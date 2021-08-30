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США: МЛС 2021

2021
Остин
3:5
Конец матча

Стадион:
Даллас
0'
0:1
5' Гол
Феррейра Хесус
1:1
13' Гол
Касканте Хулио
17' Желтая карточка
Шен Саболч
25' Желтая карточка
Лима Ник
1:2
36' Гол
Пепи Рикардо
1:3
38' Гол
Феррейра Хесус
1:4
40' Гол
Пепи Рикардо
1:5
53' Гол
Обриан Ядер
2:5
59' Гол
Фагундес Диего
3:5
68' Гол
Ринг Александр
84' Желтая карточка
Эльмедхар Калиль
90'+8
41
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
5
Беслер
Мэтт
21
Колманич
Жан
8
Ринг
Александр
15
Даниэль
Перейра
10
Домингес
Сесильо
25
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
17
Галлахер
Джон
99
Фелипе
Мегиоларо
22
Твумаси
Эма
14
Берджесс
Нкоси
24
Хеджес
Мэтт
12
Холлингсхед
Райан
6
Серрильо
Эдвин
18
Сервания
Брандон
7
Обриан
Ядер
9
Феррейра
Хесус
11
Шен
Саболч
16
Пепи
Рикардо
Остин
4-2-3-1
Даллас
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Остин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фагундес Диего 5 0.24
2. Домингес Сесильо 5 (1) 0.24
3. Ринг Александр 3 0.14
4. Почеттино Томас 2 0.1
5. Галлахер Джон 2 0.1
6. Дриусси Себастьян 1 0.05
7. Касканте Хулио 1 0.05
8. Хименес Эктор 1 0.05
9. Страуд Джаред 0 0
10. Колманич Жан 0 0
11. Лима Ник 0 0
12. Редес Родни 0 0
Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пепи Рикардо 11 0.5
2. Феррейра Хесус 4 0.18
3. Обриан Ядер 4 0.18
4. Хара Франко 3 (1) 0.14
5. Холлингсхед Райан 2 0.09
6. Рикаурте Андрес 1 0.05
7. Помикал Пакстон 1 0.05
8. Берджесс Нкоси 1 0.05
9. Брессан Матеус 1 0.05
10. Сили Данте 1 0.05
11. Шен Саболч 0 0
12. Акоста Бриан 0 0
13. Фелипе Мегиоларо 0 0
14. Че Джастин 0 0

Карточки

Остин
# Игрок      
1. Даниэль Перейра 4 0
2. Ринг Александр 2 1
3. Фагундес Диего 3 0
4. Лима Ник 3 0
5. Страуд Джаред 3 0
6. Романа Джохан 3 0
7. Касканте Хулио 1 1
8. Беслер Мэтт 2 0
9. Хименес Эктор 2 0
10. Почеттино Томас 2 0
11. Колманич Жан 2 0
12. Домингес Сесильо 1 0
13. Берхальтер Себастьян 1 0
14. Aedan Stanley 1 0
Даллас
# Игрок      
1. Хара Франко 6 0
2. Акоста Бриан 6 0
3. Брессан Матеус 6 0
4. Рикаурте Андрес 5 0
5. Обриан Ядер 5 0
6. Серрильо Эдвин 4 0
7. Твумаси Эма 4 0
8. Хеджес Мэтт 3 0
9. Шен Саболч 3 0
10. Факундо Киньон 2 0
11. Холлингсхед Райан 2 0
12. Маурер Джимми 2 0
13. Варгас Фредди 2 0
14. Помикал Пакстон 1 0
15. Феррейра Хесус 1 0
16. Фелипе Мегиоларо 1 0
17. Пепи Рикардо 1 0
18. Тессманн Таннер 1 0
19. Мунджома Эдди 1 0
20. Эльмедхар Калиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Остин 25% (5) 20% (4) 15% (3) 15% (3) 15% (3) 10% (2)
 Даллас 17.24% (5) 6.9% (2) 24.14% (7) 24.14% (7) 10.34% (3) 17.24% (5)

Предыдущие игры

Остин Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Остин 3:1 Портленд Тимберс Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Даллас 2:0 Остин
Остин 3:2 Хьюстон Динамо Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Нэшвилл 1:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Лос-Анджелес 2:0 Остин
Даллас Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Хьюстон Динамо 2:2 Даллас Даллас 0:1 Сиэтл Саундерс Даллас 0:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 2:0 Остин
Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Портленд Тимберс 1:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Даллас 4:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас

