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Бразилия: Серия A 2021

2021
Байя
0:0
Первый тайм: 36'
Форталеза
0'
0:0
16' Не забитый пенальти
Rodriguinho I
36'
32
Matheus
Teixeira
2
Nino
Paraiba
5
Конти
Херман
3
Отавио
Луис
29
Juninho
Capixaba
8
Daniel
XII
34
Lucas
Araujo
19
Мугни
Лукас
7
Росси
23
Родальега
Уго
10
Rodriguinho
I
1
Марсело
Бук
2
Tinga
I
4
Жаксон
44
Тити
22
Picachu
13
Эдерсон
Хонорато
16
Jussa
10
Lucas
Crispim
20
Romarinho3
7
Robson
IV
19
Энрикес
Анхело
Байя
4-3-3
Форталеза
3-4-1-2

Ход матча

16'
Rodriguinho I
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 8 (1) 0.42
2. Rodriguinho I 3 0.16
3. Thaciano 2 0.11
4. Росси 1 0.05
5. Matheus Bahia 1 0.05
6. Jose Ferreira 1 0.05
7. Патрик II 1 0.05
8. Maycon 1 0.05
9. Жонас 1 0.05
10. Отавио Луис 1 0.05
11. Daniel XII 0 0
12. Nino Paraiba 0 0
13. Juninho Capixaba 0 0
14. Thonny Anderson 0 0
Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Robson IV 7 0.37
2. Picachu 4 0.21
3. David VI 4 0.21
4. Igor Torres 3 0.16
5. Marcelo Conceicao 2 0.11
6. Веллингтон Паулиста 2 (1) 0.11
7. Lucas Crispim 1 0.05
8. Эдерсон Хонорато 1 0.05
9. Tinga I 1 0.05
10. Тити 1 0.05
11. Энрике Луис 0 0
12. Гедес Даниэл 0 0

Карточки

Байя
# Игрок      
1. Росси 7 0
2. Matheus Bahia 5 0
3. Патрик II 4 0
4. Thonny Anderson 4 0
5. Gilberto IV 3 0
6. Жонас 3 0
7. Daniel XII 3 0
8. Fernando Edson 3 0
9. Конти Херман 2 0
10. Matheus Galdezani 2 0
11. Thaciano 2 0
12. Фузато Даниэл 1 0
13. Родальега Уго 1 0
14. Maycon 1 0
15. Nino Paraiba 1 0
16. Rodriguinho I 1 0
17. Juninho Capixaba 1 0
18. Lucas Araujo 1 0
19. Matheus Teixeira 1 0
20. Renan Guedes 1 0
Форталеза
# Игрок      
1. Фелипе 7 1
2. Тити 4 0
3. David VI 4 0
4. Эдерсон Хонорато 3 0
5. Picachu 3 0
6. Juan Quintero II 1 1
7. Robson IV 2 0
8. Lucas Crispim 2 0
9. Tinga I 2 0
10. Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
11. Felipe Alves 2 0
12. Ronald 2 0
13. Jussa 2 0
14. Igor Torres 2 0
15. Веллингтон Паулиста 1 0
16. Энрике Луис 1 0
17. Carlinho 1 0
18. Osvaldo 1 0
19. Жаксон 1 0
20. Marcelo Conceicao 1 0
21. Romarinho3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байя 5% (1) 25% (5) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 20% (4)
 Форталеза 7.69% (2) 23.08% (6) 7.69% (2) 19.23% (5) 19.23% (5) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Флуминенсе 2:0 Байя Гремио 2:0 Байя Байя 1:2 Атлетико Гойяненсе Куяба 1:1 Байя
Байя 2:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Спорт Ресифи Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя Байя 0:5 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Байя Байя 1:0 Жувентуде Шапекоэнсе 0:2 Байя Байя 3:4 Америка Минейро Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе Байя 0:0 Коринтианс Сеара 1:2 Байя Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Байя 1:0 Вила Нова Брагантино 3:3 Байя
Форталеза Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Барранкилья 0:0 Форталеза Форталеза 0:0 Куяба Форталеза 2:1 Тигрес Богота Сан-Паулу 2:2 Форталеза
Льянерос Вильявисенсио 1:1 Форталеза Жувентуде 1:1 Форталеза Форталеза 1:1 Сантос Форталеза 3:1 Леонес Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Форталеза Реал Картахена 0:1 Форталеза КРБ Масейо 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бока Хуниорс Кали Сеара 3:1 Форталеза Форталеза 2:1 КРБ Масейо Унион Магдалена 3:1 Форталеза Форталеза 1:0 Брагантино Сан-Паулу 0:1 Форталеза Форталеза 1:0 Коринтианс Форталеза 4:0 Америка Минейро Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза

Последние игры между собой

Байя: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Форталеза: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Форталеза 0:0 Байя Кубок Северо-Востока Форталеза 2:1 Байя Кубок Нордэсте Форталеза 0:4 Байя Серия A Байя 2:1 Форталеза Серия A
Форталеза 2:1 Байя Серия A Байя 1:1 Форталеза Серия A Форталеза 2:2 Байя Кубок Нордэсте Байя 2:0 Форталеза Кубок Северо-Востока Форталеза 0:0 Байя Кубок Северо-Востока Байя 1:1 Форталеза Кубок Северо-Востока Форталеза 1:2 Байя Кубок Северо-Востока Байя 2:2 Форталеза Серия B Форталеза 3:2 Байя Серия B Байя 1:1 Форталеза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 12 3 3 27 - 13 39
2. Палмейрас Сан-Паулу 18 11 2 5 29 - 20 35
3. Форталеза 0:0 19 9 7 3 27 - 16 34
4. Брагантино 18 8 8 2 29 - 19 32
5. Фламенго 16 10 1 5 32 - 16 31
6. Коринтианс 18 7 6 5 17 - 15 27
7. Атлетико Гойяненсе 18 6 7 5 15 - 17 25
8. Сеара 18 5 9 4 19 - 19 24
9. Куяба 1:0 19 5 9 5 18 - 18 24
10. Атлетико Паранаэнсе 17 7 2 8 23 - 21 23
11. Интернасьонал Порту Алегре 18 5 8 5 22 - 22 23
12. Жувентуде 18 5 7 6 15 - 20 22
13. Флуминенсе 18 5 7 6 16 - 19 22
14. Сантос 0:1 19 5 7 7 19 - 24 22
15. Сан-Паулу 18 5 7 6 15 - 20 22
16. Байя 0:0 19 5 4 10 20 - 30 19
17. Америка Минейро 18 4 6 8 15 - 22 18
18. Спорт Ресифи 18 3 7 8 8 - 14 16
19. Гремио 17 4 4 9 12 - 18 16
20. Шапекоэнсе 18 0 7 11 14 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 10 7 1 2 19 - 13 22
2. Форталеза 0:0 9 6 3 0 17 - 5 21
3. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 9 5 3 1 14 - 8 18
6. Сантос 0:1 10 4 4 2 11 - 9 16
7. Жувентуде 10 4 3 3 9 - 11 15
8. Атлетико Паранаэнсе 8 4 2 2 12 - 10 14
9. Флуминенсе 9 3 4 2 8 - 8 13
10. Куяба 1:0 10 3 3 4 10 - 12 12
11. Брагантино 9 2 6 1 14 - 12 12
12. Америка Минейро 10 3 3 4 7 - 7 12
13. Атлетико Гойяненсе 9 2 5 2 6 - 7 11
14. Байя 0:0 10 3 2 5 10 - 14 11
15. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
16. Гремио 9 2 4 3 7 - 7 10
17. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 3 3 9 - 10 9
18. Коринтианс 8 2 2 4 9 - 11 8
19. Спорт Ресифи 9 1 4 4 2 - 5 7
20. Шапекоэнсе 8 0 2 6 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 10 6 2 2 11 - 8 20
2. Брагантино 9 6 2 1 15 - 7 20
3. Коринтианс 10 5 4 1 8 - 4 19
4. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
5. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 5 2 13 - 12 14
6. Фламенго 7 4 1 2 16 - 5 13
7. Форталеза 0:0 10 3 4 3 10 - 11 13
8. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 1 3 10 - 7 13
9. Куяба 1:0 9 2 6 1 8 - 6 12
10. Сан-Паулу 10 3 3 4 8 - 13 12
11. Атлетико Паранаэнсе 9 3 0 6 11 - 11 9
12. Флуминенсе 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Спорт Ресифи 9 2 3 4 6 - 9 9
14. Байя 0:0 9 2 2 5 10 - 16 8
15. Жувентуде 8 1 4 3 6 - 9 7
16. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
17. Сантос 0:1 9 1 3 5 8 - 15 6
18. Сеара 9 0 6 3 5 - 11 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Шапекоэнсе 10 0 5 5 10 - 16 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
2. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 5
3. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
4. Байя Gilberto IV 8 1 1
5. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 7 1
2. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
3. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
4. Байя Росси 7 0
5. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Родригиньо пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Форталеза
3.12
3.37
2.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Байя 0:0 Форталеза онлайн




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