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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Викинг
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Русенборг
0' 44'
22
Эстбе
Арилд
17
Себулонсен
Себастьян
5
Хеггхейм
Хенрик
3
Веватне
Вильяр
23
Викстёль
Рольф
21
Танген
Харальд
8
Белл
Джо
16
Лёкберг
Кристоффер
24
Траоре
Маи
9
Кабран
Кевин
77
Трипич
Златко
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
15
Эйолфссон
Холмар
Эрн
16
Ховланд
Эвен
25
Андерссон
Адам
21
Скарсем
Олаус
23
Вагич
Павле
8
Конрадсен
Андрес
11
Хольсе
Карло
18
Хольм
Ноа
22
Веккья
Стефано
Викинг
4-3-3
Русенборг
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 10 (2) 0.59
2. Трипич Златко 6 (1) 0.35
3. Танген Харальд 4 0.24
4. Фридйонссон Самуэль 3 0.18
5. Кабран Кевин 2 0.12
6. Паттинама Шейн 1 0.06
7. Викстёль Рольф 1 0.06
8. Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.06
9. Брекало Давид 1 0.06
10. Белл Джо 0 0
11. Торстейнбё Фредерик 0 0
12. Лёкберг Кристоффер 0 0
13. Эукленн Сондре 0 0
Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захариассен Кристоффер 8 0.47
2. Хольсе Карло 3 0.18
3. Исламович Дино 3 0.18
4. Видесхейм-Пауль Расмус 3 0.18
5. Веккья Стефано 3 0.18
6. Молинс Гильермо 2 0.12
7. Сейде Эмиль Конрадсен 2 0.12
8. Эйолфссон Холмар Эрн 2 0.12
9. Рейтан Эрленд Даль 1 0.06
10. Ховланд Эвен 1 0.06
11. Тагсет Эдвард 1 0.06
12. Хенриксен Маркус 1 0.06
13. Конрадсен Андрес 1 0.06
14. Шербечич Бесим 1 0.06
15. Хольм Ноа 1 0.06
16. Хофф Вебьёрн 0 0
17. Андерссон Адам 0 0
18. Шелбред Пер-Сильян 0 0
19. Аугустинссон Йонатан 0 0
20. Скарсем Олаус 0 0

Карточки

Викинг
# Игрок      
1. Викстёль Рольф 4 0
2. Трипич Златко 3 0
3. Лёкберг Кристоффер 3 0
4. Фридйонссон Самуэль 3 0
5. Белл Джо 3 0
6. Бериша Ветон 2 0
7. Веватне Вильяр 2 0
8. Кабран Кевин 2 0
9. Паттинама Шейн 2 0
10. Себулонсен Себастьян 2 0
11. Хеггхейм Хенрик 2 0
12. Эустбё Ивен 1 0
13. Хове Рунар 1 0
14. Танген Харальд 1 0
15. Траоре Маи 1 0
Русенборг
# Игрок      
1. Захариассен Кристоффер 4 0
2. Хофф Вебьёрн 3 0
3. Шелбред Пер-Сильян 2 0
4. Исламович Дино 2 0
5. Аугустинссон Йонатан 2 0
6. Эйолфссон Холмар Эрн 2 0
7. Андерссон Адам 2 0
8. Рейтан Эрленд Даль 2 0
9. Тагсет Эдвард 2 0
10. Молинс Гильермо 1 0
11. Ховланд Эвен 1 0
12. Тетти Александер 1 0
13. Шербечич Бесим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Викинг 3.33% (1) 13.33% (4) 13.33% (4) 20% (6) 16.67% (5) 33.33% (10)
 Русенборг 18.18% (6) 9.09% (3) 21.21% (7) 12.12% (4) 15.15% (5) 24.24% (8)