Последние игры между собой

Остин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Даллас: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Даллас 2:0 Остин МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 23 15 4 4 44 - 28 49
2. Орландо Сити Заявка 21 9 8 4 30 - 24 35
3. Нэшвилл Заявка 21 8 11 2 34 - 20 35
4. Нью-Йорк Сити Заявка 20 10 4 6 36 - 19 34
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
6. Ди Си Юнайтед Заявка 22 9 3 10 35 - 32 30
7. Атланта Юнайтед Заявка 22 6 9 7 25 - 28 27
8. Коламбус Кру Заявка 22 7 6 9 25 - 29 27
9. Чикаго Файр Заявка 22 6 5 11 24 - 33 23
10. Интер Майами Заявка 20 6 5 9 21 - 31 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 20 6 4 10 23 - 25 22
12. Цинциннати Заявка 20 3 8 9 21 - 37 17
13. Торонто Заявка 22 3 6 13 26 - 47 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 22 12 7 3 35 - 17 43
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 22 11 7 4 37 - 22 40
3. Колорадо Рэпидс Заявка 20 11 5 4 30 - 20 38
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 22 11 3 8 35 - 35 36
5. Филадельфия Юнион Заявка 22 8 8 6 28 - 23 32
6. Миннесота Юнайтед Заявка 21 8 7 6 24 - 24 31
7. Реал Солт-Лейк 0:4 Заявка 21 7 6 8 30 - 27 27
8. Ванкувер Уайткэпс 4:0 Заявка 21 6 8 7 27 - 30 26
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 21 6 8 7 24 - 29 26
10. Даллас Заявка 22 6 7 9 30 - 33 25
11. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 21 7 4 10 27 - 39 25
12. Лос-Анджелес Заявка 21 6 6 9 28 - 31 24
13. Остин Заявка 21 5 4 12 20 - 29 19
14. Хьюстон Динамо Заявка 22 3 10 9 24 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 9 1 1 23 - 12 28
2. Нэшвилл Заявка 13 7 6 0 28 - 13 27
3. Нью-Йорк Сити Заявка 11 8 1 2 26 - 8 25
4. Орландо Сити Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
5. Ди Си Юнайтед Заявка 10 7 0 3 18 - 8 21
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 10 6 3 1 20 - 13 21
7. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
8. Коламбус Кру Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Атланта Юнайтед Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
11. Интер Майами Заявка 11 4 2 5 15 - 22 14
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Колорадо Рэпидс Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
3. Филадельфия Юнион Заявка 11 6 3 2 15 - 8 21
4. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
5. Спортинг Канзас-Сити Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
6. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 9 20
7. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
8. Реал Солт-Лейк 0:4 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
9. Ванкувер Уайткэпс 4:0 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
10. Лос-Анджелес Заявка 11 4 5 2 19 - 17 17
11. Даллас Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
12. Хьюстон Динамо Заявка 10 3 5 2 13 - 13 14
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
14. Остин Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
2. Орландо Сити Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Цинциннати Заявка 12 3 3 6 15 - 27 12
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
6. Интер Майами Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
7. Коламбус Кру Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
8. Нью-Йорк Сити Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
9. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
10. Нэшвилл Заявка 8 1 5 2 6 - 7 8
11. Торонто Заявка 13 2 1 10 14 - 33 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
13. Чикаго Файр Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 11 6 2 3 18 - 10 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 10 4 2 4 15 - 21 14
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
6. Миннесота Юнайтед Заявка 10 2 5 3 12 - 17 11
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Ванкувер Уайткэпс 4:0 Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
9. Реал Солт-Лейк 0:4 Заявка 10 2 2 6 13 - 17 8
10. Даллас Заявка 11 2 2 7 12 - 22 8
11. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
12. Лос-Анджелес Заявка 10 2 1 7 9 - 14 7
13. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 11 1 3 7 10 - 24 6
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 12 4 2
5. Даллас Пепи Рикардо 11 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 9 1
2. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
3. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
5. Портленд Тимберс Жупарич Дарио 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Рикардо Пепи бьет в цель!
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Феррейра Хесус бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Рикардо Пепи бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Лима Ник получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Шен Саболч получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Касканте Хулио бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Феррейра Хесус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Остин 3:5 Даллас онлайн




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