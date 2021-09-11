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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Треллеборг
3:1
Конец матча
Браге
0'
1:0
7' Гол
Косица Дзенис
27' Желтая карточка
Блумберг Юхан
2:0
58' Гол
Оффия Генри
2:1
78' Пенальти
Плана Леонард
3:1
89' Гол
Хоканссон Маттиас
90'+4
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
23
Ливерстам
Фредрик
17
Йенссон
Исак
6
Модиг
Йеспер
22
Блумберг
Юхан
26
Бркич
Харис
25
Саид
Мохаммед
18
Оффия
Генри
9
Косица
Дзенис
7
Петрович
Петар
1
Энгдал
Адриан
24
Сьёберг
Аксель
II
18
Nicolas
Gianini
Dantas
2
Зеттерстрём
Александр
3
Макаси
Мозес
7
Селлин
Роббин
8
Хеллберг
Сет
6
Антонссон
Бьярни
20
Filip
Sjoeberg1
10
Плана
Леонард
9
Карлберг
Дуглас
Треллеборг
4-3-3
Браге
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петрович Петар 6 0.32
2. Оффия Генри 4 0.21
3. Бркич Харис 3 0.16
4. Косица Дзенис 3 0.16
5. Бьеркен Фритьоф 3 0.16
6. Дхайни Мухаммед-Али 2 0.11
7. Блумберг Юхан 1 0.05
8. Ливерстам Фредрик 1 0.05
9. Хоканссон Маттиас 1 0.05
10. Сафиу Фатаву 1 0.05
11. Йенссон Исак 1 0.05
12. Модиг Йеспер 0 0
13. Амин Симон 0 0
14. Йоханссон Хенрик 0 0
Браге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плана Леонард 9 (4) 0.45
2. Карлберг Дуглас 2 0.1
3. Йоханссон Александр 2 0.1
4. Сёдерберг Никлас 2 0.1
5. Селлин Роббин 1 0.05
6. Лундин Антон 1 0.05
7. Перссон Хоаким 1 0.05
8. Хеллберг Сет 1 0.05
9. Махолли Шкодран 1 0.05
10. Антонссон Бьярни 1 0.05
11. Зеттерстрём Александр 1 0.05
12. Filip Sjoeberg1 1 0.05
13. Лильестранд Маттиас 0 0
14. Фродиг Виктор 0 0
15. Макаси Мозес 0 0
16. Лундин Оскар 0 0
17. Хиндрикес Понтус 0 0
18. Уильямс Ноа 0 0

Карточки

Треллеборг
# Игрок      
1. Блумберг Юхан 7 0
2. Петрович Петар 5 0
3. Ливерстам Фредрик 4 0
4. Амин Симон 4 0
5. Тидеман Антон 2 0
6. Оффия Генри 2 0
7. Нильссон Хампус 1 0
8. Косица Дзенис 1 0
9. Сёдерквист Монс 1 0
10. Хоканссон Маттиас 1 0
11. Бркич Харис 1 0
12. Йенссон Исак 1 0
13. Дхайни Мухаммед-Али 1 0
Браге
# Игрок      
1. Лильестранд Маттиас 6 0
2. Хиндрикес Понтус 5 0
3. Зеттерстрём Александр 3 1
4. Антонссон Бьярни 2 1
5. Лундин Оскар 3 0
6. Тити Адиль 3 0
7. Уильямс Ноа 3 0
8. Сёдерберг Никлас 3 0
9. Плана Леонард 2 0
10. Макаси Мозес 2 0
11. Селлин Роббин 1 0
12. Лундин Антон 1 0
13. Махолли Шкодран 1 0
14. Мавила Натан 1 0
15. Йоханссон Александр 1 0
16. Карлберг Дуглас 1 0
17. Хилтунен Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Треллеборг 15.38% (4) 23.08% (6) 3.85% (1) 19.23% (5) 19.23% (5) 19.23% (5)
 Браге 8.7% (2) 13.04% (3) 4.35% (1) 17.39% (4) 13.04% (3) 43.48% (10)

