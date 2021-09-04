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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Фалькенберг
3:3
Конец матча
Акрополис
0'
1:0
12' Гол
Кизито Кваме
25' Желтая карточка
Nsima Peter
2:0
36' Гол
Нильссон Мелькер
3:0
43' Гол
Веде Антон
60' Желтая карточка
Энглунд Тобиас
3:1
68' Гол
Бурман Маркус
3:2
79' Гол
Фигероа Эрик
80' Желтая карточка
Бьоркман Йеспер
3:3
89' Гол
Сиводедов Кристиан Рубио
90' Желтая карточка
Веде Антон
90'+5
16
Эрландссон
Тим
18
Боргстрем
Линус
4
Норен
Аксель
37
Ludvig
Oehman
22
Эрикссон
Адам
45
Бергмарк-Виберг
Адам
28
Нильссон
Мелькер
17
Адриан
Самуэль
6
Веде
Антон
3
Кизито
Кваме
39
Nsima
Peter
92
Orestis
Menka
20
Никопулос
Сотириос
25
Бьоркман
Йеспер
5
Перссон
Оскар
27
Фигероа
Эрик
4
Димитриадис
Панайотис
13
Сиводедов
Кристиан
Рубио
2
Вейлид
Сесар
16
Бурман
Маркус
11
Боувин
Маттиас
24
Стадлер
Эндрю
Фалькенберг
4-4-2
Акрополис
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кизито Кваме 6 0.32
2. Бергмарк-Виберг Адам 4 0.21
3. Веде Антон 3 0.16
4. Нильссон Мелькер 2 0.11
5. Карлссон Кристоффер 2 (1) 0.11
6. Энглунд Тобиас 1 0.05
7. Карлссон Тобиас II 1 0.05
8. Эрикссон Адам 1 0.05
9. Силисуфай Эди 1 0.05
10. Бьерклунд Калле 1 0.05
11. Адриан Самуэль 0 0
12. Умар Бала Мохаммед 0 0
13. Nsima Peter 0 0
14. Сёдерстрём Карл 0 0
15. Ludvig Oehman 0 0
Акрополис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бурман Маркус 7 (1) 0.37
2. Сиводедов Кристиан Рубио 2 (1) 0.11
3. Фигероа Эрик 2 0.11
4. Ларссон Даниэль 2 0.11
5. Линдквист Никлас 1 0.05
6. Стадлер Эндрю 1 0.05
7. Боувин Маттиас 1 0.05
8. Вейлид Сесар 1 0.05
9. Петтерссон Оскар 1 0.05
10. Kewin Lounis 1 0.05
11. Осбринк Понтус 0 0
12. Абрахамссон Александер 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Адриан Самуэль 8 1
2. Норен Аксель 4 0
3. Карлссон Тобиас II 4 0
4. Бергмарк-Виберг Адам 3 0
5. Карлссон Кристоффер 2 0
6. Веде Антон 2 0
7. Энглунд Тобиас 2 0
8. Гарбетт Мэттью 2 0
9. Озен Махмут 1 0
10. Nsima Peter 1 0
11. Даль Линус 1 0
12. Силисуфай Эди 1 0
13. Кизито Кваме 1 0
14. Хинтса Оливер 1 0
15. Нильссон Мелькер 1 0
16. Бьерклунд Калле 1 0
17. Умар Бала Мохаммед 1 0
Акрополис
# Игрок      
1. Димитриадис Панайотис 5 0
2. Хаммар Фредрик 4 0
3. Никопулос Сотириос 4 0
4. Перссон Оскар 2 1
5. Альборнос Маурисио 3 0
6. Сиводедов Кристиан Рубио 3 0
7. Айдаревич Астрит 2 0
8. Вейлид Сесар 2 0
9. Ларссон Даниэль 1 0
10. Линдквист Никлас 1 0
11. Бьоркман Йеспер 1 0
12. Некроуф Ламин 1 0
13. Боувин Маттиас 1 0
14. Бурман Маркус 1 0
15. Абрахамссон Александер 1 0
16. Селин Себастьян 1 0
17. Унгман-Бакланд Себастьян 1 0
18. Orestis Menka 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 9.09% (2) 18.18% (4) 18.18% (4) 27.27% (6) 13.64% (3) 13.64% (3)
Акрополис 5.26% (1) 5.26% (1) 26.32% (5) 15.79% (3) 31.58% (6) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Вестерос 1:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Треллеборг Оддевольд 2:3 Фалькенберг Васалунд 3:1 Фалькенберг
Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Фалькенберг 1:1 Норрбю Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Вестерос Акрополис 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Васалунд Ландскруна 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Эргрюте Фалькенберг 0:3 Вернаму Эстер 2:1 Фалькенберг Браге 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 ГАИС Эребру 3:1 Фалькенберг
Акрополис Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Акрополис 1:2 Вернаму Норрбю 0:1 Акрополис ИФК Лидинго 1:2 Акрополис Акрополис 0:3 Хельсинборг
