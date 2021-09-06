Швеция: Суперэттан 2021
Сундсвалль
0:1
Конец матча
Эргрюте
0:1
44' ГолПолсон Дэниел
59' Желтая карточкаLudvig Naavik
67' Желтая карточкаХаллениус Линус
89' Желтая карточкаГустафсон Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
32 Gray Hoffman
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Главак РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
25 Peru Ruiz
-
Главный тренер: Soeren Boerjesson
Ход матча
44'
0:1
59'
67'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Халлениус Линус
|8
|0.44
|2.
|Энгблум Понтус
|7 (2)
|0.39
|3.
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.22
|4.
|Блумквист Александр
|2
|0.11
|5.
|Андерссон Эрик
|1
|0.06
|6.
|Олссон Деннис
|1
|0.06
|7.
|Пичках Пайя
|1
|0.06
|8.
|Экстрём Альбин
|1
|0.06
|9.
|Дальстрём Никлас
|1
|0.06
|10.
|Силфвер Понтус
|0
|0
|11.
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|12.
|Лундстрём Роберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зелькович Айдин
|9
|0.47
|2.
|Полсон Дэниел
|4
|0.21
|3.
|Андреассон Антон
|2
|0.11
|4.
|Сьогрелл Херман
|1
|0.05
|5.
|Дальквист Хампус
|1
|0.05
|6.
|Ailton Jose Almeida1
|1
|0.05
|7.
|Раскай Анель
|1
|0.05
|8.
|Ланс Антон
|0
|0
|9.
|Азулай Джонатан
|0
|0
|10.
|Акерманн Кевин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Олссон Деннис
|3
|0
|2.
|Халлениус Линус
|2
|0
|3.
|Андерссон Эрик
|2
|0
|4.
|Стенсхаген Теодор
|2
|0
|5.
|Карстрем Йеспер
|2
|0
|6.
|Ludvig Naavik
|2
|0
|7.
|Андерссон Андреас
|1
|0
|8.
|Силфвер Понтус
|1
|0
|9.
|Стенссон Даниэль
|1
|0
|10.
|Эрикссон Антон
|1
|0
|11.
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брорссон Арвид
|3
|1
|2.
|Полсон Дэниел
|2
|1
|3.
|Азулай Джонатан
|3
|0
|4.
|Сахлин Ханнес
|3
|0
|5.
|Андерссон Фредрик
|2
|0
|6.
|Абукар Айдарус
|2
|0
|7.
|Дальквист Хампус
|2
|0
|8.
|Ланс Антон
|1
|0
|9.
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0
|10.
|Акерманн Кевин
|1
|0
|11.
|Свенссон Уильям
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сундсвалль
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|26.92% (7)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|Эргрюте
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
Предыдущие игры
Сундсвалль Последние 20 матчей: +10 =5 -5Умео 0:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Сирианска Эскильстуна Сундсвалль 2:0 Вернаму Фалькенберг 1:1 Сундсвалль
Сундсвалль 3:3 Браге Ландскруна 2:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 Вестерос Сундсвалль 2:0 ГАИС Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:2 Васалунд Эстер 0:2 Сундсвалль Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Норрбю Вернаму 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:2 Хельсинборг АИК 1:1 Сундсвалль Эстерсунд 1:2 Сундсвалль
Эргрюте Последние 20 матчей: +5 =9 -6Эргрюте 2:2 Норрбю Эстер 0:0 Эргрюте Mjoelby AI/FF 1:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Браге
Норрбю 2:1 Эргрюте Эргрюте 1:0 ГАИС Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Эргрюте 3:1 Васалунд Браге 1:3 Эргрюте Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 0:0 Вернаму Ландскруна 1:1 Эргрюте Эргрюте 0:2 Сундсвалль Акрополис 0:1 Эргрюте Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Эргрюте Хельсинборг 4:1 Эргрюте Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 0:0 Эргрюте
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Эргрюте: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|22 - 12
|36
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|23 - 18
|32
|4.
|Норрбю
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|26 - 19
|32
|5.
|Ландскруна
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 21
|31
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 20
|28
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|25 - 20
|25
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|19 - 24
|23
|10.
|Браге
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 26
|21
|11.
|Акрополис
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|19 - 30
|21
|12.
|Эстер
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|13 - 17
|21
|13.
|ГАИС
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 22
|20
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|22 - 34
|19
|15.
|Вестерос
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|20 - 29
|19
|16.
|Васалунд
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|24 - 33
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 7
|23
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 5
|23
|3.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 5
|20
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|6.
|Норрбю
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|9.
|Эстер
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|10.
|Вестерос
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|11.
|Васалунд
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|13.
|Эргрюте
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Браге
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|15.
|Акрополис
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|16.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Норрбю
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|3.
|Вернаму
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|4.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|6.
|Браге
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|Акрополис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 17
|10
|9.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 9
|10
|10.
|Ландскруна
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|11.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Эстер
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 10
|7
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|14.
|Вестерос
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Васалунд
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 19
|5
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|10
|3
|3
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|2
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|5.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|8
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|8
|0
|4.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1
|5.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|7
|0