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Волеренга 1:1 Викинг Викинг 3:2 Мольде Викинг 3:2 Кристиансунд Ерв-1919 0:2 Викинг
Стол Йорпеланн 2:3 Викинг Одд 3:2 Викинг Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Сарпсборг-08 1:2 Викинг Саннефьёрд 3:0 Викинг Викинг 4:1 Волеренга Викинг 0:2 Эгерсунд Хёугесунн 4:2 Викинг Викинг 2:1 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Викинг Викинг 0:1 Тромсё Русенборг 5:0 Викинг Викинг 3:1 Бранн Викинг 4:0 Хёугесунн
Русенборг Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Русенборг 1:3 Ренн Русенборг 5:0 Одд Ренн 2:0 Русенборг Мьёндален 1:2 Русенборг
Домжале 1:2 Русенборг Русенборг 6:1 Домжале Оркла 1:11 Русенборг Русенборг 4:1 Хабнарфьордюр Мелхус 0:7 Русенборг Хабнарфьордюр 0:2 Русенборг Тромсё 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Одд 2:2 Русенборг Русенборг 0:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:0 Русенборг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Русенборг 4:2 Стабек Саннефьёрд 1:2 Русенборг Русенборг 2:3 Мольде

Последние игры между собой

Викинг: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Русенборг: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Русенборг 5:0 Викинг Типпелиген Викинг 3:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Русенборг Типпелиген
Русенборг 5:1 Викинг Типпелиген Русенборг 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Русенборг Типпелиген Викинг 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:4 Русенборг Типпелиген Викинг 4:2 Русенборг Товарищеские матчи Викинг 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:2 Викинг Типпелиген Русенборг 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Русенборг Типпелиген Викинг 0:0 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 1:1 Викинг Типпелиген Русенборг 4:1 Викинг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 Заявка 17 10 4 3 41 - 20 34
2. Будё-Глимт 0:0 Заявка 17 9 5 3 33 - 15 32
3. Лиллестрём Заявка 17 9 4 4 26 - 19 31
4. Русенборг 0:0 Заявка 17 8 5 4 33 - 20 29
5. Кристиансунд 0:0 Заявка 17 8 3 6 20 - 19 27
6. Викинг 0:0 Заявка 17 7 5 5 31 - 32 26
7. Хёугесунн Заявка 17 7 4 6 27 - 25 25
8. Стрёмсгодсет 1:0 Заявка 17 7 4 6 25 - 25 25
9. Волеренга Заявка 16 5 8 3 27 - 22 23
10. Одд 0:1 Заявка 17 6 4 7 24 - 32 22
11. Саннефьёрд 0:3 Заявка 17 6 3 8 22 - 29 21
12. Сарпсборг-08 3:0 Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
13. Тромсё 0:0 Заявка 17 3 7 7 17 - 28 16
14. Стабек Заявка 16 3 4 9 21 - 35 13
15. Мьёндален Заявка 17 2 7 8 20 - 23 13
16. Бранн Заявка 17 2 4 11 18 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Будё-Глимт 0:0 Заявка 9 6 2 1 25 - 9 20
3. Кристиансунд 0:0 Заявка 9 6 2 1 15 - 6 20
4. Стрёмсгодсет 1:0 Заявка 8 6 2 0 19 - 6 20
5. Хёугесунн Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
6. Викинг 0:0 Заявка 9 5 3 1 19 - 12 18
7. Лиллестрём Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
8. Русенборг 0:0 Заявка 8 5 1 2 20 - 8 16
9. Одд 0:1 Заявка 8 4 2 2 16 - 11 14
10. Сарпсборг-08 3:0 Заявка 9 3 4 2 9 - 6 13
11. Саннефьёрд 0:3 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
12. Волеренга Заявка 8 2 5 1 14 - 10 11
13. Бранн Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Мьёндален Заявка 9 1 3 5 11 - 13 6
16. Тромсё 0:0 Заявка 8 0 4 4 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
2. Мольде 0:0 Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
3. Русенборг 0:0 Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
4. Будё-Глимт 0:0 Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
5. Волеренга Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
6. Тромсё 0:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
7. Саннефьёрд 0:3 Заявка 8 3 0 5 11 - 18 9
8. Одд 0:1 Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
9. Викинг 0:0 Заявка 8 2 2 4 12 - 20 8
10. Мьёндален Заявка 8 1 4 3 9 - 10 7
11. Кристиансунд 0:0 Заявка 8 2 1 5 5 - 13 7
12. Сарпсборг-08 3:0 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
13. Хёугесунн Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
14. Стрёмсгодсет 1:0 Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5
15. Стабек Заявка 8 1 2 5 11 - 21 5
16. Бранн Заявка 8 0 1 7 6 - 19 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 14 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
5. Мьёндален Осмундсен Стиан 4 0
Весь список
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Русенборг
2.71
3.60
3.18
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