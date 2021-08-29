Норвегия: Типпелиген 2021
Одд
0:1
Первый тайм: 44'
Стадион: Скагерак Арена
Стрёмсгодсет
0:1
9' ГолСтенгель Херман
42' Желтая карточкаКителано Йон
25
Кителано
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Асанте ЭйрикЗащитник
- Защитник
-
24 Меланн БьёрнЗащитник
- Нападающий
-
10 КачиНападающий
-
18 Аас СайверНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
Ход матча
9'
0:1
42'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакенга Мушага
|11 (5)
|0.65
|2.
|Леуритсен Тобиас
|4
|0.24
|3.
|Свеннсен Сандер
|2
|0.12
|4.
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.06
|5.
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.06
|6.
|Йоргенсен Филип
|1
|0.06
|7.
|Ролантссон Гилли
|1
|0.06
|8.
|Китолано Джошуа
|1
|0.06
|9.
|Рууд Эспен
|0
|0
|10.
|Кителано Йон
|0
|0
|11.
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрайдей Фред
|6
|0.35
|2.
|Стенгель Херман
|5 (2)
|0.29
|3.
|Хове Йохан
|3
|0.18
|4.
|Стеневик Халлдор
|2
|0.12
|5.
|Гулликсен Тобиас
|2
|0.12
|6.
|Валсвик Густав
|2
|0.12
|7.
|Ипалибо Джек
|2
|0.12
|8.
|Майгор Миккел
|1
|0.06
|9.
|Мава Мозес
|1
|0.06
|10.
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.06
|11.
|Парр Джонатан
|0
|0
|12.
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|13.
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|14.
|Энерсен Оле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бакенга Мушага
|4
|0
|2.
|Кителано Йон
|3
|0
|3.
|Ролантссон Гилли
|3
|0
|4.
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|5.
|Рууд Эспен
|1
|0
|6.
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|7.
|Россбах Сондре
|1
|0
|8.
|Китолано Джошуа
|1
|0
|9.
|Овусу Соломон
|1
|0
|10.
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0
|11.
|Валлем Конрад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|2.
|Стеневик Халлдор
|3
|0
|3.
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|4.
|Стенгель Херман
|2
|0
|5.
|Лейфссон Ари
|2
|0
|6.
|Мава Мозес
|2
|0
|7.
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|8.
|Валсвик Густав
|1
|0
|9.
|Майгор Миккел
|1
|0
|10.
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|11.
|Ипалибо Джек
|1
|0
|12.
|Энерсен Оле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Одд
|4.55% (1)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|Стрёмсгодсет
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
|25% (6)
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: +9 =4 -7Русенборг 5:0 Одд Одд 4:2 Хёугесунн Фрам Ларвик 0:1 Одд Одд 2:3 Саннефьёрд
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +9 =4 -7Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Ряди 0:1 Стрёмсгодсет Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет
Хёнефосс 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Одд Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Волеренга Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 4:0 Саннефьёрд Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 1:6 Фредрикстад Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд
Последние игры между собой
Одд: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
Стрёмсгодсет: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Одд 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Одд 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:0 Одд Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Одд Типпелиген Одд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Одд Типпелиген Одд 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Одд Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:1 Одд Типпелиген Одд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:5 Одд Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|41 - 20
|34
|2.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 15
|32
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 19
|31
|4.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|33 - 20
|29
|5.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 19
|27
|6.
|Викинг
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|31 - 32
|26
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|27 - 25
|25
|8.
|Стрёмсгодсет
|1:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 25
|25
|9.
|Волеренга
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|27 - 22
|23
|10.
|Одд
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 32
|22
|11.
|Саннефьёрд
|0:3 Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 29
|21
|12.
|Сарпсборг-08
|3:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|13.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 28
|16
|14.
|Стабек
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 35
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|20 - 23
|13
|16.
|Бранн
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 9
|20
|3.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|4.
|Стрёмсгодсет
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 6
|20
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|6.
|Викинг
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 12
|18
|7.
|Лиллестрём
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|8.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 8
|16
|9.
|Одд
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 11
|14
|10.
|Сарпсборг-08
|3:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|11.
|Саннефьёрд
|0:3 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|12.
|Волеренга
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 10
|11
|13.
|Бранн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|Стабек
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 13
|6
|16.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|2.
|Мольде
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|3.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|4.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Волеренга
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|6.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|7.
|Саннефьёрд
|0:3 Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 18
|9
|8.
|Одд
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 21
|8
|9.
|Викинг
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 20
|8
|10.
|Мьёндален
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|11.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 13
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|3:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|13.
|Хёугесунн
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|14.
|Стрёмсгодсет
|1:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 19
|5
|15.
|Стабек
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 21
|5
|16.
|Бранн
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 19
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|18
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|3.
|Хёугесунн
|Педерсен Торе
|5
|0
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|3
|1
|5.
|Мьёндален
|Осмундсен Стиан
|4
|0