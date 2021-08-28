Норвегия: Типпелиген 2021
0:1
28' ГолЛисет Сёндре
0:2
30' ГолВельде Кристоффер
37' Желтая карточкаХорн Майер
1:2
69' ГолСеланн-Хеггебе Эуне
1:2
75' Не забитый пенальтиТейлор Роберт
80' Желтая карточкаВельде Кристоффер
1:3
81' ГолНдур Алиун
27
Хове
Рунар
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Хове РунарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Сане ЯяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Симба МунгаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ндур АлиунНападающий
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
28'
0:1
30'
37'
69'
75'
1:2
81'
1:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бамба Дауда
|6
|0.35
|2.
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|0.24
|3.
|Тейлор Роберт
|2 (1)
|0.12
|4.
|Расмуссен Матиас
|1
|0.06
|5.
|Кристиансен Рубен
|1
|0.06
|6.
|Педерсен Даниэль
|1
|0.06
|7.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.06
|8.
|Симба Мунга
|1
|0.06
|9.
|Сконес Каспер
|0
|0
|10.
|Странд Петтер
|0
|0
|11.
|Кнудсен Фредрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ваджи Ибраима
|8
|0.47
|2.
|Вельде Кристоффер
|5
|0.29
|3.
|Ндур Алиун
|4
|0.24
|4.
|Лисет Сёндре
|3
|0.18
|5.
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.12
|6.
|Теркильдсен Петер
|1
|0.06
|7.
|Стёлос Александер
|1
|0.06
|8.
|Деслер Миккел
|1
|0.06
|9.
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0.06
|10.
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.06
|11.
|Педерсен Торе
|0
|0
|12.
|Лейте Бруно
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Расмуссен Матиас
|3
|0
|2.
|Форрен Вегард
|2
|0
|3.
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|4.
|Сконес Каспер
|2
|0
|5.
|Странд Петтер
|2
|0
|6.
|Кнудсен Фредрик
|2
|0
|7.
|Бамба Дауда
|2
|0
|8.
|Нильсен Сиверт
|1
|0
|9.
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|10.
|Хорн Майер
|1
|0
|11.
|Кольскоген Оле
|1
|0
|12.
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|13.
|Симба Мунга
|1
|0
|14.
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педерсен Торе
|5
|0
|2.
|Лисет Сёндре
|3
|0
|3.
|Стёлос Александер
|2
|0
|4.
|Хансен Беньямин
|2
|0
|5.
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|0
|6.
|Вельде Кристоффер
|2
|0
|7.
|Фредриксен Ульрик
|2
|0
|8.
|Теркильдсен Петер
|2
|0
|9.
|Ндур Алиун
|0
|1
|10.
|Санде Мадс
|1
|0
|11.
|Ваджи Ибраима
|1
|0
|12.
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|13.
|Лейте Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бранн
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|25% (4)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|Хёугесунн
|4.17% (1)
|29.17% (7)
|0
|25% (6)
|25% (6)
|16.67% (4)
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: +6 =4 -10Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 3:2 Саннефьёрд Фанна 0:3 Бранн Бьярг 0:5 Бранн
Бранн 1:1 Мьёндален Бранн 1:1 Тромсё Кристиансунд 3:2 Бранн Бранн 1:1 Лиллестрём Хёугесунн 1:0 Бранн Бранн 1:3 Одд Сарпсборг-08 0:0 Бранн Бранн 3:0 Эйгарден Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Стабек 2:0 Бранн Бранн 1:2 Будё-Глимт Русенборг 3:2 Бранн Мольде 4:0 Бранн Бранн 0:3 Волеренга Викинг 3:1 Бранн Осане 1:2 Бранн
Хёугесунн Последние 20 матчей: +6 =6 -8Хёугесунн 0:3 Лиллестрём Одд 4:2 Хёугесунн Мольде 5:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет
Сторд 2:2 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Волеренга Мьёндален 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Тромсё Русенборг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Бранн Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:2 Викинг Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Старт 1:1 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Осане
Последние игры между собой
Бранн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Бранн 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:3 Бранн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Хёугесунн Товарищеские матчи Бранн 3:1 Хёугесунн Типпелиген Бранн 1:1 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Бранн Товарищеские матчи Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген Бранн 1:3 Хёугесунн Типпелиген Бранн 0:1 Хёугесунн Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|41 - 20
|33
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|33 - 15
|31
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 19
|31
|4.
|Русенборг
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 20
|28
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|20 - 19
|26
|6.
|Хёугесунн
|3:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|27 - 25
|25
|7.
|Викинг
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|31 - 32
|25
|8.
|Волеренга
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|27 - 22
|23
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 25
|22
|10.
|Одд
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 31
|22
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 22
|17
|13.
|Тромсё
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 28
|15
|14.
|Стабек
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 35
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|20 - 23
|13
|16.
|Бранн
|1:3 Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 9
|20
|3.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 6
|20
|4.
|Хёугесунн
|3:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|6.
|Викинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 12
|17
|7.
|Лиллестрём
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|8.
|Русенборг
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 8
|16
|9.
|Одд
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 10
|14
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|11.
|Волеренга
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 10
|11
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|13.
|Бранн
|1:3 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|Стабек
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 13
|6
|16.
|Тромсё
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|2.
|Мольде
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|3.
|Русенборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|4.
|Волеренга
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|5.
|Тромсё
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|6.
|Будё-Глимт
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|7.
|Саннефьёрд
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|8.
|Одд
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 21
|8
|9.
|Викинг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 20
|8
|10.
|Мьёндален
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|11.
|Кристиансунд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 13
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|13.
|Хёугесунн
|3:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|14.
|Стабек
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 21
|5
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|16.
|Бранн
|1:3 Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 19
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|18
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|3.
|Хёугесунн
|Педерсен Торе
|5
|0
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|3
|1
|5.
|Мьёндален
|Осмундсен Стиан
|4
|0