Предыдущие игры

Треллеборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Треллеборг 1:0 Эстер Фалькенберг 1:0 Треллеборг Русенгор 0:3 Треллеборг Треллеборг 1:0 ГАИС
Эстер 0:0 Треллеборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Браге 0:1 Треллеборг Ландскруна 4:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Вернаму 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:1 Вестерос ГАИС 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте Васалунд 2:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Норрбю Хаммарбю 3:2 Треллеборг
Браге Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Браге 1:0 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 2:1 Браге Браге 3:3 Вестерос Арамеиска-Сюрьянска 0:1 Браге
Эргрюте 1:1 Браге Браге 3:2 Йёнчёпинг Сундсвалль 3:3 Браге Браге 0:1 Треллеборг ГАИС 0:2 Браге Браге 1:3 Эргрюте Ландскруна 2:1 Браге Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 2:2 Браге Эстер 1:2 Браге Браге 1:2 Норрбю Браге 0:0 Хельсинборг Васалунд 1:0 Браге Вернаму 1:0 Браге Браге 0:1 Фалькенберг Акрополис 1:1 Браге

Последние игры между собой

Треллеборг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Браге: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Браге 0:1 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 0:1 Браге Суперэттан Браге 3:0 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 2:2 Браге Суперэттан
Браге 2:0 Треллеборг Суперэттан Браге 3:1 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 1:1 Браге Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 18 11 3 4 22 - 12 36
2. Треллеборг Заявка 19 10 5 4 26 - 19 35
3. Хельсинборг Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
4. Ландскруна 2:1 Заявка 20 10 4 6 29 - 22 34
5. Норрбю 0:1 Заявка 20 9 5 6 26 - 20 32
6. Йёнчёпинг 2:0 Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
7. Сундсвалль Заявка 18 8 4 6 26 - 20 28
8. Эргрюте Заявка 20 6 8 6 22 - 25 26
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 18 7 4 7 25 - 20 25
10. Вестерос 1:0 Заявка 20 5 7 8 21 - 29 22
11. Браге Заявка 20 5 6 9 24 - 29 21
12. Акрополис Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
13. Эстер Заявка 19 5 6 8 13 - 17 21
14. ГАИС 1:2 Заявка 19 6 2 11 18 - 24 20
15. Фалькенберг 0:2 Заявка 20 5 4 11 22 - 36 19
16. Васалунд Заявка 19 5 3 11 24 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна 2:1 Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 7 2 0 20 - 5 23
3. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
4. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
5. Йёнчёпинг 2:0 Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
6. Сундсвалль Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
7. Норрбю 0:1 Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Хельсинборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
9. Вестерос 1:0 Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
10. Эстер Заявка 10 3 5 2 8 - 7 14
11. Эргрюте Заявка 10 3 5 2 11 - 9 14
12. Васалунд Заявка 9 4 1 4 14 - 14 13
13. Фалькенберг 0:2 Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
14. Браге Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
15. Акрополис Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
16. ГАИС 1:2 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 9 5 3 1 12 - 4 18
2. Норрбю 0:1 Заявка 11 4 3 4 13 - 13 15
3. Вернаму Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
4. Эргрюте Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
5. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
6. Браге Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
7. Йёнчёпинг 2:0 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
8. Акрополис Заявка 11 2 4 5 12 - 20 10
9. ГАИС 1:2 Заявка 10 3 1 6 8 - 11 10
10. Ландскруна 2:1 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
11. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Эстер Заявка 9 2 1 6 5 - 10 7
13. Фалькенберг 0:2 Заявка 10 2 1 7 9 - 18 7
14. Вестерос 1:0 Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
15. Васалунд Заявка 10 1 2 7 10 - 19 5
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 10 3 3
2. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 2
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
4. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
5. Браге Плана Леонард 9 4 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Ландскруна Олссон Филип 6 1
5. Треллеборг Блумберг Юхан 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Блумберг Юхан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Косица Дзенис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Треллеборг 3:1 Браге онлайн




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