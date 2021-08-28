Швеция: Аллсвенскан 2021
АИК
2:0
Конец матча
Стадион: Френдс Арена
Эребру
1' Желтая карточкаМоро Насиру
11' Желтая карточкаВалкер Кевин
1:0
17' ГолМилошевич Александер
2:0
30' Гол в свои воротаМоро Насиру
31' Желтая карточкаАли Хусейн
72' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
25
Оума
Эрик
34
Ринг
Эрик
36
Гойтом
Хенок
24
Али
Хусейн
89
Валкер
Кевин
18
Хамад
Илоан
11
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
10 Бауи НабильПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Валкер КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хамад ИлоанПолузащитник
-
11 Бесара НахирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Луан ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
Ход матча
1'
11'
17'
30'
2:0
31'
88'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стефанелли Николас
|5
|0.29
|2.
|Ларссон Себастьян
|3 (1)
|0.18
|3.
|Милошевич Александер
|3
|0.18
|4.
|Бауи Набиль
|3
|0.18
|5.
|Радулович Боян
|3
|0.18
|6.
|Гойтом Хенок
|2
|0.12
|7.
|Юлятупа Саку
|1
|0.06
|8.
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.06
|9.
|Рогич Филип
|1
|0.06
|10.
|Хуссейн Билаль
|1
|0.06
|11.
|Страннегорд Том
|1
|0.06
|12.
|Оума Эрик
|0
|0
|13.
|Ринг Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуммет Денис
|5
|0.29
|2.
|Бесара Нахир
|2
|0.12
|3.
|Колландер Деннис
|2
|0.12
|4.
|Сегер Давид
|1
|0.06
|5.
|Мехмети Агон
|1
|0.06
|6.
|Мартенссон Йохан
|1
|0.06
|7.
|Валкер Кевин
|0
|0
|8.
|Али Хусейн
|0
|0
|9.
|Галль Ромен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ларссон Себастьян
|7
|0
|2.
|Папаяннопулос Сотирис
|3
|0
|3.
|Оума Эрик
|3
|0
|4.
|Яношевич Будимир
|2
|0
|5.
|Юлятупа Саку
|2
|0
|6.
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|7.
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|8.
|Карлссон Пер
|1
|0
|9.
|Бауи Набиль
|1
|0
|10.
|Милошевич Александер
|1
|0
|11.
|Рогич Филип
|1
|0
|12.
|Офори Эбенезер
|1
|0
|13.
|Сильва Стефан
|1
|0
|14.
|Радулович Боян
|1
|0
|15.
|Каль Эрик
|1
|0
|16.
|Страннегорд Том
|1
|0
|17.
|Ринг Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сковгор Андреас
|6
|1
|2.
|Герзич Нордин
|4
|0
|3.
|Али Хусейн
|3
|0
|4.
|Мартенссон Йохан
|3
|0
|5.
|Валкер Кевин
|3
|0
|6.
|Аллен Бобби
|3
|0
|7.
|Альмебек Михаэль
|2
|0
|8.
|Хуммет Денис
|2
|0
|9.
|Колландер Деннис
|2
|0
|10.
|Мехмети Агон
|1
|0
|11.
|Бесара Нахир
|1
|0
|12.
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|13.
|Хьертстранд Бенджамин
|1
|0
|14.
|Райт Кевин
|1
|0
|15.
|Сегер Давид
|1
|0
|16.
|Моро Насиру
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АИК
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
|Эребру
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: +11 =5 -4АИК 2:1 Хеккен Raagsveds IF 0:5 АИК Сириус 0:1 АИК Юргорден 1:4 АИК
Эребру Последние 20 матчей: +4 =4 -12Эребру 1:1 Сириус Варберг БоИС 1:0 Эребру Эребру 2:2 Мьельбю Сириус 1:2 Эребру
Эребру 1:1 АИК Эребру 0:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Эребру Юргорден 3:0 Эребру Норрчёпинг 1:0 Эребру Эребру 0:1 Хеккен Эребру 1:2 Мальмё Дегерфорс 3:0 Эребру Хеккен 2:3 Эребру Эребру 1:0 Хальмстад Эребру 0:3 Норрчёпинг Кальмар 1:0 Эребру Эстерсунд 5:0 Эребру Эребру 0:0 Гётеборг Эребру 2:0 Акрополис Эребру 2:3 АИК
Последние игры между собой
АИК: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Эребру: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
АИК 0:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Эребру Кубок Эребру 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 4:2 АИК Аллсвенскан Эребру 3:0 АИК Товарищеские матчи АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|26 - 14
|36
|2.
|Юргорден
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|26 - 12
|34
|3.
|Мальмё
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 15
|30
|5.
|Кальмар
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|16 - 16
|24
|6.
|Хаммарбю
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|27 - 21
|24
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 18
|23
|8.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 23
|21
|9.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|17
|4
|9
|4
|13 - 13
|21
|10.
|Хеккен
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 20
|19
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 29
|18
|13.
|Сириус
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 27
|17
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 19
|15
|15.
|Эребру
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 31
|13
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 5
|26
|2.
|Юргорден
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Мальмё
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|6.
|Дегерфорс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|7.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|8.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|9.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|8
|2
|6
|0
|6 - 4
|12
|10.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|11.
|Сириус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Хеккен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 12
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|2.
|Мальмё
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 10
|12
|6.
|Гётеборг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|7.
|АИК
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|8.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 9
|9
|9.
|Хеккен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|10.
|Хаммарбю
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|11.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Сириус
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 20
|7
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 14
|7
|14.
|Эребру
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 19
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|9
|0
|1
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|8
|1
|3
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|8
|0
|2
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|7
|4
|2
|5.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|7
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|7
|0
|4.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|5.
|Мьельбю
|Кричак Иван
|6
|0