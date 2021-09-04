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США: МЛС 2021

2021
Филадельфия Юнион
0:1
Конец матча

Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
0'
33' Желтая карточка
Харриэль Натан
0:1
33' Гол
Полстер Мэтт
55' Желтая карточка
Траустасон Арнор
59' Вторая желтая карточка
Траустасон Арнор
71' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
77' Желтая карточка
Салливан Куинн
80' Желтая карточка
Фонтана Энтони
89' Желтая карточка
Ааронсон Пакстен
90' Желтая карточка
Кесслер Генри
90'+5
12
Бендик
Джо
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
4
Финдли
Стюард
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
16
МакГлинн
Джек
33
Салливан
Куинн
30
Ааронсон
Пакстен
31
Флэк
Леон
23
Пржибылко
Каспер
18
Найтон
Брэд
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
8
Полстер
Мэтт
5
Каптум
Вилфрид
25
Траустасон
Арнор
26
Макнамара
Томас
19
Кизза
Эдвард
10
Банбери
Тил
Филадельфия Юнион
4-2-3-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-1-2-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 6 0.26
2. Бёрк Кори 4 0.17
3. Сантос Сержио II 4 0.17
4. Глеснес Якоб 3 0.13
5. Монтейру Жамиру 2 0.09
6. Салливан Куинн 2 0.09
7. Вагнер Кай 1 0.04
8. Газдаг Даниэль 1 (1) 0.04
9. Эллиотт Джек 1 0.04
10. Бедойя Алехандро 1 0.04
11. Ааронсон Пакстен 1 0.04
12. Мбезо Оливье 0 0
13. Мартинес Хосе Андрес 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боу Густаво 12 (1) 0.5
2. Букса Адам 10 0.42
3. Бушанан Тажон 6 0.25
4. Хиль Карлес 2 (1) 0.08
5. Траустасон Арнор 2 0.08
6. Джонс Дехуан 2 0.08
7. Бай Брэндон 2 0.08
8. Макнамара Томас 2 0.08
9. Банбери Тил 2 0.08
10. Полстер Мэтт 2 0.08
11. Боатенг Эммануль II 1 0.04
12. Белл Джон 1 0.04

Карточки

Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Монтейру Жамиру 7 0
2. Эллиотт Джек 6 0
3. Мбезо Оливье 6 0
4. Мартинес Хосе Андрес 4 1
5. Глеснес Якоб 5 0
6. Бедойя Алехандро 4 0
7. Вагнер Кай 4 0
8. Сантос Сержио II 3 0
9. Флэк Леон 3 0
10. Фонтана Энтони 2 0
11. Фриз Мэтт 0 1
12. Пржибылко Каспер 1 0
13. Пауэлл Альвас 1 0
14. Блэйк Андре 1 0
15. Реал Мэттью 1 0
16. Ааронсон Пакстен 1 0
17. Харриэль Натан 1 0
18. Салливан Куинн 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок      
1. Траустасон Арнор 4 2
2. Фаррелл Эндрю 5 0
3. Полстер Мэтт 5 0
4. Макнамара Томас 4 0
5. Каптум Вилфрид 4 0
6. Джонс Дехуан 2 1
7. Бай Брэндон 3 0
8. Кесслер Генри 3 0
9. Банбери Тил 2 0
10. Бушанан Тажон 2 0
11. Maciel 1 0
12. Боу Густаво 1 0
13. ДеЛаГарза Эй Джей 1 0
14. Букса Адам 1 0
15. Мафла Кристиан 1 0
16. Белл Джон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Филадельфия Юнион 11.54% (3) 11.54% (3) 26.92% (7) 11.54% (3) 11.54% (3) 26.92% (7)
 Нью-Инглэнд Революшн 11.36% (5) 22.73% (10) 20.45% (9) 13.64% (6) 6.82% (3) 25% (11)

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Ди Си Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Америка Мехико 2:0 Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Чемпионат МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:4 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 24 16 4 4 45 - 28 52
2. Нэшвилл Заявка 22 9 11 2 37 - 21 38
3. Орландо Сити Заявка 21 9 8 4 30 - 24 35
4. Нью-Йорк Сити Заявка 21 10 4 7 37 - 22 34
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
6. Ди Си Юнайтед Заявка 22 9 3 10 35 - 32 30
7. Атланта Юнайтед Заявка 22 6 9 7 25 - 28 27
8. Коламбус Кру Заявка 22 7 6 9 25 - 29 27
9. Чикаго Файр Заявка 22 6 5 11 24 - 33 23
10. Интер Майами Заявка 20 6 5 9 21 - 31 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 20 6 4 10 23 - 25 22
12. Цинциннати Заявка 20 3 8 9 21 - 37 17
13. Торонто Заявка 22 3 6 13 26 - 47 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 22 12 6 4 35 - 19 42
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 23 11 7 5 37 - 23 40
3. Колорадо Рэпидс Заявка 20 11 5 4 30 - 20 38
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 22 11 3 8 35 - 35 36
5. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
6. Миннесота Юнайтед Заявка 21 8 7 6 24 - 24 31
7. Портленд Тимберс Заявка 22 9 3 10 31 - 39 30
8. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 22 7 6 9 29 - 31 27
9. Реал Солт-Лейк Заявка 21 7 6 8 31 - 27 27
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 21 6 8 7 27 - 31 26
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 21 6 8 7 24 - 29 26
12. Даллас Заявка 22 6 7 9 30 - 33 25
13. Остин Заявка 21 5 4 12 20 - 29 19
14. Хьюстон Динамо Заявка 23 3 10 10 24 - 36 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 9 1 1 23 - 12 28
3. Нью-Йорк Сити Заявка 11 8 1 2 26 - 8 25
4. Орландо Сити Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
5. Ди Си Юнайтед Заявка 10 7 0 3 18 - 8 21
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 10 6 3 1 20 - 13 21
7. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
8. Коламбус Кру Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Атланта Юнайтед Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
11. Интер Майами Заявка 11 4 2 5 15 - 22 14
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Колорадо Рэпидс Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
3. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
4. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
5. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
6. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 12 5 5 2 20 - 17 20
7. Сиэтл Саундерс Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
8. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
9. Реал Солт-Лейк Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
11. Даллас Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
12. Хьюстон Динамо Заявка 11 3 5 3 13 - 15 14
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
14. Остин Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Орландо Сити Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Цинциннати Заявка 12 3 3 6 15 - 27 12
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
6. Интер Майами Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
7. Коламбус Кру Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
8. Нью-Йорк Сити Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
9. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
10. Нэшвилл Заявка 8 1 5 2 6 - 7 8
11. Торонто Заявка 13 2 1 10 14 - 33 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
13. Чикаго Файр Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 10 4 2 4 15 - 21 14
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
6. Миннесота Юнайтед Заявка 10 2 5 3 12 - 17 11
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Портленд Тимберс Заявка 12 3 2 7 14 - 24 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
10. Реал Солт-Лейк Заявка 10 2 2 6 14 - 17 8
11. Даллас Заявка 11 2 2 7 12 - 22 8
12. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
13. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 10 2 1 7 9 - 14 7
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 12 4 2
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 11 2 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 9 1
2. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
3. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
5. Портленд Тимберс Жупарич Дарио 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Полстер Мэтт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Харриэль Натан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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