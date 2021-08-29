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США: МЛС 2021

2021
Ди Си Юнайтед
1:1
Перерыв

Стадион:
Филадельфия Юнион
0'
0:1
22' Гол в свои ворота
Бирнбом Стив
1:1
36' Пенальти
Камара Ола
21
Кемпин
Джонатан
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
93
Альфаро
Тони
30
Паредес
Кевин
6
Каноуз
Расселл
5
Морено
Хуниор
31
Грессель
Юлиан
10
Флорес
Эдисон
29
Рейна
Йорди
9
Камара
Ола
18
Блэйк
Андре
29
Пауэлл
Альвас
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
23
Пржибылко
Каспер
10
Монтейру
Жамиру
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1
Филадельфия Юнион
4-3-1-2

Ход матча

22'
0:1
Бирнбом Стив
36'
Камара Ола
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Ола 12 (4) 0.55
2. Арриола Пол 3 0.14
3. Рейна Йорди 3 0.14
4. Асад Ямиль 2 (1) 0.09
5. Nigel Robertha 2 0.09
6. Паредес Кевин 2 0.09
7. Найяр Энди 1 0.05
8. Флорес Эдисон 1 0.05
9. Каноуз Расселл 1 0.05
10. Альфаро Тони 1 0.05
11. Йоу Гриффин 1 0.05
12. Абила Рамон 1 0.05
13. Брийян Фредерик 1 0.05
14. Хайнс-Айк Брендан 1 0.05
15. Грессель Юлиан 0 0
16. Морено Хуниор 0 0
17. Перес Эдриен 0 0
18. Drew Skundrich 0 0
19. Ньеман Моузес 0 0
Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 6 0.27
2. Бёрк Кори 4 0.18
3. Сантос Сержио II 4 0.18
4. Глеснес Якоб 3 0.14
5. Монтейру Жамиру 2 0.09
6. Салливан Куинн 2 0.09
7. Вагнер Кай 1 0.05
8. Газдаг Даниэль 1 (1) 0.05
9. Эллиотт Джек 1 0.05
10. Бедойя Алехандро 1 0.05
11. Ааронсон Пакстен 1 0.05
12. Мбезо Оливье 0 0
13. Мартинес Хосе Андрес 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Альфаро Тони 5 0
2. Грессель Юлиан 4 0
3. Хайнс-Айк Брендан 4 0
4. Мора Хосеф 2 1
5. Ньеман Моузес 2 1
6. Найяр Энди 3 0
7. Брийян Фредерик 3 0
8. Морено Хуниор 3 0
9. Асад Ямиль 3 0
10. Паредес Кевин 3 0
11. Рейна Йорди 2 0
12. Каноуз Расселл 2 0
13. Хамид Билл 1 0
14. Арриола Пол 1 0
15. Бирнбом Стив 1 0
16. Nigel Robertha 1 0
17. Drew Skundrich 1 0
18. Фелипе 1 0
Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Монтейру Жамиру 7 0
2. Мбезо Оливье 6 0
3. Мартинес Хосе Андрес 4 1
4. Глеснес Якоб 5 0
5. Эллиотт Джек 5 0
6. Вагнер Кай 4 0
7. Бедойя Алехандро 3 0
8. Сантос Сержио II 3 0
9. Флэк Леон 3 0
10. Фриз Мэтт 0 1
11. Пржибылко Каспер 1 0
12. Пауэлл Альвас 1 0
13. Блэйк Андре 1 0
14. Реал Мэттью 1 0
15. Фонтана Энтони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ди Си Юнайтед 22.58% (7) 9.68% (3) 22.58% (7) 9.68% (3) 12.9% (4) 22.58% (7)
 Филадельфия Юнион 11.54% (3) 11.54% (3) 26.92% (7) 11.54% (3) 11.54% (3) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 5:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль
Коламбус Кру 2:4 Ди Си Юнайтед Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Америка Мехико 2:0 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион
Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед

