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США: МЛС 2021

2021
Цинциннати
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Интер Майами
0'
18' Желтая карточка
Шеа Брек
26'
25
Фермеер
Кеннет
14
Хагглунд
Ник
12
Кэмерон
Джефф
5
Вальесилья
Эксон
23
Атанга
Исаак
8
Крус
Аллан
7
Кубо
Юя
6
Медунянин
Харис
31
Барреаль
Альваро
11
Акоста
Лусиано
9
Brenner
da
Silva
32
Марсман
Ник
6
Пирес
Леандро
4
Макоун
Кристиан
5
Фигаль
Хорхе
20
Шеа
Брек
31
Леердам
Келвин
26
Грегоре
8
Матуиди
Блез
7
Морган
Льюис
9
Игуаин
Гонсало
29
Васильев
Индиана
Цинциннати
3-5-2
Интер Майами
4-4-2

Ход матча

18'
 
Шеа Брек

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Brenner da Silva 5 (1) 0.24
2. Акоста Лусиано 4 0.19
3. Барреаль Альваро 3 0.14
4. Вальесилья Эксон 2 0.1
5. Матаррита Рональд 1 0.05
6. Атанга Исаак 1 0.05
7. Медунянин Харис 1 0.05
8. Кастильо Эдгар 1 0.05
9. Локадия Юрген 1 0.05
10. Хагглунд Ник 1 0.05
11. Крус Аллан 1 0.05
12. Кэмерон Джефф 0 0
13. Васкес Брэндон 0 0
Интер Майами
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игуаин Гонсало 8 (2) 0.38
2. Робинсон Робби 4 0.19
3. Писарро Родольфо 3 0.14
4. Васильев Индиана 2 0.1
5. Федерико Игуаин 1 0.05
6. Морган Льюис 1 0.05
7. Гиббс Киран 1 0.05
8. Шеа Брек 1 0.05
9. Грегоре 0 0
10. Пирес Леандро 0 0
11. Ульоа Виктор 0 0
12. Матуиди Блез 0 0
13. Фигаль Хорхе 0 0
14. Чапман Джей 0 0

