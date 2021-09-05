США: МЛС 2021
Цинциннати
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: TQL Stadium
Интер Майами
18' Желтая карточкаШеа Брек
14
Хагглунд
Ник
23
Атанга
Исаак
7
Кубо
Юя
32
Марсман
Ник
20
Шеа
Брек
26
Грегоре
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Атанга ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
-
64 Вало ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стам Яп
- Основной состав
-
32 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шеа БрекЗащитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Чапман ДжейПолузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Sami Guediri
-
Главный тренер: Невилл Фил
Ход матча
18'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Brenner da Silva
|5 (1)
|0.24
|2.
|Акоста Лусиано
|4
|0.19
|3.
|Барреаль Альваро
|3
|0.14
|4.
|Вальесилья Эксон
|2
|0.1
|5.
|Матаррита Рональд
|1
|0.05
|6.
|Атанга Исаак
|1
|0.05
|7.
|Медунянин Харис
|1
|0.05
|8.
|Кастильо Эдгар
|1
|0.05
|9.
|Локадия Юрген
|1
|0.05
|10.
|Хагглунд Ник
|1
|0.05
|11.
|Крус Аллан
|1
|0.05
|12.
|Кэмерон Джефф
|0
|0
|13.
|Васкес Брэндон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игуаин Гонсало
|8 (2)
|0.38
|2.
|Робинсон Робби
|4
|0.19
|3.
|Писарро Родольфо
|3
|0.14
|4.
|Васильев Индиана
|2
|0.1
|5.
|Федерико Игуаин
|1
|0.05
|6.
|Морган Льюис
|1
|0.05
|7.
|Гиббс Киран
|1
|0.05
|8.
|Шеа Брек
|1
|0.05
|9.
|Грегоре
|0
|0
|10.
|Пирес Леандро
|0
|0
|11.
|Ульоа Виктор
|0
|0
|12.
|Матуиди Блез
|0
|0
|13.
|Фигаль Хорхе
|0
|0
|14.
|Чапман Джей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кубо Юя
|6
|0
|2.
|Крус Аллан
|5
|0
|3.
|Вальесилья Эксон
|5
|0
|4.
|Станко Калеб
|4
|0
|5.
|Акоста Лусиано
|4
|0
|6.
|Матаррита Рональд
|4
|0
|7.
|Кэмерон Джефф
|3
|0
|8.
|Brenner da Silva
|3
|0
|9.
|Барреаль Альваро
|3
|0
|10.
|Кастильо Эдгар
|2
|0
|11.
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|12.
|Харрис Кельвин
|2
|0
|13.
|Фермеер Кеннет
|1
|0
|14.
|Мокоджо Камохело
|1
|0
|15.
|Хагглунд Ник
|1
|0
|16.
|Васкес Брэндон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грегоре
|9
|1
|2.
|Пирес Леандро
|9
|0
|3.
|Фигаль Хорхе
|4
|0
|4.
|Матуиди Блез
|3
|0
|5.
|Робинсон Робби
|3
|0
|6.
|Шоукросс Райан
|1
|1
|7.
|Леердам Келвин
|2
|0
|8.
|Ульоа Виктор
|2
|0
|9.
|Писарро Родольфо
|2
|0
|10.
|Чапман Джей
|2
|0
|11.
|Макоун Кристиан
|2
|0
|12.
|Карранса Хулиан
|2
|0
|13.
|Гиббс Киран
|1
|0
|14.
|Игуаин Гонсало
|1
|0
|15.
|Федерико Игуаин
|1
|0
|16.
|Шеа Брек
|1
|0
|17.
|Джонс Джовин
|1
|0
|18.
|Аскона Эдисон
|1
|0
|19.
|Sami Guediri
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цинциннати
|33.33% (7)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|Интер Майами
|9.52% (2)
|0
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|33.33% (7)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: +3 =8 -9Коламбус Кру 3:2 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 1:1 Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Цинциннати 2:3 Интер Майами Орландо Сити 3:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Нэшвилл 2:2 Цинциннати
Интер Майами Последние 20 матчей: +6 =5 -9Орландо Сити 0:0 Интер Майами Интер Майами 3:1 Торонто Интер Майами 3:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами
Интер Майами 2:1 Нэшвилл Орландо Сити 1:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Интер Майами 1:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Интер Майами Цинциннати 2:3 Интер Майами Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Интер Майами Филадельфия Юнион 1:2 Интер Майами Интер Майами 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Последние игры между собой
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Интер Майами: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|45 - 28
|52
|2.
|Орландо Сити
|2:0 Заявка
|22
|10
|8
|4
|32 - 24
|38
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|22
|9
|11
|2
|37 - 21
|38
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|37 - 22
|34
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 27
|31
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|35 - 32
|30
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|25 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|0:2 Заявка
|23
|7
|6
|10
|25 - 31
|27
|9.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|21
|6
|6
|9
|21 - 31
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 33
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 25
|22
|12.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|21
|3
|9
|9
|21 - 37
|18
|13.
|Торонто
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|26 - 47
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|35 - 19
|42
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|37 - 26
|40
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|30 - 20
|38
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|35 - 35
|36
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|24 - 24
|31
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|31 - 39
|30
|8.
|Даллас
|1:0 Заявка
|23
|7
|7
|9
|31 - 33
|28
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1 Заявка
|22
|6
|9
|7
|28 - 32
|27
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|32 - 31
|27
|11.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 28
|27
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 29
|26
|13.
|Остин
|1:1 Заявка
|22
|5
|5
|12
|21 - 30
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|24 - 36
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 12
|28
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 8
|25
|4.
|Орландо Сити
|2:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|20 - 7
|25
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 8
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 13
|21
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Коламбус Кру
|0:2 Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|11.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 22
|14
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|9
|0
|6
|3
|6 - 10
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 12
|20
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 17
|20
|7.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|9.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 11
|19
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|11.
|Даллас
|1:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 15
|14
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|14.
|Остин
|1:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Орландо Сити
|2:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|6.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|7.
|Коламбус Кру
|0:2 Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 15
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|10.
|Нэшвилл
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Торонто
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|14 - 33
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 21
|14
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 17
|11
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Даллас
|1:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1 Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|11.
|Остин
|1:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 15
|9
|12.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 17
|8
|13.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|12
|4
|2
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|11
|2
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|9
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|5.
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|8
|0