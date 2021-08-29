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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Одд
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3208
Стрёмсгодсет
0'
0:1
9' Гол
Стенгель Херман
42' Желтая карточка
Кителано Йон
66' Желтая карточка
Стеневик Халлдор
73' Желтая карточка
Стенгель Херман
73' Желтая карточка
Лейфссон Ари
90' Желтая карточка
Фрайдей Фред
90'+6
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
23
Овусу
Соломон
6
Леквен
Магнус
25
Кителано
Йон
8
Коса
Маркус
Андреас
4
Бьортуфт
Один
Лурас
16
Китолано
Джошуа
11
Ролантссон
Гилли
20
Леуритсен
Тобиас
14
Валлем
Конрад
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
5
Гуннарссон
Никлас
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
3
Парр
Джонатан
8
Хове
Йохан
7
Стенгель
Херман
17
Гулликсен
Тобиас
11
Токстад
Кристоффер
9
Фрайдей
Фред
19
Стеневик
Халлдор
Одд
4-3-3
Стрёмсгодсет
4-3-3

Ход матча

9'
0:1
Стенгель Херман
(Парр Джонатан)
42'
Кителано Йон
 
61'
Кастрати Фламур
Леуритсен Тобиас
 
66'
 
Стеневик Халлдор
72'
 
Красники Крешник
Токстад Кристоффер
73'
 
Стенгель Херман
73'
 
Лейфссон Ари
79'
Ларсен Кристоффер
Кителано Йон
 
85'
Халлстенсен Томас
Овусу Соломон
 
90'
 
Фрайдей Фред

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакенга Мушага 11 (5) 0.65
2. Леуритсен Тобиас 4 0.24
3. Свеннсен Сандер 2 0.12
4. Ларсен Кристоффер 1 0.06
5. Коса Маркус Андреас 1 0.06
6. Йоргенсен Филип 1 0.06
7. Ролантссон Гилли 1 0.06
8. Китолано Джошуа 1 0.06
9. Рууд Эспен 0 0
10. Кителано Йон 0 0
11. Бьортуфт Один Лурас 0 0
Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрайдей Фред 6 0.35
2. Стенгель Херман 5 (2) 0.29
3. Хове Йохан 3 0.18
4. Стеневик Халлдор 2 0.12
5. Гулликсен Тобиас 2 0.12
6. Валсвик Густав 2 0.12
7. Ипалибо Джек 2 0.12
8. Майгор Миккел 1 0.06
9. Мава Мозес 1 0.06
10. Тчамба Дуплекс 1 0.06
11. Парр Джонатан 0 0
12. Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
13. Гуннарссон Никлас 0 0
14. Энерсен Оле 0 0

Карточки

Одд
# Игрок      
1. Бакенга Мушага 4 0
2. Кителано Йон 4 0
3. Ролантссон Гилли 3 0
4. Коса Маркус Андреас 2 0
5. Рууд Эспен 1 0
6. Свеннсен Сандер 1 0
7. Россбах Сондре 1 0
8. Китолано Джошуа 1 0
9. Овусу Соломон 1 0
10. Бьортуфт Один Лурас 1 0
11. Валлем Конрад 1 0
Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Гуннарссон Никлас 5 0
2. Стеневик Халлдор 4 0
3. Стенгель Херман 3 0
4. Лейфссон Ари 3 0
5. Гулликсен Тобиас 3 0
6. Мава Мозес 2 0
7. Токстад Кристоффер 1 0
8. Валсвик Густав 1 0
9. Фрайдей Фред 1 0
10. Майгор Миккел 1 0
11. Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
12. Ипалибо Джек 1 0
13. Энерсен Оле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Одд 4.55% (1) 9.09% (2) 27.27% (6) 18.18% (4) 18.18% (4) 22.73% (5)
 Стрёмсгодсет 12% (3) 16% (4) 8% (2) 12% (3) 28% (7) 24% (6)

