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США: МЛС 2021

2021
Филадельфия Юнион
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
0' 15'
12
Бендик
Джо
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
4
Финдли
Стюард
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
16
МакГлинн
Джек
33
Салливан
Куинн
30
Ааронсон
Пакстен
31
Флэк
Леон
23
Пржибылко
Каспер
18
Найтон
Брэд
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
8
Полстер
Мэтт
5
Каптум
Вилфрид
25
Траустасон
Арнор
26
Макнамара
Томас
19
Кизза
Эдвард
10
Банбери
Тил
Филадельфия Юнион
4-2-3-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 6 0.26
2. Бёрк Кори 4 0.17
3. Сантос Сержио II 4 0.17
4. Глеснес Якоб 3 0.13
5. Монтейру Жамиру 2 0.09
6. Салливан Куинн 2 0.09
7. Вагнер Кай 1 0.04
8. Газдаг Даниэль 1 (1) 0.04
9. Эллиотт Джек 1 0.04
10. Бедойя Алехандро 1 0.04
11. Ааронсон Пакстен 1 0.04
12. Мбезо Оливье 0 0
13. Мартинес Хосе Андрес 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боу Густаво 12 (1) 0.5
2. Букса Адам 10 0.42
3. Бушанан Тажон 6 0.25
4. Хиль Карлес 2 (1) 0.08
5. Траустасон Арнор 2 0.08
6. Джонс Дехуан 2 0.08
7. Бай Брэндон 2 0.08
8. Макнамара Томас 2 0.08
9. Банбери Тил 2 0.08
10. Боатенг Эммануль II 1 0.04
11. Белл Джон 1 0.04
12. Полстер Мэтт 1 0.04

Карточки

Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Монтейру Жамиру 7 0
2. Эллиотт Джек 6 0
3. Мбезо Оливье 6 0
4. Мартинес Хосе Андрес 4 1
5. Глеснес Якоб 5 0
6. Вагнер Кай 4 0
7. Бедойя Алехандро 3 0
8. Сантос Сержио II 3 0
9. Флэк Леон 3 0
10. Фриз Мэтт 0 1
11. Пржибылко Каспер 1 0
12. Пауэлл Альвас 1 0
13. Блэйк Андре 1 0
14. Реал Мэттью 1 0
15. Фонтана Энтони 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок      
1. Фаррелл Эндрю 5 0
2. Полстер Мэтт 5 0
3. Траустасон Арнор 3 1
4. Макнамара Томас 4 0
5. Каптум Вилфрид 4 0
6. Джонс Дехуан 2 1
7. Бай Брэндон 3 0
8. Банбери Тил 2 0
9. Бушанан Тажон 2 0
10. Кесслер Генри 2 0
11. Maciel 1 0
12. Боу Густаво 1 0
13. ДеЛаГарза Эй Джей 1 0
14. Букса Адам 1 0
15. Мафла Кристиан 1 0
16. Белл Джон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Филадельфия Юнион 11.54% (3) 11.54% (3) 26.92% (7) 11.54% (3) 11.54% (3) 26.92% (7)
 Нью-Инглэнд Революшн 11.63% (5) 23.26% (10) 18.6% (8) 13.95% (6) 6.98% (3) 25.58% (11)

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Ди Си Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Америка Мехико 2:0 Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Чемпионат МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:4 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 24 15 5 4 44 - 28 50
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 22 8 12 2 34 - 20 36
3. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 21 10 5 6 36 - 19 35
4. Орландо Сити Заявка 21 9 8 4 30 - 24 35
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
6. Ди Си Юнайтед Заявка 22 9 3 10 35 - 32 30
7. Атланта Юнайтед Заявка 22 6 9 7 25 - 28 27
8. Коламбус Кру Заявка 22 7 6 9 25 - 29 27
9. Чикаго Файр Заявка 22 6 5 11 24 - 33 23
10. Интер Майами Заявка 20 6 5 9 21 - 31 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 20 6 4 10 23 - 25 22
12. Цинциннати Заявка 20 3 8 9 21 - 37 17
13. Торонто Заявка 22 3 6 13 26 - 47 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 22 12 6 4 35 - 19 42
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 22 11 7 4 37 - 22 40
3. Колорадо Рэпидс Заявка 20 11 5 4 30 - 20 38
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 22 11 3 8 35 - 35 36
5. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 23 8 9 6 28 - 23 33
6. Миннесота Юнайтед Заявка 21 8 7 6 24 - 24 31
7. Портленд Тимберс Заявка 21 8 3 10 29 - 39 27
8. Реал Солт-Лейк Заявка 21 7 6 8 31 - 27 27
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 21 6 8 7 27 - 31 26
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 21 6 8 7 24 - 29 26
11. Даллас Заявка 22 6 7 9 30 - 33 25
12. Лос-Анджелес Заявка 21 6 6 9 28 - 31 24
13. Остин Заявка 21 5 4 12 20 - 29 19
14. Хьюстон Динамо Заявка 22 3 10 9 24 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 0:0 Заявка 14 7 7 0 28 - 13 28
2. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 11 9 1 1 23 - 12 28
3. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 11 8 1 2 26 - 8 25
4. Орландо Сити Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
5. Ди Си Юнайтед Заявка 10 7 0 3 18 - 8 21
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 10 6 3 1 20 - 13 21
7. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
8. Коламбус Кру Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Атланта Юнайтед Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
11. Интер Майами Заявка 11 4 2 5 15 - 22 14
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 12 6 4 2 15 - 8 22
3. Колорадо Рэпидс Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
4. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
5. Спортинг Канзас-Сити Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
6. Сиэтл Саундерс Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
7. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
8. Реал Солт-Лейк Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
10. Лос-Анджелес Заявка 11 4 5 2 19 - 17 17
11. Даллас Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
12. Хьюстон Динамо Заявка 10 3 5 2 13 - 13 14
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
14. Остин Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 13 6 4 3 21 - 16 22
2. Орландо Сити Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Цинциннати Заявка 12 3 3 6 15 - 27 12
5. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 11 10
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
7. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
8. Интер Майами Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
9. Коламбус Кру Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
10. Нэшвилл 0:0 Заявка 8 1 5 2 6 - 7 8
11. Торонто Заявка 13 2 1 10 14 - 33 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
13. Чикаго Файр Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 11 6 2 3 18 - 10 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 10 4 2 4 15 - 21 14
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
6. Миннесота Юнайтед Заявка 10 2 5 3 12 - 17 11
7. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
9. Даллас Заявка 11 2 2 7 12 - 22 8
10. Портленд Тимберс Заявка 11 2 2 7 12 - 24 8
11. Реал Солт-Лейк Заявка 10 2 2 6 14 - 17 8
12. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
13. Лос-Анджелес Заявка 10 2 1 7 9 - 14 7
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 12 4 2
5. Даллас Пепи Рикардо 11 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 9 1
2. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
3. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
5. Портленд Тимберс Жупарич Дарио 8 0
Весь список
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  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
2.68
3.68
2.50
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Где смотреть матч Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн онлайн




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