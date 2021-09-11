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США: МЛС 2021

2021
Атланта Юнайтед
3:0
Конец матча

Стадион:
Орландо Сити
0'
1:0
25' Гол
Кэмпбелл Джордж
34' Желтая карточка
Alan Franco1
37' Желтая карточка
Карлос Антонио
2:0
38' Гол в свои ворота
Дайк Дэрил
45' Желтая карточка
Кэмпбелл Джордж
3:0
72' Гол
Барко Эсекьель
81' Желтая карточка
Соса Сантьяго
90'+4
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
32
Кэмпбелл
Джордж
6
Alan
Franco1
4
Уолкс
Антон
23
Малрейни
Джейк
19
Араужо
Луис
5
Соса
Сантьяго
9
Россетто
Матеус
8
Барко
Эсекьель
10
Морено
Марселино
40
Adam
Grinwis
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
4
Моутинью
Жоау
21
Перея
Андрес
34
Дезарт
Джои
19
Мишель
Бенжи
10
Перейра
Маурисио
17
Нани
Луиш
18
Дайк
Дэрил
Атланта Юнайтед
5-3-2
Орландо Сити
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Марселино 7 (3) 0.3
2. Мартинес Хосеф 6 (1) 0.26
3. Барко Эсекьель 5 (1) 0.22
4. Уолкс Антон 2 0.09
5. Хайндмен Эмерсон 1 0.04
6. Эрнандес Рональд 1 0.04
7. Конвей Джексон 1 0.04
8. Кэмпбелл Джордж 1 0.04
9. Лопез Эрик 1 0.04
10. Леннон Брукс 0 0
11. Малрейни Джейк 0 0
12. Белло Джордж 0 0
13. Робинсон Майлз 0 0
14. Чол Мачоп 0 0
Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нани Луиш 9 (2) 0.39
2. Мишель Бенжи 4 0.17
3. Акинделе Тешо 3 0.13
4. Ван дер Ватер Силвестр 3 0.13
5. Дайк Дэрил 3 0.13
6. Урсо Жуниор 3 0.13
7. Мюллер Крис 2 0.09
8. Карлос Антонио 2 0.09
9. Перея Андрес 2 0.09
10. Перейра Маурисио 1 0.04
11. Смит Кайл 1 0.04
12. Тейшейра Руан 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Соса Сантьяго 8 0
2. Alan Franco1 5 0
3. Морено Марселино 4 0
4. Лопез Эрик 4 0
5. Малрейни Джейк 2 1
6. Барко Эсекьель 3 0
7. Белло Джордж 3 0
8. Торрес Эрик 2 0
9. Хайндмен Эмерсон 2 0
10. Уолкс Антон 2 0
11. Кэмпбелл Джордж 2 0
12. Вольф Тайлер 2 0
13. Мартинес Хосеф 0 1
14. Эрнандес Рональд 1 0
15. Дамм Хурхен 1 0
16. Россетто Матеус 1 0
17. Сейдич Амар 1 0
18. Конвей Джексон 1 0
19. Ибарра Франко 1 0
Орландо Сити
# Игрок      
1. Урсо Жуниор 5 0
2. Мюллер Крис 5 0
3. Карлос Антонио 4 0
4. Перейра Маурисио 4 0
5. Янссон Робин 4 0
6. Мендес Джегсон 3 0
7. Смит Кайл 3 0
8. Шлегель Родриго 3 0
9. Нани Луиш 2 0
10. Моутинью Жоау 2 0
11. Перея Андрес 2 0
12. Дезарт Джои 2 0
13. Росель Ориоль 1 0
14. Акинделе Тешо 1 0
15. Мишель Бенжи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атланта Юнайтед 20% (5) 16% (4) 8% (2) 12% (3) 20% (5) 24% (6)
 Орландо Сити 21.21% (7) 12.12% (4) 12.12% (4) 21.21% (7) 6.06% (2) 27.27% (9)

Предыдущие игры

Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Атланта Юнайтед 0:2 Нэшвилл Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес
Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед
Орландо Сити Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру Орландо Сити 0:0 Интер Майами Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр Нэшвилл 1:1 Орландо Сити
Цинциннати 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Интер Майами Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 1:1 Орландо Сити Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 2:3 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 3:0 Цинциннати

