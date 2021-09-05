США: МЛС 2021
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:0
Второй тайм: 84'
Стадион: PayPal Park
Колорадо Рэпидс
4' Желтая карточкаАбубакар Лалас
61' Желтая карточкаРемеди Эрик
81' Желтая карточкаМескида Николас
84' Желтая карточкаАланис Освальдо
15
Бисон
Таннер
13
Натан
Рафаэл
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
19
Прайс
Джек
26
Бассетт
Коул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
25 Риос АндресНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Бассетт КоулНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
Ход матча
61'
63'
81'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|5
|0.23
|2.
|Кауэлл Кейд
|4
|0.18
|3.
|Эспиноса Кристиан
|2
|0.09
|4.
|Вондоловски Крис
|2
|0.09
|5.
|Натан Рафаэл
|2
|0.09
|6.
|Юилл Джексон
|2
|0.09
|7.
|Эбобисс Жереми
|1
|0.05
|8.
|Марье Поль
|1
|0.05
|9.
|Киканович Бенджамин
|1
|0.05
|10.
|Аланис Освальдо
|1 (1)
|0.05
|11.
|Салинас Ши
|0
|0
|12.
|Юнгвирт Флориан
|0
|0
|13.
|Фьерро Карлос
|0
|0
|14.
|Luciano Andres Abecasis
|0
|0
|15.
|Бисон Таннер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барриос Майкл
|5
|0.24
|2.
|Рубио Диего
|4
|0.19
|3.
|Шиньяшики Андре
|4
|0.19
|4.
|Бассетт Коул
|3
|0.14
|5.
|Льюис Джонатан
|3 (1)
|0.14
|6.
|Гальван Бриан
|2
|0.1
|7.
|Розенберри Киган
|2
|0.1
|8.
|Абубакар Лалас
|2
|0.1
|9.
|Акоста Келлин
|1
|0.05
|10.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0.05
|11.
|Винс Сэмюэл
|1
|0.05
|12.
|Уилсон Дэнни
|1
|0.05
|13.
|Прайс Джек
|0
|0
|14.
|Бенезе Николя
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ремеди Эрик
|9
|0
|2.
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|6
|0
|3.
|Натан Рафаэл
|4
|1
|4.
|Жудсон
|4
|1
|5.
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|6.
|Вондоловски Крис
|2
|1
|7.
|Luciano Andres Abecasis
|3
|0
|8.
|Лопес Маркос IV
|3
|0
|9.
|Кауэлл Кейд
|3
|0
|10.
|Фьерро Карлос
|1
|1
|11.
|Салинас Ши
|2
|0
|12.
|Риос Андрес
|2
|0
|13.
|Марье Поль
|2
|0
|14.
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|15.
|Аланис Освальдо
|1
|0
|16.
|Эбобисс Жереми
|1
|0
|17.
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уилсон Дэнни
|6
|0
|2.
|Прайс Джек
|5
|0
|3.
|Рубио Диего
|4
|0
|4.
|Абубакар Лалас
|4
|0
|5.
|Уорнер Коллен
|3
|0
|6.
|Трасти Остон
|3
|0
|7.
|Шиньяшики Андре
|3
|0
|8.
|Акоста Келлин
|2
|0
|9.
|Розенберри Киган
|2
|0
|10.
|Гальван Бриан
|2
|0
|11.
|Бассетт Коул
|2
|0
|12.
|Мескида Николас
|1
|0
|13.
|Намли Юнес
|1
|0
|14.
|Бейташур Стивен
|1
|0
|15.
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|16.
|Барриос Майкл
|1
|0
|17.
|Льюис Джонатан
|1
|0
|18.
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|19.
|Dantouma Toure
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|Колорадо Рэпидс
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
|20.69% (6)
|13.79% (4)
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +6 =8 -6Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес
Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +11 =5 -4Спортинг Канзас-Сити 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Колорадо Рэпидс: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|45 - 28
|52
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|33 - 26
|38
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|22
|9
|11
|2
|37 - 21
|38
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|37 - 22
|34
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 27
|31
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|35 - 32
|30
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|25 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 32
|27
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|22 - 31
|26
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 33
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 25
|22
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|21 - 38
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|26 - 47
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|35 - 19
|42
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|37 - 26
|40
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|21
|11
|6
|4
|30 - 20
|39
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|35 - 35
|36
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|24 - 24
|31
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|31 - 39
|30
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 29
|30
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|29 - 32
|29
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|22
|6
|9
|7
|24 - 29
|27
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|32 - 31
|27
|12.
|Даллас
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|32 - 36
|25
|13.
|Остин
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|21 - 31
|19
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|24 - 36
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 12
|28
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 8
|25
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 9
|25
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 8
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 13
|21
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 22
|14
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 11
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|2.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 12
|20
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 17
|20
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|11.
|Даллас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 15
|14
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 14
|13
|14.
|Остин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 9
|12
|5.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 16
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|10.
|Нэшвилл
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Торонто
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|14 - 33
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 11
|18
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 21
|14
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 17
|11
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 17
|8
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 25
|8
|12.
|Остин
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 16
|8
|13.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|12
|4
|2
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|11
|2
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|10
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|9
|0
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1