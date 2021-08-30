США: МЛС 2021
Остин
3:5
Конец матча
Стадион: Q2 Stadium
Даллас
0:1
5' ГолФеррейра Хесус
1:1
13' ГолКасканте Хулио
17' Желтая карточкаШен Саболч
25' Желтая карточкаЛима Ник
1:2
36' ГолПепи Рикардо
1:3
38' ГолФеррейра Хесус
1:4
40' ГолПепи Рикардо
1:5
53' ГолОбриан Ядер
2:5
59' ГолФагундес Диего
3:5
68' ГолРинг Александр
84' Желтая карточкаЭльмедхар Калиль
41
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
21
Колманич
Жан
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
11
Шен
Саболч
16
Пепи
Рикардо
- Основной состав
-
41 Стувер БрэдВратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Манне КекутаПолузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Джитте МуссаНападающий
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шен СаболчПолузащитник
-
16 Пепи РикардоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Зобек КайлВратарь
- Вратарь
-
32 Че ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
Ход матча
5'
0:1
13'
1:1
17'
25'
36'
1:2
38'
1:3
40'
1:4
53'
1:5
59'
68'
3:5
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фагундес Диего
|5
|0.24
|2.
|Домингес Сесильо
|5 (1)
|0.24
|3.
|Ринг Александр
|3
|0.14
|4.
|Почеттино Томас
|2
|0.1
|5.
|Галлахер Джон
|2
|0.1
|6.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.05
|7.
|Касканте Хулио
|1
|0.05
|8.
|Хименес Эктор
|1
|0.05
|9.
|Страуд Джаред
|0
|0
|10.
|Колманич Жан
|0
|0
|11.
|Лима Ник
|0
|0
|12.
|Редес Родни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пепи Рикардо
|11
|0.5
|2.
|Феррейра Хесус
|4
|0.18
|3.
|Обриан Ядер
|4
|0.18
|4.
|Хара Франко
|3 (1)
|0.14
|5.
|Холлингсхед Райан
|2
|0.09
|6.
|Рикаурте Андрес
|1
|0.05
|7.
|Помикал Пакстон
|1
|0.05
|8.
|Берджесс Нкоси
|1
|0.05
|9.
|Брессан Матеус
|1
|0.05
|10.
|Сили Данте
|1
|0.05
|11.
|Шен Саболч
|0
|0
|12.
|Акоста Бриан
|0
|0
|13.
|Фелипе Мегиоларо
|0
|0
|14.
|Че Джастин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Даниэль Перейра
|4
|0
|2.
|Ринг Александр
|2
|1
|3.
|Фагундес Диего
|3
|0
|4.
|Лима Ник
|3
|0
|5.
|Страуд Джаред
|3
|0
|6.
|Романа Джохан
|3
|0
|7.
|Касканте Хулио
|1
|1
|8.
|Беслер Мэтт
|2
|0
|9.
|Хименес Эктор
|2
|0
|10.
|Почеттино Томас
|2
|0
|11.
|Колманич Жан
|2
|0
|12.
|Домингес Сесильо
|1
|0
|13.
|Берхальтер Себастьян
|1
|0
|14.
|Aedan Stanley
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хара Франко
|6
|0
|2.
|Акоста Бриан
|6
|0
|3.
|Брессан Матеус
|6
|0
|4.
|Рикаурте Андрес
|5
|0
|5.
|Обриан Ядер
|5
|0
|6.
|Серрильо Эдвин
|4
|0
|7.
|Твумаси Эма
|4
|0
|8.
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|9.
|Шен Саболч
|3
|0
|10.
|Факундо Киньон
|2
|0
|11.
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|12.
|Маурер Джимми
|2
|0
|13.
|Варгас Фредди
|2
|0
|14.
|Помикал Пакстон
|1
|0
|15.
|Феррейра Хесус
|1
|0
|16.
|Фелипе Мегиоларо
|1
|0
|17.
|Пепи Рикардо
|1
|0
|18.
|Тессманн Таннер
|1
|0
|19.
|Мунджома Эдди
|1
|0
|20.
|Эльмедхар Калиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остин
|25% (5)
|20% (4)
|15% (3)
|15% (3)
|15% (3)
|10% (2)
|Даллас
|17.24% (5)
|6.9% (2)
|24.14% (7)
|24.14% (7)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
Предыдущие игры
Остин Последние 20 матчей: +5 =4 -11Остин 3:1 Портленд Тимберс Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Даллас 2:0 Остин
Остин 3:2 Хьюстон Динамо Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Нэшвилл 1:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Лос-Анджелес 2:0 Остин
Даллас Последние 20 матчей: +5 =6 -9Хьюстон Динамо 2:2 Даллас Даллас 0:1 Сиэтл Саундерс Даллас 0:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 2:0 Остин
Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Портленд Тимберс 1:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Даллас 4:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас
Последние игры между собой
Остин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Даллас: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|44 - 28
|49
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|30 - 24
|35
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|21
|8
|11
|2
|34 - 20
|35
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|36 - 19
|34
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 27
|31
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|35 - 32
|30
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|25 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|25 - 29
|27
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 33
|23
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 31
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 25
|22
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|21 - 37
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|26 - 47
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|22
|12
|7
|3
|35 - 17
|43
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|37 - 22
|40
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|30 - 20
|38
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|35 - 35
|36
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|28 - 23
|32
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|24 - 24
|31
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:4 Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 27
|27
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|4:0 Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 30
|26
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 29
|26
|10.
|Даллас
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|30 - 33
|25
|11.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|21
|7
|4
|10
|27 - 39
|25
|12.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|28 - 31
|24
|13.
|Остин
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|20 - 29
|19
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|22
|3
|10
|9
|24 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 12
|28
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 13
|27
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 8
|25
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 8
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 13
|21
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 22
|14
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 12
|20
|6.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 9
|20
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:4 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|4:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 17
|17
|11.
|Даллас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 13
|14
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|10.
|Нэшвилл
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Торонто
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|14 - 33
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 21
|14
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 17
|11
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|4:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|9.
|Реал Солт-Лейк
|0:4 Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 17
|8
|10.
|Даллас
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 22
|8
|11.
|Остин
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|12.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|13.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 24
|6
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|12
|4
|2
|5.
|Даллас
|Пепи Рикардо
|11
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|9
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|5.
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|8
|0