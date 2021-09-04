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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Браге
0:0
Первый тайм: 7'
Ландскруна
0' 7'
1
Энгдал
Адриан
24
Сьёберг
Аксель
II
2
Зеттерстрём
Александр
4
Лильестранд
Маттиас
3
Макаси
Мозес
7
Селлин
Роббин
6
Антонссон
Бьярни
8
Хеллберг
Сет
20
Filip
Sjoeberg1
9
Карлберг
Дуглас
23
Лундин
Оскар
1
Каддура
Амр
2
Рапп
Йохан
13
Мурбек
Андреас
6
Philip
Andersson
I
22
Фехрм
Хампус
25
Бликст
Якоб
18
Оттоссон
Филип
11
Олссон
Филип
7
Ткач
Александр
17
Петерссон
Оскар
21
Дженсен
Кевин
Браге
4-4-2
Ландскруна
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Браге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плана Леонард 8 (3) 0.42
2. Карлберг Дуглас 2 0.11
3. Йоханссон Александр 2 0.11
4. Сёдерберг Никлас 2 0.11
5. Селлин Роббин 1 0.05
6. Лундин Антон 1 0.05
7. Перссон Хоаким 1 0.05
8. Махолли Шкодран 1 0.05
9. Антонссон Бьярни 1 0.05
10. Зеттерстрём Александр 1 0.05
11. Filip Sjoeberg1 1 0.05
12. Лильестранд Маттиас 0 0
13. Фродиг Виктор 0 0
14. Макаси Мозес 0 0
15. Хиндрикес Понтус 0 0
16. Уильямс Ноа 0 0
Ландскруна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дженсен Кевин 5 0.26
2. Оттоссон Филип 4 (1) 0.21
3. Хофсё Робин 4 0.21
4. Олссон Линус 3 0.16
5. Олссон Филип 2 0.11
6. Хейер Мелкер 2 0.11
7. Вихльстранд Виктор 2 0.11
8. Ткач Александр 1 0.05
9. Петерссон Оскар 1 0.05
10. Асп Джонатан 1 (1) 0.05
11. Нильсен Никлас 1 0.05
12. Мурбек Андреас 1 0.05
13. Олофссон Деннис 0 0
14. Альмаджед Сумар 0 0

Карточки

Браге
# Игрок      
1. Лильестранд Маттиас 5 0
2. Хиндрикес Понтус 5 0
3. Зеттерстрём Александр 3 1
4. Антонссон Бьярни 2 1
5. Лундин Оскар 3 0
6. Тити Адиль 3 0
7. Уильямс Ноа 3 0
8. Сёдерберг Никлас 3 0
9. Плана Леонард 2 0
10. Макаси Мозес 2 0
11. Селлин Роббин 1 0
12. Лундин Антон 1 0
13. Махолли Шкодран 1 0
14. Мавила Натан 1 0
15. Йоханссон Александр 1 0
16. Хилтунен Лукас 1 0
Ландскруна
# Игрок      
1. Олссон Филип 5 0
2. Хофсё Робин 3 1
3. Альмаджед Сумар 4 0
4. Мурбек Андреас 3 0
5. Вихльстранд Виктор 2 0
6. Хейер Мелкер 2 0
7. Асп Джонатан 1 0
8. Нильсен Никлас 1 0
9. Ткач Александр 1 0
10. Дженсен Кевин 1 0
11. Оттоссон Филип 1 0
12. Рапп Йохан 1 0
13. Viktor Ekblom 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Браге 9.52% (2) 14.29% (3) 4.76% (1) 14.29% (3) 14.29% (3) 42.86% (9)
 Ландскруна 18.52% (5) 22.22% (6) 3.7% (1) 14.81% (4) 14.81% (4) 25.93% (7)

