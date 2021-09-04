Швеция: Суперэттан 2021
Браге
0:0
Первый тайм: 7'
Ландскруна
23
Лундин
Оскар
22
Фехрм
Хампус
25
Бликст
Якоб
11
Олссон
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Лундин ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фехрм ХампусПолузащитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Billy Magnusson
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плана Леонард
|8 (3)
|0.42
|2.
|Карлберг Дуглас
|2
|0.11
|3.
|Йоханссон Александр
|2
|0.11
|4.
|Сёдерберг Никлас
|2
|0.11
|5.
|Селлин Роббин
|1
|0.05
|6.
|Лундин Антон
|1
|0.05
|7.
|Перссон Хоаким
|1
|0.05
|8.
|Махолли Шкодран
|1
|0.05
|9.
|Антонссон Бьярни
|1
|0.05
|10.
|Зеттерстрём Александр
|1
|0.05
|11.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0.05
|12.
|Лильестранд Маттиас
|0
|0
|13.
|Фродиг Виктор
|0
|0
|14.
|Макаси Мозес
|0
|0
|15.
|Хиндрикес Понтус
|0
|0
|16.
|Уильямс Ноа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дженсен Кевин
|5
|0.26
|2.
|Оттоссон Филип
|4 (1)
|0.21
|3.
|Хофсё Робин
|4
|0.21
|4.
|Олссон Линус
|3
|0.16
|5.
|Олссон Филип
|2
|0.11
|6.
|Хейер Мелкер
|2
|0.11
|7.
|Вихльстранд Виктор
|2
|0.11
|8.
|Ткач Александр
|1
|0.05
|9.
|Петерссон Оскар
|1
|0.05
|10.
|Асп Джонатан
|1 (1)
|0.05
|11.
|Нильсен Никлас
|1
|0.05
|12.
|Мурбек Андреас
|1
|0.05
|13.
|Олофссон Деннис
|0
|0
|14.
|Альмаджед Сумар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лильестранд Маттиас
|5
|0
|2.
|Хиндрикес Понтус
|5
|0
|3.
|Зеттерстрём Александр
|3
|1
|4.
|Антонссон Бьярни
|2
|1
|5.
|Лундин Оскар
|3
|0
|6.
|Тити Адиль
|3
|0
|7.
|Уильямс Ноа
|3
|0
|8.
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|9.
|Плана Леонард
|2
|0
|10.
|Макаси Мозес
|2
|0
|11.
|Селлин Роббин
|1
|0
|12.
|Лундин Антон
|1
|0
|13.
|Махолли Шкодран
|1
|0
|14.
|Мавила Натан
|1
|0
|15.
|Йоханссон Александр
|1
|0
|16.
|Хилтунен Лукас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Олссон Филип
|5
|0
|2.
|Хофсё Робин
|3
|1
|3.
|Альмаджед Сумар
|4
|0
|4.
|Мурбек Андреас
|3
|0
|5.
|Вихльстранд Виктор
|2
|0
|6.
|Хейер Мелкер
|2
|0
|7.
|Асп Джонатан
|1
|0
|8.
|Нильсен Никлас
|1
|0
|9.
|Ткач Александр
|1
|0
|10.
|Дженсен Кевин
|1
|0
|11.
|Оттоссон Филип
|1
|0
|12.
|Рапп Йохан
|1
|0
|13.
|Viktor Ekblom
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Браге
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|42.86% (9)
|Ландскруна
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|3.7% (1)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|25.93% (7)
Предыдущие игры
Браге Последние 20 матчей: +5 =6 -9Сирианска Эскильстуна 2:1 Браге Браге 3:3 Вестерос Арамеиска-Сюрьянска 0:1 Браге Эргрюте 1:1 Браге
Браге 3:2 Йёнчёпинг Сундсвалль 3:3 Браге Браге 0:1 Треллеборг ГАИС 0:2 Браге Браге 1:3 Эргрюте Ландскруна 2:1 Браге Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 2:2 Браге Эстер 1:2 Браге Браге 1:2 Норрбю Браге 0:0 Хельсинборг Васалунд 1:0 Браге Вернаму 1:0 Браге Браге 0:1 Фалькенберг Акрополис 1:1 Браге Браге 1:3 Юргорден
Ландскруна Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ландскруна 0:1 Хельсинборг Вернаму 2:0 Ландскруна Ландскруна 1:0 Вестерос Хельсинборг 2:1 Ландскруна
Вестерос 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Сундсвалль Ландскруна 4:2 Треллеборг Васалунд 0:3 Ландскруна Ландскруна 2:1 Браге ГАИС 1:3 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эргрюте Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:1 Фалькенберг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:1 Ландскруна Ландскруна 1:1 Акрополис Эстер 1:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 4:0 Ландскруна Хальмстад 1:1 Ландскруна
Последние игры между собой
Браге: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 5
Ландскруна: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|22 - 12
|36
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|3.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|27 - 20
|32
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|23 - 18
|32
|5.
|Норрбю
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|26 - 19
|28
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|25 - 20
|25
|9.
|Акрополис
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|19 - 30
|21
|10.
|ГАИС
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 22
|20
|11.
|Эстер
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|12 - 16
|20
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 24
|20
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|22 - 34
|19
|14.
|Браге
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|22 - 26
|19
|15.
|Вестерос
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|19 - 28
|18
|16.
|Васалунд
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|24 - 33
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 7
|23
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 5
|23
|3.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 5
|20
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|7.
|Норрбю
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|9.
|Васалунд
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|10.
|Эстер
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|11.
|Вестерос
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|13.
|Эргрюте
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Акрополис
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|15.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|16.
|Браге
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Норрбю
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|3.
|Вернаму
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|5.
|Браге
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|7.
|Акрополис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 17
|10
|8.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 9
|10
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|10.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|11.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Эстер
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 10
|7
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|14.
|Вестерос
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|15.
|Васалунд
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 19
|4
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|10
|3
|3
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|1
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|5.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|8
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|8
|0
|4.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|7
|0
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|5
|1