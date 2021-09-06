Швеция: Суперэттан 2021
1:0
45' Гол в свои воротаГефверт Симон
1:1
47' ГолБьорндал Эрик
54' Желтая карточкаСабах Лоусон
78' Желтая карточкаАдольфссон Йеспер
23
Кусу
Манассе
11
Лима
Лукас
15
Эдлунд
Олле
20
Сабах
Лоусон
10
Троне
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Лима ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Муянич АмелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Denis Velic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
20 Сабах ЛоусонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Троне ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Спэн БрайанЗащитник
- Защитник
-
21 Ског ЭмильЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
Ход матча
45'
1:0
47'
1:1
54'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Николас
|4
|0.21
|2.
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0.11
|3.
|Кин Джеймс
|2
|0.11
|4.
|Эрнблом Филип
|2 (1)
|0.11
|5.
|Павич Маттиас
|1
|0.05
|6.
|Магнуссон Исак
|1
|0.05
|7.
|Юханссон Карл
|0
|0
|8.
|Нордстрём Билли
|0
|0
|9.
|Энгквист Эмиль
|0
|0
|10.
|Стенберг Джон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоханссон Саймон
|3
|0.16
|2.
|Бьорндал Эрик
|3
|0.16
|3.
|Лагербильке Густав
|3 (2)
|0.16
|4.
|Проделль Виктор
|3
|0.16
|5.
|Троне Филип
|2
|0.11
|6.
|Dusan Jajic
|2
|0.11
|7.
|Али Таха Абди
|1
|0.05
|8.
|Спэн Брайан
|1
|0.05
|9.
|Эдлунд Олле
|1
|0.05
|10.
|Видхольт Вильям
|1
|0.05
|11.
|Гефверт Симон
|0
|0
|12.
|Ског Эмиль
|0
|0
|13.
|Спорронг Альбин
|0
|0
|14.
|Jacob Lindahl
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дротт Джонатан
|4
|0
|2.
|Мортенсен Николас
|4
|0
|3.
|Карлссон Монц
|4
|0
|4.
|Адольфссон Маттис
|2
|1
|5.
|Кин Джеймс
|3
|0
|6.
|Вестермарк Йеспер
|3
|0
|7.
|Павич Маттиас
|3
|0
|8.
|Стенберг Джон
|3
|0
|9.
|Магнуссон Исак
|2
|0
|10.
|Рочестер Соренсен Марк
|1
|0
|11.
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|12.
|Юханссон Карл
|1
|0
|13.
|Нордстрём Билли
|1
|0
|14.
|Лима Лукас
|1
|0
|15.
|Хейкссон Алекс
|1
|0
|16.
|Варманен Тату
|1
|0
|17.
|Энгквист Эмиль
|1
|0
|18.
|Захирович Ален
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Троне Филип
|8
|0
|3.
|Энгстрём Давид
|3
|0
|4.
|Спэн Брайан
|2
|0
|5.
|Фагерстрём Антон
|2
|0
|6.
|Эдлунд Олле
|2
|0
|7.
|Проделль Виктор
|1
|0
|8.
|Йоханссон Саймон
|1
|0
|9.
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|10.
|Лагербильке Густав
|1
|0
|11.
|Спорронг Альбин
|1
|0
|12.
|Али Таха Абди
|1
|0
|13.
|Салмон Джастин
|1
|0
|14.
|Сёрман Самуэль
|1
|0
|15.
|Адольфссон Йеспер
|1
|0
|16.
|Jacob Lindahl
|1
|0
|17.
|Daniel Hermansson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстер
|0
|16.67% (2)
|0
|41.67% (5)
|25% (3)
|16.67% (2)
|Вестерос
|5% (1)
|15% (3)
|20% (4)
|30% (6)
|15% (3)
|15% (3)
Предыдущие игры
Эстер Последние 20 матчей: +6 =5 -9Треллеборг 1:0 Эстер Эстер 0:0 Эргрюте Хускварна 0:3 Эстер Йёнчёпинг 2:1 Эстер
Эстер 0:0 Треллеборг Акрополис 1:0 Эстер Эстер 1:0 Йёнчёпинг Вернаму 2:0 Эстер Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 0:0 Эстер Эстер 0:0 Норрбю Васалунд 1:0 Эстер Эстер 1:2 Браге Хельсинборг 0:1 Эстер Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер Эстер 2:1 Фалькенберг Эстер 1:1 Ландскруна Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 1:0 Эстер
Вестерос Последние 20 матчей: +4 =6 -10Вестерос 1:3 Фалькенберг Браге 3:3 Вестерос Соллентуна 2:1 Вестерос Ландскруна 1:0 Вестерос
Вестерос 2:3 Акрополис Вестерос 3:1 Ландскруна Норрбю 4:1 Вестерос Вестерос 0:4 Хельсинборг Сундсвалль 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Эстер Фалькенберг 2:1 Вестерос Вестерос 2:2 Браге Треллеборг 0:1 Вестерос Вестерос 0:0 Вернаму Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте 1:1 Вестерос Вестерос 2:1 Васалунд ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 1:2 Сириус
Последние игры между собой
Эстер: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 1
Вестерос: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|22 - 12
|36
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|23 - 18
|32
|4.
|Норрбю
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|26 - 19
|32
|5.
|Ландскруна
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 21
|31
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 20
|28
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|25 - 20
|25
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|19 - 24
|23
|10.
|Браге
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 26
|21
|11.
|Акрополис
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|19 - 30
|21
|12.
|Эстер
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|13 - 17
|21
|13.
|ГАИС
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 22
|20
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|22 - 34
|19
|15.
|Вестерос
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|20 - 29
|19
|16.
|Васалунд
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|24 - 33
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 7
|23
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 5
|23
|3.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 5
|20
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|6.
|Норрбю
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|9.
|Эстер
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|10.
|Вестерос
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|11.
|Васалунд
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|13.
|Эргрюте
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Браге
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|15.
|Акрополис
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|16.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Норрбю
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|3.
|Вернаму
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|4.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|6.
|Браге
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|Акрополис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 17
|10
|9.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 9
|10
|10.
|Ландскруна
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|11.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Эстер
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 10
|7
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|14.
|Вестерос
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Васалунд
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 19
|5
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|10
|3
|3
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|2
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|5.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|8
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|8
|0
|4.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1
|5.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|7
|0