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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Эстер
1:1
Конец матча
Вестерос
0'
1:0
45' Гол в свои ворота
Гефверт Симон
1:1
47' Гол
Бьорндал Эрик
54' Желтая карточка
Сабах Лоусон
78' Желтая карточка
Адольфссон Йеспер
90'+6
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
14
Сильверхолт
Оливер
2
Павич
Маттиас
23
Кусу
Манассе
9
Рочестер
Соренсен
Марк
16
Магнуссон
Исак
19
Мортенсен
Николас
11
Лима
Лукас
1
Фагерстрём
Антон
4
Адольфссон
Йеспер
5
Энгстрём
Давид
26
Бьерклунд
Калле
11
Гефверт
Симон
15
Эдлунд
Олле
20
Сабах
Лоусон
17
Jacob
Lindahl
27
Али
Таха
Абди
77
Бьорндал
Эрик
10
Троне
Филип
Эстер
4-3-3
Вестерос
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Николас 4 0.21
2. Рочестер Соренсен Марк 2 0.11
3. Кин Джеймс 2 0.11
4. Эрнблом Филип 2 (1) 0.11
5. Павич Маттиас 1 0.05
6. Магнуссон Исак 1 0.05
7. Юханссон Карл 0 0
8. Нордстрём Билли 0 0
9. Энгквист Эмиль 0 0
10. Стенберг Джон 0 0
Вестерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоханссон Саймон 3 0.16
2. Бьорндал Эрик 3 0.16
3. Лагербильке Густав 3 (2) 0.16
4. Проделль Виктор 3 0.16
5. Троне Филип 2 0.11
6. Dusan Jajic 2 0.11
7. Али Таха Абди 1 0.05
8. Спэн Брайан 1 0.05
9. Эдлунд Олле 1 0.05
10. Видхольт Вильям 1 0.05
11. Гефверт Симон 0 0
12. Ског Эмиль 0 0
13. Спорронг Альбин 0 0
14. Jacob Lindahl 0 0

Карточки

Эстер
# Игрок      
1. Дротт Джонатан 4 0
2. Мортенсен Николас 4 0
3. Карлссон Монц 4 0
4. Адольфссон Маттис 2 1
5. Кин Джеймс 3 0
6. Вестермарк Йеспер 3 0
7. Павич Маттиас 3 0
8. Стенберг Джон 3 0
9. Магнуссон Исак 2 0
10. Рочестер Соренсен Марк 1 0
11. Сильверхолт Оливер 1 0
12. Юханссон Карл 1 0
13. Нордстрём Билли 1 0
14. Лима Лукас 1 0
15. Хейкссон Алекс 1 0
16. Варманен Тату 1 0
17. Энгквист Эмиль 1 0
18. Захирович Ален 1 0
Вестерос
# Игрок      
1. Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Троне Филип 8 0
3. Энгстрём Давид 3 0
4. Спэн Брайан 2 0
5. Фагерстрём Антон 2 0
6. Эдлунд Олле 2 0
7. Проделль Виктор 1 0
8. Йоханссон Саймон 1 0
9. Бьорндал Эрик 1 0
10. Лагербильке Густав 1 0
11. Спорронг Альбин 1 0
12. Али Таха Абди 1 0
13. Салмон Джастин 1 0
14. Сёрман Самуэль 1 0
15. Адольфссон Йеспер 1 0
16. Jacob Lindahl 1 0
17. Daniel Hermansson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстер 0 16.67% (2) 0 41.67% (5) 25% (3) 16.67% (2)
Вестерос 5% (1) 15% (3) 20% (4) 30% (6) 15% (3) 15% (3)

