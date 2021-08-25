  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Беларусь
  4. Премьер-лига 2021

Беларусь: Премьер-лига 2021

2021
БАТЭ
 
Позже

Стадион:
Ислочь

Бомбардиры внутри турнира

БАТЭ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скавыш Максим 9 (1) 0.43
2. Умаров Шохбоз 5 (1) 0.24
3. Драгун Станислав 5 0.24
4. Нехайчик Павел 3 0.14
5. Милич Неманья 3 0.14
6. Сигневич Николай 3 0.14
7. Филипович Яков 2 0.1
8. Рыбак Павел 1 0.05
9. Володько Максим 1 0.05
10. Яблонский Евгений 1 0.05
11. Карасёв Павел 1 0.05
12. Бессмертный Дмитрий 1 0.05
13. Виллюмссон Виллюм 1 0.05
14. Pavel Nekhajchik 1 0.05
Ислочь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Комаровский Дмитрий 8 (2) 0.4
2. Морозов Владислав 4 (1) 0.2
3. Юсов Дмитрий 4 (2) 0.2
4. Патоцкий Олег 3 0.15
5. Лисакович Руслан 2 0.1
6. Глущенков Кирилл 1 0.05
7. Ануфриев Александр 1 0.05
8. Ivan Dibango 1 0.05

Карточки

БАТЭ
# Игрок      
1. Сигневич Николай 1 1
2. Нечаев Данила 2 0
3. Чичкан Антон 0 1
4. Нехайчик Павел 1 0
5. Умаров Шохбоз 1 0
6. _Filipovic J. 1 0
Ислочь
# Игрок      
1. Шалашников Алексей 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 БАТЭ 10.53% (4) 23.68% (9) 15.79% (6) 18.42% (7) 13.16% (5) 18.42% (7)
 Ислочь 26.09% (6) 4.35% (1) 17.39% (4) 13.04% (3) 17.39% (4) 21.74% (5)

Предыдущие игры

БАТЭ Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Спутник 0:3 БАТЭ Энергетик-БГУ 1:1 БАТЭ БАТЭ 1:0 Минск Гомель 2:2 БАТЭ
БАТЭ 1:4 Динамо Батуми БАТЭ 0:2 Динамо-Брест Динамо Батуми 0:1 БАТЭ Слуцк 3:4 БАТЭ Витебск 0:0 БАТЭ БАТЭ 3:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 0:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Неман БАТЭ 3:0 Славия Мозырь БАТЭ 2:1 Ислочь БАТЭ 2:1 Спутник БАТЭ 3:2 Рух Брест Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ БАТЭ 1:0 Сморгонь Ислочь 1:4 БАТЭ
Ислочь Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ислочь 3:0 Спутник Рух Брест 7:1 Ислочь Ислочь 0:1 Шахтёр Солигорск Сморгонь 1:2 Ислочь
Славия Мозырь 1:1 Ислочь Энергетик-БГУ 1:1 Ислочь Ислочь 1:1 Минск Гомель 2:0 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо-Брест Слуцк 2:1 Ислочь БАТЭ 2:1 Ислочь Ислочь 0:1 Витебск Торпедо-БелАЗ 3:3 Ислочь Ислочь 1:3 Динамо Минск Ислочь 2:0 Шахтёр Солигорск Неман 1:2 Ислочь Ислочь 1:4 БАТЭ Шахтёр Солигорск 1:0 Ислочь Спутник 1:5 Ислочь Ислочь 0:1 Рух Брест

