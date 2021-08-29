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Россия: ФНЛ - Первый дивизион

0 Атлетико М

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16:00 Позже

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13:30 Позже

1 Боруссия М

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Чемпионат мира по пляжному футболу (Финал)

Чемпионат мира по пляжному футболу (Матч за 3-е место)