США: МЛС 2021
Атланта Юнайтед
0:2
Конец матча
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
Нэшвилл
26' Желтая карточкаЛовитц Дэниел
37' Желтая карточкаБарко Эсекьель
0:1
45' ГолРиос Даниэль
61' Желтая карточкаСейдич Амар
75' Желтая карточкаАнунга Брайан
0:2
90' ГолЛеаль Рэндэлл
90' Желтая карточкаЛеаль Рэндэлл
11
Леннон
Брукс
21
Белло
Джордж
19
Араужо
Луис
13
Сейдич
Амар
10
Мукхтар
Хани
20
Годой
Анибал
14
Риос
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Белло ДжорджЗащитник
-
19 Араужо ЛуисПолузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
-
16 Лопез ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Торрес ЭрикНападающий
-
22 Дамм ХурхенНападающий
-
Главный тренер: Rob Valentino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Нападающий
-
14 Риос ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Миллер ЭрикПолузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gary Smith
Ход матча
26'
37'
45'
0:1
61'
75'
90'
0:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Марселино
|7 (3)
|0.32
|2.
|Мартинес Хосеф
|6 (1)
|0.27
|3.
|Барко Эсекьель
|4 (1)
|0.18
|4.
|Уолкс Антон
|2
|0.09
|5.
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0.05
|6.
|Эрнандес Рональд
|1
|0.05
|7.
|Конвей Джексон
|1
|0.05
|8.
|Лопез Эрик
|1
|0.05
|9.
|Малрейни Джейк
|0
|0
|10.
|Леннон Брукс
|0
|0
|11.
|Белло Джордж
|0
|0
|12.
|Робинсон Майлз
|0
|0
|13.
|Чол Мачоп
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сапонг Чарльз
|9
|0.43
|2.
|Мукхтар Хани
|8 (1)
|0.38
|3.
|Леаль Рэндэлл
|4
|0.19
|4.
|Мьюл Алекс
|3 (1)
|0.14
|5.
|Кадис Хондер
|2
|0.1
|6.
|Хакенсон Люк
|2
|0.1
|7.
|Махер Джек
|1
|0.05
|8.
|Анибаба Жалил
|1
|0.05
|9.
|Риос Даниэль
|1
|0.05
|10.
|Данлади Абу
|1
|0.05
|11.
|Анунга Брайан
|1
|0.05
|12.
|Кастелланос Роберт
|1
|0.05
|13.
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|14.
|David Romney
|0
|0
|15.
|Баджи Доминик
|0
|0
|16.
|Циммерман Уолкер
|0
|0
|17.
|Нилис Дилан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соса Сантьяго
|7
|0
|2.
|Морено Марселино
|4
|0
|3.
|Лопез Эрик
|4
|0
|4.
|Alan Franco1
|4
|0
|5.
|Малрейни Джейк
|2
|1
|6.
|Барко Эсекьель
|3
|0
|7.
|Белло Джордж
|3
|0
|8.
|Торрес Эрик
|2
|0
|9.
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|10.
|Уолкс Антон
|2
|0
|11.
|Вольф Тайлер
|2
|0
|12.
|Мартинес Хосеф
|0
|1
|13.
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|14.
|Дамм Хурхен
|1
|0
|15.
|Россетто Матеус
|1
|0
|16.
|Сейдич Амар
|1
|0
|17.
|Конвей Джексон
|1
|0
|18.
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0
|19.
|Ибарра Франко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маккарти Дакс
|5
|0
|2.
|Годой Анибал
|4
|0
|3.
|Ловитц Дэниел
|4
|0
|4.
|Мьюл Алекс
|4
|0
|5.
|Хакенсон Люк
|3
|0
|6.
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|7.
|Лаграсса Мэтт
|2
|0
|8.
|Анунга Брайан
|2
|0
|9.
|Сапонг Чарльз
|1
|0
|10.
|Мукхтар Хани
|1
|0
|11.
|Циммерман Уолкер
|1
|0
|12.
|Махер Джек
|1
|0
|13.
|Джонстон Алистер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атланта Юнайтед
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|Нэшвилл
|17.65% (6)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|11.76% (4)
|11.76% (4)
|26.47% (9)
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =9 -6Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед
Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед
Нэшвилл Последние 20 матчей: +7 =11 -2Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 5:2 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:1 Нэшвилл Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл
Торонто 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 3:2 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Нэшвилл 1:0 Остин Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 0:0 Интер Майами Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 2:2 Цинциннати
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Нэшвилл: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|44 - 26
|49
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|30 - 24
|35
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|21
|8
|11
|2
|34 - 20
|35
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 27
|31
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|25 - 28
|27
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|32 - 31
|27
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|25 - 29
|27
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|20
|6
|5
|9
|23 - 24
|23
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 31
|23
|11.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|22
|5
|6
|11
|23 - 33
|21
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|21 - 37
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|26 - 47
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|35 - 17
|42
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|36 - 21
|39
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|29 - 19
|37
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 32
|35
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|27 - 20
|32
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 23
|28
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|30 - 23
|27
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 29
|26
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 39
|24
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|23 - 30
|23
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|25 - 28
|23
|12.
|Даллас
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|25 - 30
|22
|13.
|Остин
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|17 - 24
|19
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|23 - 32
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 12
|28
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 13
|27
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 13
|21
|6.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 7
|18
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 22
|14
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|9.
|Даллас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 11
|14
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|10.
|Нэшвилл
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Торонто
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|14 - 33
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|13.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 18
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 13
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 16
|8
|10.
|Остин
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|12.
|Даллас
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 19
|5
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 24
|5
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|11
|3
|2
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|9
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|5.
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|8
|0