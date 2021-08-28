  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2021

США: МЛС 2021

2021
Атланта Юнайтед
0:2
Конец матча

Стадион:
Нэшвилл
0'
26' Желтая карточка
Ловитц Дэниел
37' Желтая карточка
Барко Эсекьель
0:1
45' Гол
Риос Даниэль
61' Желтая карточка
Сейдич Амар
75' Желтая карточка
Анунга Брайан
0:2
90' Гол
Леаль Рэндэлл
90' Желтая карточка
Леаль Рэндэлл
90'+6
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
6
Alan
Franco1
4
Уолкс
Антон
21
Белло
Джордж
19
Араужо
Луис
13
Сейдич
Амар
10
Морено
Марселино
7
Мартинес
Хосеф
8
Барко
Эсекьель
1
Уиллис
Джо
12
Джонстон
Алистер
23
Вашингтон
Тейлор
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
10
Мукхтар
Хани
27
Анунга
Брайан
20
Годой
Анибал
17
Сапонг
Чарльз
14
Риос
Даниэль
Атланта Юнайтед
5-3-2
Нэшвилл
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Марселино 7 (3) 0.32
2. Мартинес Хосеф 6 (1) 0.27
3. Барко Эсекьель 4 (1) 0.18
4. Уолкс Антон 2 0.09
5. Хайндмен Эмерсон 1 0.05
6. Эрнандес Рональд 1 0.05
7. Конвей Джексон 1 0.05
8. Лопез Эрик 1 0.05
9. Малрейни Джейк 0 0
10. Леннон Брукс 0 0
11. Белло Джордж 0 0
12. Робинсон Майлз 0 0
13. Чол Мачоп 0 0
Нэшвилл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапонг Чарльз 9 0.43
2. Мукхтар Хани 8 (1) 0.38
3. Леаль Рэндэлл 4 0.19
4. Мьюл Алекс 3 (1) 0.14
5. Кадис Хондер 2 0.1
6. Хакенсон Люк 2 0.1
7. Махер Джек 1 0.05
8. Анибаба Жалил 1 0.05
9. Риос Даниэль 1 0.05
10. Данлади Абу 1 0.05
11. Анунга Брайан 1 0.05
12. Кастелланос Роберт 1 0.05
13. Ловитц Дэниел 0 0
14. David Romney 0 0
15. Баджи Доминик 0 0
16. Циммерман Уолкер 0 0
17. Нилис Дилан 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Соса Сантьяго 7 0
2. Морено Марселино 4 0
3. Лопез Эрик 4 0
4. Alan Franco1 4 0
5. Малрейни Джейк 2 1
6. Барко Эсекьель 3 0
7. Белло Джордж 3 0
8. Торрес Эрик 2 0
9. Хайндмен Эмерсон 2 0
10. Уолкс Антон 2 0
11. Вольф Тайлер 2 0
12. Мартинес Хосеф 0 1
13. Эрнандес Рональд 1 0
14. Дамм Хурхен 1 0
15. Россетто Матеус 1 0
16. Сейдич Амар 1 0
17. Конвей Джексон 1 0
18. Кэмпбелл Джордж 1 0
19. Ибарра Франко 1 0
Нэшвилл
# Игрок      
1. Маккарти Дакс 5 0
2. Годой Анибал 4 0
3. Ловитц Дэниел 4 0
4. Мьюл Алекс 4 0
5. Хакенсон Люк 3 0
6. Леаль Рэндэлл 2 0
7. Лаграсса Мэтт 2 0
8. Анунга Брайан 2 0
9. Сапонг Чарльз 1 0
10. Мукхтар Хани 1 0
11. Циммерман Уолкер 1 0
12. Махер Джек 1 0
13. Джонстон Алистер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атланта Юнайтед 21.74% (5) 13.04% (3) 8.7% (2) 13.04% (3) 17.39% (4) 26.09% (6)
 Нэшвилл 17.65% (6) 11.76% (4) 20.59% (7) 11.76% (4) 11.76% (4) 26.47% (9)