Последние игры между собой

Атланта Юнайтед: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Орландо Сити: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед МЛС Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед МЛС Орландо Сити 4:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити МЛС
Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед МЛС Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Открытый Кубок Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 4:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити МЛС Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 24 16 4 4 45 - 28 52
2. Орландо Сити Заявка 23 10 8 5 33 - 29 38
3. Нэшвилл Заявка 22 9 11 2 37 - 21 38
4. Нью-Йорк Сити Заявка 21 10 4 7 37 - 22 34
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
6. Атланта Юнайтед Заявка 23 7 9 7 28 - 28 30
7. Ди Си Юнайтед Заявка 22 9 3 10 35 - 32 30
8. Коламбус Кру Заявка 23 7 6 10 27 - 32 27
9. Интер Майами Заявка 21 7 5 9 22 - 31 26
10. Чикаго Файр Заявка 22 6 5 11 24 - 33 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 20 6 4 10 23 - 25 22
12. Цинциннати Заявка 21 3 8 10 21 - 38 17
13. Торонто Заявка 22 3 6 13 26 - 47 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 22 12 6 4 35 - 19 42
2. Колорадо Рэпидс Заявка 21 12 5 4 31 - 20 41
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 23 11 7 5 37 - 26 40
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 22 11 3 8 35 - 35 36
5. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
6. Миннесота Юнайтед Заявка 21 8 7 6 24 - 24 31
7. Портленд Тимберс Заявка 22 9 3 10 31 - 39 30
8. Реал Солт-Лейк Заявка 22 8 6 8 34 - 29 30
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 22 7 8 7 29 - 32 29
10. Лос-Анджелес Заявка 22 7 6 9 32 - 31 27
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 22 6 8 8 24 - 30 26
12. Даллас Заявка 23 6 7 10 32 - 36 25
13. Остин Заявка 22 5 4 13 21 - 31 19
14. Хьюстон Динамо Заявка 23 3 10 10 24 - 36 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 9 1 1 23 - 12 28
3. Нью-Йорк Сити Заявка 11 8 1 2 26 - 8 25
4. Орландо Сити Заявка 12 7 4 1 21 - 9 25
5. Ди Си Юнайтед Заявка 10 7 0 3 18 - 8 21
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 10 6 3 1 20 - 13 21
7. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
8. Атланта Юнайтед Заявка 11 5 3 3 13 - 9 18
9. Коламбус Кру Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
11. Интер Майами Заявка 11 4 2 5 15 - 22 14
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 9 0 5 4 6 - 11 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Реал Солт-Лейк Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
3. Колорадо Рэпидс Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
4. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
5. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
6. Спортинг Канзас-Сити Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
8. Лос-Анджелес Заявка 12 5 5 2 23 - 17 20
9. Сиэтл Саундерс Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
10. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
11. Даллас Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
12. Хьюстон Динамо Заявка 11 3 5 3 13 - 15 14
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 3 5 13 - 15 12
14. Остин Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Орландо Сити Заявка 11 3 4 4 12 - 20 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Интер Майами Заявка 10 3 3 4 7 - 9 12
5. Цинциннати Заявка 12 3 3 6 15 - 27 12
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
7. Коламбус Кру Заявка 12 2 3 7 8 - 16 9
8. Нью-Йорк Сити Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
9. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
10. Нэшвилл Заявка 8 1 5 2 6 - 7 8
11. Торонто Заявка 13 2 1 10 14 - 33 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
13. Чикаго Файр Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 2 3 13 - 11 20
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 10 4 2 4 15 - 21 14
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
6. Миннесота Юнайтед Заявка 10 2 5 3 12 - 17 11
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Портленд Тимберс Заявка 12 3 2 7 14 - 24 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
10. Реал Солт-Лейк Заявка 10 2 2 6 14 - 17 8
11. Даллас Заявка 12 2 2 8 14 - 25 8
12. Остин Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
13. Лос-Анджелес Заявка 10 2 1 7 9 - 14 7
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 12 4 2
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 11 2 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 10 1
2. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
3. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 9 0
5. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Джордж Кэмпбелл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Дайк Дэрил уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    37'
    Карлос Антонио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Алан Франко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Джордж Кэмпбелл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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