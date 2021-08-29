  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2021

Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Волеренга
1:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Стабек
0'
1:0
14' Гол
Лаюни Амор
23'
1
Хауг
Кьетил
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Толлос
Йонатан
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
15
Хольм
Один
Тьяго
26
Сахрауи
Осам
9
Кьяртанссон
Видар
11
Лаюни
Амор
12
Сандберг
Маркус
15
Оттесен
Стурла
3
Аманква
Яу
2
Педерсен
Каспер
27
Пигнатель-Енссен
Николас
10
Сольбаккен
Маркус
16
Martin
Hoeyland
80
Геэльмуйден
Херман
17
Аземи
Фитим
9
Киркеволд
Пол
11
Хансен
Корнелиус
Волеренга
4-3-3
Стабек
4-3-3

Ход матча

14'
Лаюни Амор
(Бьёрдаль Хенрик)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доннум Арон 6 (2) 0.35
2. Удаль Хенрик 5 0.29
3. Борхгревинк Кристиан 3 0.18
4. Толлос Йонатан 3 0.18
5. Лаюни Амор 2 0.12
6. Бьёрдаль Хенрик 2 0.12
7. Кьяртанссон Видар 2 0.12
8. Сахрауи Осам 1 0.06
9. Хольм Один Тьяго 1 0.06
10. Ятта Сиди 1 0.06
11. Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
12. Клаессон Кристоффер 0 0
Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эдвардсен Оливер 6 0.35
2. Вангберг Симен 3 0.18
3. Нуса Антонио 3 0.18
4. Хансен Корнелиус 2 0.12
5. Геэльмуйден Херман 2 0.12
6. Скютте Саммю 2 (1) 0.12
7. Аманква Яу 1 0.06
8. Киносита Косуке 1 0.06
9. Martin Hoeyland 1 0.06
10. Шала Херолинд 0 0
11. Оттесен Стурла 0 0
12. Луманза Тортоль 0 0
13. Киркеволд Пол 0 0
14. Костадинов Калоян 0 0
15. Сабастин Уче 0 0

Карточки

Волеренга
# Игрок      
1. Борхгревинк Кристиан 4 0
2. Лаюни Амор 3 0
3. Бьёрдаль Хенрик 2 0
4. Несберг Иван 2 0
5. Адекугбе Сэм 2 0
6. Кристенсен Тобиас 2 0
7. Доннум Арон 2 0
8. Толлос Йонатан 2 0
9. Жута Леонард 1 0
10. Клаессон Кристоффер 1 0
11. Сахрауи Осам 1 0
12. Мёрфельт Альбин 1 0
13. Скарет Браге 1 0
Стабек
# Игрок      
1. Оттесен Стурла 4 0
2. Скютте Саммю 3 0
3. Сандберг Маркус 1 1
4. Матс Солхеим 2 0
5. Шала Херолинд 2 0
6. Вернерссон Виктор 2 0
7. Геэльмуйден Херман 2 0
8. Мое Еппе 2 0
9. Вангберг Симен 1 0
10. Аманква Яу 1 0
11. Киносита Косуке 1 0
12. Хобленко Алексей 1 0
13. Пигнатель-Енссен Николас 1 0
14. Хансен Корнелиус 1 0
15. Сабастин Уче 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волеренга 11.54% (3) 0 11.54% (3) 7.69% (2) 38.46% (10) 30.77% (8)
 Стабек 19.05% (4) 14.29% (3) 14.29% (3) 14.29% (3) 19.05% (4) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Волеренга 1:1 Викинг Тромсё 1:1 Волеренга Уллерн 1:3 Волеренга Волеренга 2:0 Гент
Люн 0:4 Волеренга Гент 4:0 Волеренга Хёугесунн 3:1 Волеренга Волеренга 2:2 Лиллестрём Стрёмсгодсет 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:2 Волеренга Волеренга 1:1 Будё-Глимт Волеренга 1:1 Одд Викинг 4:1 Волеренга Волеренга 3:1 Саннефьёрд Мольде 2:3 Волеренга Мьёндален 1:1 Волеренга Волеренга 1:2 Кристиансунд Бранн 0:3 Волеренга Волеренга 1:1 Русенборг
Стабек Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Стабек 1:1 Мьёндален Кристиансунд 5:1 Стабек Стабек 3:1 Сарпсборг-08 Улленсакер-Киса 0:1 Стабек
Мьёндален 1:2 Стабек Фолло 0:1 Стабек Стабек 2:3 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Стабек 0:2 Саннефьёрд Викинг 3:3 Стабек Будё-Глимт 4:1 Стабек Стабек 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стабек Стабек 0:3 Тромсё Скейд 2:4 Стабек Русенборг 4:2 Стабек Стабек 2:0 Бранн Хёугесунн 0:0 Стабек Стабек 2:2 Одд Стабек 0:1 Лиллестрём

