Швеция: Суперэттан 2021
Треллеборг
1:0
Конец матча
Эстер
17' Желтая карточкаПетрович Петар
58' Желтая карточкаЛима Лукас
1:0
73' ГолПетрович Петар
17
Йенссон
Исак
26
Бркич
Харис
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kristian Haynes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
22 Муянич АмелПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Denis Velic
Ход матча
17'
58'
73'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петрович Петар
|6
|0.33
|2.
|Бркич Харис
|3
|0.17
|3.
|Оффия Генри
|3
|0.17
|4.
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0.17
|5.
|Косица Дзенис
|2
|0.11
|6.
|Дхайни Мухаммед-Али
|2
|0.11
|7.
|Блумберг Юхан
|1
|0.06
|8.
|Ливерстам Фредрик
|1
|0.06
|9.
|Сафиу Фатаву
|1
|0.06
|10.
|Йенссон Исак
|1
|0.06
|11.
|Хоканссон Маттиас
|0
|0
|12.
|Модиг Йеспер
|0
|0
|13.
|Амин Симон
|0
|0
|14.
|Йоханссон Хенрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Николас
|4
|0.22
|2.
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0.11
|3.
|Кин Джеймс
|2
|0.11
|4.
|Эрнблом Филип
|2 (1)
|0.11
|5.
|Павич Маттиас
|1
|0.06
|6.
|Магнуссон Исак
|1
|0.06
|7.
|Юханссон Карл
|0
|0
|8.
|Нордстрём Билли
|0
|0
|9.
|Энгквист Эмиль
|0
|0
|10.
|Стенберг Джон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Блумберг Юхан
|6
|0
|2.
|Петрович Петар
|5
|0
|3.
|Ливерстам Фредрик
|4
|0
|4.
|Амин Симон
|4
|0
|5.
|Тидеман Антон
|2
|0
|6.
|Оффия Генри
|2
|0
|7.
|Нильссон Хампус
|1
|0
|8.
|Косица Дзенис
|1
|0
|9.
|Сёдерквист Монс
|1
|0
|10.
|Хоканссон Маттиас
|1
|0
|11.
|Бркич Харис
|1
|0
|12.
|Йенссон Исак
|1
|0
|13.
|Дхайни Мухаммед-Али
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дротт Джонатан
|4
|0
|2.
|Мортенсен Николас
|4
|0
|3.
|Карлссон Монц
|4
|0
|4.
|Адольфссон Маттис
|2
|1
|5.
|Кин Джеймс
|3
|0
|6.
|Вестермарк Йеспер
|3
|0
|7.
|Павич Маттиас
|3
|0
|8.
|Стенберг Джон
|3
|0
|9.
|Магнуссон Исак
|2
|0
|10.
|Рочестер Соренсен Марк
|1
|0
|11.
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|12.
|Юханссон Карл
|1
|0
|13.
|Нордстрём Билли
|1
|0
|14.
|Лима Лукас
|1
|0
|15.
|Хейкссон Алекс
|1
|0
|16.
|Варманен Тату
|1
|0
|17.
|Энгквист Эмиль
|1
|0
|18.
|Захирович Ален
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Треллеборг
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|Эстер
|0
|16.67% (2)
|0
|41.67% (5)
|25% (3)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Треллеборг Последние 20 матчей: +9 =5 -6Фалькенберг 1:0 Треллеборг Русенгор 0:3 Треллеборг Треллеборг 1:0 ГАИС Эстер 0:0 Треллеборг
Треллеборг 2:0 Хельсинборг Браге 0:1 Треллеборг Ландскруна 4:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Вернаму 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:1 Вестерос ГАИС 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте Васалунд 2:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Норрбю Хаммарбю 3:2 Треллеборг Мьельбю 2:0 Треллеборг
Эстер Последние 20 матчей: +6 =5 -9Эстер 0:0 Эргрюте Хускварна 0:3 Эстер Йёнчёпинг 2:1 Эстер Эстер 0:0 Треллеборг
Акрополис 1:0 Эстер Эстер 1:0 Йёнчёпинг Вернаму 2:0 Эстер Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 0:0 Эстер Эстер 0:0 Норрбю Васалунд 1:0 Эстер Эстер 1:2 Браге Хельсинборг 0:1 Эстер Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер Эстер 2:1 Фалькенберг Эстер 1:1 Ландскруна Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 1:0 Эстер Вестерос 2:1 Эстер
Последние игры между собой
Треллеборг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Эстер: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|22 - 12
|36
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|23 - 18
|32
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 20
|31
|5.
|Норрбю
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|26 - 19
|28
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|25 - 20
|25
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 24
|20
|10.
|Акрополис
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|16 - 27
|20
|11.
|ГАИС
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 22
|20
|12.
|Эстер
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|12 - 16
|20
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|19 - 31
|18
|14.
|Вестерос
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|19 - 28
|18
|15.
|Браге
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|22 - 26
|18
|16.
|Васалунд
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|24 - 33
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 7
|23
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 5
|23
|3.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 5
|20
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|7.
|Норрбю
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|9.
|Васалунд
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|10.
|Эстер
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|11.
|Вестерос
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 8
|11
|13.
|Акрополис
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|15.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|16.
|Браге
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Норрбю
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|3.
|Вернаму
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|5.
|Браге
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|7.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 9
|10
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|9.
|Акрополис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|10.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|11.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Эстер
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 10
|7
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|14.
|Вестерос
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|15.
|Васалунд
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 19
|4
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|10
|3
|3
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|1
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|5.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|8
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|8
|0
|4.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|7
|0
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|5
|1