Предыдущие игры

Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед
Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед
Нэшвилл Последние 20 матчей: +7 =11 -2
Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 5:2 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:1 Нэшвилл Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл
Торонто 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 3:2 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Нэшвилл 1:0 Остин Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 0:0 Интер Майами Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 2:2 Цинциннати

Последние игры между собой

Атланта Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Нэшвилл: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл МЛС Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл МЛС
Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 22 15 4 3 44 - 26 49
2. Орландо Сити Заявка 21 9 8 4 30 - 24 35
3. Нэшвилл Заявка 21 8 11 2 34 - 20 35
4. Нью-Йорк Сити Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
6. Атланта Юнайтед Заявка 22 6 9 7 25 - 28 27
7. Ди Си Юнайтед Заявка 21 8 3 10 32 - 31 27
8. Коламбус Кру Заявка 22 7 6 9 25 - 29 27
9. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 20 6 5 9 23 - 24 23
10. Интер Майами Заявка 20 6 5 9 21 - 31 23
11. Чикаго Файр 0:0 Заявка 22 5 6 11 23 - 33 21
12. Цинциннати Заявка 20 3 8 9 21 - 37 17
13. Торонто Заявка 22 3 6 13 26 - 47 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 21 12 6 3 35 - 17 42
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 21 11 6 4 36 - 21 39
3. Колорадо Рэпидс Заявка 19 11 4 4 29 - 19 37
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 21 11 2 8 32 - 32 35
5. Филадельфия Юнион Заявка 21 8 8 5 27 - 20 32
6. Миннесота Юнайтед Заявка 20 7 7 6 22 - 23 28
7. Реал Солт-Лейк Заявка 20 7 6 7 30 - 23 27
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 21 6 8 7 24 - 29 26
9. Портленд Тимберс Заявка 20 7 3 10 27 - 39 24
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 20 5 8 7 23 - 30 23
11. Лос-Анджелес Заявка 20 6 5 9 25 - 28 23
12. Даллас Заявка 21 5 7 9 25 - 30 22
13. Остин Заявка 20 5 4 11 17 - 24 19
14. Хьюстон Динамо Заявка 21 3 10 8 23 - 32 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 9 1 1 23 - 12 28
2. Нэшвилл Заявка 13 7 6 0 28 - 13 27
3. Нью-Йорк Сити Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Орландо Сити Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 10 6 3 1 20 - 13 21
6. Чикаго Файр 0:0 Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
7. Ди Си Юнайтед Заявка 9 6 0 3 15 - 7 18
8. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
9. Коламбус Кру Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
10. Атланта Юнайтед Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
11. Интер Майами Заявка 11 4 2 5 15 - 22 14
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Колорадо Рэпидс Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
3. Филадельфия Юнион Заявка 11 6 3 2 15 - 8 21
4. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
5. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
6. Реал Солт-Лейк Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
7. Спортинг Канзас-Сити Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
9. Даллас Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
10. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
11. Хьюстон Динамо Заявка 9 3 5 1 12 - 11 14
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
14. Остин Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
2. Орландо Сити Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Цинциннати Заявка 12 3 3 6 15 - 27 12
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
6. Интер Майами Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
7. Коламбус Кру Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
8. Нью-Йорк Сити Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
9. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
10. Нэшвилл Заявка 8 1 5 2 6 - 7 8
11. Торонто Заявка 13 2 1 10 14 - 33 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
13. Чикаго Файр 0:0 Заявка 9 0 2 7 5 - 18 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 11 6 2 3 18 - 10 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
6. Филадельфия Юнион Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
8. Реал Солт-Лейк Заявка 9 2 2 5 13 - 13 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 9 1 5 3 10 - 16 8
10. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
11. Лос-Анджелес Заявка 10 2 1 7 9 - 14 7
12. Даллас Заявка 10 1 2 7 7 - 19 5
13. Портленд Тимберс Заявка 10 1 2 7 10 - 24 5
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 11 3 2
5. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 9 1
2. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
3. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
5. Портленд Тимберс Жупарич Дарио 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Риос Даниэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Барко Эсекьель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Ловитц Дэниел получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Атланта Юнайтед 0:2 Нэшвилл онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 