Последние игры между собой

БАТЭ: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Ислочь: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
БАТЭ 2:1 Ислочь Кубок Ислочь 1:4 БАТЭ Премьер-лига Ислочь 2:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Ислочь Премьер-лига
БАТЭ 2:4 Ислочь Премьер-лига Ислочь 0:0 БАТЭ Премьер-лига Ислочь 2:1 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:1 Ислочь Премьер-лига Ислочь 0:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:0 Ислочь Премьер-лига БАТЭ 4:1 Ислочь Премьер-лига Ислочь 1:3 БАТЭ Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Солигорск Заявка 18 16 2 0 42 - 9 50
2. БАТЭ Заявка 21 14 5 2 42 - 18 47
3. Рух Брест Заявка 21 12 7 2 38 - 14 43
4. Динамо Минск Заявка 21 13 3 5 38 - 15 42
5. Гомель Заявка 19 10 5 4 36 - 17 35
6. Динамо-Брест Заявка 20 7 9 4 25 - 17 30
7. Витебск Заявка 21 7 9 5 27 - 19 30
8. Торпедо-БелАЗ Заявка 20 7 4 9 22 - 28 25
9. Неман Заявка 21 6 6 9 24 - 26 24
10. Минск Заявка 19 6 6 7 25 - 31 24
11. Энергетик-БГУ Заявка 19 6 6 7 25 - 24 24
12. Ислочь Заявка 20 6 5 9 26 - 35 23
13. Слуцк Заявка 21 5 6 10 24 - 33 21
14. Славия Мозырь Заявка 20 4 5 11 24 - 38 17
15. Сморгонь Заявка 21 2 7 12 19 - 43 13
16. Спутник Заявка 30 2 1 27 12 - 82 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 11 10 0 1 24 - 8 30
2. Шахтёр Солигорск Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
3. Рух Брест Заявка 10 8 2 0 24 - 3 26
4. Динамо Минск Заявка 11 8 0 3 21 - 6 24
5. Гомель Заявка 9 6 3 0 20 - 4 21
6. Витебск Заявка 11 4 6 1 15 - 5 18
7. Динамо-Брест Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Минск Заявка 9 3 4 2 16 - 17 13
9. Энергетик-БГУ Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
10. Слуцк Заявка 10 3 4 3 17 - 18 13
11. Ислочь Заявка 10 3 2 5 10 - 12 11
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
13. Славия Мозырь Заявка 11 2 3 6 14 - 20 9
14. Неман Заявка 10 2 3 5 9 - 13 9
15. Сморгонь Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
16. Спутник Заявка 15 1 0 14 6 - 46 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Солигорск Заявка 8 7 1 0 18 - 6 22
2. Динамо Минск Заявка 10 5 3 2 17 - 9 18
3. БАТЭ Заявка 10 4 5 1 18 - 10 17
4. Рух Брест Заявка 11 4 5 2 14 - 11 17
5. Динамо-Брест Заявка 10 4 4 2 13 - 7 16
6. Неман Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
7. Торпедо-БелАЗ Заявка 11 4 2 5 12 - 17 14
8. Гомель Заявка 10 4 2 4 16 - 13 14
9. Витебск Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
10. Ислочь Заявка 10 3 3 4 16 - 23 12
11. Минск Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
12. Энергетик-БГУ Заявка 9 3 2 4 13 - 13 11
13. Славия Мозырь Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
14. Слуцк Заявка 11 2 2 7 7 - 15 8
15. Сморгонь Заявка 11 1 3 7 8 - 26 6
16. Спутник Заявка 15 1 1 13 6 - 36 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шахтёр Солигорск Дарбо Дембо 16 1 0
2. БАТЭ Скавыш Максим 10 1 0
3. Динамо Минск Мбенг Аблае 10 1 0
4. Гомель Соловей Андрей 9 0 0
5. Рух Брест Лаптев Денис 8 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Неман Гаврилович Алексей 0 2
2. БАТЭ Сигневич Николай 1 1
3. Динамо-Брест Орешкевич Ярослав 1 1
4. Рух Брест _Pechenin K. 2 0
5. Витебск Краснов Евгений 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Ислочь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2021, осталось 2 дня 19 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    БАТЭ 97.5% (39)
    X 2.5% (1)
    Ислочь 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    БАТЭ
    Ничья
    Ислочь
    1.31
    5.70
    9.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч БАТЭ - Ислочь онлайн


    Прогнозы на матч БАТЭ - Ислочь

    Исход игры
    БАТЭ
    97.5% (39)
    Ничья
    2.5% (1)
    Ислочь
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (16)
    Меньше
    60% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    32.5% (13)
    Нет
    67.5% (27)
    Популярный счёт
    2:0 БАТЭ
    42.5% (17)
    2:1 БАТЭ
    22.5% (9)
    1:0 БАТЭ
    17.5% (7)
    3:1 БАТЭ
    7.5% (3)
    3:0 БАТЭ
    7.5% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
    8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     