Предыдущие игры

Браге Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Сирианска Эскильстуна 2:1 Браге Браге 3:3 Вестерос Арамеиска-Сюрьянска 0:1 Браге Эргрюте 1:1 Браге
Браге 3:2 Йёнчёпинг Сундсвалль 3:3 Браге Браге 0:1 Треллеборг ГАИС 0:2 Браге Браге 1:3 Эргрюте Ландскруна 2:1 Браге Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 2:2 Браге Эстер 1:2 Браге Браге 1:2 Норрбю Браге 0:0 Хельсинборг Васалунд 1:0 Браге Вернаму 1:0 Браге Браге 0:1 Фалькенберг Акрополис 1:1 Браге Браге 1:3 Юргорден
Ландскруна Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ландскруна 0:1 Хельсинборг Вернаму 2:0 Ландскруна Ландскруна 1:0 Вестерос Хельсинборг 2:1 Ландскруна
Вестерос 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Сундсвалль Ландскруна 4:2 Треллеборг Васалунд 0:3 Ландскруна Ландскруна 2:1 Браге ГАИС 1:3 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эргрюте Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:1 Фалькенберг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:1 Ландскруна Ландскруна 1:1 Акрополис Эстер 1:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 4:0 Ландскруна Хальмстад 1:1 Ландскруна

Последние игры между собой

Браге: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 5
Ландскруна: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 6
Ландскруна 2:1 Браге Суперэттан Браге 5:1 Ландскруна Суперэттан Ландскруна 1:2 Браге Суперэттан Браге 2:1 Ландскруна Суперэттан
Ландскруна 4:1 Браге Суперэттан Ландскруна 1:0 Браге Суперэттан Браге 2:1 Ландскруна Суперэттан Браге 0:1 Ландскруна Суперэттан Ландскруна 1:2 Браге Суперэттан Браге 2:1 Ландскруна Суперэттан Ландскруна 2:0 Браге Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 18 11 3 4 22 - 12 36
2. Хельсинборг Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3. Ландскруна 0:0 Заявка 19 9 5 5 27 - 20 32
4. Треллеборг Заявка 18 9 5 4 23 - 18 32
5. Норрбю Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
6. Сундсвалль Заявка 17 8 4 5 26 - 19 28
7. Йёнчёпинг Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 18 7 4 7 25 - 20 25
9. Акрополис Заявка 19 5 6 8 19 - 30 21
10. ГАИС Заявка 18 6 2 10 17 - 22 20
11. Эстер Заявка 18 5 5 8 12 - 16 20
12. Эргрюте Заявка 18 4 8 6 18 - 24 20
13. Фалькенберг Заявка 19 5 4 10 22 - 34 19
14. Браге 0:0 Заявка 19 4 7 8 22 - 26 19
15. Вестерос Заявка 18 4 6 8 19 - 28 18
16. Васалунд Заявка 18 5 2 11 24 - 33 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна 0:0 Заявка 10 7 2 1 16 - 7 23
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 7 2 0 20 - 5 23
3. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
4. Треллеборг Заявка 9 6 2 1 11 - 5 20
5. Сундсвалль Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
7. Норрбю Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
8. Хельсинборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
9. Васалунд Заявка 9 4 1 4 14 - 14 13
10. Эстер Заявка 9 3 4 2 7 - 6 13
11. Вестерос Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Фалькенберг Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
13. Эргрюте Заявка 9 2 5 2 8 - 8 11
14. Акрополис Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
15. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
16. Браге 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 9 5 3 1 12 - 4 18
2. Норрбю Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
3. Вернаму Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
4. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
5. Браге 0:0 Заявка 10 2 4 4 13 - 14 10
6. Йёнчёпинг Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
7. Акрополис Заявка 10 2 4 4 11 - 17 10
8. ГАИС Заявка 9 3 1 5 7 - 9 10
9. Эргрюте Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
10. Ландскруна 0:0 Заявка 9 2 3 4 11 - 13 9
11. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Эстер Заявка 9 2 1 6 5 - 10 7
13. Фалькенберг Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
14. Вестерос Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
15. Васалунд Заявка 9 1 1 7 10 - 19 4
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 10 3 3
2. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 1
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
4. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
5. Сундсвалль Халлениус Линус 8 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 8 0
4. Вернаму Виндехолл Чарли 7 0
5. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Браге
Ничья
Ландскруна
2.44
3.41
3.08
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Где смотреть матч Браге 0:0 Ландскруна онлайн




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