США: МЛС 2021
Филадельфия Юнион
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Subaru Park
Нью-Инглэнд Революшн
12
Бендик
Джо
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
18
Найтон
Брэд
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
19
Кизза
Эдвард
10
Банбери
Тил
- Основной состав
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Тёрнер КоулПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
-
18 Найтон БрэдВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кизза ЭдвардПолузащитник
-
10 Банбери ТилНападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|6
|0.26
|2.
|Бёрк Кори
|4
|0.17
|3.
|Сантос Сержио II
|4
|0.17
|4.
|Глеснес Якоб
|3
|0.13
|5.
|Монтейру Жамиру
|2
|0.09
|6.
|Салливан Куинн
|2
|0.09
|7.
|Вагнер Кай
|1
|0.04
|8.
|Газдаг Даниэль
|1 (1)
|0.04
|9.
|Эллиотт Джек
|1
|0.04
|10.
|Бедойя Алехандро
|1
|0.04
|11.
|Ааронсон Пакстен
|1
|0.04
|12.
|Мбезо Оливье
|0
|0
|13.
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боу Густаво
|12 (1)
|0.5
|2.
|Букса Адам
|10
|0.42
|3.
|Бушанан Тажон
|6
|0.25
|4.
|Хиль Карлес
|2 (1)
|0.08
|5.
|Траустасон Арнор
|2
|0.08
|6.
|Джонс Дехуан
|2
|0.08
|7.
|Бай Брэндон
|2
|0.08
|8.
|Макнамара Томас
|2
|0.08
|9.
|Банбери Тил
|2
|0.08
|10.
|Боатенг Эммануль II
|1
|0.04
|11.
|Белл Джон
|1
|0.04
|12.
|Полстер Мэтт
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Монтейру Жамиру
|7
|0
|2.
|Эллиотт Джек
|6
|0
|3.
|Мбезо Оливье
|6
|0
|4.
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|1
|5.
|Глеснес Якоб
|5
|0
|6.
|Вагнер Кай
|4
|0
|7.
|Бедойя Алехандро
|3
|0
|8.
|Сантос Сержио II
|3
|0
|9.
|Флэк Леон
|3
|0
|10.
|Фриз Мэтт
|0
|1
|11.
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|12.
|Пауэлл Альвас
|1
|0
|13.
|Блэйк Андре
|1
|0
|14.
|Реал Мэттью
|1
|0
|15.
|Фонтана Энтони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фаррелл Эндрю
|5
|0
|2.
|Полстер Мэтт
|5
|0
|3.
|Траустасон Арнор
|3
|1
|4.
|Макнамара Томас
|4
|0
|5.
|Каптум Вилфрид
|4
|0
|6.
|Джонс Дехуан
|2
|1
|7.
|Бай Брэндон
|3
|0
|8.
|Банбери Тил
|2
|0
|9.
|Бушанан Тажон
|2
|0
|10.
|Кесслер Генри
|2
|0
|11.
|Maciel
|1
|0
|12.
|Боу Густаво
|1
|0
|13.
|ДеЛаГарза Эй Джей
|1
|0
|14.
|Букса Адам
|1
|0
|15.
|Мафла Кристиан
|1
|0
|16.
|Белл Джон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Филадельфия Юнион
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|Нью-Инглэнд Революшн
|11.63% (5)
|23.26% (10)
|18.6% (8)
|13.95% (6)
|6.98% (3)
|25.58% (11)
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =7 -5Ди Си Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Америка Мехико 2:0 Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +13 =3 -4Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Чемпионат МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:4 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|24
|15
|5
|4
|44 - 28
|50
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|22
|8
|12
|2
|34 - 20
|36
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|21
|10
|5
|6
|36 - 19
|35
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|30 - 24
|35
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 27
|31
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|35 - 32
|30
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|25 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|25 - 29
|27
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 33
|23
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 31
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 25
|22
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|21 - 37
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|26 - 47
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|35 - 19
|42
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|37 - 22
|40
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|30 - 20
|38
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|35 - 35
|36
|5.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|23
|8
|9
|6
|28 - 23
|33
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|24 - 24
|31
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|29 - 39
|27
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|31 - 27
|27
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 31
|26
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 29
|26
|11.
|Даллас
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|30 - 33
|25
|12.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|28 - 31
|24
|13.
|Остин
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|20 - 29
|19
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|22
|3
|10
|9
|24 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|14
|7
|7
|0
|28 - 13
|28
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 12
|28
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 8
|25
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 8
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 13
|21
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 22
|14
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 8
|22
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 12
|20
|6.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 17
|17
|11.
|Даллас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 13
|14
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 16
|22
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|5.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 11
|10
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|10.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Торонто
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|14 - 33
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 21
|14
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 17
|11
|7.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|9.
|Даллас
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 22
|8
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 24
|8
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 17
|8
|12.
|Остин
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|13.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|12
|4
|2
|5.
|Даллас
|Пепи Рикардо
|11
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|9
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|5.
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|8
|0