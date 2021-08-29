США: МЛС 2021
Ди Си Юнайтед
1:1
Перерыв
Стадион: Audi Field
Филадельфия Юнион
0:1
22' Гол в свои воротаБирнбом Стив
1:1
36' ПенальтиКамара Ола
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
93
Альфаро
Тони
29
Рейна
Йорди
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рейна ЙордиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
-
28 Мора ХосефПолузащитник
-
8 ФелипеПолузащитник
-
32 Абила РамонНападающий
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
Ход матча
22'
0:1
36'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Ола
|12 (4)
|0.55
|2.
|Арриола Пол
|3
|0.14
|3.
|Рейна Йорди
|3
|0.14
|4.
|Асад Ямиль
|2 (1)
|0.09
|5.
|Nigel Robertha
|2
|0.09
|6.
|Паредес Кевин
|2
|0.09
|7.
|Найяр Энди
|1
|0.05
|8.
|Флорес Эдисон
|1
|0.05
|9.
|Каноуз Расселл
|1
|0.05
|10.
|Альфаро Тони
|1
|0.05
|11.
|Йоу Гриффин
|1
|0.05
|12.
|Абила Рамон
|1
|0.05
|13.
|Брийян Фредерик
|1
|0.05
|14.
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.05
|15.
|Грессель Юлиан
|0
|0
|16.
|Морено Хуниор
|0
|0
|17.
|Перес Эдриен
|0
|0
|18.
|Drew Skundrich
|0
|0
|19.
|Ньеман Моузес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|6
|0.27
|2.
|Бёрк Кори
|4
|0.18
|3.
|Сантос Сержио II
|4
|0.18
|4.
|Глеснес Якоб
|3
|0.14
|5.
|Монтейру Жамиру
|2
|0.09
|6.
|Салливан Куинн
|2
|0.09
|7.
|Вагнер Кай
|1
|0.05
|8.
|Газдаг Даниэль
|1 (1)
|0.05
|9.
|Эллиотт Джек
|1
|0.05
|10.
|Бедойя Алехандро
|1
|0.05
|11.
|Ааронсон Пакстен
|1
|0.05
|12.
|Мбезо Оливье
|0
|0
|13.
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альфаро Тони
|5
|0
|2.
|Грессель Юлиан
|4
|0
|3.
|Хайнс-Айк Брендан
|4
|0
|4.
|Мора Хосеф
|2
|1
|5.
|Ньеман Моузес
|2
|1
|6.
|Найяр Энди
|3
|0
|7.
|Брийян Фредерик
|3
|0
|8.
|Морено Хуниор
|3
|0
|9.
|Асад Ямиль
|3
|0
|10.
|Паредес Кевин
|3
|0
|11.
|Рейна Йорди
|2
|0
|12.
|Каноуз Расселл
|2
|0
|13.
|Хамид Билл
|1
|0
|14.
|Арриола Пол
|1
|0
|15.
|Бирнбом Стив
|1
|0
|16.
|Nigel Robertha
|1
|0
|17.
|Drew Skundrich
|1
|0
|18.
|Фелипе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Монтейру Жамиру
|7
|0
|2.
|Мбезо Оливье
|6
|0
|3.
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|1
|4.
|Глеснес Якоб
|5
|0
|5.
|Эллиотт Джек
|5
|0
|6.
|Вагнер Кай
|4
|0
|7.
|Бедойя Алехандро
|3
|0
|8.
|Сантос Сержио II
|3
|0
|9.
|Флэк Леон
|3
|0
|10.
|Фриз Мэтт
|0
|1
|11.
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|12.
|Пауэлл Альвас
|1
|0
|13.
|Блэйк Андре
|1
|0
|14.
|Реал Мэттью
|1
|0
|15.
|Фонтана Энтони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ди Си Юнайтед
|22.58% (7)
|9.68% (3)
|22.58% (7)
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
|Филадельфия Юнион
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 5:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль
Коламбус Кру 2:4 Ди Си Юнайтед Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =8 -4Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Америка Мехико 2:0 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион
Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Филадельфия Юнион: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:4 Филадельфия Юнион МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Открытый Кубок Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:2 Заявка
|23
|15
|4
|4
|44 - 28
|49
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|30 - 24
|35
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|21
|8
|11
|2
|34 - 20
|35
|4.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|20
|10
|4
|6
|36 - 19
|34
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 27
|31
|6.
|Ди Си Юнайтед
|1:1 Заявка
|22
|8
|4
|10
|33 - 32
|28
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|25 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|25 - 29
|27
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 33
|23
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 31
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 25
|22
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|21 - 37
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|26 - 47
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|35 - 17
|42
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|36 - 21
|39
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|29 - 19
|37
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|35 - 35
|36
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:1 Заявка
|22
|8
|9
|5
|28 - 21
|33
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 23
|28
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|30 - 23
|27
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 29
|26
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 39
|24
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|28 - 31
|24
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|23 - 30
|23
|12.
|Даллас
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|25 - 30
|22
|13.
|Остин
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|17 - 24
|19
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|23 - 32
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:2 Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 12
|28
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 13
|27
|3.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 8
|25
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 13
|21
|6.
|Ди Си Юнайтед
|1:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 8
|19
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 22
|14
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|1:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 17
|17
|10.
|Даллас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 11
|14
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:2 Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|1:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|10.
|Нэшвилл
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Торонто
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|14 - 33
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 21
|14
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|6.
|Филадельфия Юнион
|1:1 Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 13
|12
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 13
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 16
|8
|10.
|Остин
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|12.
|Даллас
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 19
|5
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 24
|5
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|12
|4
|2
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|9
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|5.
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|8
|0