Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

40' Г О О О О Л - Рикардо Пепи бьет в цель!

38' Г О О О О Л - Феррейра Хесус бьет в цель!

36' Г О О О О Л - Рикардо Пепи бьет в цель!

25' Лима Ник получил желтую карточку от судьи

17' Шен Саболч получил желтую карточку от судьи

13' Г О О О О Л - Касканте Хулио бьет в цель!

5' Г О О О О Л - Феррейра Хесус бьет в цель!