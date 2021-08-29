Норвегия: Типпелиген 2021
Кристиансунд
2:0
Конец матча
Стадион: Кристиансунд Зрители: 1911
Мольде
1:0
58' ГолМава Мозес
2:0
59' ГолМуколли Агон
19
Коли
Алиу
21
Диоп
Амиду
13
Бюэ
Бендик
11
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хадая ЭлиасВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Фофана ДатроНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
58'
1:0
59'
2:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муколли Агон
|4
|0.24
|2.
|Бюэ Бендик
|4 (1)
|0.24
|3.
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.18
|4.
|Нилсен Снорре
|3
|0.18
|5.
|Ертсен Торгиль
|2
|0.12
|6.
|Осбак Кристоффер
|1
|0.06
|7.
|Хопмарк Андреас
|1
|0.06
|8.
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.06
|9.
|Мава Мозес
|1
|0.06
|10.
|Сивертсен Оскар
|1
|0.06
|11.
|Каллудра Лиридон
|0
|0
|12.
|Аскар Армин
|0
|0
|13.
|Кастрати Фламур
|0
|0
|14.
|Скарсем Олаус
|0
|0
|15.
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Омойджуфано Охи
|18
|1.06
|2.
|Хёуген Кристоффер
|5
|0.29
|3.
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0.18
|4.
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.12
|5.
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.12
|6.
|Хестад Эйрик
|2
|0.12
|7.
|Бьорнбак Мартин
|2
|0.12
|8.
|Риса Бирк
|2
|0.12
|9.
|Эйкрем Магнус
|1
|0.06
|10.
|Эурснес Фредрик
|1
|0.06
|11.
|Грёдем Магнус
|1
|0.06
|12.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.06
|13.
|Синюан Шерифф
|1
|0.06
|14.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|15.
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|16.
|Кнутсон Эрлинг
|0
|0
|17.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|0
|0
|18.
|Фофана Датро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|2.
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|3.
|Кастрати Фламур
|2
|0
|4.
|Ертсен Торгиль
|2
|0
|5.
|Ульвестад Пол Эрик
|2
|0
|6.
|Скарсем Олаус
|2
|0
|7.
|Нилсен Снорре
|2
|0
|8.
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|9.
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|10.
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|11.
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|12.
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|13.
|Коли Алиу
|1
|0
|14.
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|15.
|Диоп Амиду
|1
|0
|16.
|Сормо Бент
|1
|0
|17.
|Исаксен Йеспер
|1
|0
|18.
|Муколли Агон
|1
|0
|19.
|Аскар Армин
|1
|0
|20.
|Сивертсен Оскар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Омойджуфано Охи
|3
|0
|2.
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|3.
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|4.
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|5.
|Риса Бирк
|2
|0
|6.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|7.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|8.
|Бьорнбак Мартин
|1
|0
|9.
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|10.
|Линде Андреас
|1
|0
|11.
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|12.
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|13.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристиансунд
|0
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|33.33% (7)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|Мольде
|19.51% (8)
|24.39% (10)
|17.07% (7)
|21.95% (9)
|4.88% (2)
|12.2% (5)
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =2 -8Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 5:1 Стабек Викинг 3:2 Кристиансунд Тиллербьен 1:5 Кристиансунд
Волда 2:4 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Бранн Тромсё 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Одд Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Волеренга 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:4 Олесунн Русенборг 3:0 Кристиансунд
Мольде Последние 20 матчей: +12 =3 -5Викинг 3:2 Мольде Мольде 1:1 Трабзонспор Мольде 5:4 Хёугесунн Трабзонспор 3:3 Мольде
Хёдд 1:2 Мольде Серветт 2:0 Мольде Спьелкавик 1:4 Мольде Мольде 3:0 Серветт Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 5:0 Одд Сарпсборг-08 1:0 Мольде Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 0:2 Мольде Мольде 2:1 Стабек Мольде 4:1 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 1:3 Мольде Мьёндален 0:0 Мольде Мольде 2:3 Волеренга Русенборг 2:3 Мольде Мольде 4:0 Бранн
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Мольде: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Мольде 4:2 Кристиансунд Товарищеские матчи Кристиансунд 1:1 Мольде Товарищеские матчи Мольде 2:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 3:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 3:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 0:1 Кристиансунд Типпелиген Мольде 2:1 Кристиансунд Кубок Кристиансунд 2:3 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 0:1 Мольде Типпелиген Кристиансунд 1:1 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 1:4 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 1:0 Мольде Товарищеские матчи Мольде 2:1 Кристиансунд Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|36 - 17
|34
|2.
|Мольде
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|41 - 22
|33
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 19
|31
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|22 - 19
|29
|5.
|Русенборг
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 22
|28
|6.
|Викинг
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|33 - 33
|28
|7.
|Волеренга
|1:0 Заявка
|17
|6
|8
|3
|28 - 22
|26
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|27 - 25
|25
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 25
|25
|10.
|Одд
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 32
|22
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 31
|21
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 22
|20
|13.
|Тромсё
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 31
|15
|14.
|Стабек
|0:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|21 - 36
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|20 - 23
|13
|16.
|Бранн
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|2.
|Мольде
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|3.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 6
|20
|4.
|Викинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 13
|20
|5.
|Будё-Глимт
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 9
|20
|6.
|Хёугесунн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|7.
|Лиллестрём
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|8.
|Русенборг
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 8
|16
|9.
|Одд
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 11
|14
|10.
|Волеренга
|1:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 6
|13
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Бранн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|Стабек
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 13
|6
|16.
|Тромсё
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|3.
|Волеренга
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|4.
|Мольде
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|5.
|Русенборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|6.
|Тромсё
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|7.
|Саннефьёрд
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 20
|9
|8.
|Одд
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 21
|8
|9.
|Викинг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 20
|8
|10.
|Мьёндален
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|11.
|Кристиансунд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 13
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|13.
|Хёугесунн
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|14.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 19
|5
|15.
|Стабек
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 22
|5
|16.
|Бранн
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 19
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|18
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|3.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|5
|0
|4.
|Хёугесунн
|Педерсен Торе
|5
|0
|5.
|Сарпсборг-08
|Салетрос Антон
|3
|1