Последние игры между собой

Ди Си Юнайтед: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Филадельфия Юнион: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион МЛС Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС
Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:4 Филадельфия Юнион МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Открытый Кубок Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Заявка 23 15 4 4 44 - 28 49
2. Орландо Сити Заявка 21 9 8 4 30 - 24 35
3. Нэшвилл Заявка 21 8 11 2 34 - 20 35
4. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 20 10 4 6 36 - 19 34
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
6. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 22 8 4 10 33 - 32 28
7. Атланта Юнайтед Заявка 22 6 9 7 25 - 28 27
8. Коламбус Кру Заявка 22 7 6 9 25 - 29 27
9. Чикаго Файр Заявка 22 6 5 11 24 - 33 23
10. Интер Майами Заявка 20 6 5 9 21 - 31 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 20 6 4 10 23 - 25 22
12. Цинциннати Заявка 20 3 8 9 21 - 37 17
13. Торонто Заявка 22 3 6 13 26 - 47 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 21 12 6 3 35 - 17 42
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 21 11 6 4 36 - 21 39
3. Колорадо Рэпидс Заявка 19 11 4 4 29 - 19 37
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 22 11 3 8 35 - 35 36
5. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 22 8 9 5 28 - 21 33
6. Миннесота Юнайтед Заявка 20 7 7 6 22 - 23 28
7. Реал Солт-Лейк Заявка 20 7 6 7 30 - 23 27
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 21 6 8 7 24 - 29 26
9. Портленд Тимберс Заявка 20 7 3 10 27 - 39 24
10. Лос-Анджелес Заявка 21 6 6 9 28 - 31 24
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 20 5 8 7 23 - 30 23
12. Даллас Заявка 21 5 7 9 25 - 30 22
13. Остин Заявка 20 5 4 11 17 - 24 19
14. Хьюстон Динамо Заявка 21 3 10 8 23 - 32 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Заявка 11 9 1 1 23 - 12 28
2. Нэшвилл Заявка 13 7 6 0 28 - 13 27
3. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 11 8 1 2 26 - 8 25
4. Орландо Сити Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 10 6 3 1 20 - 13 21
6. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 10 6 1 3 16 - 8 19
7. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
8. Коламбус Кру Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Атланта Юнайтед Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
11. Интер Майами Заявка 11 4 2 5 15 - 22 14
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Колорадо Рэпидс Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
3. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 11 6 3 2 15 - 8 21
4. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
5. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
6. Реал Солт-Лейк Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
7. Спортинг Канзас-Сити Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
9. Лос-Анджелес Заявка 11 4 5 2 19 - 17 17
10. Даллас Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
11. Хьюстон Динамо Заявка 9 3 5 1 12 - 11 14
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
14. Остин Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
2. Орландо Сити Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Цинциннати Заявка 12 3 3 6 15 - 27 12
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
6. Интер Майами Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
7. Коламбус Кру Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
8. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
9. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
10. Нэшвилл Заявка 8 1 5 2 6 - 7 8
11. Торонто Заявка 13 2 1 10 14 - 33 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
13. Чикаго Файр Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 11 6 2 3 18 - 10 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 10 4 2 4 15 - 21 14
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
6. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 11 2 6 3 13 - 13 12
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
8. Реал Солт-Лейк Заявка 9 2 2 5 13 - 13 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 9 1 5 3 10 - 16 8
10. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
11. Лос-Анджелес Заявка 10 2 1 7 9 - 14 7
12. Даллас Заявка 10 1 2 7 7 - 19 5
13. Портленд Тимберс Заявка 10 1 2 7 10 - 24 5
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 12 4 2
5. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 9 1
2. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
3. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
5. Портленд Тимберс Жупарич Дарио 8 0
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Камара Ола из команды Ди Си Юнайтед забивает с точки!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Бирнбом Стив уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Филадельфия Юнион
2.36
3.64
3.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ди Си Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион онлайн




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