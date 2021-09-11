США: МЛС 2021
Атланта Юнайтед
3:0
Конец матча
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
Орландо Сити
1:0
25' ГолКэмпбелл Джордж
34' Желтая карточкаAlan Franco1
37' Желтая карточкаКарлос Антонио
2:0
38' Гол в свои воротаДайк Дэрил
45' Желтая карточкаКэмпбелл Джордж
3:0
72' ГолБарко Эсекьель
81' Желтая карточкаСоса Сантьяго
11
Леннон
Брукс
19
Араужо
Луис
40
Adam
Grinwis
21
Перея
Андрес
34
Дезарт
Джои
19
Мишель
Бенжи
17
Нани
Луиш
18
Дайк
Дэрил
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
-
21 Белло ДжорджЗащитник
- Защитник
-
16 Лопез ЭрикПолузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
-
31 Торрес ЭрикНападающий
-
22 Дамм ХурхенНападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
-
40 Adam GrinwisВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
Ход матча
25'
34'
37'
38'
2:0
45'
72'
3:0
74'
81'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Марселино
|7 (3)
|0.3
|2.
|Мартинес Хосеф
|6 (1)
|0.26
|3.
|Барко Эсекьель
|5 (1)
|0.22
|4.
|Уолкс Антон
|2
|0.09
|5.
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0.04
|6.
|Эрнандес Рональд
|1
|0.04
|7.
|Конвей Джексон
|1
|0.04
|8.
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0.04
|9.
|Лопез Эрик
|1
|0.04
|10.
|Леннон Брукс
|0
|0
|11.
|Малрейни Джейк
|0
|0
|12.
|Белло Джордж
|0
|0
|13.
|Робинсон Майлз
|0
|0
|14.
|Чол Мачоп
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нани Луиш
|9 (2)
|0.39
|2.
|Мишель Бенжи
|4
|0.17
|3.
|Акинделе Тешо
|3
|0.13
|4.
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0.13
|5.
|Дайк Дэрил
|3
|0.13
|6.
|Урсо Жуниор
|3
|0.13
|7.
|Мюллер Крис
|2
|0.09
|8.
|Карлос Антонио
|2
|0.09
|9.
|Перея Андрес
|2
|0.09
|10.
|Перейра Маурисио
|1
|0.04
|11.
|Смит Кайл
|1
|0.04
|12.
|Тейшейра Руан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соса Сантьяго
|8
|0
|2.
|Alan Franco1
|5
|0
|3.
|Морено Марселино
|4
|0
|4.
|Лопез Эрик
|4
|0
|5.
|Малрейни Джейк
|2
|1
|6.
|Барко Эсекьель
|3
|0
|7.
|Белло Джордж
|3
|0
|8.
|Торрес Эрик
|2
|0
|9.
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|10.
|Уолкс Антон
|2
|0
|11.
|Кэмпбелл Джордж
|2
|0
|12.
|Вольф Тайлер
|2
|0
|13.
|Мартинес Хосеф
|0
|1
|14.
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|15.
|Дамм Хурхен
|1
|0
|16.
|Россетто Матеус
|1
|0
|17.
|Сейдич Амар
|1
|0
|18.
|Конвей Джексон
|1
|0
|19.
|Ибарра Франко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Урсо Жуниор
|5
|0
|2.
|Мюллер Крис
|5
|0
|3.
|Карлос Антонио
|4
|0
|4.
|Перейра Маурисио
|4
|0
|5.
|Янссон Робин
|4
|0
|6.
|Мендес Джегсон
|3
|0
|7.
|Смит Кайл
|3
|0
|8.
|Шлегель Родриго
|3
|0
|9.
|Нани Луиш
|2
|0
|10.
|Моутинью Жоау
|2
|0
|11.
|Перея Андрес
|2
|0
|12.
|Дезарт Джои
|2
|0
|13.
|Росель Ориоль
|1
|0
|14.
|Акинделе Тешо
|1
|0
|15.
|Мишель Бенжи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атланта Юнайтед
|20% (5)
|16% (4)
|8% (2)
|12% (3)
|20% (5)
|24% (6)
|Орландо Сити
|21.21% (7)
|12.12% (4)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|6.06% (2)
|27.27% (9)
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =9 -6Атланта Юнайтед 0:2 Нэшвилл Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес
Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед
Орландо Сити Последние 20 матчей: +10 =6 -4Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру Орландо Сити 0:0 Интер Майами Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр Нэшвилл 1:1 Орландо Сити
Цинциннати 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Интер Майами Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 1:1 Орландо Сити Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 2:3 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 3:0 Цинциннати
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Орландо Сити: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед МЛС Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Открытый Кубок Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 4:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити МЛС Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|45 - 28
|52
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|33 - 29
|38
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|22
|9
|11
|2
|37 - 21
|38
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|37 - 22
|34
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 27
|31
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|28 - 28
|30
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|35 - 32
|30
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 32
|27
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|22 - 31
|26
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 33
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 25
|22
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|21 - 38
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|26 - 47
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|35 - 19
|42
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|31 - 20
|41
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|37 - 26
|40
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|35 - 35
|36
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|24 - 24
|31
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|31 - 39
|30
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 29
|30
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|29 - 32
|29
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|32 - 31
|27
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|24 - 30
|26
|12.
|Даллас
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|32 - 36
|25
|13.
|Остин
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|21 - 31
|19
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|24 - 36
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 12
|28
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 8
|25
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 9
|25
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 8
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 13
|21
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 22
|14
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 11
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|2.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 12
|20
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 17
|20
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|11.
|Даллас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 15
|14
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 9
|12
|5.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 16
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|10.
|Нэшвилл
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Торонто
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|14 - 33
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 11
|20
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 21
|14
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 17
|11
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 17
|8
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 25
|8
|12.
|Остин
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 16
|8
|13.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|12
|4
|2
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|11
|2
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|10
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|9
|0
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1