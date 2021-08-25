Беларусь: Премьер-лига 2021
БАТЭ
Позже
Стадион: Борисов-Арена
Ислочь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скавыш Максим
|9 (1)
|0.43
|2.
|Умаров Шохбоз
|5 (1)
|0.24
|3.
|Драгун Станислав
|5
|0.24
|4.
|Нехайчик Павел
|3
|0.14
|5.
|Милич Неманья
|3
|0.14
|6.
|Сигневич Николай
|3
|0.14
|7.
|Филипович Яков
|2
|0.1
|8.
|Рыбак Павел
|1
|0.05
|9.
|Володько Максим
|1
|0.05
|10.
|Яблонский Евгений
|1
|0.05
|11.
|Карасёв Павел
|1
|0.05
|12.
|Бессмертный Дмитрий
|1
|0.05
|13.
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0.05
|14.
|Pavel Nekhajchik
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Комаровский Дмитрий
|8 (2)
|0.4
|2.
|Морозов Владислав
|4 (1)
|0.2
|3.
|Юсов Дмитрий
|4 (2)
|0.2
|4.
|Патоцкий Олег
|3
|0.15
|5.
|Лисакович Руслан
|2
|0.1
|6.
|Глущенков Кирилл
|1
|0.05
|7.
|Ануфриев Александр
|1
|0.05
|8.
|Ivan Dibango
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сигневич Николай
|1
|1
|2.
|Нечаев Данила
|2
|0
|3.
|Чичкан Антон
|0
|1
|4.
|Нехайчик Павел
|1
|0
|5.
|Умаров Шохбоз
|1
|0
|6.
|_Filipovic J.
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шалашников Алексей
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|БАТЭ
|10.53% (4)
|23.68% (9)
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|13.16% (5)
|18.42% (7)
|Ислочь
|26.09% (6)
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
БАТЭ Последние 20 матчей: +13 =4 -3Спутник 0:3 БАТЭ Энергетик-БГУ 1:1 БАТЭ БАТЭ 1:0 Минск Гомель 2:2 БАТЭ
БАТЭ 1:4 Динамо Батуми БАТЭ 0:2 Динамо-Брест Динамо Батуми 0:1 БАТЭ Слуцк 3:4 БАТЭ Витебск 0:0 БАТЭ БАТЭ 3:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 0:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Неман БАТЭ 3:0 Славия Мозырь БАТЭ 2:1 Ислочь БАТЭ 2:1 Спутник БАТЭ 3:2 Рух Брест Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ БАТЭ 1:0 Сморгонь Ислочь 1:4 БАТЭ
Ислочь Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ислочь 3:0 Спутник Рух Брест 7:1 Ислочь Ислочь 0:1 Шахтёр Солигорск Сморгонь 1:2 Ислочь
Славия Мозырь 1:1 Ислочь Энергетик-БГУ 1:1 Ислочь Ислочь 1:1 Минск Гомель 2:0 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо-Брест Слуцк 2:1 Ислочь БАТЭ 2:1 Ислочь Ислочь 0:1 Витебск Торпедо-БелАЗ 3:3 Ислочь Ислочь 1:3 Динамо Минск Ислочь 2:0 Шахтёр Солигорск Неман 1:2 Ислочь Ислочь 1:4 БАТЭ Шахтёр Солигорск 1:0 Ислочь Спутник 1:5 Ислочь Ислочь 0:1 Рух Брест
Последние игры между собой
БАТЭ: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Ислочь: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|42 - 9
|50
|2.
|БАТЭ
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|42 - 18
|47
|3.
|Рух Брест
|Заявка
|21
|12
|7
|2
|38 - 14
|43
|4.
|Динамо Минск
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|38 - 15
|42
|5.
|Гомель
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|36 - 17
|35
|6.
|Динамо-Брест
|Заявка
|20
|7
|9
|4
|25 - 17
|30
|7.
|Витебск
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|27 - 19
|30
|8.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|22 - 28
|25
|9.
|Неман
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|24 - 26
|24
|10.
|Минск
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 31
|24
|11.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 24
|24
|12.
|Ислочь
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|26 - 35
|23
|13.
|Слуцк
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|24 - 33
|21
|14.
|Славия Мозырь
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|24 - 38
|17
|15.
|Сморгонь
|Заявка
|21
|2
|7
|12
|19 - 43
|13
|16.
|Спутник
|Заявка
|30
|2
|1
|27
|12 - 82
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|24 - 8
|30
|2.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|3.
|Рух Брест
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 3
|26
|4.
|Динамо Минск
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 6
|24
|5.
|Гомель
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|6.
|Витебск
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 5
|18
|7.
|Динамо-Брест
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Минск
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 17
|13
|9.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Слуцк
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 18
|13
|11.
|Ислочь
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|13.
|Славия Мозырь
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 20
|9
|14.
|Неман
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Сморгонь
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|16.
|Спутник
|Заявка
|15
|1
|0
|14
|6 - 46
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 6
|22
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 9
|18
|3.
|БАТЭ
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 10
|17
|4.
|Рух Брест
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|5.
|Динамо-Брест
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 7
|16
|6.
|Неман
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|7.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 17
|14
|8.
|Гомель
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 13
|14
|9.
|Витебск
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|10.
|Ислочь
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 23
|12
|11.
|Минск
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|12.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|13.
|Славия Мозырь
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|14.
|Слуцк
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 15
|8
|15.
|Сморгонь
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 26
|6
|16.
|Спутник
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|6 - 36
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шахтёр Солигорск
|Дарбо Дембо
|16
|1
|0
|2.
|БАТЭ
|Скавыш Максим
|10
|1
|0
|3.
|Динамо Минск
|Мбенг Аблае
|10
|1
|0
|4.
|Гомель
|Соловей Андрей
|9
|0
|0
|5.
|Рух Брест
|Лаптев Денис
|8
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Неман
|Гаврилович Алексей
|0
|2
|2.
|БАТЭ
|Сигневич Николай
|1
|1
|3.
|Динамо-Брест
|Орешкевич Ярослав
|1
|1
|4.
|Рух Брест
|_Pechenin K.
|2
|0
|5.
|Витебск
|Краснов Евгений
|2
|0
Прогнозы на матч БАТЭ - Ислочь
Исход игры
БАТЭ
97.5% (39)
Ничья
2.5% (1)
Ислочь
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40% (16)
Меньше
60% (24)
Обе команды забьют
Да
32.5% (13)
Нет
67.5% (27)
Популярный счёт
2:0 БАТЭ
42.5% (17)
2:1 БАТЭ
22.5% (9)
1:0 БАТЭ
17.5% (7)
3:1 БАТЭ
7.5% (3)
3:0 БАТЭ
7.5% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!