Карточки

Цинциннати
# Игрок      
1. Кубо Юя 6 0
2. Крус Аллан 5 0
3. Вальесилья Эксон 5 0
4. Станко Калеб 4 0
5. Акоста Лусиано 4 0
6. Матаррита Рональд 4 0
7. Кэмерон Джефф 3 0
8. Brenner da Silva 3 0
9. Барреаль Альваро 3 0
10. Кастильо Эдгар 2 0
11. Гайаю Джозеф-Клод 2 0
12. Харрис Кельвин 2 0
13. Фермеер Кеннет 1 0
14. Мокоджо Камохело 1 0
15. Хагглунд Ник 1 0
16. Васкес Брэндон 1 0
Интер Майами
# Игрок      
1. Грегоре 9 1
2. Пирес Леандро 9 0
3. Фигаль Хорхе 4 0
4. Матуиди Блез 3 0
5. Робинсон Робби 3 0
6. Шоукросс Райан 1 1
7. Леердам Келвин 2 0
8. Ульоа Виктор 2 0
9. Писарро Родольфо 2 0
10. Чапман Джей 2 0
11. Макоун Кристиан 2 0
12. Карранса Хулиан 2 0
13. Гиббс Киран 1 0
14. Игуаин Гонсало 1 0
15. Федерико Игуаин 1 0
16. Шеа Брек 1 0
17. Джонс Джовин 1 0
18. Аскона Эдисон 1 0
19. Sami Guediri 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цинциннати 33.33% (7) 4.76% (1) 14.29% (3) 19.05% (4) 19.05% (4) 9.52% (2)
Интер Майами 9.52% (2) 0 19.05% (4) 14.29% (3) 33.33% (7) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Коламбус Кру 3:2 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 1:1 Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Цинциннати 2:3 Интер Майами Орландо Сити 3:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Нэшвилл 2:2 Цинциннати
Интер Майами Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Орландо Сити 0:0 Интер Майами Интер Майами 3:1 Торонто Интер Майами 3:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами
Интер Майами 2:1 Нэшвилл Орландо Сити 1:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Интер Майами 1:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Интер Майами Цинциннати 2:3 Интер Майами Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Интер Майами Филадельфия Юнион 1:2 Интер Майами Интер Майами 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Интер Майами: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Цинциннати 2:3 Интер Майами МЛС Интер Майами 2:1 Цинциннати МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 24 16 4 4 45 - 28 52
2. Орландо Сити 2:0 Заявка 22 10 8 4 32 - 24 38
3. Нэшвилл Заявка 22 9 11 2 37 - 21 38
4. Нью-Йорк Сити Заявка 21 10 4 7 37 - 22 34
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
6. Ди Си Юнайтед Заявка 22 9 3 10 35 - 32 30
7. Атланта Юнайтед Заявка 22 6 9 7 25 - 28 27
8. Коламбус Кру 0:2 Заявка 23 7 6 10 25 - 31 27
9. Интер Майами 0:0 Заявка 21 6 6 9 21 - 31 24
10. Чикаго Файр Заявка 22 6 5 11 24 - 33 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 20 6 4 10 23 - 25 22
12. Цинциннати 0:0 Заявка 21 3 9 9 21 - 37 18
13. Торонто Заявка 22 3 6 13 26 - 47 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 22 12 6 4 35 - 19 42
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 23 11 7 5 37 - 26 40
3. Колорадо Рэпидс Заявка 20 11 5 4 30 - 20 38
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 22 11 3 8 35 - 35 36
5. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
6. Миннесота Юнайтед Заявка 21 8 7 6 24 - 24 31
7. Портленд Тимберс Заявка 22 9 3 10 31 - 39 30
8. Даллас 1:0 Заявка 23 7 7 9 31 - 33 28
9. Ванкувер Уайткэпс 1:1 Заявка 22 6 9 7 28 - 32 27
10. Лос-Анджелес Заявка 22 7 6 9 32 - 31 27
11. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 22 7 6 9 31 - 28 27
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 21 6 8 7 24 - 29 26
13. Остин 1:1 Заявка 22 5 5 12 21 - 30 20
14. Хьюстон Динамо Заявка 23 3 10 10 24 - 36 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 9 1 1 23 - 12 28
3. Нью-Йорк Сити Заявка 11 8 1 2 26 - 8 25
4. Орландо Сити 2:0 Заявка 12 7 4 1 20 - 7 25
5. Ди Си Юнайтед Заявка 10 7 0 3 18 - 8 21
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 10 6 3 1 20 - 13 21
7. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
8. Коламбус Кру 0:2 Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Атланта Юнайтед Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
11. Интер Майами 0:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 22 14
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати 0:0 Заявка 9 0 6 3 6 - 10 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Колорадо Рэпидс Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
3. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
4. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
5. Спортинг Канзас-Сити Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
6. Лос-Анджелес Заявка 12 5 5 2 23 - 17 20
7. Сиэтл Саундерс Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
8. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
9. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 12 5 4 3 17 - 11 19
10. Ванкувер Уайткэпс 1:1 Заявка 11 5 3 3 15 - 13 18
11. Даллас 1:0 Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
12. Хьюстон Динамо Заявка 11 3 5 3 13 - 15 14
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
14. Остин 1:1 Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Орландо Сити 2:0 Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Цинциннати 0:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 27 12
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
6. Интер Майами 0:0 Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
7. Коламбус Кру 0:2 Заявка 12 2 3 7 6 - 15 9
8. Нью-Йорк Сити Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
9. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
10. Нэшвилл Заявка 8 1 5 2 6 - 7 8
11. Торонто Заявка 13 2 1 10 14 - 33 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
13. Чикаго Файр Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 10 4 2 4 15 - 21 14
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
6. Миннесота Юнайтед Заявка 10 2 5 3 12 - 17 11
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Даллас 1:0 Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
9. Портленд Тимберс Заявка 12 3 2 7 14 - 24 11
10. Ванкувер Уайткэпс 1:1 Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
11. Остин 1:1 Заявка 12 2 3 7 7 - 15 9
12. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 10 2 2 6 14 - 17 8
13. Лос-Анджелес Заявка 10 2 1 7 9 - 14 7
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 12 4 2
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 11 2 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 9 1
2. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
3. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
5. Портленд Тимберс Жупарич Дарио 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    18'
    Шеа Брек получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Интер Майами
2.59
3.36
2.99
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цинциннати 0:0 Интер Майами онлайн




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