
|0
|14.
|Райт Кевин
|1
|0
|15.
|Сегер Давид
|1
|0
|16.
|Моро Насиру
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АИК
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|30.43% (7)
|Эребру
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: +11 =5 -4АИК 2:1 Хеккен Raagsveds IF 0:5 АИК Сириус 0:1 АИК Юргорден 1:4 АИК
Эребру Последние 20 матчей: +4 =4 -12Эребру 1:1 Сириус Варберг БоИС 1:0 Эребру Эребру 2:2 Мьельбю Сириус 1:2 Эребру
Эребру 1:1 АИК Эребру 0:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Эребру Юргорден 3:0 Эребру Норрчёпинг 1:0 Эребру Эребру 0:1 Хеккен Эребру 1:2 Мальмё Дегерфорс 3:0 Эребру Хеккен 2:3 Эребру Эребру 1:0 Хальмстад Эребру 0:3 Норрчёпинг Кальмар 1:0 Эребру Эстерсунд 5:0 Эребру Эребру 0:0 Гётеборг Эребру 2:0 Акрополис Эребру 2:3 АИК
Последние игры между собой
АИК: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Эребру: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
АИК 0:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Эребру Кубок Эребру 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 4:2 АИК Аллсвенскан Эребру 3:0 АИК Товарищеские матчи АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|24 - 14
|34
|2.
|Юргорден
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|26 - 12
|34
|3.
|Мальмё
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 15
|30
|5.
|Кальмар
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|16 - 16
|24
|6.
|Хаммарбю
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|27 - 21
|24
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 18
|23
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|19 - 23
|20
|9.
|Хальмстад
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|13 - 13
|20
|10.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 27
|19
|11.
|Хеккен
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 20
|19
|13.
|Сириус
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 27
|17
|14.
|Эребру
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 29
|14
|15.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|17
|2
|7
|8
|11 - 19
|13
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|0:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|15 - 5
|24
|2.
|Юргорден
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Мальмё
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|6.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|6 - 4
|12
|8.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|10.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|11.
|Сириус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Хеккен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|14.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 12
|7
|16.
|Эребру
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|2.
|Мальмё
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 10
|12
|6.
|Гётеборг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|7.
|АИК
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|8.
|Хеккен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|9.
|Хаммарбю
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Эребру
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|13.
|Сириус
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 20
|7
|14.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 14
|5
|15.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 19
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|9
|0
|1
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|8
|1
|3
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|8
|0
|2
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|7
|4
|2
|5.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|7
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|4.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|6
|0
|5.
|Мьельбю
|Кричак Иван
|6
|0