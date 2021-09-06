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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Сундсвалль
0:1
Конец матча
Эргрюте
0'
0:1
44' Гол
Полсон Дэниел
59' Желтая карточка
Ludvig Naavik
67' Желтая карточка
Халлениус Линус
89' Желтая карточка
Густафсон Элиас
90'+4
1
Андерссон
Андреас
15
Лундстрём
Роберт
20
Дальстрём
Никлас
4
Блумквист
Александр
5
Олссон
Деннис
8
Силфвер
Понтус
33
Пальмлев
Альбин
23
Ludvig
Naavik
7
Андерссон
Эрик
21
Энгблум
Понтус
9
Халлениус
Линус
1
Андерссон
Фредрик
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
5
Ланс
Антон
11
Густафсон
Элиас
20
Eric
Nohlgren
21
Раскай
Анель
17
Дальквист
Хампус
14
Полсон
Дэниел
7
Ailton
Jose
Almeida1
9
Зелькович
Айдин
Сундсвалль
4-1-2-1-2
Эргрюте
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Халлениус Линус 8 0.44
2. Энгблум Понтус 7 (2) 0.39
3. Бенгтссон Йохан 4 0.22
4. Блумквист Александр 2 0.11
5. Андерссон Эрик 1 0.06
6. Олссон Деннис 1 0.06
7. Пичках Пайя 1 0.06
8. Экстрём Альбин 1 0.06
9. Дальстрём Никлас 1 0.06
10. Силфвер Понтус 0 0
11. Стенссон Даниэль 0 0
12. Лундстрём Роберт 0 0
Эргрюте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зелькович Айдин 9 0.47
2. Полсон Дэниел 4 0.21
3. Андреассон Антон 2 0.11
4. Сьогрелл Херман 1 0.05
5. Дальквист Хампус 1 0.05
6. Ailton Jose Almeida1 1 0.05
7. Раскай Анель 1 0.05
8. Ланс Антон 0 0
9. Азулай Джонатан 0 0
10. Акерманн Кевин 0 0

Карточки

Сундсвалль
# Игрок      
1. Олссон Деннис 3 0
2. Халлениус Линус 2 0
3. Андерссон Эрик 2 0
4. Стенсхаген Теодор 2 0
5. Карстрем Йеспер 2 0
6. Ludvig Naavik 2 0
7. Андерссон Андреас 1 0
8. Силфвер Понтус 1 0
9. Стенссон Даниэль 1 0
10. Эрикссон Антон 1 0
11. Дальстрём Никлас 1 0
Эргрюте
# Игрок      
1. Брорссон Арвид 3 1
2. Полсон Дэниел 2 1
3. Азулай Джонатан 3 0
4. Сахлин Ханнес 3 0
5. Андерссон Фредрик 2 0
6. Абукар Айдарус 2 0
7. Дальквист Хампус 2 0
8. Ланс Антон 1 0
9. Хаглинд-Сангре Маркус 1 0
10. Акерманн Кевин 1 0
11. Свенссон Уильям 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сундсвалль 11.54% (3) 15.38% (4) 7.69% (2) 26.92% (7) 19.23% (5) 19.23% (5)
 Эргрюте 10.53% (2) 15.79% (3) 31.58% (6) 10.53% (2) 21.05% (4) 10.53% (2)

Предыдущие игры

Сундсвалль Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Умео 0:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Сирианска Эскильстуна Сундсвалль 2:0 Вернаму Фалькенберг 1:1 Сундсвалль
Сундсвалль 3:3 Браге Ландскруна 2:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 Вестерос Сундсвалль 2:0 ГАИС Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:2 Васалунд Эстер 0:2 Сундсвалль Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Норрбю Вернаму 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:2 Хельсинборг АИК 1:1 Сундсвалль Эстерсунд 1:2 Сундсвалль
Эргрюте Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Эргрюте 2:2 Норрбю Эстер 0:0 Эргрюте Mjoelby AI/FF 1:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Браге
Норрбю 2:1 Эргрюте Эргрюте 1:0 ГАИС Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Эргрюте 3:1 Васалунд Браге 1:3 Эргрюте Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 0:0 Вернаму Ландскруна 1:1 Эргрюте Эргрюте 0:2 Сундсвалль Акрополис 0:1 Эргрюте Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Эргрюте Хельсинборг 4:1 Эргрюте Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 0:0 Эргрюте

Последние игры между собой

Сундсвалль: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Эргрюте: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Эргрюте 0:2 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 4:1 Эргрюте Суперэттан Эргрюте 0:2 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 1:1 Эргрюте Суперэттан
Эргрюте 0:0 Сундсвалль Суперэттан Эргрюте 0:0 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 2:1 Эргрюте Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 18 11 3 4 22 - 12 36
2. Хельсинборг Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3. Треллеборг Заявка 18 9 5 4 23 - 18 32
4. Норрбю Заявка 19 9 5 5 26 - 19 32
5. Ландскруна Заявка 19 9 4 6 27 - 21 31
6. Сундсвалль Заявка 18 8 4 6 26 - 20 28
7. Йёнчёпинг Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 18 7 4 7 25 - 20 25
9. Эргрюте Заявка 19 5 8 6 19 - 24 23
10. Браге Заявка 19 5 6 8 23 - 26 21
11. Акрополис Заявка 19 5 6 8 19 - 30 21
12. Эстер Заявка 19 5 6 8 13 - 17 21
13. ГАИС Заявка 18 6 2 10 17 - 22 20
14. Фалькенберг Заявка 19 5 4 10 22 - 34 19
15. Вестерос Заявка 19 4 7 8 20 - 29 19
16. Васалунд Заявка 19 5 3 11 24 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 10 7 2 1 16 - 7 23
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 7 2 0 20 - 5 23
3. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
4. Треллеборг Заявка 9 6 2 1 11 - 5 20
5. Сундсвалль Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
6. Норрбю Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
7. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
8. Хельсинборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
9. Эстер Заявка 10 3 5 2 8 - 7 14
10. Вестерос Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
11. Васалунд Заявка 9 4 1 4 14 - 14 13
12. Фалькенберг Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
13. Эргрюте Заявка 9 2 5 2 8 - 8 11
14. Браге Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
15. Акрополис Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
16. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 9 5 3 1 12 - 4 18
2. Норрбю Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
3. Вернаму Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
4. Эргрюте Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
5. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
6. Браге Заявка 10 2 4 4 13 - 14 10
7. Йёнчёпинг Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
8. Акрополис Заявка 10 2 4 4 11 - 17 10
9. ГАИС Заявка 9 3 1 5 7 - 9 10
10. Ландскруна Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
11. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Эстер Заявка 9 2 1 6 5 - 10 7
13. Фалькенберг Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
14. Вестерос Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
15. Васалунд Заявка 10 1 2 7 10 - 19 5
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 10 3 3
2. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 2
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
4. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
5. Сундсвалль Халлениус Линус 8 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 8 0
4. Ландскруна Олссон Филип 6 1
5. Вернаму Виндехолл Чарли 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Полсон Дэниел бьет в цель!
  • 29'
    Лундстрём Роберт уходит с поля. Albin Ekstroem выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сундсвалль 0:1 Эргрюте онлайн




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