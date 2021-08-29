США: МЛС 2021
Нью-Йорк Сити
2:0
Конец матча
Стадион: Янки
Нью-Инглэнд Революшн
1:0
31' ГолКастельянос Валентин
37' Желтая карточкаРодригес Сантьяго
40' Желтая карточкаСэндс Джеймс
45' Желтая карточкаШано Максим
45' Желтая карточкаФаррелл Эндрю
2:0
55' ГолКастельянос Валентин
86' Желтая карточкаПолстер Мэтт
87' Желтая карточкаТораринссон Гудмундур
90' Желтая карточкаЖассон Андрес
16
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
19
Медина
Хесус
30
Тёрнер
Мэтт
24
Джонс
Дехуан
13
Maciel
10
Банбери
Тил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сэндс ДжеймсПолузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles Magno
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 MacielПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Банбери ТилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Найтон БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кизза ЭдвардНападающий
-
Главный тренер: Брюс Арена
Ход матча
31'
40'
45'
45'
55'
86'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастельянос Валентин
|10 (2)
|0.5
|2.
|Медина Хесус
|7
|0.35
|3.
|Тажури-Шради Исмаэль
|7
|0.35
|4.
|Хавьер Тиаго
|3
|0.15
|5.
|Паркс Китон
|3
|0.15
|6.
|Родригес Сантьяго
|2
|0.1
|7.
|Моралес Максимильяно
|1
|0.05
|8.
|Амундсен Мальте
|1
|0.05
|9.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.05
|10.
|Моралес Альфредо
|0
|0
|11.
|Тиннерхольм Антон
|0
|0
|12.
|Джонсон Шон
|0
|0
|13.
|Барраса Луис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боу Густаво
|12 (1)
|0.52
|2.
|Букса Адам
|10
|0.43
|3.
|Бушанан Тажон
|6
|0.26
|4.
|Хиль Карлес
|2 (1)
|0.09
|5.
|Траустасон Арнор
|2
|0.09
|6.
|Джонс Дехуан
|2
|0.09
|7.
|Бай Брэндон
|2
|0.09
|8.
|Макнамара Томас
|2
|0.09
|9.
|Банбери Тил
|2
|0.09
|10.
|Боатенг Эммануль II
|1
|0.04
|11.
|Белл Джон
|1
|0.04
|12.
|Полстер Мэтт
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Асеведо Николас
|4
|1
|2.
|Кастельянос Валентин
|5
|0
|3.
|Тораринссон Гудмундур
|4
|0
|4.
|Шано Максим
|4
|0
|5.
|Медина Хесус
|4
|0
|6.
|Сэндс Джеймс
|4
|0
|7.
|Паркс Китон
|2
|1
|8.
|Моралес Альфредо
|3
|0
|9.
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|10.
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|11.
|Хавьер Тиаго
|2
|0
|12.
|Жассон Андрес
|2
|0
|13.
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|14.
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0
|15.
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|16.
|Амундсен Мальте
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фаррелл Эндрю
|5
|0
|2.
|Полстер Мэтт
|5
|0
|3.
|Траустасон Арнор
|3
|1
|4.
|Макнамара Томас
|4
|0
|5.
|Каптум Вилфрид
|4
|0
|6.
|Джонс Дехуан
|2
|1
|7.
|Бай Брэндон
|3
|0
|8.
|Банбери Тил
|2
|0
|9.
|Бушанан Тажон
|2
|0
|10.
|Кесслер Генри
|2
|0
|11.
|Maciel
|1
|0
|12.
|Боу Густаво
|1
|0
|13.
|ДеЛаГарза Эй Джей
|1
|0
|14.
|Букса Адам
|1
|0
|15.
|Мафла Кристиан
|1
|0
|16.
|Белл Джон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Сити
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|20% (7)
|17.14% (6)
|22.86% (8)
|Нью-Инглэнд Революшн
|11.63% (5)
|23.26% (10)
|18.6% (8)
|13.95% (6)
|6.98% (3)
|25.58% (11)
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +9 =4 -7Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +14 =3 -3Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|44 - 28
|49
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|30 - 24
|35
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|21
|8
|11
|2
|34 - 20
|35
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|36 - 19
|34
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 27
|31
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|35 - 32
|30
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|25 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|25 - 29
|27
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 33
|23
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 31
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 25
|22
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|21 - 37
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|26 - 47
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|35 - 17
|42
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|37 - 22
|40
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|30 - 20
|38
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|35 - 35
|36
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|28 - 23
|32
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|24 - 24
|31
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|30 - 23
|27
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 29
|26
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 39
|24
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|28 - 31
|24
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|23 - 30
|23
|12.
|Даллас
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|25 - 30
|22
|13.
|Остин
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|17 - 24
|19
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|22
|3
|10
|9
|24 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 12
|28
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 13
|27
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 8
|25
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 8
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 13
|21
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 22
|14
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 12
|20
|6.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 17
|17
|10.
|Даллас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 13
|14
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|10.
|Нэшвилл
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Торонто
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|14 - 33
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 21
|14
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 17
|11
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 13
|8
|10.
|Остин
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|12.
|Даллас
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 19
|5
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 24
|5
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|12
|4
|2
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|10
|2
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|9
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|5.
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|8
|0