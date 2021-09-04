Швеция: Суперэттан 2021
Фалькенберг
3:3
Конец матча
Акрополис
1:0
12' ГолКизито Кваме
25' Желтая карточкаNsima Peter
2:0
36' ГолНильссон Мелькер
3:0
43' ГолВеде Антон
60' Желтая карточкаЭнглунд Тобиас
3:1
68' ГолБурман Маркус
3:2
79' ГолФигероа Эрик
80' Желтая карточкаБьоркман Йеспер
3:3
89' ГолСиводедов Кристиан Рубио
90' Желтая карточкаВеде Антон
39
Nsima
Peter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Nsima PeterНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Адеми ЛорикПолузащитник
-
Главный тренер: Tobias Tuvesson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Фигероа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Kewin Lounis
-
Главный тренер: Христопулос Янис
Ход матча
12'
1:0
25'
36'
2:0
43'
3:0
60'
68'
79'
3:2
80'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кизито Кваме
|6
|0.32
|2.
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0.21
|3.
|Веде Антон
|3
|0.16
|4.
|Нильссон Мелькер
|2
|0.11
|5.
|Карлссон Кристоффер
|2 (1)
|0.11
|6.
|Энглунд Тобиас
|1
|0.05
|7.
|Карлссон Тобиас II
|1
|0.05
|8.
|Эрикссон Адам
|1
|0.05
|9.
|Силисуфай Эди
|1
|0.05
|10.
|Бьерклунд Калле
|1
|0.05
|11.
|Адриан Самуэль
|0
|0
|12.
|Умар Бала Мохаммед
|0
|0
|13.
|Nsima Peter
|0
|0
|14.
|Сёдерстрём Карл
|0
|0
|15.
|Ludvig Oehman
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бурман Маркус
|7 (1)
|0.37
|2.
|Сиводедов Кристиан Рубио
|2 (1)
|0.11
|3.
|Фигероа Эрик
|2
|0.11
|4.
|Ларссон Даниэль
|2
|0.11
|5.
|Линдквист Никлас
|1
|0.05
|6.
|Стадлер Эндрю
|1
|0.05
|7.
|Боувин Маттиас
|1
|0.05
|8.
|Вейлид Сесар
|1
|0.05
|9.
|Петтерссон Оскар
|1
|0.05
|10.
|Kewin Lounis
|1
|0.05
|11.
|Осбринк Понтус
|0
|0
|12.
|Абрахамссон Александер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Норен Аксель
|4
|0
|3.
|Карлссон Тобиас II
|4
|0
|4.
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0
|5.
|Карлссон Кристоффер
|2
|0
|6.
|Веде Антон
|2
|0
|7.
|Энглунд Тобиас
|2
|0
|8.
|Гарбетт Мэттью
|2
|0
|9.
|Озен Махмут
|1
|0
|10.
|Nsima Peter
|1
|0
|11.
|Даль Линус
|1
|0
|12.
|Силисуфай Эди
|1
|0
|13.
|Кизито Кваме
|1
|0
|14.
|Хинтса Оливер
|1
|0
|15.
|Нильссон Мелькер
|1
|0
|16.
|Бьерклунд Калле
|1
|0
|17.
|Умар Бала Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Димитриадис Панайотис
|5
|0
|2.
|Хаммар Фредрик
|4
|0
|3.
|Никопулос Сотириос
|4
|0
|4.
|Перссон Оскар
|2
|1
|5.
|Альборнос Маурисио
|3
|0
|6.
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3
|0
|7.
|Айдаревич Астрит
|2
|0
|8.
|Вейлид Сесар
|2
|0
|9.
|Ларссон Даниэль
|1
|0
|10.
|Линдквист Никлас
|1
|0
|11.
|Бьоркман Йеспер
|1
|0
|12.
|Некроуф Ламин
|1
|0
|13.
|Боувин Маттиас
|1
|0
|14.
|Бурман Маркус
|1
|0
|15.
|Абрахамссон Александер
|1
|0
|16.
|Селин Себастьян
|1
|0
|17.
|Унгман-Бакланд Себастьян
|1
|0
|18.
|Orestis Menka
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фалькенберг
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|Акрополис
|5.26% (1)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: +6 =3 -11Вестерос 1:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Треллеборг Оддевольд 2:3 Фалькенберг Васалунд 3:1 Фалькенберг
Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Фалькенберг 1:1 Норрбю Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Вестерос Акрополис 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Васалунд Ландскруна 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Эргрюте Фалькенберг 0:3 Вернаму Эстер 2:1 Фалькенберг Браге 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 ГАИС Эребру 3:1 Фалькенберг
Акрополис Последние 20 матчей: +6 =5 -9Акрополис 1:2 Вернаму Норрбю 0:1 Акрополис ИФК Лидинго 1:2 Акрополис Акрополис 0:3 Хельсинборг
Вестерос 2:3 Акрополис Акрополис 1:0 Эстер ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 0:3 Норрбю Хельсинборг 1:0 Акрополис Акрополис 3:2 Васалунд Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Акрополис 1:0 Фалькенберг Вернаму 1:0 Акрополис Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис Акрополис 1:1 Браге Эребру 2:0 Акрополис
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Акрополис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|22 - 12
|36
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|3.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|27 - 20
|32
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|23 - 18
|32
|5.
|Норрбю
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|26 - 19
|28
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|25 - 20
|25
|9.
|Акрополис
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|19 - 30
|21
|10.
|ГАИС
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 22
|20
|11.
|Эстер
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|12 - 16
|20
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 24
|20
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|22 - 34
|19
|14.
|Браге
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|22 - 26
|19
|15.
|Вестерос
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|19 - 28
|18
|16.
|Васалунд
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|24 - 33
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 7
|23
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 5
|23
|3.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 5
|20
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|7.
|Норрбю
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|9.
|Васалунд
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|10.
|Эстер
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|11.
|Вестерос
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|13.
|Эргрюте
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Акрополис
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|15.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|16.
|Браге
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Норрбю
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|3.
|Вернаму
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|5.
|Браге
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|7.
|Акрополис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 17
|10
|8.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 9
|10
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|10.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|11.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Эстер
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 10
|7
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|14.
|Вестерос
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|15.
|Васалунд
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 19
|4
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|10
|3
|3
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|1
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|5.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|8
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|8
|0
|4.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|7
|0
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|5
|1