Предыдущие игры

Эстер Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Треллеборг 1:0 Эстер Эстер 0:0 Эргрюте Хускварна 0:3 Эстер Йёнчёпинг 2:1 Эстер
Эстер 0:0 Треллеборг Акрополис 1:0 Эстер Эстер 1:0 Йёнчёпинг Вернаму 2:0 Эстер Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 0:0 Эстер Эстер 0:0 Норрбю Васалунд 1:0 Эстер Эстер 1:2 Браге Хельсинборг 0:1 Эстер Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер Эстер 2:1 Фалькенберг Эстер 1:1 Ландскруна Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 1:0 Эстер
Вестерос Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Вестерос 1:3 Фалькенберг Браге 3:3 Вестерос Соллентуна 2:1 Вестерос Ландскруна 1:0 Вестерос
Вестерос 2:3 Акрополис Вестерос 3:1 Ландскруна Норрбю 4:1 Вестерос Вестерос 0:4 Хельсинборг Сундсвалль 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Эстер Фалькенберг 2:1 Вестерос Вестерос 2:2 Браге Треллеборг 0:1 Вестерос Вестерос 0:0 Вернаму Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте 1:1 Вестерос Вестерос 2:1 Васалунд ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 1:2 Сириус

Последние игры между собой

Эстер: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 1
Вестерос: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 1
Вестерос 0:0 Эстер Суперэттан Вестерос 2:1 Эстер Суперэттан Эстер 0:0 Вестерос Суперэттан Вестерос 1:2 Эстер Суперэттан
Эстер 0:0 Вестерос Суперэттан Вестерос 1:1 Эстер Суперэттан Эстер 0:0 Вестерос Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 18 11 3 4 22 - 12 36
2. Хельсинборг Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3. Треллеборг Заявка 18 9 5 4 23 - 18 32
4. Норрбю Заявка 19 9 5 5 26 - 19 32
5. Ландскруна Заявка 19 9 4 6 27 - 21 31
6. Сундсвалль Заявка 18 8 4 6 26 - 20 28
7. Йёнчёпинг Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 18 7 4 7 25 - 20 25
9. Эргрюте Заявка 19 5 8 6 19 - 24 23
10. Браге Заявка 19 5 6 8 23 - 26 21
11. Акрополис Заявка 19 5 6 8 19 - 30 21
12. Эстер Заявка 19 5 6 8 13 - 17 21
13. ГАИС Заявка 18 6 2 10 17 - 22 20
14. Фалькенберг Заявка 19 5 4 10 22 - 34 19
15. Вестерос Заявка 19 4 7 8 20 - 29 19
16. Васалунд Заявка 19 5 3 11 24 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 10 7 2 1 16 - 7 23
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 7 2 0 20 - 5 23
3. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
4. Треллеборг Заявка 9 6 2 1 11 - 5 20
5. Сундсвалль Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
6. Норрбю Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
7. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
8. Хельсинборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
9. Эстер Заявка 10 3 5 2 8 - 7 14
10. Вестерос Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
11. Васалунд Заявка 9 4 1 4 14 - 14 13
12. Фалькенберг Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
13. Эргрюте Заявка 9 2 5 2 8 - 8 11
14. Браге Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
15. Акрополис Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
16. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 9 5 3 1 12 - 4 18
2. Норрбю Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
3. Вернаму Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
4. Эргрюте Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
5. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
6. Браге Заявка 10 2 4 4 13 - 14 10
7. Йёнчёпинг Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
8. Акрополис Заявка 10 2 4 4 11 - 17 10
9. ГАИС Заявка 9 3 1 5 7 - 9 10
10. Ландскруна Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
11. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Эстер Заявка 9 2 1 6 5 - 10 7
13. Фалькенберг Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
14. Вестерос Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
15. Васалунд Заявка 10 1 2 7 10 - 19 5
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 10 3 3
2. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 2
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
4. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
5. Сундсвалль Халлениус Линус 8 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 8 0
4. Ландскруна Олссон Филип 6 1
5. Вернаму Виндехолл Чарли 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Гефверт Симон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эстер 1:1 Вестерос онлайн




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