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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Вестерос
0:0
Первый тайм: 6'
Фалькенберг
0' 6'
1
Фагерстрём
Антон
11
Гефверт
Симон
22
Daniel
Hermansson
4
Адольфссон
Йеспер
19
Сёрман
Самуэль
21
Ског
Эмиль
23
Dusan
Jajic
20
Сабах
Лоусон
27
Али
Таха
Абди
10
Троне
Филип
77
Бьорндал
Эрик
31
Норинг
Виктор
18
Боргстрем
Линус
4
Норен
Аксель
37
Ludvig
Oehman
22
Эрикссон
Адам
45
Бергмарк-Виберг
Адам
28
Нильссон
Мелькер
17
Адриан
Самуэль
6
Веде
Антон
39
Nsima
Peter
3
Кизито
Кваме
Вестерос
5-3-1-1
Фалькенберг
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоханссон Саймон 3 0.17
2. Лагербильке Густав 3 (2) 0.17
3. Проделль Виктор 3 0.17
4. Бьорндал Эрик 2 0.11
5. Троне Филип 2 0.11
6. Dusan Jajic 2 0.11
7. Спэн Брайан 1 0.06
8. Эдлунд Олле 1 0.06
9. Видхольт Вильям 1 0.06
10. Гефверт Симон 0 0
11. Ског Эмиль 0 0
12. Спорронг Альбин 0 0
13. Али Таха Абди 0 0
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергмарк-Виберг Адам 4 0.22
2. Кизито Кваме 3 0.17
3. Веде Антон 2 0.11
4. Карлссон Кристоффер 2 (1) 0.11
5. Энглунд Тобиас 1 0.06
6. Карлссон Тобиас II 1 0.06
7. Силисуфай Эди 1 0.06
8. Нильссон Мелькер 1 0.06
9. Бьерклунд Калле 1 0.06
10. Адриан Самуэль 0 0
11. Умар Бала Мохаммед 0 0
12. Сёдерстрём Карл 0 0
13. Ludvig Oehman 0 0

Карточки

Вестерос
# Игрок      
1. Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Троне Филип 7 0
3. Энгстрём Давид 3 0
4. Спэн Брайан 2 0
5. Фагерстрём Антон 2 0
6. Эдлунд Олле 2 0
7. Проделль Виктор 1 0
8. Йоханссон Саймон 1 0
9. Бьорндал Эрик 1 0
10. Лагербильке Густав 1 0
11. Сабах Лоусон 1 0
12. Спорронг Альбин 1 0
13. Али Таха Абди 1 0
14. Салмон Джастин 1 0
15. Сёрман Самуэль 1 0
16. Jacob Lindahl 1 0
17. Daniel Hermansson 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Адриан Самуэль 8 1
2. Норен Аксель 4 0
3. Карлссон Тобиас II 3 0
4. Бергмарк-Виберг Адам 3 0
5. Карлссон Кристоффер 2 0
6. Гарбетт Мэттью 2 0
7. Веде Антон 1 0
8. Энглунд Тобиас 1 0
9. Озен Махмут 1 0
10. Даль Линус 1 0
11. Силисуфай Эди 1 0
12. Хинтса Оливер 1 0
13. Нильссон Мелькер 1 0
14. Бьерклунд Калле 1 0
15. Умар Бала Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Вестерос 5.56% (1) 16.67% (3) 22.22% (4) 27.78% (5) 16.67% (3) 11.11% (2)
 Фалькенберг 6.25% (1) 18.75% (3) 12.5% (2) 31.25% (5) 18.75% (3) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Вестерос Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Браге 3:3 Вестерос Соллентуна 2:1 Вестерос Ландскруна 1:0 Вестерос Вестерос 2:3 Акрополис
Вестерос 3:1 Ландскруна Норрбю 4:1 Вестерос Вестерос 0:4 Хельсинборг Сундсвалль 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Эстер Фалькенберг 2:1 Вестерос Вестерос 2:2 Браге Треллеборг 0:1 Вестерос Вестерос 0:0 Вернаму Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте 1:1 Вестерос Вестерос 2:1 Васалунд ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 1:2 Сириус Хеккен 3:0 Вестерос
Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Фалькенберг 1:0 Треллеборг Оддевольд 2:3 Фалькенберг Васалунд 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Сундсвалль
Фалькенберг 1:1 Норрбю Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Вестерос Акрополис 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Васалунд Ландскруна 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Эргрюте Фалькенберг 0:3 Вернаму Эстер 2:1 Фалькенберг Браге 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 ГАИС Эребру 3:1 Фалькенберг Эльфсборг 3:2 Фалькенберг

Последние игры между собой

Вестерос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Фалькенберг 2:1 Вестерос Суперэттан Вестерос 1:2 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 3:4 Вестерос Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
2. Вернаму Заявка 17 10 3 4 20 - 11 33
3. Ландскруна Заявка 18 9 4 5 27 - 20 31
4. Норрбю Заявка 17 9 3 5 24 - 17 30
5. Треллеборг Заявка 17 8 5 4 22 - 18 29
6. Сундсвалль Заявка 17 8 4 5 26 - 19 28
7. Йёнчёпинг Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 18 7 4 7 25 - 20 25
9. Акрополис Заявка 17 5 5 7 15 - 25 20
10. Эстер Заявка 17 5 5 7 12 - 15 20
11. Вестерос 0:0 Заявка 18 4 7 7 18 - 25 19
12. Эргрюте Заявка 17 4 7 6 16 - 22 19
13. Браге Заявка 18 4 6 8 22 - 26 18
14. ГАИС Заявка 17 5 2 10 13 - 19 17
15. Васалунд Заявка 17 5 2 10 21 - 29 17
16. Фалькенберг 0:0 Заявка 18 4 4 10 16 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 10 7 2 1 16 - 7 23
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 7 2 0 20 - 5 23
3. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
4. Сундсвалль Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
5. Треллеборг Заявка 8 5 2 1 10 - 5 17
6. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
7. Норрбю Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
8. Хельсинборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
9. Вестерос 0:0 Заявка 10 3 5 2 11 - 12 14
10. Васалунд Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
11. Эстер Заявка 9 3 4 2 7 - 6 13
12. Акрополис Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
13. Фалькенберг 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
14. Эргрюте Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
15. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
16. Браге Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 9 5 3 1 12 - 4 18
2. Норрбю Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
3. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
4. Вернаму Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
5. Браге Заявка 10 2 4 4 13 - 14 10
6. Йёнчёпинг Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
7. Эргрюте Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
8. Акрополис Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9. Ландскруна Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
10. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
11. ГАИС Заявка 8 2 1 5 3 - 6 7
12. Эстер Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
13. Фалькенберг 0:0 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5
14. Вестерос 0:0 Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
15. Васалунд Заявка 9 1 1 7 10 - 19 4
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 9 2 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
4. Сундсвалль Халлениус Линус 8 0 2
5. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 7 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 5 1
5. Норрбю Пекальски Иво 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Фалькенберг
2.23
3.60
3.54
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Где смотреть матч Вестерос 0:0 Фалькенберг онлайн




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