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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Бранн
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 3000
Хёугесунн
0'
0:1
28' Гол
Лисет Сёндре
0:2
30' Гол
Вельде Кристоффер
37' Желтая карточка
Хорн Майер
1:2
69' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
1:2
75' Не забитый пенальти
Тейлор Роберт
80' Желтая карточка
Вельде Кристоффер
1:3
81' Гол
Ндур Алиун
90'+4
1
Опдаль
Хокон
9
Странд
Петтер
27
Хове
Рунар
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
11
Финне
Бор
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
16
Тейлор
Роберт
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
12
Сельвик
Эгиль
23
Педерсен
Торе
15
Фредриксен
Ульрик
5
Хансен
Беньямин
22
Стёлос
Александер
7
Теркильдсен
Петер
8
Крюгор
Кевин
Мартин
9
Лисет
Сёндре
10
Сандберг
Никлас
13
Самуэльсен
Мартин
11
Вельде
Кристоффер
Бранн
4-2-3-1
Хёугесунн
4-3-3

Ход матча

28'
0:1
Лисет Сёндре
(Сандберг Никлас)
30'
0:2
Вельде Кристоффер
(Сандберг Никлас)
37'
Хорн Майер
 
46'
Симба Мунга
Йенсен Вассберг Никлас
 
59'
Мёллер Вольфе Давид
Кнудсен Фредрик
 
61'
 
Содерлунд Александер
Самуэльсен Мартин
69'
Селанн-Хеггебе Эуне
1:2
73'
 
Санде Мадс
Сандберг Никлас
75'
Тейлор Роберт
1:2
80'
 
Ндур Алиун
Лисет Сёндре
80'
 
Torje Naustdal
Стёлос Александер
80'
 
Вельде Кристоффер
81'
1:3
Ндур Алиун
(Теркильдсен Петер)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бамба Дауда 6 0.35
2. Селанн-Хеггебе Эуне 4 0.24
3. Тейлор Роберт 2 (1) 0.12
4. Расмуссен Матиас 1 0.06
5. Кристиансен Рубен 1 0.06
6. Педерсен Даниэль 1 0.06
7. Твейта Йон-Хельге 1 0.06
8. Симба Мунга 1 0.06
9. Сконес Каспер 0 0
10. Странд Петтер 0 0
11. Кнудсен Фредрик 0 0
Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ваджи Ибраима 8 0.47
2. Вельде Кристоффер 5 0.29
3. Ндур Алиун 4 0.24
4. Лисет Сёндре 3 0.18
5. Сандберг Никлас 2 (1) 0.12
6. Теркильдсен Петер 1 0.06
7. Стёлос Александер 1 0.06
8. Деслер Миккел 1 0.06
9. Крюгор Кевин Мартин 1 0.06
10. Фредриксен Ульрик 1 0.06
11. Педерсен Торе 0 0
12. Лейте Бруно 0 0

Карточки

Бранн
# Игрок      
1. Расмуссен Матиас 3 0
2. Форрен Вегард 2 0
3. Кристиансен Рубен 2 0
4. Сконес Каспер 2 0
5. Странд Петтер 2 0
6. Кнудсен Фредрик 2 0
7. Бамба Дауда 2 0
8. Нильсен Сиверт 1 0
9. Бармен Кристоффер 1 0
10. Хорн Майер 1 0
11. Кольскоген Оле 1 0
12. Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
13. Симба Мунга 1 0
14. Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Хёугесунн
# Игрок      
1. Педерсен Торе 5 0
2. Лисет Сёндре 3 0
3. Стёлос Александер 2 0
4. Хансен Беньямин 2 0
5. Крюгор Кевин Мартин 2 0
6. Вельде Кристоффер 2 0
7. Фредриксен Ульрик 2 0
8. Теркильдсен Петер 2 0
9. Ндур Алиун 0 1
10. Санде Мадс 1 0
11. Ваджи Ибраима 1 0
12. Самуэльсен Мартин 1 0
13. Лейте Бруно 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бранн 11.76% (2) 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4) 11.76% (2) 29.41% (5)
 Хёугесунн 3.7% (1) 33.33% (9) 0 22.22% (6) 22.22% (6) 18.52% (5)

