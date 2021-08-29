  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2021

США: МЛС 2021

2021
Нью-Йорк Сити
2:0
Конец матча

Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
0'
1:0
31' Гол
Кастельянос Валентин
37' Желтая карточка
Родригес Сантьяго
40' Желтая карточка
Сэндс Джеймс
45' Желтая карточка
Шано Максим
45' Желтая карточка
Фаррелл Эндрю
2:0
55' Гол
Кастельянос Валентин
86' Желтая карточка
Полстер Мэтт
87' Желтая карточка
Тораринссон Гудмундур
90' Желтая карточка
Жассон Андрес
90'+4
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
20
Тораринссон
Гудмундур
16
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
19
Медина
Хесус
10
Моралес
Максимильяно
42
Родригес
Сантьяго
11
Кастельянос
Валентин
30
Тёрнер
Мэтт
24
Джонс
Дехуан
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
32
Мафла
Кристиан
25
Траустасон
Арнор
13
Maciel
26
Макнамара
Томас
11
Боатенг
Эммануль
II
10
Банбери
Тил
9
Букса
Адам
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастельянос Валентин 10 (2) 0.5
2. Медина Хесус 7 0.35
3. Тажури-Шради Исмаэль 7 0.35
4. Хавьер Тиаго 3 0.15
5. Паркс Китон 3 0.15
6. Родригес Сантьяго 2 0.1
7. Моралес Максимильяно 1 0.05
8. Амундсен Мальте 1 0.05
9. Тораринссон Гудмундур 1 0.05
10. Моралес Альфредо 0 0
11. Тиннерхольм Антон 0 0
12. Джонсон Шон 0 0
13. Барраса Луис 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боу Густаво 12 (1) 0.52
2. Букса Адам 10 0.43
3. Бушанан Тажон 6 0.26
4. Хиль Карлес 2 (1) 0.09
5. Траустасон Арнор 2 0.09
6. Джонс Дехуан 2 0.09
7. Бай Брэндон 2 0.09
8. Макнамара Томас 2 0.09
9. Банбери Тил 2 0.09
10. Боатенг Эммануль II 1 0.04
11. Белл Джон 1 0.04
12. Полстер Мэтт 1 0.04

Карточки

Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Асеведо Николас 4 1
2. Кастельянос Валентин 5 0
3. Тораринссон Гудмундур 4 0
4. Шано Максим 4 0
5. Медина Хесус 4 0
6. Сэндс Джеймс 4 0
7. Паркс Китон 2 1
8. Моралес Альфредо 3 0
9. Ибеага Себастьен 3 0
10. Моралес Максимильяно 2 0
11. Хавьер Тиаго 2 0
12. Жассон Андрес 2 0
13. Тиннерхольм Антон 1 0
14. Тажури-Шради Исмаэль 1 0
15. Родригес Сантьяго 1 0
16. Амундсен Мальте 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок      
1. Фаррелл Эндрю 5 0
2. Полстер Мэтт 5 0
3. Траустасон Арнор 3 1
4. Макнамара Томас 4 0
5. Каптум Вилфрид 4 0
6. Джонс Дехуан 2 1
7. Бай Брэндон 3 0
8. Банбери Тил 2 0
9. Бушанан Тажон 2 0
10. Кесслер Генри 2 0
11. Maciel 1 0
12. Боу Густаво 1 0
13. ДеЛаГарза Эй Джей 1 0
14. Букса Адам 1 0
15. Мафла Кристиан 1 0
16. Белл Джон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Сити 14.29% (5) 14.29% (5) 11.43% (4) 20% (7) 17.14% (6) 22.86% (8)
 Нью-Инглэнд Революшн 11.63% (5) 23.26% (10) 18.6% (8) 13.95% (6) 6.98% (3) 25.58% (11)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС
Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 23 15 4 4 44 - 28 49
2. Орландо Сити Заявка 21 9 8 4 30 - 24 35
3. Нэшвилл Заявка 21 8 11 2 34 - 20 35
4. Нью-Йорк Сити Заявка 20 10 4 6 36 - 19 34
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
6. Ди Си Юнайтед Заявка 22 9 3 10 35 - 32 30
7. Атланта Юнайтед Заявка 22 6 9 7 25 - 28 27
8. Коламбус Кру Заявка 22 7 6 9 25 - 29 27
9. Чикаго Файр Заявка 22 6 5 11 24 - 33 23
10. Интер Майами Заявка 20 6 5 9 21 - 31 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 20 6 4 10 23 - 25 22
12. Цинциннати Заявка 20 3 8 9 21 - 37 17
13. Торонто Заявка 22 3 6 13 26 - 47 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 21 12 6 3 35 - 17 42
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 22 11 7 4 37 - 22 40
3. Колорадо Рэпидс Заявка 20 11 5 4 30 - 20 38
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 22 11 3 8 35 - 35 36
5. Филадельфия Юнион Заявка 22 8 8 6 28 - 23 32
6. Миннесота Юнайтед Заявка 21 8 7 6 24 - 24 31
7. Реал Солт-Лейк Заявка 20 7 6 7 30 - 23 27
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 21 6 8 7 24 - 29 26
9. Портленд Тимберс Заявка 20 7 3 10 27 - 39 24
10. Лос-Анджелес Заявка 21 6 6 9 28 - 31 24
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 20 5 8 7 23 - 30 23
12. Даллас Заявка 21 5 7 9 25 - 30 22
13. Остин Заявка 20 5 4 11 17 - 24 19
14. Хьюстон Динамо Заявка 22 3 10 9 24 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 9 1 1 23 - 12 28
2. Нэшвилл Заявка 13 7 6 0 28 - 13 27
3. Нью-Йорк Сити Заявка 11 8 1 2 26 - 8 25
4. Орландо Сити Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
5. Ди Си Юнайтед Заявка 10 7 0 3 18 - 8 21
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 10 6 3 1 20 - 13 21
7. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
8. Коламбус Кру Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Атланта Юнайтед Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
11. Интер Майами Заявка 11 4 2 5 15 - 22 14
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Колорадо Рэпидс Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
3. Филадельфия Юнион Заявка 11 6 3 2 15 - 8 21
4. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
5. Спортинг Канзас-Сити Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
6. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
7. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
8. Реал Солт-Лейк Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
9. Лос-Анджелес Заявка 11 4 5 2 19 - 17 17
10. Даллас Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
11. Хьюстон Динамо Заявка 10 3 5 2 13 - 13 14
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
14. Остин Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
2. Орландо Сити Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Цинциннати Заявка 12 3 3 6 15 - 27 12
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
6. Интер Майами Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
7. Коламбус Кру Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
8. Нью-Йорк Сити Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
9. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
10. Нэшвилл Заявка 8 1 5 2 6 - 7 8
11. Торонто Заявка 13 2 1 10 14 - 33 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
13. Чикаго Файр Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 11 6 2 3 18 - 10 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 10 4 2 4 15 - 21 14
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
6. Миннесота Юнайтед Заявка 10 2 5 3 12 - 17 11
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
9. Реал Солт-Лейк Заявка 9 2 2 5 13 - 13 8
10. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
11. Лос-Анджелес Заявка 10 2 1 7 9 - 14 7
12. Даллас Заявка 10 1 2 7 7 - 19 5
13. Портленд Тимберс Заявка 10 1 2 7 10 - 24 5
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 12 4 2
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 10 2 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 9 1
2. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
3. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
5. Портленд Тимберс Жупарич Дарио 8 0
Весь список
Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 