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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Кристиансунд
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1911
Мольде
0'
1:0
58' Гол
Мава Мозес
2:0
59' Гол
Муколли Агон
90'+7
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
5
Ульвестад
Дан
Петер
3
Осбак
Кристоффер
21
Диоп
Амиду
6
Хопмарк
Андреас
13
Бюэ
Бендик
10
Каллудра
Лиридон
9
Муколли
Агон
11
Мава
Мозес
1
Линде
Андреас
2
Бьорнбак
Мартин
6
Грегерсен
Стиан
5
Синюан
Шерифф
14
Кнутсон
Эрлинг
16
Хуссейн
Эцаз
7
Эйкрем
Магнус
28
Хёуген
Кристоффер
19
Хестад
Эйрик
9
Омойджуфано
Охи
22
Брюнхильдсен
Ола
Кристиансунд
4-2-3-1
Мольде
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муколли Агон 4 0.24
2. Бюэ Бендик 4 (1) 0.24
3. Картум Сандер Эрик 3 0.18
4. Нилсен Снорре 3 0.18
5. Ертсен Торгиль 2 0.12
6. Осбак Кристоффер 1 0.06
7. Хопмарк Андреас 1 0.06
8. Ульвестад Дан Петер 1 0.06
9. Мава Мозес 1 0.06
10. Сивертсен Оскар 1 0.06
11. Каллудра Лиридон 0 0
12. Аскар Армин 0 0
13. Кастрати Фламур 0 0
14. Скарсем Олаус 0 0
15. Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Омойджуфано Охи 18 1.06
2. Хёуген Кристоффер 5 0.29
3. Андерсен Эйрик Улланд 3 0.18
4. Брюнхильдсен Ола 2 0.12
5. Хуссейн Эцаз 2 0.12
6. Хестад Эйрик 2 0.12
7. Бьорнбак Мартин 2 0.12
8. Риса Бирк 2 0.12
9. Эйкрем Магнус 1 0.06
10. Эурснес Фредрик 1 0.06
11. Грёдем Магнус 1 0.06
12. Грегерсен Стиан 1 0.06
13. Синюан Шерифф 1 0.06
14. Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
15. Брейвик Эмиль 0 0
16. Кнутсон Эрлинг 0 0
17. Sivert Heggheim Mannsverk 0 0
18. Фофана Датро 0 0

Карточки

Кристиансунд
# Игрок      
1. Картум Сандер Эрик 3 0
2. Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
3. Кастрати Фламур 2 0
4. Ертсен Торгиль 2 0
5. Ульвестад Пол Эрик 2 0
6. Скарсем Олаус 2 0
7. Нилсен Снорре 2 0
8. Мумбанья Фарис 2 0
9. Каллудра Лиридон 1 0
10. Ульвестад Дан Петер 1 0
11. Хопмарк Андреас 1 0
12. Осбак Кристоффер 1 0
13. Коли Алиу 1 0
14. Сивертсен Эрленд 1 0
15. Диоп Амиду 1 0
16. Сормо Бент 1 0
17. Исаксен Йеспер 1 0
18. Муколли Агон 1 0
19. Аскар Армин 1 0
20. Сивертсен Оскар 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Омойджуфано Охи 3 0
2. Андерсен Эйрик Улланд 2 0
3. Хуссейн Эцаз 2 0
4. Хёуген Кристоффер 2 0
5. Риса Бирк 2 0
6. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
7. Кнутсон Эрлинг 1 0
8. Бьорнбак Мартин 1 0
9. Эурснес Фредрик 1 0
10. Линде Андреас 1 0
11. Грегерсен Стиан 1 0
12. Брюнхильдсен Ола 1 0
13. Sivert Heggheim Mannsverk 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристиансунд 0 4.76% (1) 23.81% (5) 33.33% (7) 9.52% (2) 28.57% (6)
 Мольде 19.51% (8) 24.39% (10) 17.07% (7) 21.95% (9) 4.88% (2) 12.2% (5)