Предыдущие игры

Бранн Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 3:2 Саннефьёрд Фанна 0:3 Бранн Бьярг 0:5 Бранн
Бранн 1:1 Мьёндален Бранн 1:1 Тромсё Кристиансунд 3:2 Бранн Бранн 1:1 Лиллестрём Хёугесунн 1:0 Бранн Бранн 1:3 Одд Сарпсборг-08 0:0 Бранн Бранн 3:0 Эйгарден Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Стабек 2:0 Бранн Бранн 1:2 Будё-Глимт Русенборг 3:2 Бранн Мольде 4:0 Бранн Бранн 0:3 Волеренга Викинг 3:1 Бранн Осане 1:2 Бранн
Хёугесунн Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Хёугесунн 0:3 Лиллестрём Одд 4:2 Хёугесунн Мольде 5:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет
Сторд 2:2 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Волеренга Мьёндален 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Тромсё Русенборг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Бранн Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:2 Викинг Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Старт 1:1 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Осане

Последние игры между собой

Бранн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хёугесунн 1:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:2 Бранн Типпелиген Хёугесунн 3:0 Бранн Товарищеские матчи
Бранн 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:3 Бранн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Хёугесунн Товарищеские матчи Бранн 3:1 Хёугесунн Типпелиген Бранн 1:1 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Бранн Товарищеские матчи Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген Бранн 1:3 Хёугесунн Типпелиген Бранн 0:1 Хёугесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
2. Будё-Глимт Заявка 16 9 4 3 33 - 15 31
3. Лиллестрём Заявка 17 9 4 4 26 - 19 31
4. Русенборг Заявка 16 8 4 4 33 - 20 28
5. Кристиансунд Заявка 16 8 2 6 20 - 19 26
6. Хёугесунн Заявка 17 7 4 6 27 - 25 25
7. Викинг Заявка 16 7 4 5 31 - 32 25
8. Волеренга Заявка 16 5 8 3 27 - 22 23
9. Стрёмсгодсет Заявка 16 6 4 6 24 - 25 22
10. Одд Заявка 16 6 4 6 24 - 31 22
11. Саннефьёрд Заявка 16 6 3 7 22 - 26 21
12. Сарпсборг-08 Заявка 16 4 5 7 13 - 22 17
13. Тромсё Заявка 16 3 6 7 17 - 28 15
14. Стабек Заявка 16 3 4 9 21 - 35 13
15. Мьёндален Заявка 17 2 7 8 20 - 23 13
16. Бранн Заявка 17 2 4 11 18 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Будё-Глимт Заявка 9 6 2 1 25 - 9 20
3. Стрёмсгодсет Заявка 8 6 2 0 19 - 6 20
4. Хёугесунн Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
5. Кристиансунд Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
6. Викинг Заявка 8 5 2 1 19 - 12 17
7. Лиллестрём Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
8. Русенборг Заявка 8 5 1 2 20 - 8 16
9. Одд Заявка 7 4 2 1 16 - 10 14
10. Саннефьёрд Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
11. Волеренга Заявка 8 2 5 1 14 - 10 11
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
13. Бранн Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Мьёндален Заявка 9 1 3 5 11 - 13 6
16. Тромсё Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
2. Мольде Заявка 8 3 3 2 14 - 11 12
3. Русенборг Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
4. Волеренга Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
5. Тромсё Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
6. Будё-Глимт Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
7. Саннефьёрд Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
8. Одд Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
9. Викинг Заявка 8 2 2 4 12 - 20 8
10. Мьёндален Заявка 8 1 4 3 9 - 10 7
11. Кристиансунд Заявка 8 2 1 5 5 - 13 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
13. Хёугесунн Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
14. Стабек Заявка 8 1 2 5 11 - 21 5
15. Стрёмсгодсет Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
16. Бранн Заявка 8 0 1 7 6 - 19 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 14 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
5. Мьёндален Осмундсен Стиан 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Хорн Майер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Вельде Кристоффер бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Лисет Сёндре бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Бранн 1:3 Хёугесунн онлайн




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