Норвегия: Типпелиген 2021
Викинг
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: SR-Bank Arena
Русенборг
22
Эстбе
Арилд
8
Белл
Джо
24
Траоре
Маи
16
Ховланд
Эвен
23
Вагич
Павле
11
Хольсе
Карло
18
Хольм
Ноа
- Основной состав
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Вагич ПавлеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хольсе КарлоНападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|10 (2)
|0.59
|2.
|Трипич Златко
|6 (1)
|0.35
|3.
|Танген Харальд
|4
|0.24
|4.
|Фридйонссон Самуэль
|3
|0.18
|5.
|Кабран Кевин
|2
|0.12
|6.
|Паттинама Шейн
|1
|0.06
|7.
|Викстёль Рольф
|1
|0.06
|8.
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.06
|9.
|Брекало Давид
|1
|0.06
|10.
|Белл Джо
|0
|0
|11.
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|12.
|Лёкберг Кристоффер
|0
|0
|13.
|Эукленн Сондре
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захариассен Кристоффер
|8
|0.47
|2.
|Хольсе Карло
|3
|0.18
|3.
|Исламович Дино
|3
|0.18
|4.
|Видесхейм-Пауль Расмус
|3
|0.18
|5.
|Веккья Стефано
|3
|0.18
|6.
|Молинс Гильермо
|2
|0.12
|7.
|Сейде Эмиль Конрадсен
|2
|0.12
|8.
|Эйолфссон Холмар Эрн
|2
|0.12
|9.
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.06
|10.
|Ховланд Эвен
|1
|0.06
|11.
|Тагсет Эдвард
|1
|0.06
|12.
|Хенриксен Маркус
|1
|0.06
|13.
|Конрадсен Андрес
|1
|0.06
|14.
|Шербечич Бесим
|1
|0.06
|15.
|Хольм Ноа
|1
|0.06
|16.
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|17.
|Андерссон Адам
|0
|0
|18.
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|19.
|Аугустинссон Йонатан
|0
|0
|20.
|Скарсем Олаус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Викстёль Рольф
|4
|0
|2.
|Трипич Златко
|3
|0
|3.
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0
|4.
|Фридйонссон Самуэль
|3
|0
|5.
|Белл Джо
|3
|0
|6.
|Бериша Ветон
|2
|0
|7.
|Веватне Вильяр
|2
|0
|8.
|Кабран Кевин
|2
|0
|9.
|Паттинама Шейн
|2
|0
|10.
|Себулонсен Себастьян
|2
|0
|11.
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0
|12.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|13.
|Хове Рунар
|1
|0
|14.
|Танген Харальд
|1
|0
|15.
|Траоре Маи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|2.
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|3.
|Шелбред Пер-Сильян
|2
|0
|4.
|Исламович Дино
|2
|0
|5.
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0
|6.
|Эйолфссон Холмар Эрн
|2
|0
|7.
|Андерссон Адам
|2
|0
|8.
|Рейтан Эрленд Даль
|2
|0
|9.
|Тагсет Эдвард
|2
|0
|10.
|Молинс Гильермо
|1
|0
|11.
|Ховланд Эвен
|1
|0
|12.
|Тетти Александер
|1
|0
|13.
|Шербечич Бесим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Викинг
|3.33% (1)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|20% (6)
|16.67% (5)
|33.33% (10)
|Русенборг
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|21.21% (7)
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: +10 =4 -6Волеренга 1:1 Викинг Викинг 3:2 Мольде Викинг 3:2 Кристиансунд Ерв-1919 0:2 Викинг
Стол Йорпеланн 2:3 Викинг Одд 3:2 Викинг Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Сарпсборг-08 1:2 Викинг Саннефьёрд 3:0 Викинг Викинг 4:1 Волеренга Викинг 0:2 Эгерсунд Хёугесунн 4:2 Викинг Викинг 2:1 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Викинг Викинг 0:1 Тромсё Русенборг 5:0 Викинг Викинг 3:1 Бранн Викинг 4:0 Хёугесунн
Русенборг Последние 20 матчей: +12 =2 -6Русенборг 1:3 Ренн Русенборг 5:0 Одд Ренн 2:0 Русенборг Мьёндален 1:2 Русенборг
Домжале 1:2 Русенборг Русенборг 6:1 Домжале Оркла 1:11 Русенборг Русенборг 4:1 Хабнарфьордюр Мелхус 0:7 Русенборг Хабнарфьордюр 0:2 Русенборг Тромсё 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Одд 2:2 Русенборг Русенборг 0:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:0 Русенборг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Русенборг 4:2 Стабек Саннефьёрд 1:2 Русенборг Русенборг 2:3 Мольде
Последние игры между собой
Викинг: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Русенборг: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Русенборг 5:1 Викинг Типпелиген Русенборг 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Русенборг Типпелиген Викинг 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:4 Русенборг Типпелиген Викинг 4:2 Русенборг Товарищеские матчи Викинг 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:2 Викинг Типпелиген Русенборг 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Русенборг Типпелиген Викинг 0:0 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 1:1 Викинг Типпелиген Русенборг 4:1 Викинг Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|41 - 20
|34
|2.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 15
|32
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 19
|31
|4.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|33 - 20
|29
|5.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 19
|27
|6.
|Викинг
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|31 - 32
|26
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|27 - 25
|25
|8.
|Стрёмсгодсет
|1:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 25
|25
|9.
|Волеренга
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|27 - 22
|23
|10.
|Одд
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 32
|22
|11.
|Саннефьёрд
|0:3 Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 29
|21
|12.
|Сарпсборг-08
|3:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|13.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 28
|16
|14.
|Стабек
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 35
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|20 - 23
|13
|16.
|Бранн
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 9
|20
|3.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|4.
|Стрёмсгодсет
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 6
|20
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|6.
|Викинг
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 12
|18
|7.
|Лиллестрём
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|8.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 8
|16
|9.
|Одд
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 11
|14
|10.
|Сарпсборг-08
|3:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|11.
|Саннефьёрд
|0:3 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|12.
|Волеренга
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 10
|11
|13.
|Бранн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|Стабек
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 13
|6
|16.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|2.
|Мольде
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|3.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|4.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Волеренга
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|6.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|7.
|Саннефьёрд
|0:3 Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 18
|9
|8.
|Одд
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 21
|8
|9.
|Викинг
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 20
|8
|10.
|Мьёндален
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|11.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 13
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|3:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|13.
|Хёугесунн
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|14.
|Стрёмсгодсет
|1:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 19
|5
|15.
|Стабек
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 21
|5
|16.
|Бранн
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 19
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|18
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|3.
|Хёугесунн
|Педерсен Торе
|5
|0
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|3
|1
|5.
|Мьёндален
|Осмундсен Стиан
|4
|0