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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Акрополис
1:2
Конец матча
Вернаму
0'
0:1
9' Гол
Йоханссон Оскар
1:1
32' Пенальти
Бурман Маркус
48' Желтая карточка
Удденес Оскар
71' Желтая карточка
Виндехолл Чарли
90' Желтая карточка
Хаммар Фредрик
1:2
90' Гол
Бечирович Эдвин
90'+6
92
Orestis
Menka
2
Вейлид
Сесар
20
Никопулос
Сотириос
5
Перссон
Оскар
25
Бьоркман
Йеспер
27
Фигероа
Эрик
6
Альборнос
Маурисио
16
Бурман
Маркус
4
Димитриадис
Панайотис
24
Стадлер
Эндрю
11
Боувин
Маттиас
30
Войтехович
Филипп
4
Сундгрен
Альбин
3
Hugo
Andersson2
25
Эрикссон
Виктор
2
Де
Врис
Фрэнсис
21
Магаши
Абдуссалам
7
Виндехолл
Чарли
10
Брэндон
Эрик
9
Йоханссон
Оскар
29
Christian
Moses
17
Удденес
Оскар
Акрополис
5-3-1-1
Вернаму
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Акрополис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бурман Маркус 6 (1) 0.33
2. Ларссон Даниэль 2 0.11
3. Сиводедов Кристиан Рубио 1 (1) 0.06
4. Фигероа Эрик 1 0.06
5. Стадлер Эндрю 1 0.06
6. Боувин Маттиас 1 0.06
7. Вейлид Сесар 1 0.06
8. Петтерссон Оскар 1 0.06
9. Линдквист Никлас 1 0.06
10. Kewin Lounis 1 0.06
11. Осбринк Понтус 0 0
Вернаму
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоханссон Оскар 4 0.22
2. Магаши Абдуссалам 3 0.17
3. Бечирович Эдвин 3 0.17
4. Удденес Оскар 2 0.11
5. Christian Moses 2 0.11
6. Дзабич Робин 2 0.11
7. Винст Фредди 1 0.06
8. Вилар Бернардо 1 0.06
9. Стивенс Джоэл 1 0.06
10. Камара Креспо 1 0.06
11. Брэндон Эрик 1 (1) 0.06
12. Оливейра Вендерсон 0 0
13. Исмаил Исса 0 0
14. Де Врис Фрэнсис 0 0
15. Сундгрен Альбин 0 0

Карточки

Акрополис
# Игрок      
1. Димитриадис Панайотис 5 0
2. Хаммар Фредрик 4 0
3. Никопулос Сотириос 4 0
4. Перссон Оскар 2 1
5. Альборнос Маурисио 3 0
6. Сиводедов Кристиан Рубио 3 0
7. Айдаревич Астрит 2 0
8. Вейлид Сесар 2 0
9. Ларссон Даниэль 1 0
10. Линдквист Никлас 1 0
11. Некроуф Ламин 1 0
12. Боувин Маттиас 1 0
13. Бурман Маркус 1 0
14. Абрахамссон Александер 1 0
15. Селин Себастьян 1 0
16. Унгман-Бакланд Себастьян 1 0
17. Orestis Menka 1 0
Вернаму
# Игрок      
1. Виндехолл Чарли 7 0
2. Винст Фредди 3 0
3. Удденес Оскар 3 0
4. Вилар Бернардо 3 0
5. Бечирович Эдвин 1 1
6. Магаши Абдуссалам 2 0
7. Брэндон Эрик 2 0
8. Йоханссон Оскар 1 0
9. Стивенс Джоэл 1 0
10. Камара Креспо 1 0
11. Эрикссон Виктор 1 0
12. Исмаил Исса 1 0
13. Кенндал Уильям 1 0
14. Ларссон Виктор 1 0
15. Сундгрен Альбин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Акрополис 6.25% (1) 6.25% (1) 31.25% (5) 18.75% (3) 31.25% (5) 6.25% (1)
 Вернаму 9.52% (2) 23.81% (5) 9.52% (2) 14.29% (3) 4.76% (1) 38.1% (8)

Предыдущие игры

Акрополис Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Норрбю 0:1 Акрополис ИФК Лидинго 1:2 Акрополис Акрополис 0:3 Хельсинборг Вестерос 2:3 Акрополис
Акрополис 1:0 Эстер ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 0:3 Норрбю Хельсинборг 1:0 Акрополис Акрополис 3:2 Васалунд Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Акрополис 1:0 Фалькенберг Вернаму 1:0 Акрополис Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис Акрополис 1:1 Браге Эребру 2:0 Акрополис Акрополис 0:2 Ландскруна
Вернаму Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Вернаму 2:0 Ландскруна Улларедс 0:3 Вернаму Сундсвалль 2:0 Вернаму Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна
Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Васалунд Хельсинборг 2:3 Вернаму Вернаму 2:0 Эстер Норрбю 2:0 Вернаму Вернаму 0:1 Треллеборг Эргрюте 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 Акрополис Вестерос 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 ГАИС Фалькенберг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Браге Вернаму 2:1 Сундсвалль Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 3:3 Вернаму Варберг БоИС 2:0 Вернаму

Последние игры между собой

Акрополис: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Вернаму: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вернаму 1:0 Акрополис Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 18 11 3 4 22 - 12 36
2. Хельсинборг Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3. Ландскруна Заявка 18 9 4 5 27 - 20 31
4. Норрбю Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
5. Треллеборг Заявка 17 8 5 4 22 - 18 29
6. Сундсвалль Заявка 17 8 4 5 26 - 19 28
7. Йёнчёпинг Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 18 7 4 7 25 - 20 25
9. Эргрюте Заявка 18 4 8 6 18 - 24 20
10. Акрополис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
11. ГАИС Заявка 18 6 2 10 17 - 22 20
12. Эстер Заявка 17 5 5 7 12 - 15 20
13. Фалькенберг Заявка 18 5 3 10 19 - 31 18
14. Вестерос Заявка 18 4 6 8 19 - 28 18
15. Браге Заявка 18 4 6 8 22 - 26 18
16. Васалунд Заявка 18 5 2 11 24 - 33 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 10 7 2 1 16 - 7 23
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 7 2 0 20 - 5 23
3. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
4. Сундсвалль Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
5. Треллеборг Заявка 8 5 2 1 10 - 5 17
6. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
7. Норрбю Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
8. Хельсинборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
9. Васалунд Заявка 9 4 1 4 14 - 14 13
10. Эстер Заявка 9 3 4 2 7 - 6 13
11. Вестерос Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Эргрюте Заявка 9 2 5 2 8 - 8 11
13. Акрополис Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
14. Фалькенберг Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
15. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
16. Браге Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 9 5 3 1 12 - 4 18
2. Норрбю Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
3. Вернаму Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
4. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
5. Браге Заявка 10 2 4 4 13 - 14 10
6. Йёнчёпинг Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
7. ГАИС Заявка 9 3 1 5 7 - 9 10
8. Эргрюте Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
9. Акрополис Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
10. Ландскруна Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
11. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Эстер Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
13. Фалькенберг Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
14. Вестерос Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
15. Васалунд Заявка 9 1 1 7 10 - 19 4
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 10 3 3
2. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 1
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
4. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
5. Сундсвалль Халлениус Линус 8 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 8 0
4. Вернаму Виндехолл Чарли 7 0
5. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Бурман Маркус из команды Акрополис забивает с точки!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Йоханссон Оскар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Акрополис 1:2 Вернаму онлайн




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