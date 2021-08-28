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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
АИК
2:0
Конец матча

Стадион:
Эребру
0'
1' Желтая карточка
Моро Насиру
11' Желтая карточка
Валкер Кевин
1:0
17' Гол
Милошевич Александер
2:0
30' Гол в свои ворота
Моро Насиру
31' Желтая карточка
Али Хусейн
72' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
90'+5
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
20
Zachary
Elbouzedi
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
34
Ринг
Эрик
9
Стефанелли
Николас
36
Гойтом
Хенок
1
Аллен
Бобби
24
Али
Хусейн
4
Моро
Насиру
6
Хьертстранд
Бенджамин
3
Райт
Кевин
8
Колландер
Деннис
89
Валкер
Кевин
25
Герзич
Нордин
18
Хамад
Илоан
11
Бесара
Нахир
10
Броберг
Мартин
АИК
4-4-1-1
Эребру
4-4-2

Ход матча

1'
 
Моро Насиру
11'
 
Валкер Кевин
17'
Милошевич Александер
(Ларссон Себастьян)
1:0
30'
Моро Насиру
2:0
31'
 
Али Хусейн
59'
 
Фрайди Ричард
Броберг Мартин
68'
 
Мехмети Агон
Герзич Нордин
68'
 
Луан Патрик
Колландер Деннис
72'
Ларссон Себастьян
 
75'
 
Бьёрнквист Даниэль
Али Хусейн
75'
 
Сегер Давид
Валкер Кевин
80'
Страннегорд Том
Стефанелли Николас
 
88'
Радулович Боян
Гойтом Хенок
 
88'
Бауи Набиль
Ринг Эрик
 
90'
Айяри Ясин
Zachary Elbouzedi
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стефанелли Николас 5 0.29
2. Ларссон Себастьян 3 (1) 0.18
3. Милошевич Александер 3 0.18
4. Бауи Набиль 3 0.18
5. Радулович Боян 3 0.18
6. Гойтом Хенок 2 0.12
7. Юлятупа Саку 1 0.06
8. Папаяннопулос Сотирис 1 0.06
9. Рогич Филип 1 0.06
10. Хуссейн Билаль 1 0.06
11. Страннегорд Том 1 0.06
12. Оума Эрик 0 0
13. Ринг Эрик 0 0
Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуммет Денис 5 0.29
2. Бесара Нахир 2 0.12
3. Колландер Деннис 2 0.12
4. Сегер Давид 1 0.06
5. Мехмети Агон 1 0.06
6. Мартенссон Йохан 1 0.06
7. Валкер Кевин 0 0
8. Али Хусейн 0 0
9. Галль Ромен 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Ларссон Себастьян 7 0
2. Папаяннопулос Сотирис 3 0
3. Оума Эрик 3 0
4. Яношевич Будимир 2 0
5. Юлятупа Саку 2 0
6. Хуссейн Билаль 2 0
7. Люстиг Микаэль 1 0
8. Карлссон Пер 1 0
9. Бауи Набиль 1 0
10. Милошевич Александер 1 0
11. Рогич Филип 1 0
12. Офори Эбенезер 1 0
13. Сильва Стефан 1 0
14. Радулович Боян 1 0
15. Каль Эрик 1 0
16. Страннегорд Том 1 0
17. Ринг Эрик 1 0
Эребру
# Игрок      
1. Сковгор Андреас 6 1
2. Герзич Нордин 4 0
3. Али Хусейн 3 0
4. Мартенссон Йохан 3 0
5. Валкер Кевин 3 0
6. Аллен Бобби 3 0
7. Альмебек Михаэль 2 0
8. Хуммет Денис 2 0
9. Колландер Деннис 2 0
10. Мехмети Агон 1 0
11. Бесара Нахир 1 0
12. Бьорндал Эрик 1 0
13. Хьертстранд Бенджамин 1 0
14. Райт Кевин 1 0
15. Сегер Давид 1 0
16. Моро Насиру 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 16.67% (4) 12.5% (3) 12.5% (3) 16.67% (4) 12.5% (3) 29.17% (7)
 Эребру 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 33.33% (4)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +11 =5 -4
АИК 2:1 Хеккен Raagsveds IF 0:5 АИК Сириус 0:1 АИК Юргорден 1:4 АИК
АИК 1:0 Хальмстад Эребру 1:1 АИК АИК 2:0 Кальмар АИК 2:1 Варберг БоИС Хеккен 2:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд АИК 3:3 Сириус АИК 2:2 Мьельбю Эстерсунд 1:2 АИК АИК 1:1 Мальмё Норрчёпинг 2:0 АИК АИК 1:0 Эльфсборг АИК 2:0 Хаммарбю Гётеборг 2:0 АИК АИК 2:0 Дегерфорс АИК 1:1 Сундсвалль
Эребру Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Эребру 1:1 Сириус Варберг БоИС 1:0 Эребру Эребру 2:2 Мьельбю Сириус 1:2 Эребру
Эребру 1:1 АИК Эребру 0:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Эребру Юргорден 3:0 Эребру Норрчёпинг 1:0 Эребру Эребру 0:1 Хеккен Эребру 1:2 Мальмё Дегерфорс 3:0 Эребру Хеккен 2:3 Эребру Эребру 1:0 Хальмстад Эребру 0:3 Норрчёпинг Кальмар 1:0 Эребру Эстерсунд 5:0 Эребру Эребру 0:0 Гётеборг Эребру 2:0 Акрополис Эребру 2:3 АИК

