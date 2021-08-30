Швеция: Суперэттан 2021
0:1
9' ГолЙоханссон Оскар
1:1
32' ПенальтиБурман Маркус
27
Фигероа
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Фигероа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Христопулос Янис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брэндон ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Дзабич РобинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Robin Asterhed
Ход матча
9'
0:1
32'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бурман Маркус
|6 (1)
|0.33
|2.
|Ларссон Даниэль
|2
|0.11
|3.
|Сиводедов Кристиан Рубио
|1 (1)
|0.06
|4.
|Фигероа Эрик
|1
|0.06
|5.
|Стадлер Эндрю
|1
|0.06
|6.
|Боувин Маттиас
|1
|0.06
|7.
|Вейлид Сесар
|1
|0.06
|8.
|Петтерссон Оскар
|1
|0.06
|9.
|Линдквист Никлас
|1
|0.06
|10.
|Kewin Lounis
|1
|0.06
|11.
|Осбринк Понтус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоханссон Оскар
|4
|0.22
|2.
|Магаши Абдуссалам
|3
|0.17
|3.
|Удденес Оскар
|2
|0.11
|4.
|Christian Moses
|2
|0.11
|5.
|Дзабич Робин
|2
|0.11
|6.
|Бечирович Эдвин
|2
|0.11
|7.
|Винст Фредди
|1
|0.06
|8.
|Вилар Бернардо
|1
|0.06
|9.
|Стивенс Джоэл
|1
|0.06
|10.
|Камара Креспо
|1
|0.06
|11.
|Брэндон Эрик
|1 (1)
|0.06
|12.
|Оливейра Вендерсон
|0
|0
|13.
|Исмаил Исса
|0
|0
|14.
|Сундгрен Альбин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Димитриадис Панайотис
|5
|0
|2.
|Никопулос Сотириос
|4
|0
|3.
|Перссон Оскар
|2
|1
|4.
|Альборнос Маурисио
|3
|0
|5.
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3
|0
|6.
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|7.
|Айдаревич Астрит
|2
|0
|8.
|Вейлид Сесар
|2
|0
|9.
|Ларссон Даниэль
|1
|0
|10.
|Линдквист Никлас
|1
|0
|11.
|Некроуф Ламин
|1
|0
|12.
|Боувин Маттиас
|1
|0
|13.
|Бурман Маркус
|1
|0
|14.
|Абрахамссон Александер
|1
|0
|15.
|Селин Себастьян
|1
|0
|16.
|Унгман-Бакланд Себастьян
|1
|0
|17.
|Orestis Menka
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Виндехолл Чарли
|6
|0
|2.
|Винст Фредди
|3
|0
|3.
|Вилар Бернардо
|3
|0
|4.
|Бечирович Эдвин
|1
|1
|5.
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|6.
|Удденес Оскар
|2
|0
|7.
|Брэндон Эрик
|2
|0
|8.
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|9.
|Стивенс Джоэл
|1
|0
|10.
|Камара Креспо
|1
|0
|11.
|Эрикссон Виктор
|1
|0
|12.
|Исмаил Исса
|1
|0
|13.
|Кенндал Уильям
|1
|0
|14.
|Ларссон Виктор
|1
|0
|15.
|Сундгрен Альбин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Акрополис
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|20% (3)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|Вернаму
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|36.84% (7)
Предыдущие игры
Акрополис Последние 20 матчей: +6 =5 -9Норрбю 0:1 Акрополис ИФК Лидинго 1:2 Акрополис Акрополис 0:3 Хельсинборг Вестерос 2:3 Акрополис
Акрополис 1:0 Эстер ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 0:3 Норрбю Хельсинборг 1:0 Акрополис Акрополис 3:2 Васалунд Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Акрополис 1:0 Фалькенберг Вернаму 1:0 Акрополис Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис Акрополис 1:1 Браге Эребру 2:0 Акрополис Акрополис 0:2 Ландскруна
Вернаму Последние 20 матчей: +11 =4 -5Вернаму 2:0 Ландскруна Улларедс 0:3 Вернаму Сундсвалль 2:0 Вернаму Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна
Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Васалунд Хельсинборг 2:3 Вернаму Вернаму 2:0 Эстер Норрбю 2:0 Вернаму Вернаму 0:1 Треллеборг Эргрюте 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 Акрополис Вестерос 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 ГАИС Фалькенберг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Браге Вернаму 2:1 Сундсвалль Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 3:3 Вернаму Варберг БоИС 2:0 Вернаму
Последние игры между собой
Акрополис: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Вернаму: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|1:1 Заявка
|18
|10
|4
|4
|21 - 12
|34
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|3.
|Ландскруна
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 20
|31
|4.
|Норрбю
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 18
|29
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|26 - 19
|28
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|25 - 20
|25
|9.
|Акрополис
|1:1 Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 26
|21
|10.
|ГАИС
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 22
|20
|11.
|Эстер
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|12 - 15
|20
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 24
|20
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|19 - 31
|18
|14.
|Вестерос
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|19 - 28
|18
|15.
|Браге
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|22 - 26
|18
|16.
|Васалунд
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|24 - 33
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 7
|23
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 5
|23
|3.
|Вернаму
|1:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 5
|17
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|7.
|Норрбю
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|9.
|Васалунд
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|10.
|Эстер
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|11.
|Вестерос
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Акрополис
|1:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 12
|12
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Эргрюте
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 8
|11
|15.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|16.
|Браге
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Норрбю
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|4.
|Вернаму
|1:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|5.
|Браге
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|7.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 9
|10
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|9.
|Акрополис
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|10.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|11.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Эстер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|14.
|Вестерос
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|15.
|Васалунд
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 19
|4
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|10
|3
|3
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|1
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|5.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|8
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|8
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|5
|1
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|6
|0