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Русенборг 5:0 Одд Одд 4:2 Хёугесунн Фрам Ларвик 0:1 Одд Одд 2:3 Саннефьёрд
Тёнсберг 0:1 Одд Стрёмсгодсет 3:0 Одд Одд 3:2 Викинг Мольде 5:0 Одд Одд 2:2 Русенборг Мьёндален 1:2 Одд Одд 3:0 Тромсё Бранн 1:3 Одд Волеренга 1:1 Одд Кристиансунд 2:0 Одд Одд 1:0 Будё-Глимт Лиллестрём 1:0 Одд Одд 1:1 Сарпсборг-08 Стабек 2:2 Одд Сарпсборг-08 1:0 Одд Одд 1:0 Стабек
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Ряди 0:1 Стрёмсгодсет Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет
Хёнефосс 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Одд Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Волеренга Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 4:0 Саннефьёрд Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 1:6 Фредрикстад Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд

Последние игры между собой

Одд: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
Стрёмсгодсет: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Стрёмсгодсет 3:0 Одд Типпелиген Одд 1:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Одд Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Одд Типпелиген
Одд 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Одд 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:0 Одд Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Одд Типпелиген Одд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Одд Типпелиген Одд 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Одд Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:1 Одд Типпелиген Одд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:5 Одд Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 17 10 4 3 36 - 17 34
2. Мольде Заявка 17 10 3 4 41 - 22 33
3. Лиллестрём Заявка 17 9 4 4 26 - 19 31
4. Кристиансунд Заявка 17 9 2 6 22 - 19 29
5. Русенборг Заявка 17 8 4 5 34 - 22 28
6. Викинг Заявка 17 8 4 5 33 - 33 28
7. Волеренга 1:0 Заявка 17 6 8 3 28 - 22 26
8. Хёугесунн Заявка 17 7 4 6 27 - 25 25
9. Стрёмсгодсет Заявка 17 7 4 6 25 - 25 25
10. Одд Заявка 17 6 4 7 24 - 32 22
11. Саннефьёрд Заявка 17 6 3 8 22 - 31 21
12. Сарпсборг-08 Заявка 17 5 5 7 18 - 22 20
13. Тромсё Заявка 17 3 6 8 19 - 31 15
14. Стабек 0:1 Заявка 17 3 4 10 21 - 36 13
15. Мьёндален Заявка 17 2 7 8 20 - 23 13
16. Бранн Заявка 17 2 4 11 18 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
2. Мольде Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
3. Стрёмсгодсет Заявка 8 6 2 0 19 - 6 20
4. Викинг Заявка 9 6 2 1 21 - 13 20
5. Будё-Глимт Заявка 9 6 2 1 25 - 9 20
6. Хёугесунн Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
7. Лиллестрём Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
8. Русенборг Заявка 8 5 1 2 20 - 8 16
9. Одд Заявка 8 4 2 2 16 - 11 14
10. Волеренга 1:0 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
11. Сарпсборг-08 Заявка 9 3 4 2 11 - 6 13
12. Саннефьёрд Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Бранн Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек 0:1 Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Мьёндален Заявка 9 1 3 5 11 - 13 6
16. Тромсё Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
2. Будё-Глимт Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
3. Волеренга 1:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
4. Мольде Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
5. Русенборг Заявка 9 3 3 3 14 - 14 12
6. Тромсё Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
7. Саннефьёрд Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
8. Одд Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
9. Викинг Заявка 8 2 2 4 12 - 20 8
10. Мьёндален Заявка 8 1 4 3 9 - 10 7
11. Кристиансунд Заявка 8 2 1 5 5 - 13 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
13. Хёугесунн Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
14. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5
15. Стабек 0:1 Заявка 9 1 2 6 11 - 22 5
16. Бранн Заявка 8 0 1 7 6 - 19 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 14 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Тромсё Гундерсен Йостейн 5 0
4. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
5. Сарпсборг-08 Салетрос Антон 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Кителано Йон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Стенгель Херман бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Одд 0:1 Стрёмсгодсет онлайн




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