Бразилия: Серия A 2021
0:0
16' Не забитый пенальтиRodriguinho I
34
Lucas
Araujo
19
Мугни
Лукас
7
Росси
2
Tinga
I
4
Жаксон
44
Тити
22
Picachu
16
Jussa
20
Romarinho3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Lucas AraujoПолузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
-
7 РоссиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 MayconПолузащитник
- Полузащитник
-
27 ЖонасПолузащитник
-
45 Патрик IIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Oscar RuizНападающий
-
-
14 Raniele
-
42 Renan Guedes
-
-
77 Mateus Claus
-
Главный тренер: Dado Cavalcanti
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
-
4 ЖаксонЗащитник
-
44 ТитиЗащитник
-
22 PicachuПолузащитник
- Полузащитник
-
16 JussaПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
25 Лима ЛукасПолузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 David VI
-
-
-
-
77 Igor Torres
-
14 Ronald
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
Ход матча
16'
0:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|8 (1)
|0.42
|2.
|Rodriguinho I
|3
|0.16
|3.
|Thaciano
|2
|0.11
|4.
|Росси
|1
|0.05
|5.
|Matheus Bahia
|1
|0.05
|6.
|Jose Ferreira
|1
|0.05
|7.
|Патрик II
|1
|0.05
|8.
|Maycon
|1
|0.05
|9.
|Жонас
|1
|0.05
|10.
|Отавио Луис
|1
|0.05
|11.
|Daniel XII
|0
|0
|12.
|Nino Paraiba
|0
|0
|13.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|14.
|Thonny Anderson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Robson IV
|7
|0.37
|2.
|Picachu
|4
|0.21
|3.
|David VI
|4
|0.21
|4.
|Igor Torres
|3
|0.16
|5.
|Marcelo Conceicao
|2
|0.11
|6.
|Веллингтон Паулиста
|2 (1)
|0.11
|7.
|Lucas Crispim
|1
|0.05
|8.
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.05
|9.
|Tinga I
|1
|0.05
|10.
|Тити
|1
|0.05
|11.
|Энрике Луис
|0
|0
|12.
|Гедес Даниэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Росси
|7
|0
|2.
|Matheus Bahia
|5
|0
|3.
|Патрик II
|4
|0
|4.
|Thonny Anderson
|4
|0
|5.
|Gilberto IV
|3
|0
|6.
|Жонас
|3
|0
|7.
|Daniel XII
|3
|0
|8.
|Fernando Edson
|3
|0
|9.
|Конти Херман
|2
|0
|10.
|Matheus Galdezani
|2
|0
|11.
|Thaciano
|2
|0
|12.
|Фузато Даниэл
|1
|0
|13.
|Родальега Уго
|1
|0
|14.
|Maycon
|1
|0
|15.
|Nino Paraiba
|1
|0
|16.
|Rodriguinho I
|1
|0
|17.
|Juninho Capixaba
|1
|0
|18.
|Lucas Araujo
|1
|0
|19.
|Matheus Teixeira
|1
|0
|20.
|Renan Guedes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|7
|1
|2.
|Тити
|4
|0
|3.
|David VI
|4
|0
|4.
|Эдерсон Хонорато
|3
|0
|5.
|Picachu
|3
|0
|6.
|Juan Quintero II
|1
|1
|7.
|Robson IV
|2
|0
|8.
|Lucas Crispim
|2
|0
|9.
|Tinga I
|2
|0
|10.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|11.
|Felipe Alves
|2
|0
|12.
|Ronald
|2
|0
|13.
|Jussa
|2
|0
|14.
|Igor Torres
|2
|0
|15.
|Веллингтон Паулиста
|1
|0
|16.
|Энрике Луис
|1
|0
|17.
|Carlinho
|1
|0
|18.
|Osvaldo
|1
|0
|19.
|Жаксон
|1
|0
|20.
|Marcelo Conceicao
|1
|0
|21.