Последние игры между собой

Волеренга: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Стабек: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Стабек 0:2 Волеренга Типпелиген Стабек 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Стабек Типпелиген Волеренга 0:2 Стабек Типпелиген
Стабек 1:1 Волеренга Типпелиген Стабек 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Стабек Типпелиген Волеренга 4:2 Стабек Товарищеские матчи Стабек 4:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Стабек Типпелиген Волеренга 2:1 Стабек Товарищеские матчи Волеренга 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Волеренга Типпелиген Стабек 1:2 Волеренга Товарищеские матчи Стабек 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 3:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:3 Волеренга Типпелиген Стабек 1:3 Волеренга Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 17 10 4 3 36 - 17 34
2. Мольде Заявка 17 10 3 4 41 - 22 33
3. Лиллестрём Заявка 17 9 4 4 26 - 19 31
4. Кристиансунд Заявка 17 9 2 6 22 - 19 29
5. Русенборг Заявка 17 8 4 5 34 - 22 28
6. Викинг Заявка 17 8 4 5 33 - 33 28
7. Волеренга 1:0 Заявка 17 6 8 3 28 - 22 26
8. Хёугесунн Заявка 17 7 4 6 27 - 25 25
9. Стрёмсгодсет Заявка 17 7 4 6 25 - 25 25
10. Одд Заявка 17 6 4 7 24 - 32 22
11. Саннефьёрд Заявка 17 6 3 8 22 - 31 21
12. Сарпсборг-08 Заявка 17 5 5 7 18 - 22 20
13. Тромсё Заявка 17 3 6 8 19 - 31 15
14. Стабек 0:1 Заявка 17 3 4 10 21 - 36 13
15. Мьёндален Заявка 17 2 7 8 20 - 23 13
16. Бранн Заявка 17 2 4 11 18 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
2. Мольде Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
3. Стрёмсгодсет Заявка 8 6 2 0 19 - 6 20
4. Викинг Заявка 9 6 2 1 21 - 13 20
5. Будё-Глимт Заявка 9 6 2 1 25 - 9 20
6. Хёугесунн Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
7. Лиллестрём Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
8. Русенборг Заявка 8 5 1 2 20 - 8 16
9. Одд Заявка 8 4 2 2 16 - 11 14
10. Волеренга 1:0 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
11. Сарпсборг-08 Заявка 9 3 4 2 11 - 6 13
12. Саннефьёрд Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Бранн Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек 0:1 Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Мьёндален Заявка 9 1 3 5 11 - 13 6
16. Тромсё Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
2. Будё-Глимт Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
3. Волеренга 1:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
4. Мольде Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
5. Русенборг Заявка 9 3 3 3 14 - 14 12
6. Тромсё Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
7. Саннефьёрд Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
8. Одд Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
9. Викинг Заявка 8 2 2 4 12 - 20 8
10. Мьёндален Заявка 8 1 4 3 9 - 10 7
11. Кристиансунд Заявка 8 2 1 5 5 - 13 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
13. Хёугесунн Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
14. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5
15. Стабек 0:1 Заявка 9 1 2 6 11 - 22 5
16. Бранн Заявка 8 0 1 7 6 - 19 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 14 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Тромсё Гундерсен Йостейн 5 0
4. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
5. Сарпсборг-08 Салетрос Антон 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Лаюни Амор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Стабек
1.38
8.20
8.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волеренга 1:0 Стабек онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 