Последние игры между собой

АИК: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Эребру: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан Эребру 2:3 АИК Товарищеские матчи АИК 0:1 Эребру Товарищеские матчи АИК 3:1 Эребру Товарищеские матчи
АИК 0:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Эребру Кубок Эребру 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 4:2 АИК Аллсвенскан Эребру 3:0 АИК Товарищеские матчи АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 17 11 3 3 26 - 14 36
2. Юргорден Заявка 16 10 4 2 26 - 12 34
3. Мальмё Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4. Эльфсборг Заявка 16 9 3 4 26 - 15 30
5. Кальмар Заявка 16 6 6 4 16 - 16 24
6. Хаммарбю Заявка 16 6 6 4 27 - 21 24
7. Норрчёпинг Заявка 16 7 2 7 21 - 18 23
8. Варберг БоИС 0:0 Заявка 17 5 6 6 19 - 23 21
9. Хальмстад 0:0 Заявка 17 4 9 4 13 - 13 21
10. Хеккен Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19
11. Гётеборг Заявка 16 4 7 5 19 - 20 19
12. Дегерфорс Заявка 17 5 3 9 17 - 29 18
13. Сириус Заявка 16 4 5 7 16 - 27 17
14. Мьельбю Заявка 17 3 6 8 13 - 19 15
15. Эребру Заявка 17 3 4 10 12 - 31 13
16. Эстерсунд Заявка 16 2 3 11 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 10 8 2 0 17 - 5 26
2. Юргорден Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3. Мальмё Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
4. Эльфсборг Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
5. Хаммарбю Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Дегерфорс Заявка 8 4 1 3 12 - 10 13
7. Кальмар Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
8. Варберг БоИС 0:0 Заявка 9 3 3 3 9 - 11 12
9. Хальмстад 0:0 Заявка 8 2 6 0 6 - 4 12
10. Норрчёпинг Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
11. Сириус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Хеккен Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
13. Гётеборг Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
14. Мьельбю Заявка 7 2 2 3 3 - 5 8
15. Эстерсунд Заявка 9 2 1 6 14 - 12 7
16. Эребру Заявка 8 1 4 3 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
2. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
3. Эльфсборг Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Кальмар Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
5. Норрчёпинг Заявка 9 4 0 5 11 - 10 12
6. Гётеборг Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
7. АИК Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
8. Хальмстад 0:0 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
9. Хеккен Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
10. Хаммарбю Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
11. Варберг БоИС 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Сириус Заявка 9 1 4 4 9 - 20 7
13. Мьельбю Заявка 10 1 4 5 10 - 14 7
14. Эребру Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Дегерфорс Заявка 9 1 2 6 5 - 19 5
16. Эстерсунд Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 9 0 1
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 8 1 3
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 8 0 2
4. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
5. Мальмё Бирманчевич Велько 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Эребру Сковгор Андреас 6 1
3. АИК Ларссон Себастьян 7 0
4. Сириус Хелльборг Адам 7 0
5. Мьельбю Кричак Иван 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Али Хусейн получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Nasiru Moro уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Милошевич Александер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Валкер Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Nasiru Moro получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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