|Romarinho3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байя
|5% (1)
|25% (5)
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
|Форталеза
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +6 =3 -11Флуминенсе 2:0 Байя Гремио 2:0 Байя Байя 1:2 Атлетико Гойяненсе Куяба 1:1 Байя
Байя 2:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Спорт Ресифи Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя Байя 0:5 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Байя Байя 1:0 Жувентуде Шапекоэнсе 0:2 Байя Байя 3:4 Америка Минейро Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе Байя 0:0 Коринтианс Сеара 1:2 Байя Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Байя 1:0 Вила Нова Брагантино 3:3 Байя
Форталеза Последние 20 матчей: +11 =6 -3Барранкилья 0:0 Форталеза Форталеза 0:0 Куяба Форталеза 2:1 Тигрес Богота Сан-Паулу 2:2 Форталеза
Льянерос Вильявисенсио 1:1 Форталеза Жувентуде 1:1 Форталеза Форталеза 1:1 Сантос Форталеза 3:1 Леонес Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Форталеза Реал Картахена 0:1 Форталеза КРБ Масейо 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бока Хуниорс Кали Сеара 3:1 Форталеза Форталеза 2:1 КРБ Масейо Унион Магдалена 3:1 Форталеза Форталеза 1:0 Брагантино Сан-Паулу 0:1 Форталеза Форталеза 1:0 Коринтианс Форталеза 4:0 Америка Минейро Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза
Последние игры между собой
Байя: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Форталеза: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Форталеза 2:1 Байя Серия A Байя 1:1 Форталеза Серия A Форталеза 2:2 Байя Кубок Нордэсте Байя 2:0 Форталеза Кубок Северо-Востока Форталеза 0:0 Байя Кубок Северо-Востока Байя 1:1 Форталеза Кубок Северо-Востока Форталеза 1:2 Байя Кубок Северо-Востока Байя 2:2 Форталеза Серия B Форталеза 3:2 Байя Серия B Байя 1:1 Форталеза Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|12
|3
|3
|27 - 13
|39
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|11
|2
|5
|29 - 20
|35
|3.
|Форталеза
|0:0
|19
|9
|7
|3
|27 - 16
|34
|4.
|Брагантино
|18
|8
|8
|2
|29 - 19
|32
|5.
|Фламенго
|16
|10
|1
|5
|32 - 16
|31
|6.
|Коринтианс
|18
|7
|6
|5
|17 - 15
|27
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|7
|5
|15 - 17
|25
|8.
|Сеара
|18
|5
|9
|4
|19 - 19
|24
|9.
|Куяба
|1:0
|19
|5
|9
|5
|18 - 18
|24
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|2
|8
|23 - 21
|23
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|5
|8
|5
|22 - 22
|23
|12.
|Жувентуде
|18
|5
|7
|6
|15 - 20
|22
|13.
|Флуминенсе
|18
|5
|7
|6
|16 - 19
|22
|14.
|Сантос
|0:1
|19
|5
|7
|7
|19 - 24
|22
|15.
|Сан-Паулу
|18
|5
|7
|6
|15 - 20
|22
|16.
|Байя
|0:0
|19
|5
|4
|10
|20 - 30
|19
|17.
|Америка Минейро
|18
|4
|6
|8
|15 - 22
|18
|18.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|7
|8
|8 - 14
|16
|19.
|Гремио
|17
|4
|4
|9
|12 - 18
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|0
|7
|11
|14 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|7
|1
|2
|19 - 13
|22
|2.
|Форталеза
|0:0
|9
|6
|3
|0
|17 - 5
|21
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|6.
|Сантос
|0:1
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|Жувентуде
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|9.
|Флуминенсе
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|10.
|Куяба
|1:0
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|11.
|Брагантино
|9
|2
|6
|1
|14 - 12
|12
|12.
|Америка Минейро
|10
|3
|3
|4
|7 - 7
|12
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|2
|5
|2
|6 - 7
|11
|14.
|Байя
|0:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|15.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|16.
|Гремио
|9
|2
|4
|3
|7 - 7
|10
|17.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|18.
|Коринтианс
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|19.
|Спорт Ресифи
|9
|1
|4
|4
|2 - 5
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|10
|6
|2
|2
|11 - 8
|20
|2.
|Брагантино
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|Коринтианс
|10
|5
|4
|1
|8 - 4
|19
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|5
|2
|13 - 12
|14
|6.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|7.
|Форталеза
|0:0
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|8.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|9.
|Куяба
|1:0
|9
|2
|6
|1
|8 - 6
|12
|10.
|Сан-Паулу
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|3
|0
|6
|11 - 11
|9
|12.
|Флуминенсе
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Спорт Ресифи
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|14.
|Байя
|0:0
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|15.
|Жувентуде
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|16.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|17.
|Сантос
|0:1
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|18.
|Сеара
|9
|0
|6
|3
|5 - 11
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|5
|5
|10 - 16
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|5
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|5.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|7
|1
|2.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|3.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|4.
|Байя
|Росси
|7
|0
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1