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 5:1 Стабек Викинг 3:2 Кристиансунд Тиллербьен 1:5 Кристиансунд
Волда 2:4 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Бранн Тромсё 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Одд Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Волеренга 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:4 Олесунн Русенборг 3:0 Кристиансунд
Мольде Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Викинг 3:2 Мольде Мольде 1:1 Трабзонспор Мольде 5:4 Хёугесунн Трабзонспор 3:3 Мольде
Хёдд 1:2 Мольде Серветт 2:0 Мольде Спьелкавик 1:4 Мольде Мольде 3:0 Серветт Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 5:0 Одд Сарпсборг-08 1:0 Мольде Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 0:2 Мольде Мольде 2:1 Стабек Мольде 4:1 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 1:3 Мольде Мьёндален 0:0 Мольде Мольде 2:3 Волеренга Русенборг 2:3 Мольде Мольде 4:0 Бранн

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Мольде: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Мольде 2:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 0:0 Мольде Товарищеские матчи Мольде 2:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 2:2 Мольде Типпелиген
Мольде 4:2 Кристиансунд Товарищеские матчи Кристиансунд 1:1 Мольде Товарищеские матчи Мольде 2:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 3:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 3:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 0:1 Кристиансунд Типпелиген Мольде 2:1 Кристиансунд Кубок Кристиансунд 2:3 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 0:1 Мольде Типпелиген Кристиансунд 1:1 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 1:4 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 1:0 Мольде Товарищеские матчи Мольде 2:1 Кристиансунд Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 17 10 4 3 36 - 17 34
2. Мольде Заявка 17 10 3 4 41 - 22 33
3. Лиллестрём Заявка 17 9 4 4 26 - 19 31
4. Кристиансунд Заявка 17 9 2 6 22 - 19 29
5. Русенборг Заявка 17 8 4 5 34 - 22 28
6. Викинг Заявка 17 8 4 5 33 - 33 28
7. Волеренга 1:0 Заявка 17 6 8 3 28 - 22 26
8. Хёугесунн Заявка 17 7 4 6 27 - 25 25
9. Стрёмсгодсет Заявка 17 7 4 6 25 - 25 25
10. Одд Заявка 17 6 4 7 24 - 32 22
11. Саннефьёрд Заявка 17 6 3 8 22 - 31 21
12. Сарпсборг-08 Заявка 17 5 5 7 18 - 22 20
13. Тромсё Заявка 17 3 6 8 19 - 31 15
14. Стабек 0:1 Заявка 17 3 4 10 21 - 36 13
15. Мьёндален Заявка 17 2 7 8 20 - 23 13
16. Бранн Заявка 17 2 4 11 18 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
2. Мольде Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
3. Стрёмсгодсет Заявка 8 6 2 0 19 - 6 20
4. Викинг Заявка 9 6 2 1 21 - 13 20
5. Будё-Глимт Заявка 9 6 2 1 25 - 9 20
6. Хёугесунн Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
7. Лиллестрём Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
8. Русенборг Заявка 8 5 1 2 20 - 8 16
9. Одд Заявка 8 4 2 2 16 - 11 14
10. Волеренга 1:0 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
11. Сарпсборг-08 Заявка 9 3 4 2 11 - 6 13
12. Саннефьёрд Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Бранн Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек 0:1 Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Мьёндален Заявка 9 1 3 5 11 - 13 6
16. Тромсё Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
2. Будё-Глимт Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
3. Волеренга 1:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
4. Мольде Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
5. Русенборг Заявка 9 3 3 3 14 - 14 12
6. Тромсё Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
7. Саннефьёрд Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
8. Одд Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
9. Викинг Заявка 8 2 2 4 12 - 20 8
10. Мьёндален Заявка 8 1 4 3 9 - 10 7
11. Кристиансунд Заявка 8 2 1 5 5 - 13 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
13. Хёугесунн Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
14. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5
15. Стабек 0:1 Заявка 9 1 2 6 11 - 22 5
16. Бранн Заявка 8 0 1 7 6 - 19 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 14 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Тромсё Гундерсен Йостейн 5 0
4. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
5. Сарпсборг-08 Салетрос Антон 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кристиансунд 2:0 Мольде онлайн




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