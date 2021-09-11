Швеция: Суперэттан 2021
Треллеборг
3:1
Конец матча
Браге
1:0
7' ГолКосица Дзенис
27' Желтая карточкаБлумберг Юхан
2:0
58' ГолОффия Генри
2:1
78' ПенальтиПлана Леонард
3:1
89' ГолХоканссон Маттиас
17
Йенссон
Исак
26
Бркич
Харис
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kristian Haynes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лундин ОскарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaea
Ход матча
7'
1:0
27'
58'
2:0
78'
2:1
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петрович Петар
|6
|0.32
|2.
|Оффия Генри
|4
|0.21
|3.
|Бркич Харис
|3
|0.16
|4.
|Косица Дзенис
|3
|0.16
|5.
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0.16
|6.
|Дхайни Мухаммед-Али
|2
|0.11
|7.
|Блумберг Юхан
|1
|0.05
|8.
|Ливерстам Фредрик
|1
|0.05
|9.
|Хоканссон Маттиас
|1
|0.05
|10.
|Сафиу Фатаву
|1
|0.05
|11.
|Йенссон Исак
|1
|0.05
|12.
|Модиг Йеспер
|0
|0
|13.
|Амин Симон
|0
|0
|14.
|Йоханссон Хенрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плана Леонард
|9 (4)
|0.45
|2.
|Карлберг Дуглас
|2
|0.1
|3.
|Йоханссон Александр
|2
|0.1
|4.
|Сёдерберг Никлас
|2
|0.1
|5.
|Селлин Роббин
|1
|0.05
|6.
|Лундин Антон
|1
|0.05
|7.
|Перссон Хоаким
|1
|0.05
|8.
|Хеллберг Сет
|1
|0.05
|9.
|Махолли Шкодран
|1
|0.05
|10.
|Антонссон Бьярни
|1
|0.05
|11.
|Зеттерстрём Александр
|1
|0.05
|12.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0.05
|13.
|Лильестранд Маттиас
|0
|0
|14.
|Фродиг Виктор
|0
|0
|15.
|Макаси Мозес
|0
|0
|16.
|Лундин Оскар
|0
|0
|17.
|Хиндрикес Понтус
|0
|0
|18.
|Уильямс Ноа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Блумберг Юхан
|7
|0
|2.
|Петрович Петар
|5
|0
|3.
|Ливерстам Фредрик
|4
|0
|4.
|Амин Симон
|4
|0
|5.
|Тидеман Антон
|2
|0
|6.
|Оффия Генри
|2
|0
|7.
|Нильссон Хампус
|1
|0
|8.
|Косица Дзенис
|1
|0
|9.
|Сёдерквист Монс
|1
|0
|10.
|Хоканссон Маттиас
|1
|0
|11.
|Бркич Харис
|1
|0
|12.
|Йенссон Исак
|1
|0
|13.
|Дхайни Мухаммед-Али
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лильестранд Маттиас
|6
|0
|2.
|Хиндрикес Понтус
|5
|0
|3.
|Зеттерстрём Александр
|3
|1
|4.
|Антонссон Бьярни
|2
|1
|5.
|Лундин Оскар
|3
|0
|6.
|Тити Адиль
|3
|0
|7.
|Уильямс Ноа
|3
|0
|8.
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|9.
|Плана Леонард
|2
|0
|10.
|Макаси Мозес
|2
|0
|11.
|Селлин Роббин
|1
|0
|12.
|Лундин Антон
|1
|0
|13.
|Махолли Шкодран
|1
|0
|14.
|Мавила Натан
|1
|0
|15.
|Йоханссон Александр
|1
|0
|16.
|Карлберг Дуглас
|1
|0
|17.
|Хилтунен Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Треллеборг
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|3.85% (1)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|Браге
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|43.48% (10)
Предыдущие игры
Треллеборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5Треллеборг 1:0 Эстер Фалькенберг 1:0 Треллеборг Русенгор 0:3 Треллеборг Треллеборг 1:0 ГАИС
Эстер 0:0 Треллеборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Браге 0:1 Треллеборг Ландскруна 4:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Вернаму 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:1 Вестерос ГАИС 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте Васалунд 2:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Норрбю Хаммарбю 3:2 Треллеборг
Браге Последние 20 матчей: +6 =6 -8Браге 1:0 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 2:1 Браге Браге 3:3 Вестерос Арамеиска-Сюрьянска 0:1 Браге
Эргрюте 1:1 Браге Браге 3:2 Йёнчёпинг Сундсвалль 3:3 Браге Браге 0:1 Треллеборг ГАИС 0:2 Браге Браге 1:3 Эргрюте Ландскруна 2:1 Браге Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 2:2 Браге Эстер 1:2 Браге Браге 1:2 Норрбю Браге 0:0 Хельсинборг Васалунд 1:0 Браге Вернаму 1:0 Браге Браге 0:1 Фалькенберг Акрополис 1:1 Браге
Последние игры между собой
Треллеборг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Браге: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|22 - 12
|36
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|26 - 19
|35
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|4.
|Ландскруна
|2:1 Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 22
|34
|5.
|Норрбю
|0:1 Заявка
|20
|9
|5
|6
|26 - 20
|32
|6.
|Йёнчёпинг
|2:0 Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 20
|28
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|22 - 25
|26
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|25 - 20
|25
|10.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|20
|5
|7
|8
|21 - 29
|22
|11.
|Браге
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|24 - 29
|21
|12.
|Акрополис
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|20 - 33
|21
|13.
|Эстер
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|13 - 17
|21
|14.
|ГАИС
|1:2 Заявка
|19
|6
|2
|11
|18 - 24
|20
|15.
|Фалькенберг
|0:2 Заявка
|20
|5
|4
|11
|22 - 36
|19
|16.
|Васалунд
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|24 - 33
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|2:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 5
|23
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|4.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|5.
|Йёнчёпинг
|2:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|7.
|Норрбю
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|9.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|10.
|Эстер
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|12.
|Васалунд
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|13.
|Фалькенберг
|0:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Браге
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|15.
|Акрополис
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|16.
|ГАИС
|1:2 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Норрбю
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|3.
|Вернаму
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|4.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|6.
|Браге
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|7.
|Йёнчёпинг
|2:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|Акрополис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|9.
|ГАИС
|1:2 Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 11
|10
|10.
|Ландскруна
|2:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|11.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Эстер
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 10
|7
|13.
|Фалькенберг
|0:2 Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 18
|7
|14.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Васалунд
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 19
|5
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|10
|3
|3
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|2
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|9
|4
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1
|5.
|Треллеборг
|Блумберг Юхан
|7
|0