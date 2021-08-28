Швеция: Суперэттан 2021
Вестерос
1:3
Конец матча
Фалькенберг
0:1
26' ГолКизито Кваме
47' Желтая карточкаКизито Кваме
0:2
49' ГолЭрикссон Адам
54' Желтая карточкаКарлссон Тобиас
58' Желтая карточкаТроне Филип
1:2
85' ГолАли Таха Абди
1:3
89' ГолКизито Кваме
21
Ског
Эмиль
23
Dusan
Jajic
20
Сабах
Лоусон
10
Троне
Филип
39
Nsima
Peter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ског ЭмильЗащитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
-
20 Сабах ЛоусонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Троне ФилипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Спэн БрайанЗащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Nsima PeterНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Адеми ЛорикПолузащитник
-
Главный тренер: Tobias Tuvesson
Ход матча
26'
0:1
47'
49'
0:2
54'
58'
85'
1:2
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоханссон Саймон
|3
|0.17
|2.
|Лагербильке Густав
|3 (2)
|0.17
|3.
|Проделль Виктор
|3
|0.17
|4.
|Бьорндал Эрик
|2
|0.11
|5.
|Троне Филип
|2
|0.11
|6.
|Dusan Jajic
|2
|0.11
|7.
|Али Таха Абди
|1
|0.06
|8.
|Спэн Брайан
|1
|0.06
|9.
|Эдлунд Олле
|1
|0.06
|10.
|Видхольт Вильям
|1
|0.06
|11.
|Гефверт Симон
|0
|0
|12.
|Ског Эмиль
|0
|0
|13.
|Спорронг Альбин
|0
|0
|14.
|Jacob Lindahl
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кизито Кваме
|5
|0.28
|2.
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0.22
|3.
|Карлссон Кристоффер
|2 (1)
|0.11
|4.
|Веде Антон
|2
|0.11
|5.
|Энглунд Тобиас
|1
|0.06
|6.
|Карлссон Тобиас II
|1
|0.06
|7.
|Нильссон Мелькер
|1
|0.06
|8.
|Эрикссон Адам
|1
|0.06
|9.
|Силисуфай Эди
|1
|0.06
|10.
|Бьерклунд Калле
|1
|0.06
|11.
|Адриан Самуэль
|0
|0
|12.
|Умар Бала Мохаммед
|0
|0
|13.
|Сёдерстрём Карл
|0
|0
|14.
|Ludvig Oehman
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Троне Филип
|8
|0
|3.
|Энгстрём Давид
|3
|0
|4.
|Спэн Брайан
|2
|0
|5.
|Фагерстрём Антон
|2
|0
|6.
|Эдлунд Олле
|2
|0
|7.
|Проделль Виктор
|1
|0
|8.
|Йоханссон Саймон
|1
|0
|9.
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|10.
|Лагербильке Густав
|1
|0
|11.
|Сабах Лоусон
|1
|0
|12.
|Спорронг Альбин
|1
|0
|13.
|Али Таха Абди
|1
|0
|14.
|Салмон Джастин
|1
|0
|15.
|Сёрман Самуэль
|1
|0
|16.
|Jacob Lindahl
|1
|0
|17.
|Daniel Hermansson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Норен Аксель
|4
|0
|3.
|Карлссон Тобиас II
|4
|0
|4.
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0
|5.
|Карлссон Кристоффер
|2
|0
|6.
|Гарбетт Мэттью
|2
|0
|7.
|Веде Антон
|1
|0
|8.
|Энглунд Тобиас
|1
|0
|9.
|Озен Махмут
|1
|0
|10.
|Даль Линус
|1
|0
|11.
|Силисуфай Эди
|1
|0
|12.
|Кизито Кваме
|1
|0
|13.
|Хинтса Оливер
|1
|0
|14.
|Нильссон Мелькер
|1
|0
|15.
|Бьерклунд Калле
|1
|0
|16.
|Умар Бала Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерос
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|Фалькенберг
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Вестерос Последние 20 матчей: +4 =6 -10Браге 3:3 Вестерос Соллентуна 2:1 Вестерос Ландскруна 1:0 Вестерос Вестерос 2:3 Акрополис
Вестерос 3:1 Ландскруна Норрбю 4:1 Вестерос Вестерос 0:4 Хельсинборг Сундсвалль 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Эстер Фалькенберг 2:1 Вестерос Вестерос 2:2 Браге Треллеборг 0:1 Вестерос Вестерос 0:0 Вернаму Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте 1:1 Вестерос Вестерос 2:1 Васалунд ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 1:2 Сириус Хеккен 3:0 Вестерос
Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =3 -12Фалькенберг 1:0 Треллеборг Оддевольд 2:3 Фалькенберг Васалунд 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Сундсвалль
Фалькенберг 1:1 Норрбю Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Вестерос Акрополис 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Васалунд Ландскруна 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Эргрюте Фалькенберг 0:3 Вернаму Эстер 2:1 Фалькенберг Браге 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 ГАИС Эребру 3:1 Фалькенберг Эльфсборг 3:2 Фалькенберг
Последние игры между собой
Вестерос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|2.
|Вернаму
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|20 - 11
|33
|3.
|Ландскруна
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 20
|31
|4.
|Норрбю
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 17
|30
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 18
|29
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|26 - 19
|28
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|25 - 20
|25
|9.
|Акрополис
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 25
|20
|10.
|Эстер
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|12 - 15
|20
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 22
|19
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|19 - 31
|18
|13.
|Вестерос
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|19 - 28
|18
|14.
|Браге
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|22 - 26
|18
|15.
|ГАИС
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|13 - 19
|17
|16.
|Васалунд
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 29
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 7
|23
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 5
|23
|3.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 5
|17
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|7.
|Норрбю
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|9.
|Васалунд
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|10.
|Эстер
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|11.
|Вестерос
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Акрополис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|15.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|16.
|Браге
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Норрбю
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|4.
|Вернаму
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|5.
|Браге
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|7.
|Эргрюте
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|8.
|Акрополис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|10.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|11.
|ГАИС
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|3 - 6
|7
|12.
|Эстер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|14.
|Вестерос
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|15.
|Васалунд
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 19
|4
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|9
|2
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|4.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|8
|0
|2
|5.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|8
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|5
|1
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|6
|0