Вестерос 2:3 Акрополис Акрополис 1:0 Эстер ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 0:3 Норрбю Хельсинборг 1:0 Акрополис Акрополис 3:2 Васалунд Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Акрополис 1:0 Фалькенберг Вернаму 1:0 Акрополис Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис Акрополис 1:1 Браге Эребру 2:0 Акрополис

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Акрополис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Акрополис 1:0 Фалькенберг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 18 11 3 4 22 - 12 36
2. Хельсинборг Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3. Ландскруна 0:0 Заявка 19 9 5 5 27 - 20 32
4. Треллеборг Заявка 18 9 5 4 23 - 18 32
5. Норрбю Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
6. Сундсвалль Заявка 17 8 4 5 26 - 19 28
7. Йёнчёпинг Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 18 7 4 7 25 - 20 25
9. Акрополис Заявка 19 5 6 8 19 - 30 21
10. ГАИС Заявка 18 6 2 10 17 - 22 20
11. Эстер Заявка 18 5 5 8 12 - 16 20
12. Эргрюте Заявка 18 4 8 6 18 - 24 20
13. Фалькенберг Заявка 19 5 4 10 22 - 34 19
14. Браге 0:0 Заявка 19 4 7 8 22 - 26 19
15. Вестерос Заявка 18 4 6 8 19 - 28 18
16. Васалунд Заявка 18 5 2 11 24 - 33 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна 0:0 Заявка 10 7 2 1 16 - 7 23
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 7 2 0 20 - 5 23
3. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
4. Треллеборг Заявка 9 6 2 1 11 - 5 20
5. Сундсвалль Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
7. Норрбю Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
8. Хельсинборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
9. Васалунд Заявка 9 4 1 4 14 - 14 13
10. Эстер Заявка 9 3 4 2 7 - 6 13
11. Вестерос Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Фалькенберг Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
13. Эргрюте Заявка 9 2 5 2 8 - 8 11
14. Акрополис Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
15. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
16. Браге 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 9 5 3 1 12 - 4 18
2. Норрбю Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
3. Вернаму Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
4. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
5. Браге 0:0 Заявка 10 2 4 4 13 - 14 10
6. Йёнчёпинг Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
7. Акрополис Заявка 10 2 4 4 11 - 17 10
8. ГАИС Заявка 9 3 1 5 7 - 9 10
9. Эргрюте Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
10. Ландскруна 0:0 Заявка 9 2 3 4 11 - 13 9
11. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Эстер Заявка 9 2 1 6 5 - 10 7
13. Фалькенберг Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
14. Вестерос Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
15. Васалунд Заявка 9 1 1 7 10 - 19 4
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 10 3 3
2. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 1
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
4. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
5. Сундсвалль Халлениус Линус 8 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 8 0
4. Вернаму Виндехолл Чарли 7 0
5. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Веде Антон бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Нильссон Мелькер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Nsima Peter получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Кизито Кваме бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фалькенберг 3:3 Акрополис онлайн




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