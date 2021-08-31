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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Треллеборг
1:0
Конец матча
Эстер
0'
17' Желтая карточка
Петрович Петар
58' Желтая карточка
Лима Лукас
1:0
73' Гол
Петрович Петар
90'+4
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
23
Ливерстам
Фредрик
17
Йенссон
Исак
6
Модиг
Йеспер
25
Саид
Мохаммед
26
Бркич
Харис
22
Блумберг
Юхан
9
Косица
Дзенис
7
Петрович
Петар
18
Оффия
Генри
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
14
Сильверхолт
Оливер
23
Кусу
Манассе
8
Хейкссон
Алекс
9
Рочестер
Соренсен
Марк
11
Лима
Лукас
19
Мортенсен
Николас
10
Вестермарк
Йеспер
Треллеборг
4-2-3-1
Эстер
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петрович Петар 6 0.33
2. Бркич Харис 3 0.17
3. Оффия Генри 3 0.17
4. Бьеркен Фритьоф 3 0.17
5. Косица Дзенис 2 0.11
6. Дхайни Мухаммед-Али 2 0.11
7. Блумберг Юхан 1 0.06
8. Ливерстам Фредрик 1 0.06
9. Сафиу Фатаву 1 0.06
10. Йенссон Исак 1 0.06
11. Хоканссон Маттиас 0 0
12. Модиг Йеспер 0 0
13. Амин Симон 0 0
14. Йоханссон Хенрик 0 0
Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Николас 4 0.22
2. Рочестер Соренсен Марк 2 0.11
3. Кин Джеймс 2 0.11
4. Эрнблом Филип 2 (1) 0.11
5. Павич Маттиас 1 0.06
6. Магнуссон Исак 1 0.06
7. Юханссон Карл 0 0
8. Нордстрём Билли 0 0
9. Энгквист Эмиль 0 0
10. Стенберг Джон 0 0

Карточки

Треллеборг
# Игрок      
1. Блумберг Юхан 6 0
2. Петрович Петар 5 0
3. Ливерстам Фредрик 4 0
4. Амин Симон 4 0
5. Тидеман Антон 2 0
6. Оффия Генри 2 0
7. Нильссон Хампус 1 0
8. Косица Дзенис 1 0
9. Сёдерквист Монс 1 0
10. Хоканссон Маттиас 1 0
11. Бркич Харис 1 0
12. Йенссон Исак 1 0
13. Дхайни Мухаммед-Али 1 0
Эстер
# Игрок      
1. Дротт Джонатан 4 0
2. Мортенсен Николас 4 0
3. Карлссон Монц 4 0
4. Адольфссон Маттис 2 1
5. Кин Джеймс 3 0
6. Вестермарк Йеспер 3 0
7. Павич Маттиас 3 0
8. Стенберг Джон 3 0
9. Магнуссон Исак 2 0
10. Рочестер Соренсен Марк 1 0
11. Сильверхолт Оливер 1 0
12. Юханссон Карл 1 0
13. Нордстрём Билли 1 0
14. Лима Лукас 1 0
15. Хейкссон Алекс 1 0
16. Варманен Тату 1 0
17. Энгквист Эмиль 1 0
18. Захирович Ален 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Треллеборг 13.04% (3) 26.09% (6) 4.35% (1) 17.39% (4) 21.74% (5) 17.39% (4)
 Эстер 0 16.67% (2) 0 41.67% (5) 25% (3) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Треллеборг Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Фалькенберг 1:0 Треллеборг Русенгор 0:3 Треллеборг Треллеборг 1:0 ГАИС Эстер 0:0 Треллеборг
Треллеборг 2:0 Хельсинборг Браге 0:1 Треллеборг Ландскруна 4:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Вернаму 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:1 Вестерос ГАИС 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте Васалунд 2:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Норрбю Хаммарбю 3:2 Треллеборг Мьельбю 2:0 Треллеборг
Эстер Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Эстер 0:0 Эргрюте Хускварна 0:3 Эстер Йёнчёпинг 2:1 Эстер Эстер 0:0 Треллеборг
Акрополис 1:0 Эстер Эстер 1:0 Йёнчёпинг Вернаму 2:0 Эстер Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 0:0 Эстер Эстер 0:0 Норрбю Васалунд 1:0 Эстер Эстер 1:2 Браге Хельсинборг 0:1 Эстер Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер Эстер 2:1 Фалькенберг Эстер 1:1 Ландскруна Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 1:0 Эстер Вестерос 2:1 Эстер

Последние игры между собой

Треллеборг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Эстер: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Эстер 0:0 Треллеборг Суперэттан Эстер 1:0 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 0:1 Эстер Суперэттан Эстер 0:2 Треллеборг Суперэттан
Треллеборг 1:1 Эстер Суперэттан Треллеборг 3:3 Эстер Товарищеские матчи Эстер 0:1 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 4:1 Эстер Суперэттан Треллеборг 0:0 Эстер Первый дивизион Эстер 1:3 Треллеборг Первый дивизион Треллеборг 2:3 Эстер Суперэттан Эстер 2:1 Треллеборг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 18 11 3 4 22 - 12 36
2. Хельсинборг Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3. Треллеборг Заявка 18 9 5 4 23 - 18 32
4. Ландскруна Заявка 18 9 4 5 27 - 20 31
5. Норрбю Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
6. Сундсвалль Заявка 17 8 4 5 26 - 19 28
7. Йёнчёпинг Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 18 7 4 7 25 - 20 25
9. Эргрюте Заявка 18 4 8 6 18 - 24 20
10. Акрополис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
11. ГАИС Заявка 18 6 2 10 17 - 22 20
12. Эстер Заявка 18 5 5 8 12 - 16 20
13. Фалькенберг Заявка 18 5 3 10 19 - 31 18
14. Вестерос Заявка 18 4 6 8 19 - 28 18
15. Браге Заявка 18 4 6 8 22 - 26 18
16. Васалунд Заявка 18 5 2 11 24 - 33 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 10 7 2 1 16 - 7 23
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 7 2 0 20 - 5 23
3. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
4. Треллеборг Заявка 9 6 2 1 11 - 5 20
5. Сундсвалль Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
7. Норрбю Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
8. Хельсинборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
9. Васалунд Заявка 9 4 1 4 14 - 14 13
10. Эстер Заявка 9 3 4 2 7 - 6 13
11. Вестерос Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Эргрюте Заявка 9 2 5 2 8 - 8 11
13. Акрополис Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
14. Фалькенберг Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
15. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
16. Браге Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 9 5 3 1 12 - 4 18
2. Норрбю Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
3. Вернаму Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
4. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
5. Браге Заявка 10 2 4 4 13 - 14 10
6. Йёнчёпинг Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
7. ГАИС Заявка 9 3 1 5 7 - 9 10
8. Эргрюте Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
9. Акрополис Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
10. Ландскруна Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
11. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Эстер Заявка 9 2 1 6 5 - 10 7
13. Фалькенберг Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
14. Вестерос Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
15. Васалунд Заявка 9 1 1 7 10 - 19 4
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 10 3 3
2. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 1
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
4. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
5. Сундсвалль Халлениус Линус 8 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 8 0
4. Вернаму Виндехолл Чарли 7 0
5. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Петрович Петар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Треллеборг 1:0 Эстер онлайн




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