Норвегия: Типпелиген 2021
Волеренга
1:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Intility Arena
Стабек
1:0
14' ГолЛаюни Амор
22
Несберг
Иван
26
Сахрауи
Осам
11
Лаюни
Амор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сахрауи ОсамНападающий
- Нападающий
-
11 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
- Нападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аземи ФитимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Мое ЕппеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сабастин УчеНападающий
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
Ход матча
14'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доннум Арон
|6 (2)
|0.35
|2.
|Удаль Хенрик
|5
|0.29
|3.
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0.18
|4.
|Толлос Йонатан
|3
|0.18
|5.
|Лаюни Амор
|2
|0.12
|6.
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0.12
|7.
|Кьяртанссон Видар
|2
|0.12
|8.
|Сахрауи Осам
|1
|0.06
|9.
|Хольм Один Тьяго
|1
|0.06
|10.
|Ятта Сиди
|1
|0.06
|11.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|12.
|Клаессон Кристоффер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.35
|2.
|Вангберг Симен
|3
|0.18
|3.
|Нуса Антонио
|3
|0.18
|4.
|Хансен Корнелиус
|2
|0.12
|5.
|Геэльмуйден Херман
|2
|0.12
|6.
|Скютте Саммю
|2 (1)
|0.12
|7.
|Аманква Яу
|1
|0.06
|8.
|Киносита Косуке
|1
|0.06
|9.
|Martin Hoeyland
|1
|0.06
|10.
|Шала Херолинд
|0
|0
|11.
|Оттесен Стурла
|0
|0
|12.
|Луманза Тортоль
|0
|0
|13.
|Киркеволд Пол
|0
|0
|14.
|Костадинов Калоян
|0
|0
|15.
|Сабастин Уче
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Борхгревинк Кристиан
|4
|0
|2.
|Лаюни Амор
|3
|0
|3.
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|4.
|Несберг Иван
|2
|0
|5.
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|6.
|Кристенсен Тобиас
|2
|0
|7.
|Доннум Арон
|2
|0
|8.
|Толлос Йонатан
|2
|0
|9.
|Жута Леонард
|1
|0
|10.
|Клаессон Кристоффер
|1
|0
|11.
|Сахрауи Осам
|1
|0
|12.
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|13.
|Скарет Браге
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оттесен Стурла
|4
|0
|2.
|Скютте Саммю
|3
|0
|3.
|Сандберг Маркус
|1
|1
|4.
|Матс Солхеим
|2
|0
|5.
|Шала Херолинд
|2
|0
|6.
|Вернерссон Виктор
|2
|0
|7.
|Геэльмуйден Херман
|2
|0
|8.
|Мое Еппе
|2
|0
|9.
|Вангберг Симен
|1
|0
|10.
|Аманква Яу
|1
|0
|11.
|Киносита Косуке
|1
|0
|12.
|Хобленко Алексей
|1
|0
|13.
|Пигнатель-Енссен Николас
|1
|0
|14.
|Хансен Корнелиус
|1
|0
|15.
|Сабастин Уче
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волеренга
|11.54% (3)
|0
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|38.46% (10)
|30.77% (8)
|Стабек
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Волеренга Последние 20 матчей: +8 =8 -4Волеренга 1:1 Викинг Тромсё 1:1 Волеренга Уллерн 1:3 Волеренга Волеренга 2:0 Гент
Люн 0:4 Волеренга Гент 4:0 Волеренга Хёугесунн 3:1 Волеренга Волеренга 2:2 Лиллестрём Стрёмсгодсет 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:2 Волеренга Волеренга 1:1 Будё-Глимт Волеренга 1:1 Одд Викинг 4:1 Волеренга Волеренга 3:1 Саннефьёрд Мольде 2:3 Волеренга Мьёндален 1:1 Волеренга Волеренга 1:2 Кристиансунд Бранн 0:3 Волеренга Волеренга 1:1 Русенборг
Стабек Последние 20 матчей: +6 =4 -10Стабек 1:1 Мьёндален Кристиансунд 5:1 Стабек Стабек 3:1 Сарпсборг-08 Улленсакер-Киса 0:1 Стабек
Мьёндален 1:2 Стабек Фолло 0:1 Стабек Стабек 2:3 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Стабек 0:2 Саннефьёрд Викинг 3:3 Стабек Будё-Глимт 4:1 Стабек Стабек 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стабек Стабек 0:3 Тромсё Скейд 2:4 Стабек Русенборг 4:2 Стабек Стабек 2:0 Бранн Хёугесунн 0:0 Стабек Стабек 2:2 Одд Стабек 0:1 Лиллестрём
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Стабек: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Стабек 1:1 Волеренга Типпелиген Стабек 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Стабек Типпелиген Волеренга 4:2 Стабек Товарищеские матчи Стабек 4:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Стабек Типпелиген Волеренга 2:1 Стабек Товарищеские матчи Волеренга 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Волеренга Типпелиген Стабек 1:2 Волеренга Товарищеские матчи Стабек 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 3:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:3 Волеренга Типпелиген Стабек 1:3 Волеренга Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|36 - 17
|34
|2.
|Мольде
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|41 - 22
|33
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 19
|31
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|22 - 19
|29
|5.
|Русенборг
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 22
|28
|6.
|Викинг
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|33 - 33
|28
|7.
|Волеренга
|1:0 Заявка
|17
|6
|8
|3
|28 - 22
|26
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|27 - 25
|25
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 25
|25
|10.
|Одд
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 32
|22
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 31
|21
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 22
|20
|13.
|Тромсё
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 31
|15
|14.
|Стабек
|0:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|21 - 36
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|20 - 23
|13
|16.
|Бранн
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|2.
|Мольде
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|3.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 6
|20
|4.
|Викинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 13
|20
|5.
|Будё-Глимт
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 9
|20
|6.
|Хёугесунн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|7.
|Лиллестрём
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|8.
|Русенборг
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 8
|16
|9.
|Одд
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 11
|14
|10.
|Волеренга
|1:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 6
|13
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Бранн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|Стабек
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 13
|6
|16.
|Тромсё
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|3.
|Волеренга
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|4.
|Мольде
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|5.
|Русенборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|6.
|Тромсё
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|7.
|Саннефьёрд
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 20
|9
|8.
|Одд
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 21
|8
|9.
|Викинг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 20
|8
|10.
|Мьёндален
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|11.
|Кристиансунд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 13
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|13.
|Хёугесунн
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|14.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 19
|5
|15.
|Стабек
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 22
|5
|16.
|Бранн
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 19
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|18
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|3.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|5
|0
|4.
|Хёугесунн
|Педерсен Торе
|5
|0
|5.
|Сарпсборг-08
|Салетрос Антон
|3
|1