  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2021

Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Одд
0:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Стрёмсгодсет
0'
0:1
9' Гол
Стенгель Херман
42' Желтая карточка
Кителано Йон
44'
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
6
Леквен
Магнус
23
Овусу
Соломон
25
Кителано
Йон
8
Коса
Маркус
Андреас
4
Бьортуфт
Один
Лурас
16
Китолано
Джошуа
11
Ролантссон
Гилли
20
Леуритсен
Тобиас
14
Валлем
Конрад
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
5
Гуннарссон
Никлас
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
3
Парр
Джонатан
8
Хове
Йохан
7
Стенгель
Херман
17
Гулликсен
Тобиас
11
Токстад
Кристоффер
9
Фрайдей
Фред
19
Стеневик
Халлдор
Одд
4-3-3
Стрёмсгодсет
4-3-3

Ход матча

9'
0:1
Стенгель Херман
(Парр Джонатан)
42'
Кителано Йон
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакенга Мушага 11 (5) 0.65
2. Леуритсен Тобиас 4 0.24
3. Свеннсен Сандер 2 0.12
4. Ларсен Кристоффер 1 0.06
5. Коса Маркус Андреас 1 0.06
6. Йоргенсен Филип 1 0.06
7. Ролантссон Гилли 1 0.06
8. Китолано Джошуа 1 0.06
9. Рууд Эспен 0 0
10. Кителано Йон 0 0
11. Бьортуфт Один Лурас 0 0
Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрайдей Фред 6 0.35
2. Стенгель Херман 5 (2) 0.29
3. Хове Йохан 3 0.18
4. Стеневик Халлдор 2 0.12
5. Гулликсен Тобиас 2 0.12
6. Валсвик Густав 2 0.12
7. Ипалибо Джек 2 0.12
8. Майгор Миккел 1 0.06
9. Мава Мозес 1 0.06
10. Тчамба Дуплекс 1 0.06
11. Парр Джонатан 0 0
12. Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
13. Гуннарссон Никлас 0 0
14. Энерсен Оле 0 0

Карточки

Одд
# Игрок      
1. Бакенга Мушага 4 0
2. Кителано Йон 3 0
3. Ролантссон Гилли 3 0
4. Коса Маркус Андреас 2 0
5. Рууд Эспен 1 0
6. Свеннсен Сандер 1 0
7. Россбах Сондре 1 0
8. Китолано Джошуа 1 0
9. Овусу Соломон 1 0
10. Бьортуфт Один Лурас 1 0
11. Валлем Конрад 1 0
Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Гуннарссон Никлас 5 0
2. Стеневик Халлдор 3 0
3. Гулликсен Тобиас 3 0
4. Стенгель Херман 2 0
5. Лейфссон Ари 2 0
6. Мава Мозес 2 0
7. Токстад Кристоффер 1 0
8. Валсвик Густав 1 0
9. Майгор Миккел 1 0
10. Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
11. Ипалибо Джек 1 0
12. Энерсен Оле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Одд 4.55% (1) 9.09% (2) 27.27% (6) 18.18% (4) 18.18% (4) 22.73% (5)
 Стрёмсгодсет 8.33% (2) 16.67% (4) 8.33% (2) 12.5% (3) 29.17% (7) 25% (6)

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Русенборг 5:0 Одд Одд 4:2 Хёугесунн Фрам Ларвик 0:1 Одд Одд 2:3 Саннефьёрд
Тёнсберг 0:1 Одд Стрёмсгодсет 3:0 Одд Одд 3:2 Викинг Мольде 5:0 Одд Одд 2:2 Русенборг Мьёндален 1:2 Одд Одд 3:0 Тромсё Бранн 1:3 Одд Волеренга 1:1 Одд Кристиансунд 2:0 Одд Одд 1:0 Будё-Глимт Лиллестрём 1:0 Одд Одд 1:1 Сарпсборг-08 Стабек 2:2 Одд Сарпсборг-08 1:0 Одд Одд 1:0 Стабек
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Ряди 0:1 Стрёмсгодсет Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет
Хёнефосс 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Одд Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Волеренга Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 4:0 Саннефьёрд Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 1:6 Фредрикстад Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд

Последние игры между собой

Одд: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
Стрёмсгодсет: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Стрёмсгодсет 3:0 Одд Типпелиген Одд 1:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Одд Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Одд Типпелиген
Одд 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Одд 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:0 Одд Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Одд Типпелиген Одд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Одд Типпелиген Одд 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Одд Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:1 Одд Типпелиген Одд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:5 Одд Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 Заявка 17 10 4 3 41 - 20 34
2. Будё-Глимт 0:0 Заявка 17 9 5 3 33 - 15 32
3. Лиллестрём Заявка 17 9 4 4 26 - 19 31
4. Русенборг 0:0 Заявка 17 8 5 4 33 - 20 29
5. Кристиансунд 0:0 Заявка 17 8 3 6 20 - 19 27
6. Викинг 0:0 Заявка 17 7 5 5 31 - 32 26
7. Хёугесунн Заявка 17 7 4 6 27 - 25 25
8. Стрёмсгодсет 1:0 Заявка 17 7 4 6 25 - 25 25
9. Волеренга Заявка 16 5 8 3 27 - 22 23
10. Одд 0:1 Заявка 17 6 4 7 24 - 32 22
11. Саннефьёрд 0:3 Заявка 17 6 3 8 22 - 29 21
12. Сарпсборг-08 3:0 Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
13. Тромсё 0:0 Заявка 17 3 7 7 17 - 28 16
14. Стабек Заявка 16 3 4 9 21 - 35 13
15. Мьёндален Заявка 17 2 7 8 20 - 23 13
16. Бранн Заявка 17 2 4 11 18 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Будё-Глимт 0:0 Заявка 9 6 2 1 25 - 9 20
3. Кристиансунд 0:0 Заявка 9 6 2 1 15 - 6 20
4. Стрёмсгодсет 1:0 Заявка 8 6 2 0 19 - 6 20
5. Хёугесунн Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
6. Викинг 0:0 Заявка 9 5 3 1 19 - 12 18
7. Лиллестрём Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
8. Русенборг 0:0 Заявка 8 5 1 2 20 - 8 16
9. Одд 0:1 Заявка 8 4 2 2 16 - 11 14
10. Сарпсборг-08 3:0 Заявка 9 3 4 2 9 - 6 13
11. Саннефьёрд 0:3 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
12. Волеренга Заявка 8 2 5 1 14 - 10 11
13. Бранн Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Мьёндален Заявка 9 1 3 5 11 - 13 6
16. Тромсё 0:0 Заявка 8 0 4 4 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
2. Мольде 0:0 Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
3. Русенборг 0:0 Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
4. Будё-Глимт 0:0 Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
5. Волеренга Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
6. Тромсё 0:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
7. Саннефьёрд 0:3 Заявка 8 3 0 5 11 - 18 9
8. Одд 0:1 Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
9. Викинг 0:0 Заявка 8 2 2 4 12 - 20 8
10. Мьёндален Заявка 8 1 4 3 9 - 10 7
11. Кристиансунд 0:0 Заявка 8 2 1 5 5 - 13 7
12. Сарпсборг-08 3:0 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
13. Хёугесунн Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
14. Стрёмсгодсет 1:0 Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5
15. Стабек Заявка 8 1 2 5 11 - 21 5
16. Бранн Заявка 8 0 1 7 6 - 19 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 14 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
5. Мьёндален Осмундсен Стиан 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Стрёмсгодсет
4.60
3.75
3.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Одд 0:1 Стрёмсгодсет онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 